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 В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 58 человек, во время пожаров - 19, - ГСЧС

В течение прошедшей недели с 24.06 по 30.06 на водных объектах в Украине погибли 58 человек, во время пожаров - 19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение недели возникло 2 чрезвычайные ситуации, в результате которых погибли 2 человека.

С начала недели зарегистрировано 2 тыс. 972 чрезвычайные события, в результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 46 человек.

Ликвидировано 2 тыс. 494 пожара, спасено на пожарах 10 человек и не допущено уничтожение огнем 472 здания и 37 ед. техники. Во время пожаров погибли 19 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 7 млн. 69 тыс. грн.

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Кроме того, в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 362 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 147 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 58 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3134902
 
 
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с начала года погибло на воде 600 чел, из них за июнь 300...уже и задумаешься, почему же пишут все - при порошенко такого не было
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Потрібно виділити кошти на облаштування місць для купання в межах кожного населеного пункту! Не мають люди гинути на воді в 21 столітті. Потрібно організувати чергування медиків та рятувальників на водоймах в вихідні дні, організувати добровольців які б чергували на обладнаних пляжах в робочі дні. Колись в СРСР була спілка спасіння на водах ОСВОД, потрібно відновити роботу цієї спілки, бо втрати на воді більші ніж на фронті!
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уже барыг свергли...а молодая команда непрофессионалов сможет сделать не хуже, чем в исландии?...воды много - моря океаны, гейзеры, но такими темпами по 300 за месяц в исландии не осталось бы населения
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отсюда вывод: Пожарники работают в три раза лучше чем спасатели малибу В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 58 человек, во время пожаров - 19, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3607
И да при Порошенко такого не было!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 58 человек, во время пожаров - 19, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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