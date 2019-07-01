 Богдан о назначении Портнова: Это было бы неправильным политическим решением

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

На вопрос, кто против назначения Портнова, Богдан ответил: "Президент. Это было бы неправильное политическое решение, мы не может себе этого позволить. Я тоже против, и не буду подставлять президента. Но да, это мой многолетний друг".

По словам Богдана, в свое время он работал вместе с Портновым.

"Он очень квалифицированный юрист, который выиграл все европейские суды, и я не слышал ни одного момента, чтобы государство имело к нему претензии", - отметил он.

Напомним, 19 мая бывший глава Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента и заместитель главы АП при Викторе Януковиче Андрей Портнов вернулся в Украину.

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