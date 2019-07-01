 Политзаключенный Гриб обратился к Зеленскому и Раде с просьбой решить наконец судьбу пленников Кремля

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее обращение опубликовал в Facebook его отец Игорь Гриб в день рождения сына, которому сегодня исполнился 21 год.

"Я, Павел Гриб, украинский патриот, осужденный за содействие террористической деятельности на шесть лет лишения свободы, вместе со всеми политическими узниками от имени всех украинских военнослужащих, политзаключенных путинского режима, обращаюсь к украинской власти, Президенту Украины, депутатам Верховной Рады, правительству Украины - решить наконец нашу судьбу! Со времени первого и пока единственного обмена заключенными со страной-агрессором, когда были освобождены из плена три человека прошло уже немало времени. Количество политзаключенных, к сожалению, только увеличивается. Сейчас их более 100 человек, которых истязают каждый день в изоляторах и лагерях от оккупированного Крыма до поселения Уптар, Магаданской области, за то, что в свое время бросили вызов врагу и его агрессии, нас заставляют страдать, издеваются над нашим достоинством и нашим характером, провоцируют, всячески давят на нас, чтобы мы сдались, изменили и разочаровались в том, за что боремся, во что верим. Но несмотря на все, остаемся верными нашей идее и Родине, за которую нам не жаль отдать самое ценное - нашу жизнь.

Я призываю и обращаюсь к общественности, деятелям культуры, военнослужащим, националистам, волонтерам и капелланам, землячествам каждого края, всем неравнодушным к нашей судьбе украинцам - не оставайтесь в стороне и не забывайте заключенных! Скажите свое слово о нас - дома, на работе, в социальных сетях, в СМИ. Надо донести правду о преследовании патриотов Украины спецслужбами Московии!

Так дальше продолжаться не может и необходимо заставить врага начать переговоры. Сколько должно быть еще заключенных невиновных ни в чем людей, чтобы дело наконец-то было? Две, три, четыре сотни? Неужели мало того, что сломали жизнь и здоровье стольким украинцам? Ранее невозможно было представить себе такое - заключенных больше сотни, а сейчас даже страшно подумать - это уже есть", - говорится в обращении Гриба.

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Вместе с тем он отмечает, что "с начала этого года не стали из-за всевозможных хлопот, событий и выборов замечать как заключают и мучают все больше и больше новых патриотов, значит этим уже никого не удивишь": "Это не должно стать ни в коем случае обыденной нормой жизни. Это не должно быть обычным событием - посадить в тюрьму еще одного человека. Мы не должны этого допустить".

"Я и все заключенные убеждены, что нет. Какое бы разочарование в Украине не было, какая бы власть на волне этого разочарования не пришла, ее долг - освободить пленных и политзаключенных, не допустить новых, закрыв после этого государственную границу с Московией и Беларусью и разорвав дипломатические отношения со всеми враждебными странами. Этого мы требуем. Любая власть должна нас слышать. Любая другая политика в этом направлении является государственной изменой. Мы также уверены, что украинские патриоты ни какой измены не допустят. Все пленные и политзаключенные на это надеются и верят в победу. Мы ждем официальной реакции и главное действий власти. Время пошло. Пообещали - работай. Слава Украинской нации!", - написал Гриб.

Обращение датировано 17 июня 2019 г. (СИЗО-4, г. Ростов-на Дону).

Напомним, 22 марта 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ вынес обвинительный приговор П.Грибу, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. В последнем слове осужденный, в частности, сказал, что не признает обвинений ФСБ РФ в содействии в террористической деятельности.

Позже адвокат Марина Дубровина сообщила, что Певел Гриб объявил голодовку. "Он не согласен с тем, что ему не оказывают помощь и не пускают к нему врачей из Украины. Он официально заявил, что объявил голодовку. Пока будет пить только, так как это необходимо", – сказала Дубровина. Она также сообщила, что приговор будет обжалован.



