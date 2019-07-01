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 Политика Украины, Происшествия
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 Политзаключенный Гриб обратился к Зеленскому и Раде с просьбой решить наконец судьбу пленников Кремля

Гражданин Украины Павел Гриб, который был похищен в Беларуси и приговорен к шести годам лишения свободы в РФ, обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, ВР и правительству с просьбой решить наконец судьбу пленников Кремля.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее обращение опубликовал в Facebook его отец Игорь Гриб в день рождения сына, которому сегодня исполнился 21 год.

"Я, Павел Гриб, украинский патриот, осужденный за содействие террористической деятельности на шесть лет лишения свободы, вместе со всеми политическими узниками от имени всех украинских военнослужащих, политзаключенных путинского режима, обращаюсь к украинской власти, Президенту Украины, депутатам Верховной Рады, правительству Украины - решить наконец нашу судьбу! Со времени первого и пока единственного обмена заключенными со страной-агрессором, когда были освобождены из плена три человека прошло уже немало времени. Количество политзаключенных, к сожалению, только увеличивается. Сейчас их более 100 человек, которых истязают каждый день в изоляторах и лагерях от оккупированного Крыма до поселения Уптар, Магаданской области, за то, что в свое время бросили вызов врагу и его агрессии, нас заставляют страдать, издеваются над нашим достоинством и нашим характером, провоцируют, всячески давят на нас, чтобы мы сдались, изменили и разочаровались в том, за что боремся, во что верим. Но несмотря на все, остаемся верными нашей идее и Родине, за которую нам не жаль отдать самое ценное - нашу жизнь.

Я призываю и обращаюсь к общественности, деятелям культуры, военнослужащим, националистам, волонтерам и капелланам, землячествам каждого края, всем неравнодушным к нашей судьбе украинцам - не оставайтесь в стороне и не забывайте заключенных! Скажите свое слово о нас - дома, на работе, в социальных сетях, в СМИ. Надо донести правду о преследовании патриотов Украины спецслужбами Московии!

Так дальше продолжаться не может и необходимо заставить врага начать переговоры. Сколько должно быть еще заключенных невиновных ни в чем людей, чтобы дело наконец-то было? Две, три, четыре сотни? Неужели мало того, что сломали жизнь и здоровье стольким украинцам? Ранее невозможно было представить себе такое - заключенных больше сотни, а сейчас даже страшно подумать - это уже есть", - говорится в обращении Гриба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России к Павлу Грибу трижды не пустили адвоката Дубровину

Вместе с тем он отмечает, что "с начала этого года не стали из-за всевозможных хлопот, событий и выборов замечать как заключают и мучают все больше и больше новых патриотов, значит этим уже никого не удивишь": "Это не должно стать ни в коем случае обыденной нормой жизни. Это не должно быть обычным событием - посадить в тюрьму еще одного человека. Мы не должны этого допустить".

"Я и все заключенные убеждены, что нет. Какое бы разочарование в Украине не было, какая бы власть на волне этого разочарования не пришла, ее долг - освободить пленных и политзаключенных, не допустить новых, закрыв после этого государственную границу с Московией и Беларусью и разорвав дипломатические отношения со всеми враждебными странами. Этого мы требуем. Любая власть должна нас слышать. Любая другая политика в этом направлении является государственной изменой. Мы также уверены, что украинские патриоты ни какой измены не допустят. Все пленные и политзаключенные на это надеются и верят в победу. Мы ждем официальной реакции и главное действий власти. Время пошло. Пообещали - работай. Слава Украинской нации!", - написал Гриб.

Обращение датировано 17 июня 2019 г. (СИЗО-4, г. Ростов-на Дону).

Напомним, 22 марта 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ вынес обвинительный приговор П.Грибу, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. В последнем слове осужденный, в частности, сказал, что не признает обвинений ФСБ РФ в содействии в террористической деятельности.

Позже адвокат Марина Дубровина сообщила, что Певел Гриб объявил голодовку. "Он не согласен с тем, что ему не оказывают помощь и не пускают к нему врачей из Украины. Он официально заявил, что объявил голодовку. Пока будет пить только, так как это необходимо", – сказала Дубровина. Она также сообщила, что приговор будет обжалован.

Политзаключенный Гриб обратился к Зеленскому и Раде с просьбой решить наконец судьбу пленников Кремля 01
Политзаключенный Гриб обратился к Зеленскому и Раде с просьбой решить наконец судьбу пленников Кремля 02

Источник: https://censor.net.ua/n3134911
 
 
 Топ комментарии
 
Виноват Гриб ,который почему-то решил ,что свои сексуальные проблемы сможет решить исключительно в Белоруссии, я рыбак со стажем ,но сдаётся мне ,что у карасей ума поболее,чем у грибов ... Политзаключенный Гриб обратился к Зеленскому и Раде с просьбой решить наконец судьбу пленников Кремля - Цензор.НЕТ 9649
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По бабам надо было меньше шляться , а то развели ,как последнего лоха а теперь оно плачет .. Политзаключенный Гриб обратился к Зеленскому и Раде с просьбой решить наконец судьбу пленников Кремля - Цензор.НЕТ 3760
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Политзаключённый Гриб???!!! К тёлке по вызову ломанулось тупорылое...К другим не примазывайся.
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А к парашенке обращение не было? Они был нивиноват?
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Виноват Гриб ,который почему-то решил ,что свои сексуальные проблемы сможет решить исключительно в Белоруссии, я рыбак со стажем ,но сдаётся мне ,что у карасей ума поболее,чем у грибов ...
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Вы перепутли причино-следственные связи.

Виноват Гриб, когда его незаконно похитили и незаконно обвинили и посадили?
Может виноваты те, кто его незаконно похитил и незаконно обвинил? И это насамом деле не вопрос, а ответ вам.
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Я бы согласился,если-бы его похитили в Украине и вывезли тайно , а так его просто развели ,подставили ему левую бабу в интернете и он после переписки рванул на свидание в Белоруссию ,ну и ? Ну и ответ прост ,пойти на такой развод ,может только лох ,мне за мою жизнь, ставили такие капканы ,что даже сравнивать нельзя с этой левой заманухой,,это как цыгане на рынке детей на мелочь разводят .
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Как раз к нему и не было.. У меня складывается впечатление что Зеленскому хотят предьявить претензии что он не освобождает..ЛИЧНО?? Он доложе?
Ну если по военно пленным еще куда не шло...Но какого черта молодой полез в росийскую Беларусь?
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Критикував минулого? Значить повинен. Нєфіг було язик розпускати.
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Бороться за освобождение наших граждан , которых захватил Мордор - это прямые обязанности этого "пианиста" !
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А писали, что у него все органы отказывают... шланг еще тот видимо...
К шмаре беларуской мужества хватило ломануться, так шо годі скігліті...
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Т.е. к пэтьке даже смысла небыло обращаться.
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Видно, что пацан скучает по концертам квартал 95 и сватам. А еще какая перспектива, потом, после отсидки в запой, одним махом, посмотреть все сезоны "слуги народа" Политзаключенный Гриб обратился к Зеленскому и Раде с просьбой решить наконец судьбу пленников Кремля - Цензор.НЕТ 1364
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Побачу що Клоун зробить. Якщо заради заручників спробує здати юридичні позиції України - одірвемо яйця. Так що хай крутиться як хоче - а витягує без здачі.
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Пане Богдане, ось Офіс перенесуть - і займуться державними справами. Бона Банковій"аура" погана. Ні, спочатку постанови ЦК КПУ проштудіюють, бо укази Кравчука вже перебрали.
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І головне мігалки і шорти друзям дозволити
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І кожному корєшу - по персональному роялю. Бо вчотирьох на одному - трохи незручно.
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Ну це пізніше. Ось з канадців у яких приїхали допомогу просити по 1000 баксів зрублять - то можна і купити.
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Та скільки там тих канадців прийде. На роялі всім не вистачить. Хіба що на шаурму.
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Нормальним людям голову. А зеленим 3.14рам якраз яйця. Задача зрозуміла Слуга? Звільнити полонених без поступок Україною в юридичному плані. Виконувати Слуга!
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я вижу у вас полным ходом выборы в ВР начались, ваша шоколадная команда горда обмазывает шоколадом 80%
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Мимо Андрюшка. Плювати на Порошенка. Єдина сила яка думає про національні інтереси - націоналісти. Так що Слуга за базар прийдеться відповідати. Твій Господар. Народ.
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Якщо я купив смартфон - то він повинен функціонувати з першого ж дня. Так і президент. Поки що я бачу бажання тільки захопити всю владу щоб потім плювати на виборців.
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Поехал мокшанскую телочку пилить.Пилите Паша! - при чем здесь политика...
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Расея страна огромных возможностей и каждый третий там зек...
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По бабам надо было меньше шляться , а то развели ,как последнего лоха а теперь оно плачет .. Политзаключенный Гриб обратился к Зеленскому и Раде с просьбой решить наконец судьбу пленников Кремля - Цензор.НЕТ 3760
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Светлана Снегина e96793ea - уже делает..

Сдает Украину по всем направлениям...
Так что ну его нах....
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и это говорит представитель в интернете порошенка
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Так Слуга - працювати. Витягнути всіх полонених як ти обіцяв перед виборами. Без здачі національних інтересів. І поступок в юридичному плані. Не виконаєш - одірвемо яйця. Якщо вони є. Щось підказує що Слуга їх ампутував. Тому що танцювати заважали. Танцювати все одно не може - напевно сцену в Офіс треба перейменувати, дозволити шорти і мігалки.
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ты хочешь как Порошенка "за две недели завершить АТО" или уже по нормальному?
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По нормальному - це визнати наших моряків кримінальними злочинцями, а потім не видавати підставляючи Україну під міжнародне право? По нормальному це як Порошенко, повільно, санкціями, але кожен раз рашці все боляче і боляче робив.
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Андрей Жуков b738201d - это я за порошенко, да? Політв'язень Гриб звернувся до Зеленського та Ради з проханням вирішити нарешті долю бранців Кремля - Цензор.НЕТ 3614

Ему нужно дать 20 лет тюрьмы, потому что именно из за него к власти пришли реваншисты во главе с зеленой бениной соплей...
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Ты ошибешься по поводу Бени и Зеленского, очень сильно. Пока наши интересы ни кто не понижал, кроме той самой Европы
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Політв'язень Гриб звернувся до Зеленського та Ради з проханням вирішити нарешті долю бранців Кремля - Цензор.НЕТ 3140Совковый Донецк‏ @SovkoviyDonetsk 3 мин.3 минуты назад
Проехал пол Краматорска - не увидел ни одного украинского флага!
Как так?
Впервые у меня такое ощущение, что как будто бы из ДНР и не выезжал.
Это раз.
Спрашиваю у местных: - Хотите чтобы #Краматорск был под #ДНР?
Да! Хотим! Что со всеми этими людьми не так?
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Істерика по логічній, правильній і юридично вірній ноті Клімкіна як назвати? Ну навіть якщо Клімкін в чомусь не прав - з Слугою не порадився - скажи йому тихенько. Для чого це чудо в пір'ях на потіху рашці істерику влаштувало? А потім Волкер це чудо на місце поставив.
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Политзаключённый Гриб???!!! К тёлке по вызову ломанулось тупорылое...К другим не примазывайся.
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Він наш громадянин. Звісно лох. Але для початку треба трошки Бацьку притиснути. Йому робили офзапит - воно не відповіло. Тому що хитрожопе. Значить треба запит через ООН. Щоб змушено було здати дєлішки спецслужб свого другана Вови. Через ООН не відповість - вимагати в ООН змусити.
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А за что Батьку тиснуть? В статье же ясно написано, "похитили".
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фсбэшники-кгбэшники как у себя дома...или просто Дома!
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Ну да, склады взрывают, Шеремета, Амина и др.
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За те що не дав офіційну відповідь на наш запит. Звісно йому перед ****** незручно. Але це його проблеми.
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І що зробить той ООН? Поки Україна не почне діяти як кацапи(викрадати та знищувати ворогів на її территорії, кидати до тюрем агентів та колаборантів - толку не буде
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Не должен. Но мозги отключил, если они есть...и папа АТОшник не остановил. И точно не Политзаключённый.....
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Украинцев в каца-ьляндии живет до 4 млн. Тогда всех надо пересадить?
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Не в Україні ключі від твоєї камери. Треба було раніше головою думати, а не тим з-за чого ти сидиш.
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Это писал тупорылый Гриб??? Да он прям грамотей оказывается.
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давайте не травить пацана! он уже достаточно наказан без вас, в его возрасте простительно совершать глупости на почве любви к женщине, родине и вообще... вы же не станете обвинять трёх летнего ребёнка в том что он выпал из открытого окна, а власть должна сделать всё для спасения узников орды, только не в ущерб интересов Украины, да я думаю что они и сами этого не хотят! у орды полно болевых точек и на них нужно давить, но энто же партнёры незяааа...!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолитзаключенный Гриб обратился к Зеленскому и Раде с просьбой решить наконец судьбу пленников Кремля
 
 
 
 
 
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