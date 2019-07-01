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 Экономика, Общество
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Все про:налоги (2611) Налоговый кодекс (1268) Евросоюз (12502)

 С сегодняшнего дня посылки из-за границы для физлиц стоимостью от 100 евро будут облагаться НДС

В Украине с сегодняшнего дня посылки из-за рубежа для физлиц стоимостью от 100 евро будут облагаться налогом на добавленную стоимость (20%). Это предусмотрено законом № 2628-VIII об изменениях в Налоговый кодекс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "112 Украина".

С 1 июля текущего года до конца 2020 года международные посылки стоимостью больше эквивалента 100 евро от одного отправителя одному получателю - физическому лицу будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС, 20% от стоимости).

Тем временем для юрлиц и физических лиц-предпринимателей пороговая стоимость так и останется на уровне 150 евро.

Как известно, чтобы рассчитать стоимость посылки, будет применяться официальный курс, установленный НБУ на 00:00 часов дня подачи таможенной декларации или определения налоговых обязательств.

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База налогообложения для юрлиц и ФЛП - таможенная стоимость, а для физических лиц - фактурная стоимость.

Напомним, новые правила налогообложения посылок из-за границы вступили в силу с 1 января 2019 года. Соответствующие изменения в законодательство Верховная Рада приняла в бюджетную ночь с 22 на 23 ноября 236 голосами народных депутатов, поддержав закон № 9260 о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Источник: https://censor.net.ua/n3134890
 
 
 Топ комментарии
 
Напоминание порохоботам, чтобы не поскудили Зеленского, принимали не при нем.
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Напомним, новые правила налогообложения посылок из-за границы вступили в силу с 1 января 2019 года. Соответствующие изменения в законодательство Верховная Рада приняла в бюджетную ночь с 22 на 23 ноября 236 голосами народных депутатов, поддержав закон № 9260 о внесении изменений в Налоговый кодекс.Источник: https://censor.net.ua/n3134890
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И это правильно...
Простой Зе-нарид не хочет работать и платить налоги, а деньги в бюджет нужно откуда то брать..
На новый офис преЗедента к примеру... С сегодняшнего дня посылки из-за границы для физлиц стоимостью от 100 евро будут облагаться НДС - Цензор.НЕТ 5953
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та всю каденцию термоса. мы уже догадались. Від сьогодні посилки з-за кордону для фізосіб вартістю від 100 євро оподатковуватимуться ПДВ - Цензор.НЕТ 3826
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Вже и до посылок добрались со своим НДС.Яке вам свiняче дело,що там люди пересылают и на яку сумму?!Упыри якись.Лезут к чужой собственности як к своей.Чего вы этим добьётесь?Только убытков для перевозчиков,бо у них станет меньше клиентов Від сьогодні посилки з-за кордону для фізосіб вартістю від 100 євро оподатковуватимуться ПДВ - Цензор.НЕТ 2496
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Интерьеры в стиле лофт

Від сьогодні посилки з-за кордону для фізосіб вартістю від 100 євро оподатковуватимуться ПДВ - Цензор.НЕТ 9907

"Президент Владимир Зеленский намерен перенести свой офис с улицы Банковой в Украинский дом, где через все здание будет расти дерево, воздух летом охладит фонтан, а воду нагреет солнце, рассказывает о проекте журнал Новое Время."

"Реконструкцией Украинского дома будет заниматься архитектурное бюро 33BY, компания столичного архитектора Ивана Юнакова. Он занимает 65‑ю позицию в списке партии Слуга народа."

"В целом на реконструкцию здания уйдет около девяти месяцев и 300 млн грн. Причем, по словам разработчиков президентского ремонта, Зеленский настаивает, чтобы на это пошли не бюджетные деньги, а «европейские гранты»."

А теперь представьте степень офигевания в ЕС, что их деньги, которые выделяются для реформ в Украине и чтобы поддержать страну, которая столкнулась с российской агрессией, пойдут на новую Администрацию Президента, при чем реконструкцию будет проводить фирма, глава которой входит в президентскую партию. Представьте что было бы с зеленофилами, если бы подобную реконструкцию начал бы Порошенко.
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А че все развели Зеля, Порох, не туда смотрите. Смотреть надо в сторону сетевых барыг, таких как Цитрус, Стилус, Мойо и тд... такие законы выгодны именно им, чтобы покупатель брал не за бугром по нормальной цене, а у них барыг, с накруткой 300 процентов. Не удивлюсь если эти ******** все таки протащат закон на 20 евро лимита, что уже пытались сделать несколько раз
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаС сегодняшнего дня посылки из-за границы для физлиц стоимостью от 100 евро будут облагаться НДС
 
 
 
 
 
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