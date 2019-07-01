 Я бы разрешил Донецку и Луганску региональный русский язык, если они будут территорией Украины, - Богдан

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский и при условии, что после этого они – территория Украины", - отметил Богдан.
Отвечая на вопрос, "а если так же захочет Харьков и Одесса", Богдан сказал: "Давайте тогда всех заставим разговаривать по-украински? Тогда остановимся на том, что Украина – это у нас будет Тернопольская, Львовская и Ивано-Франковская области. Мы должны искать компромиссы или мы должны всем навязывать мнение какой-то части Украины?".
В то же время Богдан выступает против того, чтобы сделать русский вторым государственным.
"Я сам со Львова, у меня же там "бандеровцы", я за украинский язык и я за Украину. Но у нас есть проблема, ее надо решать. Мы говорим бесконечно, а ничего не решаем, а надо решать", - уточнил он.
Что там ,зелёные.,73-х процентные ,херачить вас надо до глубокой комы ,проголосовали твари по приколу...приколоть бы вас всех одними вилами к забору....
шобы народ опять грыззя изза мовы и не обращал внимания на ограбление и Геноцид
Вопрос переименования Московского проспекта в Киевев проспект Степана Бандеры стоит вынести на референдум.
Такое заявление сделал руководитель Офиса президента Андрей Богдан в интервью "РБК-Украина". "Я бы вынес этот вопрос на референдум. Почему кто-то должен определять, как называть? Хотят Бандеры - пусть будет Бандеры. Это может быть соцопрос, консультативный", - сказал он.
Їх завдання не перейменування вулиць Києва, тут вони можуть і програти. Вони мають створити дієвий механізм ухилення від декомунізації і дерусфікації для Східних та Південних регіонів. Мовляв. а чому в Києві можно, а нам ні? Коли це протягнуть, ці регіони будуть законсервовані в "руському мірє" і це дає надії *****. Зелені, це звичайні вороги України.
В Украине один государственный язык(мова) украинский всё точка! те кто хочен чтобы второй гос язык был срусский может смело идти к пыне и просить приютить его за поребриком......
по-друге, одночасна перевірка, чи дозріло українське суспільство, ті ж 73% до сліпої віри у владу.
Одне слово - Зекомада.
Пам'ятаю цей жорстокий перехід в київських вишах на украиїнську. І ні чого, всі перейшли. Зараз ні хто і не пищить, даже ті домасяни які приїхали навчатись у Київ прекрасно спілкуються українською.
Если вопрос регионального языка поможет деокупировать наши территории, то это самая низкая плата на которую может пойти Украина в этом вопросе. Почему бы и нет?
Ну а как вернётся, тогда внутренними указами можно перевести на рельсы украинского языка, оставляя при этом статус русского-регионального.
тому ви і довбана вата. Це найвища з усіх можливих видів ціна. Це майбутнє усієї країни, ваших дітей та онуків.
Ну так давайте всех русскоговорящих депортируем из Украины. Легче станет?
Только вопрос, это поможет деокупировать оккупированные территории или вернуть Крым?
Боюсь что вместе с депортацией депортируются запоребрик ещё и Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса, Николаев, часть Херсона. И тогда получите половину Украины, в аккурат по берегу Днепра. Чего и добивается }{уйло.
Все начинается с языка.
А потом они захотят твое имущество,вплоть до крышки унитаза.
А потом твою жену и дочку.
А ты так и будешь под дурака работать.
В тебе проблеми на квиток назбирати? Яка ж ви воняча нація. Їдь туди, де усі насолоджуються Пушкіним (чи бояришником).
Это не удобно когда любое движение в городе заканчивается в семь часов вечера.
Это старперам все равно.
А молодежь хочет гулять.
Вот отличный стимул.
Вони бажали руського міру? Значить з ними потрібно поступити саме так. Прийти і зробити із населення, те що росіяни роблять усюди та де вони приходять. Це наша земля, ось вона нам і потрібна, бажано - гола і пуста, без покидьків. Геній, ніколи не візьме назад це лайно.
У меня есть много тому примеров в жизни что бы убедиться в этом.
Тогда чем мы будем лучше паРаши? И кто тогда из мирового сообщества будет на нашей стороне?
Президент клоун, глава его администрации готов помогать Мордору русифицировать Украину, и огромная толпа зомби при этом визжит от восторга, от действий людей не то что не сделавших, а не сказавших пока ничего вразумительного и положительного. Из того что сказали конкретно, требуют 300 миллионов у нищего народа на обустройство бывшего филиала мавзолейной гробницы симбирского упыря в Киеве, в качестве резиденции президента, так приспичило переселяться (команда арлекинов уверяет что Запад на эти развлечения деньги даст, но там клоунов нет, если и дадут, то как кредит под соответсвующие проценты, и под гарантии возвращения со стороны государства).
Как говорил банкир Крамер в фильме "Ва-банк-2" - "Я сплю". Этого нет. Но это, как это не дико выглядит, происходит наяву.
https://24tv.ua/n1172882 .....24 канал
Риторика звичайного малоросійського гопника.
Я думаю, це навіть добре, що у зе такий перший помічник. Він, своїми заявами, буде чітко визначати всю сутність нинішнього президента і його політики. А коли ти ясно бачиш ворога, тоді, відповідно, і легше його усунути...
Не потрібні вони нам.
Ну або винищити всіх там (ще не варіант).
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Тех кого убивали твои ущемленные русскоязычные буряты?
Не пролазит твоя байка про ущемление языка.