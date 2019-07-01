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 Политика Украины, Экономика
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 Рынок электрической энергии успешно запустился, - Кистион

Вице-премьер-министр Украины, руководитель координационного центра по внедрению нового рынка электроэнергии Владимир Кистион проинформировал об успешном старте ключевой энергореформы.

Об этом сообщают "Українські новини".

"Рынок электрической энергии запустился! Сегодня состоялись первые торги на рынке "на сутки вперед". Поздравляю команду ГП "Оператор рынка", НЭК "Укрэнерго", "Ощадбанк", Андрея Пышного и Игоря Насалика с удачным внедрением важной для Украины реформы", – написал он на своей странице в Facebook.

Владимир Кистион отдельно отметил, что в новом рынке цена электроэнергии для населения останется неизменной.

"Цена электроэнергии для населения с 1 июля 2019 года остается неизменной – в среднем 1,08 гривен за киловатт", - подчеркнул он.

Как сообщало агентство "Интерфакс-Украина", на новом биржевом сегменте оптового рынка э/э в воскресенье состоялись первые торги по продаже э/э на следующие сутки Киев.

На торгах продавались объемы, необходимые для покрытия разницы между законтрактованными по двусторонним договорам объемами и прогнозными объемами потребления в течение следующих после дня торгов суток. Как сообщается на сайте госпредприятия "Оператор рынка", отвечающем за функционирование РСВ и внутрисуточного рынка (ВСР), в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" продано 150,895 млн кВт-ч по средневзвешенной цене 1594,188 грн за МВт-ч.

Как сообщалось, "Оператор рынка" опубликовало предельные цены (prices cap) на запускаемых с 1 июля сегментах новой модели оптового рынка э/э – рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. В период минимальной нагрузки (с 00:00 по 08:00 и 23:00 по 24:00) предельная цена составила 959,12 грн за МВт-ч (без НДС), в период максимальной нагрузки (с 08:00 до 23:00) - 2048,23 грн за МВт (без НДС).

Как сообщалось, на июль 2019 года в Украине намечен запуск новой модели оптового рынка э/э во исполнение закона "О рынке э/э", принятого в апреле 2017 года. Предполагается переход от работы по модели "единого покупателя" к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, поставщиками, введение балансирующего рынка (где будут рассчитываться разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка (на нем закупается э/э на ближайшие часы).

Введение нового конкурентного рынка электроэнергии является честью международных обязательств Украины по имплементации положений Третьего энергопакета Евросюза.

Источник: https://censor.net.ua/n3134898
 
 
 Топ комментарии
 
это не зеля работающий на своего хозяина - коломойского - это рынок - После запуска нового энергорынка цена на электроэнергию ДТЭК Ахметова упала на 25% https://delo.ua/business/posle-zapuska-novogo-energorynka-cena-na-elektro-355118/
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Как это "ценя для населения останется неизменной"??? А где же обещанное снижение цен? Неужели ЗЕ людей обманул? Что скажите, ЗЕбанутые?
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вам еще методички не поменяли - а жаль вас ))))) - После запуска нового энергорынка цена на электроэнергию ДТЭК Ахметова упала на 25%
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Это типа гройсман ленточку перерезал?! Ну тот который в школу в 2 года пошёл..... Рынок электрической энергии успешно запустился, - Кистион - Цензор.НЕТ 9180 Ждём тарифов в 2 раза больше.
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а владимир в его годы пас ягнята за селом эрденетом
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И успешно отменится после 21. Мало ахметка в карман положил? Надо теперь цену за свет в 10 раз поднять, как подняли газ с 2014. Тогда тоже про вильный рынок рассказывали, уроды. Рынок электрической энергии успешно запустился, - Кистион - Цензор.НЕТ 2546
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вам еще методички не поменяли - а жаль вас ))))) - После запуска нового энергорынка цена на электроэнергию ДТЭК Ахметова упала на 25%
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Причем не сейчас а через пару-тройку месяцев после запуска.
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тебя когда поведут расстреливать - ты только тогда поверишь, шо происходит или только когда расстреляют?
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это не зеля работающий на своего хозяина - коломойского - это рынок - После запуска нового энергорынка цена на электроэнергию ДТЭК Ахметова упала на 25% https://delo.ua/business/posle-zapuska-novogo-energorynka-cena-na-elektro-355118/
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Ура! В Мариуполе для предпринимателей подняли цену на 40 коп. Это охерительная победища....
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Рынок на сутки вперед (РСВ) - это основной биржевой сегмент нового рынка электроэнергии, на котором происходит продажа электроэнергии для потребителей на ежедневной основе.
Напомним, с сегодняшнего дня, 1 июля 2019 года, в Украине начинает действовать свободный рынок электроэнергии. Теперь за право поставить электричество конечному потребителю будут бороться более 600 трейдеров.
Как сообщалось ранее, 27 июня на площадке "Украинской энергетической биржи" (УЭБ) прошел первый аукцион по продаже электрической энергии для населения. Продано более 4 млн мВт*часов доступной электроэнергии производства государственных НАЭК "Энергоатом" и АО "Укргидроэнерго".
Также были проведены торги по закупке электроэнергии для нужд операторов систем распределения и оператора системы передачи (функция возложена на НЭК "Укрэнерго"). На них было реализовано 828,8 тысяч мВт*ч атомной электроэнергии по 566,7 МВт*час.
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Тобі що, повилазило? Оночки купа відрубаних рук, то от за ними якраз і є!
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Вова ще не встиг попіаритись на цьому?
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Со слов гражданина Израиля ИВ...запуск рынка приведет к КАТАСТРОФЕ!!!)))
Так как не учтены его рейдерские интересы...
Не все еще отжато и поделено!
Он протестует))))
Евреи Грося и Вальцман кинули его через ПОЦа!)))
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В конфликт будет подключен боевой ШанПанЗЕ!)))
его уже достали из фонтана и накормили шаурмой)))
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Ура! В Мариуполе для предпринимателей подняли цену на 40 коп. Это охерительная победища....
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Мариуполь за ЗЕ!)))
Они потянут...
Просто нужно немного ПОТЕРПЕТЬ!)))
и станут не просто ЗЕ фанатами...а ЗЕ терпилами...
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причем тут ЗЕ? У влсти твой Гнойсамн и пропередники Пети.
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Если бы Гройсман был мой...как ЗЕ Игрь Валерича
То я был бы гражданином Израиля и твое мнение мне было бы побоку...
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тогда включи мозги и отключи дурные методички.
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Можна дізнатися де ви таке прочитали?
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У нас запустили не только рынок электрической энергии, но и селькое хозяйство, оборонную промышленность, малый и среднйи бизнес. Все запущено....
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удои с коровы как с козы называлось сельским хозяйством
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ну т.е. правильно ли я понимаю, что ахметка, беня итд спонсоры ЗЕ - будут платить на 25% меньше а обычные люди без изменений? И вот хоть убейте, я не верю, что цены на продукцию упадут хотябы на 1 копейку!!!

p.s. олигархам сделал хорошо, когда про людей вспомнишь, пианист?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРынок электрической энергии успешно запустился, - Кистион
 
 
 
 
 
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