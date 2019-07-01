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 Политика Украины
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Все про:назначение (1428) ОГА (1457) Богдан Андрей (67)

 Андрейчиков - это какой-то коллега Зеленского, а Комарницкого привели эйчары, - Богдан об отборе кандидатур глав ОГА

Глава Офиса президента Андрей Богдан сказал, что не понимает "в чем негатив" в возможном назначении глав Одесской и Луганской облгосадминистраций Андрея Андрейчикова и Виталия Комарницкого.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава офиса президента Андрей Богдан, передает Цензор.НЕТ.

"Все губернаторы отобраны эйчарами. Поскольку идут выборы, нет возможности проводить какие-то голосования. Хотя была классная идея, но мы от нее отказались, - сделать референдум по избранию губернаторов. У нас выборы Верховной рады, добровольно проголосуйте еще за четыре-пять кандидатур, кого вы хотите видеть губернатором. Было бы классно, но не успеваем. Есть вариант через год это совместить с местными выборами. Одесский (Андрей Андрейчиков. - Ред.) – это какой-то коллега Владимира Александровича. Где-то был в каком-то бизнесе. Было несколько вариантов, но этот самый подходящий. То, что в него кидают какашки, абсолютно несправедливо. Луганского (Виталия Комарницкого. - Ред.), по-моему, да, эйчары привели. Мой зам Трофимов может более подробно рассказать. Я лишь согласовывал те кандидатуры, которые поступили. Я не понимаю в чем негатив", - заявил он.

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"Я не видел, чтобы выступал за "русский мир", может я что-то пропустил. А второй металлоломом занимался. Он нарушал законодательство Украины? У людей есть энергетика, желание и возможность какое-то время жить за свои деньги и делать реформы. Что такое губернатор? Это предохранитель, коммуникатор между бизнесом и обществом, регионом и центральной властью. Он должен доносить правильные сигналы, чтобы концентрация власти в регионе не была в одних руках и чтобы эта концентрация не несла какого-то ущерба развитию региона. Мало того, он должен быть рекламным агентством этого региона для международных инвесторов. Эти люди все из бизнеса, образованы, идеологически вписываются в нашу систему координат", - добавил Богдан.

"Я уверен, что из ста человек, которых мы берем к себе в команду, двадцать нужно будет срочно терять, еще тридцать потеряются в пути. Это естественный отбор. У меня нет кнопки "дайте мне министра транспорта". Бах, принесли, идеальный и всем нравится. Нет. В Украине вообще есть глобальная проблема – кадровый дефолт. Спросите кого хотите. Вы представляете назначить 24 губернатора, где их взять? Он должен быть с опытом. То есть, уже был на государственной службе? О, у него квартира? О, все!" - резюмировал глава Офиса президента.

Ранее Кабмин согласовал назначение глав восьми ОГА. Позже выяснилось, что кандидат на пост главы Одесской ОГА Андрейчиков поставляет металлолом в непризнанное Приднестровье и финансирует пророссийских сепаратистов. Вместе с тем, по мнению блогеров главой Луганской ОГА Зеленский предложил украинофоба из Партии регионов Комарницкого.

Источник: https://censor.net.ua/n3134897
 
 
 Топ комментарии
 
какой-та колега какого-то знакомого, мде... зебилы кого вы выбрали? не сделайте ошибок на парламентских выборах!!!
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какими "эйчарами"? вы обещали конкурс в фейсбуке!
а тут оказывается один "какой то коллега" а второго просто "привели"
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Ай молодец, только солнце встало а ты уже зеленой мочой умылся!
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какой-та колега какого-то знакомого, мде... зебилы кого вы выбрали? не сделайте ошибок на парламентских выборах!!!
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та какое там не сделайте ошибок, все уже, они ******* все, что можно ******** вместе и будут ********** теперь строго по плану куйла еще лет 10-12 пока мы не станем частью роисси, вслед за бульбаруссией. а потом начнутся этнические чистки, вторая волна освоения сибири, массовое переселение народов на новые перспективные места
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не хватает главного Слуги, который уже полным ходом возвращает
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я к Беларуси прекрасно отношусь! а вот то лукашенковское, что станет скоро частью мордора - это не Беларусь, к сожалению. как и Украина превращается в хохлостан семимильными шагами
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Не переживай, мы не превратимся, эти попытки не увенчаются успехом, да и война не даст. А вот Беларусь уже поглощена РФ давно.
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Граблями меряем пройденный путь, в цирке от клоунов не продохнуть.
Воры у воров украли страну - проснётся ли кто-нибудь?
Увидев стену, давим на газ, время уже не отпустит нас.
Но снова весна и всё, будто, как в первый раз...
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какими "эйчарами"? вы обещали конкурс в фейсбуке!
а тут оказывается один "какой то коллега" а второго просто "привели"
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Господа какие в Украине Губернии?... Вам прямая дорога в Парашу - губернаторы...Вы продажные или необразованные.
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Ну сказав же Богдан, що вони вписуються у ЇХНЮ!!!ІДЕОЛОГІЧНУ!!!СИСТЕМУ КООРДИНАТ! Злодій-контрабандист і прихований сепаратист. Така ідеологічна система координат у Зєкоманди.
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Хорошо говорит!!!! Как руководитель!!! Без эмоций!!!!
Я бы сказал - мне он напомнил Америку!!! Молодцы мужики!
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Ай молодец, только солнце встало а ты уже зеленой мочой умылся!
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зато ты с эмоциями!!! как зебил!!! Молодец!
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мужики в поле - не ну ты так искусно оскорбляешь этих зебилов - молодец - возьми рошенку на полке)))))))
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реформа місцевого самоврядування на цих енергійних і зупиниться....такі гроші повз не пройдуть)
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очередной факап представителя узе когда оправдывал свой предыдущий факап
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печальнее то что 73% одобрямс..хотя если брать рашу там 86% одобрямс...эвтаназию видимо с самолета надо проводить целыми секторами
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кадровый голод?! Тогда надо уволить всех и нанять клоунов!
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зебіли, гопнік каламайського каже, що епоху кумовства можна вважати закінченою😂
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Блиин... Идут назначения, а ни одного претендента из Рошена НЕТ???? Беда...
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Да этот монголоид какую хош отмазку слепит и что хош обоснует. Типичный глава АП.
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Господи, он просто несет ахинею. В такой бред может поверить только истинный зебил......

Кого выбрали??? А, Зебилы??
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Ну, богдаша, скорее типаж финский, север мокша
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Тут даже речь идет не о кумовстве, на высокие должности назначают по принципу сел по'рать когда то рядом и уже глава ОГА.
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Хорошо бы еще этого Богдана на кого-то заменить!
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НАРОД ПРОСТО НЕ ГОЛОСУЙТЕ ЗА - ЗЕБИЛОВ - ОНИ ЗА МЕСЯЦ УЖЕ СТОЛЬКО УСПЕЛИ НАТВОРИТЬ - ПЛОХОГО И ХОРОШЕЕ - ОТМЕНИЛ ЗЕЛЯ ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ КАССОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - ВОТ И ВСЕ - В ОСТАЛЬНОМ И ФУНДАМЕНТАЛЬНОМ - ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ - АЖ НЕ ВЕРИТЬСЯ
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Это всё это бл*дский телевизор с его шоу мозги правит.(
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А кукую должность Зеленский пожалует Медицинскому он тоже коллега Зеленского - денег на сьемку фильма давал же.
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"24 губернатора, где их взять . . ."

А какого лешего идти в первое кресло страны, не имея на скамейке запасных хотя бы 24 кандидатуры на глав ОГА ? Что уже говорить о депутатах, замминистрах . . . Но трёпа о новых лицах во время выборов было хоть отбавляй. В результате скоро уборщиц из КВНа уже хватать будут и назначать чиновниками . . .
Для похода во власть нужна команда. Тебя спрашивали об этом, тебя предупреждали ! Ты орал, что все годы независимости во власть шли родственники, кумовья, друзья и бизнес-партнёры и это плохо. А сейчас делаешь то же самое, потому что "где их взять 24 человека на губернаторы".

Я себе представляю профессиональный уровень власти, когда после выборов на любой должности (или их большинстве) окажется, что кухарки (пардон, квнщики)управляют государством.
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Проблемы из-за того, что штат "95-го квартала" оказался очень маленьким... Андрейчиков - это какой-то коллега Зеленского, а Комарницкого привели эйчары, - Богдан об отборе кандидатур глав ОГА - Цензор.НЕТ 5881
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Вынуждены идти семьями, бедолаги. Но это не кумовство, ни-ни!

В Кривом Роге по мажоритаркам идет Юзик, подруга и кума жены Юзика, брат матери Юзика, - блогер.

Об этом написал на своей странице в Фейсбук политический эксперт Николай Мельник.
"Все мы помним заявления нашего действующего Президента, что больше никаких протекций, и корешей во власти.
Но жизнь есть жизнь. В СБУ пристроил друга детства Баканова, бизне спартнера Шефира - в АП, кореша - Председателем АП. Не забыл он и о "кварталовцах" и их родственниках", - сообщил Мельник.
"По 33-му округу идет сам Юзик - актер "95 квартала" - Юрий Корявченков.

По 32-му округу баллотируется Е.Криворучкина - кума и подруга жены Юзика.

На 31-м - Захарченко - двоюродный брат мамы Юзика - бывший милиционер, а ныне охранник на частном предприятии", - написал эксперт.

"Учитывая, что до того, как уехать из Кривого Рога 17 лет назад, Юрий Корявченков работал в профкоме, сейчас то, что происходит, уже назвали семейным "профсоюзиком Юзика", - подчеркнул Мельник. - Выставить на выборах давно уехавшего из Кривого Рога Юзика и его родственников - на самом деле, это большая проблема и для имиджа Зеленского… Мы становимся свидетелями новой серии сериала "Слуга народа". Спойлер - Вова Голобородько забил на все и тянет своих к власти, жаль только, что у нас не сериал, а жизнь, и второго дубля ни у кого не будет".
"Зачем в парламенте Юзик, я еще могу понять. Кто-то же должен блокировать и разблокировать трибуну, но зачем тянуть этот семейный подряд? Причем тянуть через Кривой Рог? Город, где есть настоящий 95-й квартал. Тот самый "просто квартал", который и подарил своим птенцам КВН путевку в жизнь и узнаваемый бренд "95 квартала", - сказал Мельник.
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Да не вопрос. Вот, например, за что сняли Резниченко ? За то что провёл массированный ремонт общественных зданий, или за то что дороги ремонтировал ?
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Да они просто работают на бизнес-интересы Бени. Ну, наняли их на такую службу.
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У меня нет кнопки "дайте мне министра транспорта" ... резюмировал глава офиса преЗЕдента богдан.

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Президента України.
Андрейчиков - это какой-то коллега Зеленского, а Комарницкого привели эйчары, - Богдан об отборе кандидатур глав ОГА - Цензор.НЕТ 6986
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За месяц сделано самое главное: полностью разрушена система государственного управления, которую пять лет по кирпичику строил Порох. Украина - снова объект, а не субъект: её судьба опять решается за её спиной, а Зеле даже не сообщают, типа, из прессы узнает.
Но ! Обвинять только сговор олигархов - нельзя. Если бы подавляющее большинство населения не были идиотами, они бы не стало смотреть Ньюс-Вонь и Г+Г.
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Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов является его многолетним другом.

https://hvylya.net/news/exclusive/bogdan-nazval-portnova-svoim-mnogoletnim-drugom.html
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******* ділєтантов , но афєрістоф руліт. ****.
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Це дії державних мужів? Призначати на позаду голови Держадміністрації "какого-то коллєгу Зєлєнского?" Це вони і керують "как-то", і призначають "кого-то"? Ці люди вважають, що держава з людьми - це іграшка?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАндрейчиков - это какой-то коллега Зеленского, а Комарницкого привели эйчары, - Богдан об отборе кандидатур глав ОГА
 
 
 
 
 
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