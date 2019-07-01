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 Политика Украины
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Все про:язык (3441) Богдан Андрей (67)

 Я бы разрешил Донецку и Луганску региональный русский язык, если они будут территорией Украины, - Богдан

Глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что "разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский", но при одном условии.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский и при условии, что после этого они – территория Украины", - отметил Богдан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 66% граждан считают, что украинский должен быть единственным государственным языком в Украине, - опрос

Отвечая на вопрос, "а если так же захочет Харьков и Одесса", Богдан сказал: "Давайте тогда всех заставим разговаривать по-украински? Тогда остановимся на том, что Украина – это у нас будет Тернопольская, Львовская и Ивано-Франковская области. Мы должны искать компромиссы или мы должны всем навязывать мнение какой-то части Украины?".

В то же время Богдан выступает против того, чтобы сделать русский вторым государственным.

"Я сам со Львова, у меня же там "бандеровцы", я за украинский язык и я за Украину. Но у нас есть проблема, ее надо решать. Мы говорим бесконечно, а ничего не решаем, а надо решать", - уточнил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3134892
 
   
 Топ комментарии
 
Это он признал, что Домбабве и Лугандон не территория Украины?.. Я бы разрешил Донецку и Луганску региональный русский язык, если они будут территорией Украины, - Богдан - Цензор.НЕТ 8231
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Ці дебіли навіть не розуміють чому саме іде війна. Кацапських телеканалів надивилися, чи від народження недоумки?
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Тупо работает на раскол страны.
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кто выбирает 55% шакаладному мерзавцу нарисовал охендовский
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Знаете...если раньше у меня лично зелёный цвет ассоциировался с чемто хорошим,новым,весной,и т.п.,то на сегодняшний день,в свете политики преЗЕдента-недомерка зелёный цвет ассоциируется только с зелёными мухами на кучке собачьего дерьма.
Что там ,зелёные.,73-х процентные ,херачить вас надо до глубокой комы ,проголосовали твари по приколу...приколоть бы вас всех одними вилами к забору....
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Завтра хочеться проснутися і почути наприклад таку новину, суд заарештував Ахмєтку, Мертвечука, Бойка і всю ригівську шоблу , а США просять екстрадицію на цих недобитків щоб Фірташу не так "обидно було"
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а замість цього тягнуть з нафталіну давно узаконене Порошенком питання.
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На те вони й порохоботи. Навпаки мали б радіти, що справа Петі цвіте й процвітає, а вони чогось казяться.
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стаття ККУ держ зрада и разжигание нац розни
шобы народ опять грыззя изза мовы и не обращал внимания на ограбление и Геноцид
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Оставить им региональній русский можно только так, как они нам оставляли украинский:
Я б дозволив Донецьку і Луганську регіональну російську мову, якщо вони будуть територією України, - Богдан - Цензор.НЕТ 6937
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Конечно не исключено что такое могло быть. Но хотелось бы доказательств!
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Ой вынесут, ой скоро вынесут. Всё это ЗЕКоманду во гласе с туповатым фигляром и его оХвисом. И слинять у них не получится.
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Гей, панове, а чого це ви розійшлися? Якщо ви так грудьми встаєте за рідну мову, то якого дідька ви не голосували, скажімо, за Кошулинського? А Садовий мусив знятися з виборів, бо не мав підтримки. А також ви знали, який високий антирейтинг у Порошенко, то якого дідька ви за нього голосували? Скажете, що Кошулинський був непрохідний ? Ну звісно, якщо не голосують, то непрохідний. Чому дозволили маніпулювати собою? Хто вам тепер дохтур?
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Заспокойтеся це, у сої ломка через відсторонення від корита. Насправді їм насрати на мову, більшість з них кацапи, які не знають української. Вони просто страждають за Поросьонко.
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Та ні, це тобі просто наср.ти на країну. Тобі вата і малороси в очі сцикають, а ти все про Свина згадуєш...
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Бо свин таки насвинив, і то добре насвинив.
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У Зеленского анонсировали новый скандальный референдум.

Вопрос переименования Московского проспекта в Киевев проспект Степана Бандеры стоит вынести на референдум.

Такое заявление сделал руководитель Офиса президента Андрей Богдан в интервью "РБК-Украина". "Я бы вынес этот вопрос на референдум. Почему кто-то должен определять, как называть? Хотят Бандеры - пусть будет Бандеры. Это может быть соцопрос, консультативный", - сказал он.
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А чому призначення люстрованого чиновника головою АП на референдум не винесли?
Їх завдання не перейменування вулиць Києва, тут вони можуть і програти. Вони мають створити дієвий механізм ухилення від декомунізації і дерусфікації для Східних та Південних регіонів. Мовляв. а чому в Києві можно, а нам ні? Коли це протягнуть, ці регіони будуть законсервовані в "руському мірє" і це дає надії *****. Зелені, це звичайні вороги України.
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я би виніс на референдум питання мін. пенсії в 2000$ а сер. з/п в 5000$....
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Українською територією Московського патріархату?
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муд*ло...... ты совое лично мнение не выражай, ты чиновник и обязан предерживаться официальной позиции....... не с языка нячялась заваруха с 13000 трупами за 5 лет.
В Украине один государственный язык(мова) украинский всё точка! те кто хочен чтобы второй гос язык был срусский может смело идти к пыне и просить приютить его за поребриком......
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Что этот у*бень несёт??? За такое мало по хлебалу получить, за такое сажают.
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по-перше, це відповідь-тролинг від Богдана, за концерт Пірожкова з Лободою,
по-друге, одночасна перевірка, чи дозріло українське суспільство, ті ж 73% до сліпої віри у владу.
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Ні, вони просто дурні, не компетентні, живуть квартальними штампами, і їх питання Донбасу чи Криму взагалі не цікавить.
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та плювати на їх професійний досвід, вони ментально Малороси - вата. Вони дійсно у це вірять. Для них іншої України як такий собі полегшений варіант УСРС, просто не існує. Їх із реальною Україною, мовою, культурою, вірою взагалі нічого не поєднує, окрім однакових із нами паспортів.
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Якщо ви говорите про українське чиновництво незалежно від тимчасової партійної приналежності то, я з вами повність згоден- це, ординарні тупі совки, які ні далі, ні ближче Кремля не бачать. Тому, всі остані роки, не дивлячися на війну, запроваджувалося більше кацапських законів і практик ніж Західних. Через п'ять років ми й досі не прийняли більшість обов'язкових за Асоціацією ЄС-Україна законів.
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"Мы должны искать компромиссы или мы должны всем навязывать мнение какой-то части Украины?"." а разве не навязывается мнение ОРДЛО о своей исключительности остальной части Украины? Правильно когда-то сказала Геращенко в студии Шустера Шуфричу (рожденный и выросший в Закарпатье) , что его проблема в том, что он не идентифицировал себя как украинец похиже здесь тот же случай.Источник: https://censor.net.ua/n3134892
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Стиць-пиz∆иць! А я бы дозволив кожному поліцейському, який зустріне Богдана, лупашити його кийком. Зі Львова він! Та навіть якщо він рідний правнук С. Бандери, то все одно як був довбаком, так ним і залишиться.
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Поверь мне Богдан (Карлсон) не в языках счастья 😁 Я думаю если лугандонцам за выученый китайский платить по 1000$ в месяц , Лугандон через пол года будет говорить на китайском😁. Причем проклиная всех китайцев и их гр....ный язык😁 . Но таки да выучат , как руские в Израиле😂
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От ублюдки, невтерпець Україну йому розвалити. Я б дозволив Донецьку і Луганську регіональну російську мову, якщо вони будуть територією України, - Богдан - Цензор.НЕТ 4802
Одне слово - Зекомада.
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Та- ні, він щирий нащадок Поросьонко, робить те що, прописано в прийнятих і підписаних Поцею законах
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А я бы разрешил тебя вздернуть на ближайшем столбе.
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Мне вообще пох на языки. Да хоть 10 региональных.

Пам'ятаю цей жорстокий перехід в київських вишах на украиїнську. І ні чого, всі перейшли. Зараз ні хто і не пищить, даже ті домасяни які приїхали навчатись у Київ прекрасно спілкуються українською.

Если вопрос регионального языка поможет деокупировать наши территории, то это самая низкая плата на которую может пойти Украина в этом вопросе. Почему бы и нет?

Ну а как вернётся, тогда внутренними указами можно перевести на рельсы украинского языка, оставляя при этом статус русского-регионального.
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то это самая низкая плата на которую может пойти Украина в этом вопросе

тому ви і довбана вата. Це найвища з усіх можливих видів ціна. Це майбутнє усієї країни, ваших дітей та онуків.
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Вышиватные вуйки. Вы такие недалёкие...

Ну так давайте всех русскоговорящих депортируем из Украины. Легче станет?
Только вопрос, это поможет деокупировать оккупированные территории или вернуть Крым?

Боюсь что вместе с депортацией депортируются запоребрик ещё и Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса, Николаев, часть Херсона. И тогда получите половину Украины, в аккурат по берегу Днепра. Чего и добивается }{уйло.
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Смотри как бы "русскоговорящие" тебя не депортировали с территории.
Все начинается с языка.
А потом они захотят твое имущество,вплоть до крышки унитаза.
А потом твою жену и дочку.
А ты так и будешь под дурака работать.
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Це кацап, самий звичайний. Від нього лаптями тхне на декілька сторінок.
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Кацап, тобі слово в Україні надається в порядку черги, десь там 47-й після собаки.
В тебе проблеми на квиток назбирати? Яка ж ви воняча нація. Їдь туди, де усі насолоджуються Пушкіним (чи бояришником).
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Так може зовсім заборонити россійську мову. Але є питання - як це допоможе деокупувати окуповані території України?
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і ще, Богдан, захоплення держустанов Донбасу йшло з гаслом "Геть з влади старих політиків і олігархів" та "Переможемо корупцію разом", "Зростання добробуту кожного". Перемогли? Усунули від влади? У кого з окупантів зріс добробут? І так, там ніхто, ніколи та нікому не забороняв використовувати російську мову
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Здешние троли особо бесились во время выборов когда им напоминали о том что на Донбассе с такими же лозунгами бегали.
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воно б разрєшило, ссучене вузькоглазе чьмо.
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Поздно пить боржоми...Ни язык, ни федерализация уже не помогут. Там, по сути, сформированы отдельные государства со своими законами, армией, министерствами, денежной единицей, своей идеологией. Там никто ничего не переименовывал, не разрушал памятники, не указывал на каком языке общаться, и не переделывал эти языки общения. С каждым днем, месяцем, годом, эти области отдалялись все дальше и дальше. Не знаю, чем их можно привлечь. Высокими тарифами? низкой зарплатой? титушками всех мастей? гей-парадами? призрачным членством в ЕС? недоумками во власти? Не вижу такого гения, который вновь объединит развалившуюся страну. Шестой год пошел...
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Отменой комендантского часа к примеру.
Это не удобно когда любое движение в городе заканчивается в семь часов вечера.
Это старперам все равно.
А молодежь хочет гулять.
Вот отличный стимул.
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Це дуже неприємна правда. Але , але.... Слова нічого не варті....
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Витя, а кто тебе сказал, что Украине нужен Донбасс вместе с этим ватным быдлом? Зачем в пытающийся выздороветь организм снова заносить заразу? Всех этих недолюдей - запоребрик с чемоданами к любимому путлеру. Там просторов много, особенно в Сибири.
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Не бачу жодної причини для того щоби її об'єднувати? Це ворог, він має бути винищений.
Вони бажали руського міру? Значить з ними потрібно поступити саме так. Прийти і зробити із населення, те що росіяни роблять усюди та де вони приходять. Це наша земля, ось вона нам і потрібна, бажано - гола і пуста, без покидьків. Геній, ніколи не візьме назад це лайно.
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А что делать с 73 % на территории остальной Украины?
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ви реально вважаєте, що ось ті 30-50% які голосували за Зе на Західній Україні і входять до 73% російсько мовні? Це одна із основних претензій до них, із нашого боку, чому вони голосували разом із ворогами країни зі Сходу та Півдня?
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Я вообще думаю что дело не в языке и даже не в национальности.
У меня есть много тому примеров в жизни что бы убедиться в этом.
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В мене теж є безліч прикладів, і я впевнений, що генетика, як і мова своє дає. Не завжди, не усім, але у цілому так. Мова це вікно у світ. Українська в український, англійська у світовий, а російська до Мородору. Звісно що ніхто вас силою у вікно не затягне, але якщо воно для вас зачинено, в наслідок незнання мови, ви ніколи не дізнаєтесь що ж там є. Інакше би, кацапи ніколи не несли херні про велич російської мови, літератури, культури...
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Тому що україномовний Президент в вишиванці, виявився мародером і баригою, котрий ні чого не бажає знати окрім своєї кишені.
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Мова тут до чого? До речі, рідна мова Порошенка російська. Українську він змушений був вивчити, як і англійську. Президент-злодій... а на що ви розраховували? Це буде переслідувати нас ще років 50-ть... Інше питання це буде свій злодій, чи чужий. Ось і усе, що ви можете обрати на виборах.
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Есть прекрасное решение. Самолёты и бомбы, грады. Зачистка по примеру Грозного. лугандония без людей, домов и заводов. Вы, как я понимаю, этого добиваетесь?
Тогда чем мы будем лучше паРаши? И кто тогда из мирового сообщества будет на нашей стороне?
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просто не голосуйте за - Слугу народа - это не украинский проект - вот и весь вывод
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Этаваниможытбыть! Этопридумалипрохоботы! БИНГО!!!!!
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Замість того що б піднімати питаня ,як вивести Україну з економічної кризи ,як підняти добробут українців ,побороти корупцію ,повернення виведених капіталів ітд ,вони як і колись регіонали заговорили про регіональні мови ,всі в Україні розуміють українську мову ,до того в любій країні державна мова об'єднує народ ,а тут знову пропонуєтся московський сценарій .
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І цей чувак вважається крутим Зе-юристом
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Богдан скотина слабоумная или преступная. Дело ведь не в том, что там, как-то притесняли русский язык, там целенаправленно вытравлялся и был вытравлен местной властью, которая контролировалась Россией, украинский язык. В 1970-х гг. села под Донецком, во всяком случае живущие там люди среднего и старшего возраста, говорили на украинском языке. Сомневаюсь, что они говорили на нем в 2014 году, когда туда приперлись оккупанты, и притащили войну под предлогом спасения "русского мира".
Президент клоун, глава его администрации готов помогать Мордору русифицировать Украину, и огромная толпа зомби при этом визжит от восторга, от действий людей не то что не сделавших, а не сказавших пока ничего вразумительного и положительного. Из того что сказали конкретно, требуют 300 миллионов у нищего народа на обустройство бывшего филиала мавзолейной гробницы симбирского упыря в Киеве, в качестве резиденции президента, так приспичило переселяться (команда арлекинов уверяет что Запад на эти развлечения деньги даст, но там клоунов нет, если и дадут, то как кредит под соответсвующие проценты, и под гарантии возвращения со стороны государства).
Как говорил банкир Крамер в фильме "Ва-банк-2" - "Я сплю". Этого нет. Но это, как это не дико выглядит, происходит наяву.
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Коли в Україні скінчаться канали Медведчук (чит. Ху**ло) купить... наприклад кримсьий канал! Один фіг у СБУ тупо нема повноважень знешкоджувати це ФСБшне лайно! Я б дозволив Донецьку і Луганську регіональну російську мову, якщо вони будуть територією України, - Богдан - Цензор.НЕТ 4433 Страшный БЕНДЕРовец добавил(а),Медведчук придбав 80% акцій "Інтера" і планує купити ще канали, - ЗМІ

https://24tv.ua/n1172882 Я б дозволив Донецьку і Луганську регіональну російську мову, якщо вони будуть територією України, - Богдан - Цензор.НЕТ 4433 Я б дозволив Донецьку і Луганську регіональну російську мову, якщо вони будуть територією України, - Богдан - Цензор.НЕТ 2547.....24 канал
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Якби поляки та фіни у 1918 дозволили би в себе русскій язик, то не було би зараз а ні Польщі, а ні Фінляндії.
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Тільки пояснити ви це намагаєтесь не полякам і не фінам, а 73% малоросів
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Эта проблема решается просто , - не нужно делать из языка проблему , и она перестанет быть проблемой Я б дозволив Донецьку і Луганську регіональну російську мову, якщо вони будуть територією України, - Богдан - Цензор.НЕТ 2877 ... Я объездил всю Украину , и ни разу не видел такого места ( города или села ) ,где бы запрещали русский язык , или украинскую мову . Государственным должен быть один язык - украинский ( так как он представляет саму державу - Украину ) , тут без вариантов ,, всё остальное ( дом , быт ) на усмотрение каждого .Ну сколько можно мусолить эту тему ,, зебилы , вам больше заняться нечем .?? .
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Постійно. Що за запитання? Це зброя, зброя проти України і українців. Скільки ворог буде її використовувати? Допоки вона залишатиметься зброєю. Коли це скінчиться? Коли усі, 100% громадян України будуть знати українську мову. Щоби тут не співали малороси і кацапи, єдина причина через яку вони топлять за москальску мову, це не володіння на достатньому рівні українською. Решта, дешева і тупа брехня
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А какая разница кто на каком языке разговаривает? Разве это мешает кому-то рядом жить? Украинский язык государственный - тут вопросов не может быть, Украина страна многонациональная и не нужно делать из русских, венгров, румын, молдаван, татар, болгар, ... украинцев, всё равно не получится. Так чи не так? Главное сохранить государство и сдвинутся с места в лучшую сторону, в сторону благополучия!
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"Давайте тогда всех заставим разговаривать по-украински?"

Риторика звичайного малоросійського гопника.
Я думаю, це навіть добре, що у зе такий перший помічник. Він, своїми заявами, буде чітко визначати всю сутність нинішнього президента і його політики. А коли ти ясно бачиш ворога, тоді, відповідно, і легше його усунути...
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Я взагалі щоб відрізати Даунбац та Крим.
Не потрібні вони нам.
Ну або винищити всіх там (ще не варіант).
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Саме так, але вони повинні відіграти свою роль - знищити РФ. Ми ж не маємо просто так щось втрачати? Нас інтерес, знищення РФії, їх інтерес знищення нас, а механізм у нас із ними однаковий, цей конфлікт.
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"вирішувати проблему" - значить капітулювати? пристати на неприйнятні умови? чи може дійсно вирішувати як всюди в світі? от же ж ідіот...
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А хто їм забороняє розмовляти на кацапському нарєчію?! Шось цей львівський бурят ртр передивився !
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Мабуть бурят мешкав у Львіве, але у нього не українські коріння, тому що людина в серці якої УКРАЇНА ніколи такого б не запропонував, Шановні, де Ви бачили українця, який би пропонував забути українську мову, тому що це компроміс. ЦЕ КОМПРОМІС??? Це тупа особа не поважає нас, а Україна для цього бурята пусте місце.
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боже богдан на куя тебя поставили на такую высокую посаду? вы со своим еврейским гарантом в итоге развалите Украину полностью!!! мне даже стыдно что ты называешь себя львовянином!!! а за лугандоном пойдет Закарпатье с венгерским, потом франковщина с румынским, потом одесская область с болгарским и молдавским, потом..... можно до бесконечности! пояему в рашке один язык, почему прибалты одноязычные? вы все там офигели что ли? почему нельзя знать два языка? почему в Канаде чтобы занять нормальную посаду (даже в бизнесе или в частном предпринимательстве) надо сдать экзамен и по английскому и по французкому? прчему в Швейцарии тоже требуют знание хотя бы двух языков страны?
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Богдан працює на розвал країни, не дарма ж його Коломойша поставив - астанавіть гражданскую вайну.
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Ще одне: я - за державну українську мову на всій території України без винятку, але обережно! Не забувайте, панове, що величезна кількість захисників та волонтерів, дякуючи яким ми маємо можливість тут так щиро сваритися, усе ще розмовляє російською. Але це не заважає їм захищати Україну і, увага, українську мову! Багатьох вже нема. Отож припнімо трохи язики.
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а шо им тоже запрещали на русском общаться? шо ты лепишь Алинка? речи ведь идет про держструктуры.
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и второе - и в лугандоне и в крыму когда нибудь запрещали общаться на русском? что то я не припомню концлагерей для русскоговорящих возле феодосии или горловки.....
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Почитал истерические комментарии вышиватников и очередной раз убедился, что вышиватники такие же шовинисты фашисты как и ватники, готовые убивать за иное мнение, за иной язык, чем у них. Раньше так поступали русские империалисты, потом большевики по отношению к иным языкам, и национальностям, чем русский. Такая же ненависть, такое же презрение к людям, такое же человеконенавистничество. И вы с такими взглядами и призывами собираетесь в Европу? Нет Вы точно такие же сепаратисты как ватники, вы также делите Украину по языковому (мовному) признаку на сорта. Вы осознанно или неосознанно осуществляете раскол страны по медведчуковской (кремлевской) методичке.
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раскольник, еще раз тебя спрошу - разве в крыму и на донбассе запрещали общаться на русском? в чем проблемы? почему ты негодуешь?
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Ты кого вышиватниками называешь?
Тех кого убивали твои ущемленные русскоязычные буряты?
Не пролазит твоя байка про ущемление языка.
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Пробач, у тебе просто не хватає мізків провести грань в національному питанні. Українські націоналісти - хочуть Україну в Україні, а російські росії - СКРІЗЬ де сруть.
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Треба тех,кто балакаэ по москальски обложить НДС Я б дозволив Донецьку і Луганську регіональну російську мову, якщо вони будуть територією України, - Богдан - Цензор.НЕТ 3215
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Для справки: Донецк, Луганск и Крым - это Украина, если что.
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Сепарня из "*********"(С) совсем "с катушек съехала", уже и таятся.
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А нах этот Лугандон нужен Украине? там все ахметовское. Отделить, признать отдельной территорией, и забыть что оно было в составе Украины.
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Я би разрешил ....а кто ти такой вообще поц сепарский?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ бы разрешил Донецку и Луганску региональный русский язык, если они будут территорией Украины, - Богдан
 
 
 
 
 
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