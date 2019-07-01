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 Политика Украины
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 Никакой зрады нет. Победы, пока что тоже нет, - Зеленский о разведении сил в Станице Луганской. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский записал ролик, в котором сообщил, что сегодня, 1 июля, в Станице Луганской на Луганщине состоялось разведение войск и сил.

Видео размещено в Facebook главы государства, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, отход от линии разграничения огня произошел с обеих сторон - как ВСУ, так и наемников  РФ, "и это зафиксировала и подтвердила ОБСЕ".

Он считает, что такое событие состоялась "благодаря разблокированию минского процесса".

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"Я понимаю, что только время и конкретные шаги смогут подтвердить всем, что стороны выполняют свои обязательства. Не хочу обещать, что завтра будет мир, что завтра мы прекратим войну. Но, мне кажется, что хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны - эта надежда появилась", - сказал президент.

Зеленский также попросил "не поддаваться на панику и провокации, и дать возможность нашим воинам, нашей армии и нашим дипломатам выполнять свою очень мощную и очень сложную работу".

"Пожалуйста, давайте все-таки сохранять спокойствие. Никакой зрады нет. Победы, пока что, к сожалению, тоже нет. Но, мне кажется, это первый наш небольшой реальный успех", - резюмировал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3134895
 
   
 Топ комментарии
 
он по понедельникам ролики с будуна выкладывает?
где ты сука три дня шорхался? бухал на даче? отдыхал? устал падла зеленая
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Похоже президента в Украине тоже нет.
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Відрізати, але політично не відмовлятись.
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Практически совсем незаметно в нашем информпространстве прошла новость об отмене РФ запрета на ввоз труб, газовых турбин и трансформаторов из Украины. Основным выгодополучателем от такого шага, конечно, по чистой случайности стал Пинчук с его "Интерпайпом". Вместе со странными финтами в Минске, когда представитель ОБСЕ Сайдик сначала заявляет о том, что Кучма на переговорах предложил снятие блокады и одностороннее прекращение огня, а после поднявшейся в Украине шумихи на следующий день оперативно отказывается от своих слов и личным контролем Кучмы за разведением сторон в Станице Луганской есть повод призадуматься.

Хотя на фоне очередных сказочных назначений новоизбранным гарантом откровенных сепаров и ватанов в губернаторы и кадров времен Януковича, подпадающих под действие закона о люстрации, в руководство СБУ все это уже нихрена не удивляет.

Ну и вишенка на тортик в виде возвращения "Сватов" с сегодняшнего дня на экраны зомбоящика. Напомню только, что исполнитель главной роли Добронравов публично на камеру поддерживал аннексию Крыма и неоднократно незаконно посещал отжатый полуостров. Здобулы, так здобулы...

https://ukraine.d3.ru/interesnye-dela-1810396/
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Нужно провести референдум по вопросу "Желаете ли вы отдать даром президента Украины президенту Чечни?".
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Выбирайте дальше хитрожопых неукраинцев.
Скоро будете жить в Нью-Израиле.
Шалом!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНикакой зрады нет. Победы, пока что тоже нет, - Зеленский о разведении сил в Станице Луганской. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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