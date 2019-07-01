 В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 58 человек, во время пожаров - 19, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение недели возникло 2 чрезвычайные ситуации, в результате которых погибли 2 человека.

С начала недели зарегистрировано 2 тыс. 972 чрезвычайные события, в результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 46 человек.

Ликвидировано 2 тыс. 494 пожара, спасено на пожарах 10 человек и не допущено уничтожение огнем 472 здания и 37 ед. техники. Во время пожаров погибли 19 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 7 млн. 69 тыс. грн.

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Кроме того, в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 362 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 147 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 58 человек.