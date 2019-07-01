 Андрейчиков - это какой-то коллега Зеленского, а Комарницкого привели эйчары, - Богдан об отборе кандидатур глав ОГА

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава офиса президента Андрей Богдан, передает Цензор.НЕТ.
"Все губернаторы отобраны эйчарами. Поскольку идут выборы, нет возможности проводить какие-то голосования. Хотя была классная идея, но мы от нее отказались, - сделать референдум по избранию губернаторов. У нас выборы Верховной рады, добровольно проголосуйте еще за четыре-пять кандидатур, кого вы хотите видеть губернатором. Было бы классно, но не успеваем. Есть вариант через год это совместить с местными выборами. Одесский (Андрей Андрейчиков. - Ред.) – это какой-то коллега Владимира Александровича. Где-то был в каком-то бизнесе. Было несколько вариантов, но этот самый подходящий. То, что в него кидают какашки, абсолютно несправедливо. Луганского (Виталия Комарницкого. - Ред.), по-моему, да, эйчары привели. Мой зам Трофимов может более подробно рассказать. Я лишь согласовывал те кандидатуры, которые поступили. Я не понимаю в чем негатив", - заявил он.
"Я не видел, чтобы выступал за "русский мир", может я что-то пропустил. А второй металлоломом занимался. Он нарушал законодательство Украины? У людей есть энергетика, желание и возможность какое-то время жить за свои деньги и делать реформы. Что такое губернатор? Это предохранитель, коммуникатор между бизнесом и обществом, регионом и центральной властью. Он должен доносить правильные сигналы, чтобы концентрация власти в регионе не была в одних руках и чтобы эта концентрация не несла какого-то ущерба развитию региона. Мало того, он должен быть рекламным агентством этого региона для международных инвесторов. Эти люди все из бизнеса, образованы, идеологически вписываются в нашу систему координат", - добавил Богдан.
"Я уверен, что из ста человек, которых мы берем к себе в команду, двадцать нужно будет срочно терять, еще тридцать потеряются в пути. Это естественный отбор. У меня нет кнопки "дайте мне министра транспорта". Бах, принесли, идеальный и всем нравится. Нет. В Украине вообще есть глобальная проблема – кадровый дефолт. Спросите кого хотите. Вы представляете назначить 24 губернатора, где их взять? Он должен быть с опытом. То есть, уже был на государственной службе? О, у него квартира? О, все!" - резюмировал глава Офиса президента.
Ранее Кабмин согласовал назначение глав восьми ОГА. Позже выяснилось, что кандидат на пост главы Одесской ОГА Андрейчиков поставляет металлолом в непризнанное Приднестровье и финансирует пророссийских сепаратистов. Вместе с тем, по мнению блогеров главой Луганской ОГА Зеленский предложил украинофоба из Партии регионов Комарницкого.
Воры у воров украли страну - проснётся ли кто-нибудь?
Увидев стену, давим на газ, время уже не отпустит нас.
Но снова весна и всё, будто, как в первый раз...
а тут оказывается один "какой то коллега" а второго просто "привели"
Я бы сказал - мне он напомнил Америку!!! Молодцы мужики!
Кого выбрали??? А, Зебилы??
А какого лешего идти в первое кресло страны, не имея на скамейке запасных хотя бы 24 кандидатуры на глав ОГА ? Что уже говорить о депутатах, замминистрах . . . Но трёпа о новых лицах во время выборов было хоть отбавляй. В результате скоро уборщиц из КВНа уже хватать будут и назначать чиновниками . . .
Для похода во власть нужна команда. Тебя спрашивали об этом, тебя предупреждали ! Ты орал, что все годы независимости во власть шли родственники, кумовья, друзья и бизнес-партнёры и это плохо. А сейчас делаешь то же самое, потому что "где их взять 24 человека на губернаторы".
Я себе представляю профессиональный уровень власти, когда после выборов на любой должности (или их большинстве) окажется, что кухарки (пардон, квнщики)управляют государством.
В Кривом Роге по мажоритаркам идет Юзик, подруга и кума жены Юзика, брат матери Юзика, - блогер.
Об этом написал на своей странице в Фейсбук политический эксперт Николай Мельник.
"Все мы помним заявления нашего действующего Президента, что больше никаких протекций, и корешей во власти.
Но жизнь есть жизнь. В СБУ пристроил друга детства Баканова, бизне спартнера Шефира - в АП, кореша - Председателем АП. Не забыл он и о "кварталовцах" и их родственниках", - сообщил Мельник.
"По 33-му округу идет сам Юзик - актер "95 квартала" - Юрий Корявченков.
По 32-му округу баллотируется Е.Криворучкина - кума и подруга жены Юзика.
На 31-м - Захарченко - двоюродный брат мамы Юзика - бывший милиционер, а ныне охранник на частном предприятии", - написал эксперт.
"Учитывая, что до того, как уехать из Кривого Рога 17 лет назад, Юрий Корявченков работал в профкоме, сейчас то, что происходит, уже назвали семейным "профсоюзиком Юзика", - подчеркнул Мельник. - Выставить на выборах давно уехавшего из Кривого Рога Юзика и его родственников - на самом деле, это большая проблема и для имиджа Зеленского… Мы становимся свидетелями новой серии сериала "Слуга народа". Спойлер - Вова Голобородько забил на все и тянет своих к власти, жаль только, что у нас не сериал, а жизнь, и второго дубля ни у кого не будет".
"Зачем в парламенте Юзик, я еще могу понять. Кто-то же должен блокировать и разблокировать трибуну, но зачем тянуть этот семейный подряд? Причем тянуть через Кривой Рог? Город, где есть настоящий 95-й квартал. Тот самый "просто квартал", который и подарил своим птенцам КВН путевку в жизнь и узнаваемый бренд "95 квартала", - сказал Мельник.
Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Президента України.
Но ! Обвинять только сговор олигархов - нельзя. Если бы подавляющее большинство населения не были идиотами, они бы не стало смотреть Ньюс-Вонь и Г+Г.
https://hvylya.net/news/exclusive/bogdan-nazval-portnova-svoim-mnogoletnim-drugom.html