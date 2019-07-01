 Рынок электрической энергии успешно запустился, - Кистион

Об этом сообщают "Українські новини".

"Рынок электрической энергии запустился! Сегодня состоялись первые торги на рынке "на сутки вперед". Поздравляю команду ГП "Оператор рынка", НЭК "Укрэнерго", "Ощадбанк", Андрея Пышного и Игоря Насалика с удачным внедрением важной для Украины реформы", – написал он на своей странице в Facebook.

Владимир Кистион отдельно отметил, что в новом рынке цена электроэнергии для населения останется неизменной.

"Цена электроэнергии для населения с 1 июля 2019 года остается неизменной – в среднем 1,08 гривен за киловатт", - подчеркнул он.

Как сообщало агентство "Интерфакс-Украина", на новом биржевом сегменте оптового рынка э/э в воскресенье состоялись первые торги по продаже э/э на следующие сутки Киев.

На торгах продавались объемы, необходимые для покрытия разницы между законтрактованными по двусторонним договорам объемами и прогнозными объемами потребления в течение следующих после дня торгов суток. Как сообщается на сайте госпредприятия "Оператор рынка", отвечающем за функционирование РСВ и внутрисуточного рынка (ВСР), в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" продано 150,895 млн кВт-ч по средневзвешенной цене 1594,188 грн за МВт-ч.

Как сообщалось, "Оператор рынка" опубликовало предельные цены (prices cap) на запускаемых с 1 июля сегментах новой модели оптового рынка э/э – рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. В период минимальной нагрузки (с 00:00 по 08:00 и 23:00 по 24:00) предельная цена составила 959,12 грн за МВт-ч (без НДС), в период максимальной нагрузки (с 08:00 до 23:00) - 2048,23 грн за МВт (без НДС).

Как сообщалось, на июль 2019 года в Украине намечен запуск новой модели оптового рынка э/э во исполнение закона "О рынке э/э", принятого в апреле 2017 года. Предполагается переход от работы по модели "единого покупателя" к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, поставщиками, введение балансирующего рынка (где будут рассчитываться разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка (на нем закупается э/э на ближайшие часы).

Введение нового конкурентного рынка электроэнергии является честью международных обязательств Украины по имплементации положений Третьего энергопакета Евросюза.