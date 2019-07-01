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 Политика Украины
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Все про:Портнов (403) Богдан Андрей (67) Офис Президента (7)

 Богдан о назначении Портнова: Это было бы неправильным политическим решением

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что Андрей Портнов не будет работать во власти при президентстве Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

На вопрос, кто против назначения Портнова, Богдан ответил: "Президент. Это было бы неправильное политическое решение, мы не может себе этого позволить. Я тоже против, и не буду подставлять президента. Но да, это мой многолетний друг". 

По словам Богдана, в свое время он работал вместе с Портновым.

"Он очень квалифицированный юрист, который выиграл все европейские суды, и я не слышал ни одного момента, чтобы государство имело к нему претензии", - отметил он.

Напомним, 19 мая бывший глава Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента и заместитель главы АП при Викторе Януковиче Андрей Портнов вернулся в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский реорганизовал АП в Офис президента и назначил его руководителей

Источник: https://censor.net.ua/n3134910
 
 
 Топ комментарии
 
А о просто человеческих качествах тут речи не идет? Правда? И то, что он предатель страны тоже?
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Вот хоть убейте, не пойму, почему зе-студенты не захотели себе портонова проффесором, а завтра пойдут и проголосуют за слугу народа. зебилы одним словом
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В цивилизованной стране Андрюша Портнов с территории аэропорта сразу бы в браслетках отправился на допрос в СБУ, а потом в СИЗО до суда, как предатель. А не заявы строчить. Но он свой, близкий дружбан, человек команды Бени.
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Вони таку турі, що паляться на кожному слові. Або настільки наглі, що не бояться палитися. "Скажи мені, хто твій друг - і я скажу, хто ти!" - це не просто мудрість, для нас, українців ця мудрість є актуальною. І для наївних. Щоб працювати на Зєкоманду, не обов'язково бути у її складі. І взагалі, моя думка така, що це навіть не він на них працює, а вони на нього.
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Портнов має сидіти як учасник банди януковича, який організовував суддівську мафію. І це дуже добре що портнов повернувся, отже скоро портнов опиниться в тюрмі.
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А його багаторічний друг і соратник по АП часів януковоча Богдан не має сидіти? Я не маю на увазі крісло голови ОП, а лаву у дещо іншому державному приміщенні?
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А це залежить від показів які проти свого друга Богдана дасть арештований Портнов.
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Тобто ви вважаєте, що Богдан дозволить, щоб Портного посадили? Для того, щоб той покази давав проти самого Богдана? 😁 У вас з головою все в порядку? А з логічним мисленням?
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Хто такий Богдан? Керівник офісу Президент? Це просто ніхто у порівнянні навіть зі звичайним прокурором який може посадити портнова на довічне!
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Ви пишете з якогось бункера? Давно в Україні не були? Чи може взагалі недавно прилетіли з іншої планети? Тепер я розумію, чому у вас прапорця немає. Ви хоч у курсі, що після дзвінка з Офісу ПреЗЕдента звільнили цілого начальника департаменту СБУ, який мав необережність не пропустити на територію України якогось мацковського артиста, що був у скнкційних списках?
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Зеленський декларує дотримання Конституції України а там зафіксована незалежність прокуратури та суду, тому Богдан навряд чи зупинить слідство проти портнова, його арешт та ув'язнення. А СБУшників всіх потрібно вигнати, тому це не показник!
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У БОГДАНА--ХИТРОЖОПОЕ ОБЛИЧЬЕ, ОТРАБОТАЛ БЫ ЕГО КАК ГРУШУ !!!!
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Так подготавливают лохторат зебилов, каждый день по одной дозе инъекции, там разведение сил, там медведчук скупает все каналы, там зашквар с моряками и т.д.
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А о просто человеческих качествах тут речи не идет? Правда? И то, что он предатель страны тоже?
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В цивилизованной стране Андрюша Портнов с территории аэропорта сразу бы в браслетках отправился на допрос в СБУ, а потом в СИЗО до суда, как предатель. А не заявы строчить. Но он свой, близкий дружбан, человек команды Бени.
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ты наверно статью не читал, просто хочешь выплату за высер)))) Он очень квалифицированный юрист, который выиграл все европейские суды, и я не слышал ни одного момента, чтобы государство имело к нему претензии",Источник: https://censor.net.ua/n3134910
Звучит конечно неприятно, но ПОЛНОСТЬЮ противоречит твоей сказке
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он не квалифицированный юрист
ОН РЕШАЛА
Он знает сколько и в какой кабинет занести ,чтоб решить вопрос
Это не есть КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЮРИСТ
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настолько решала шо во всех ЕВРОСУДАХ порешал ??? ты уверен ? или просто насрать решил ? и да персонаж мерзкий, но его и послали у ЗЕ, в чем проблема не понимаю)
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Да он "великий" специалист в области законодательства. Законы 16 января помним? А переходную конституцию аннексии Крыма знаете кто так "талантливо" сочинил для Раши? Не забылось? Или враг моего врага - типа друг, даже если калированный ган*он?
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Еще раз, персонаж мерзкий, НО у Генпрокуратуры Украины нет к нему претензий с 2016 ГОДА !!! , и кому он друг, тем кто закрыл дело может ? у Зе его послали, перечитай статью шо ли....
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А то, что против подонка открывались уголовные дела, сиё честнейшему богдяну неизвестно? Богдан о назначении Портнова: Это было бы неправильным политическим решением - Цензор.НЕТ 7511
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Дело закрыто в 2016, так шо у куратора спроси, шо это за дерьмо, шо кум твоего бога закрыл дело против такого мерзкого человека
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" я не слышал ни одного момента, чтобы государство имело к нему претензии"
--
глухой?
кстати, дело кто закрыл? а?
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Генпрокуратура очевидно закрыла, в 16 же кум рошеновский рулил ней ???
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Вот хоть убейте, не пойму, почему зе-студенты не захотели себе портонова проффесором, а завтра пойдут и проголосуют за слугу народа. зебилы одним словом
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Ты это не поймешь потому шо тупой, а еще и порохобот.


Какое отношение имеет Зеленский к Портнову? Богдан про призначення Портнова: Це було б неправильним політичним рішенням - Цензор.НЕТ 4782


А вот к Порошенко который его пустил в Украину, самое прямое.


Потому шо если бы он его не впустил тогда, сейчас тебе не о чем было писать.






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Портнов вылез из по шконки при зеленском, вернулся из рф как короладский жук на картоху. Короткая память у секты 73 процентов %....
Как вернулся, михо, онищенко, рыги всех мастей и тд. Именно при зеленском. При Петре Порошенко они даже перднуть боялись, не то что носа поднять...
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еще раз пылесос, разоблачим твое вранье, дело против портнва закрыто в 2016 г, с тех пор никаких проблем с приездом нет
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ТОлько вернулся портнов, когда президентом стал зеленский
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порохобот, ты шо упоротый? тебе уже написал ссылку на слова Гепрлокулола Луценко

кроме того инаугурация Зеленского состоялась 20.05.2019 а Портнова впустил Порошенко и его власть на день раньше 19.05.2019

т.е. в то время когда Порошенко еще был президентом Украины.

19 мая 2019, 12:41Портнов вернулся в Украину

https://lb.ua/news/2019/05/19/427228_portnov_vernulsya_ukrainu.html
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Зебил, выборы были 21 апреля. Дефакто зебил уже президентом был после оглашения и порошенко не влиял ни на что глобально. Зеленский же просил, что бы Петр Алексеевич не разворачивал бурную деятельность. И портов вернулся из-за политечкого кризиса в Украине. Выбрали бы Порошенко , то Портянков еще бы 5 лет в рашке груши окалачивал...
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ты порохофил даже не состоянии понять шо:

ПРЕЗИДЕНТ ВСТУПАЕТ НА ПОСТ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ИНАУГУРАЦИИ!!!

ТВОЙ ПОТРОХ ДО СИХ ПЫТАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ГРОЙЦМАНА И СВОИХ ЧЛЕНОВ ПАРЛАМЕНТА ПОМЕШАТЬ ЗЕЛЕНСКОМУ!!!

НО ДАСТ БОГ СКОРО ЭТО ПРЕКРАТИТСЯ ТАК КАК И НЕ БУДЕТ ВАС УБЛЮДОЧНЫХ ПОРОХОБОТОВ!!!
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Хватит врать, при Порошенко портнов скрывался при зеленском и его личном друге Богдане он вернулся, это к стати уже доказательства что зеленский и есть предатель, так что готов лапти чучело, будешь скоро на лету переобуваться....
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Богдан о назначении Портнова: Это было бы неправильным политическим решением

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ЗЕЛЕНСКИЙ ТЫ пОЧЕМУ ПОРТНОВА ВЗЯЛ К СЕБЕ ВО ВЛАСТЬ?

СНОВА ЗРАДА!!!

ПОРОХОБОТЫ!!! ПРАВИЛЬНО Я НАПИСАЛ?
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Він буде працювати "на громадських засадах", а гроші йому платитеме ФСБ.
При йцьому, Зєєєля його не чіпатиме.
Скажи мені, о велемудре зєбєня, чому при Порошенку Портнов сидів у рахє, а тепер приїхав у Київ і тут вийожується?
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Вот откуда тебе порохоботу известно где Портнов будет работать?

Но ты об этом пишешь потому шо так написано в методичке минстеця.

НАПИШУ В СОТЫЙ РАЗ ДЛЯ ПОРОХОБОТОВ:


ПОРТНОВ ПРИЕХАЛ В УКРАИНУ ПРИ ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО!!!

ВОТ КАК ОТВЕТИЛ ГЕНПЛОКУЛОЛ ЛУЦЕНКО НА ВОПРОС ЖУРНАЛИСТА: ПОЧЕМУ ПОРТНОВА ВПУСТИЛИ В УКРАИНУ?

Луценко о Портнове: У вас есть доказательства о совершенном им преступлении?

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/19/7215485/

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Только Портнову хватает "ума" в фейсбуке отчитываться и хвастаться, что все последние обыски и уголовные дела у людей ЕС- его рук дело через друзей во власти. Мания у него такая. Случилось так, что глава ГБР Труба не скрывает, что он близкий друг Богдана и Портнова еще со времен ихнего сотрудничества с Яныком. Если забылось, они были юристами в АП Яныка, где Портнов был замом с юридических вопросов.
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И кстати очень умилило, что под каждым высером Портнова в фейсбуке о обысках, ему аплодирует в комментариях..такой себе кандидат от «Слуги народа» - пророссийский блогер украинофоб Макс Бужанский. Классная компания
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и не только он, но и 73% нормальных людей, потому эти обыски проводятся у воровской шоблы Порошенко которая 5 лет геноцидилa простых людей Украины


опустив Украину на последнее место в Европе по уровню жизни


в результате простой народ вынужден уезжать на заработки в другие страны всего мира.








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Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты.
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А зря,Портнов грамотный чел,а Зе набирает профанов,которые будут больше вреда приносить стране..
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'мы не может себе этого позволить" Источник: https://censor.net.ua/n3134910

Ну как же так?
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он немножко не договорил. там в конце должно было быть "...до 21 июля" Богдан про призначення Портнова: Це було б неправильним політичним рішенням - Цензор.НЕТ 3256
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а что вы ожидали от зе-пидоров? - Слава Украине !?
Богдан про призначення Портнова: Це було б неправильним політичним рішенням - Цензор.НЕТ 431
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в чем вообще претензия ??? в том что власть готова считаться с мнением народа ??? после референдума никакой сранный суд и ВООБЩЕ никто не сможет отменить. Тебя колбасит шо у тебя на роисии срали на население ??? привыкай, Украина не куйлостан
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Жмен Злой - Богдан про призначення Портнова: Це було б неправильним політичним рішенням - Цензор.НЕТ 3445

Мнение нарида идет в сраку.....
Нарид и в Крыму, и в Лугандонии референдумы проводил....
Нарид выбрал это зеленое ничтожество-марионетку...
Меня интересует мнение пассионарного меньшинства....- именно они пытаются хоть что то сделать с этим тупым стадом баранов...
Именно они решают...
Жаль в Украине их осталось не много.....
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референдумом события в крыму и лугандонии являются только по версии твоего фашистского куйлостана, больше никто в мире голосование под автоматами не отвечающее никаким законам референдумом не считает, так шо иди своим срузгим сказки зачесывай, и стадом баранов своих соотечественников маацковских называй а не УКАИНЦЕВ
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Богдан про призначення Портнова: Це було б неправильним політичним рішенням - Цензор.НЕТ 4559Mistress‏ @mistress_25 41 мин.41 минуту назад
Богдан предложил провести референдум, и сделать русский официальным языком на Донбассе

Богдан про призначення Портнова: Це було б неправильним політичним рішенням - Цензор.НЕТ 746
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порохобот, попроси у своей порохососки пусть даст ссылку на материал


пользователям сети бред методички стыцька - не интересен.
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Жмен Злой - вот у этих зомби спрашивать, да?

А ты не с Краматорска?

Богдан про призначення Портнова: Це було б неправильним політичним рішенням - Цензор.НЕТ 2036 Совковый Донецк‏ @SovkoviyDonetsk 6 мин.6 минут назад
Проехал пол Краматорска - не увидел ни одного украинского флага! Как так? Впервые у меня такое ощущение, что как будто бы из ДНР и не выезжал. Это раз. Спрашиваю у местных: - Хотите чтобы #Краматорск был под #ДНР? Да! Хотим! Что со всеми этими людьми не так?
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почему регулярно печатают высказывания этого антиукраинского удмурто-бурята Богдана?!
кому интересно его сраное мнение?!
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во Львове родился и учился если ты не в курсе
ты много знаешь удмуртов или бурятов по имени Иосиф?
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я этого урода знаю лучше, чем ты себе можешь представить.. с 2005 года..
он родился во Львове, а завербовали его в Рашке...
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Богдан: Это было бы чистым палевом (неправильным политическим решением).
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пэидиоты возмущаются, шо портнова не назначили！во дела.
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"Он очень квалифицированный юрист........ - давайте вспомним гения экономики азирова и выдающегося проффессора яныка...... какой преЗедент такие и "радныки".....
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Вы все там "квалифицированные юристы" по заносу денег судьям.
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А чого мовчав про друга до виборів, щоб рейтинг не впав? Шановні, хто це тупа особа Богдан, чого він керує країною я не розумію, особа які дії спрямовані на знищення всього українського.
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портнов і так працює, позаштатно. його задача знищення пп, і всіх його надбань. і він має кришу у лиці мвс, бєні і його маріонетки
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То,что портнов друг этого китаёзы-вполне достаточно. И даже более чем. Во,попали из-за 73% имбецилов.
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походу они оба голубые, и не особо это уже скрывают
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Портнов многолетний друг Богдана 🤔
Чудово..
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Это как суд решит )))) А он может решить как угодно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБогдан о назначении Портнова: Это было бы неправильным политическим решением
 
 
 
 
 
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