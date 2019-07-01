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 Турция ожидает прибытия первых российских систем С-400 через 10 дней, - Эрдоган

Заказанные Анкарой у РФ зенитно-ракетные системы противовоздушной обороны С-400 "Триумф" прибудут в Турцию в течение ближайших 10 дней, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 1 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели", об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

По данным телеканала, такое заявление Эрдоган сделал по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита G20 в Японии.

29 июня Эрдоган по итогам беседы с Трампом на саммите "двадцатки" в Осаке заявил, что добился от американского президента обещания неприменения к Анкаре санкций США за приобретение у России С-400.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские С-400 и американские истребители F-35 нельзя получить одновременно. Выбор Эрдогана будет иметь глубокие последствия, - сенаторы США

29 декабря 2017 года Турция и РФ подписали кредитное соглашение в рамках сделки о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400. Это первая страна НАТО, которая приобретает российскую систему противовоздушной обороны. Сам контракт на поставку комплексов был заключен в сентябре.

22 мая американский телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники сообщил, что США дали Турции две недели на отказ от покупки ЗРК С-400 у России, пригрозив исключить Анкару из программы F-35.

29 мая стало известно, что США действительно могут ввести против Турции санкции в рамках закона CAATSA и исключить ее из программы F-35 в случае приобретения Анкарой российских ракетных комплексов противовоздушной обороны С-400 "Триумф".

7 июня США приняли решение более не принимать пилотов военно-воздушных сил Турции на программу обучения навыкам пилотирования истребителей пятого поколения F-35. Позднее было остановлено обучение и тех турецких пилотов и специалистов, что уже проходили его на авиабазе Люк ВВС США.

Источник: https://censor.net.ua/n3134888
 
 
 Топ комментарии
 
Для тебе всі, хто не на підсосі у шакаладного Миздобула - кацапи. Недобитки з мінстеця все дурніші і дурніші. Твій соєвий божок - на смітнику історії, де йому і місце.
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Мир сошёл с ума и с каждым годом деменция прогрессирует.
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Совет форумчанПравила форума
 
и самолет их сбивали и посла расстреливали....
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😅😅😅😅да это защита шо надо 🙋🙋🙋 Осталось только землю выровнять
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При покупке каждой с-400 нивелир и рейка в подарок.
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Там рашпиль ещё где-то должен быть. Для ультратонкой настройки.
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та ну)))! як буде пласка земля, то потім буде ще якийсь недолік...
у кацапів завжди так, спочатку криві руки, а потім погана якість технічного спирту,
який йде в кацяпську душу), а не для технологічних))) цілей!
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цікаві хлопці турки, бізнес для них все - в тому числі і політика?! Турция ожидает прибытия первых российских систем С-400 через 10 дней, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 6906
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Они берут пример с великих держав.
Иначе их все время они будут только использовать в своих интересах не учитывая интересы Турции
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а, ти маєш на увазі приклади Японії, Китаю, що купували\запрошували до себе
інвестиції-технології і виходили в лідери?
так Турки і так лідери, але повторити шлях Японії-Китаю їм ніхто не дозволить,
і перші хто це буде - США ! Туреччина очікує прибуття перших російських систем С-400 через 10 днів, - Ердоган - Цензор.НЕТ 9518
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Пам'ятаю як після інциденту з кацапським літаком Зрада тут рекомендувала Порошенку повчитися в Едоргана.
Зрада, ви де?
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Так-так. Верещали "ай да маладєц, Ердоган". Але прізвище соєвого казнокрада, написане з великої літери, видає вальцманового піддзвявкувача )) надалі акуратніше з підсосами. Зебіли заспамлять
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Для тебе всі, хто не на підсосі у шакаладного Миздобула - кацапи. Недобитки з мінстеця все дурніші і дурніші. Твій соєвий божок - на смітнику історії, де йому і місце.
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Покажи, что не кацап.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что?
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странно... в Турции тоже Земля плоская?
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ожидаем шторма на черном море...уже для китая он помешал поставить с400...геть все в трюмах потрощило
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руцким на чорном море основной опасностью является обычный овцевоз )))
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за 10 дней не успеть всех 73% отправить в круиз по черному
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летом шторм сопровождается грозовым фронтом...русские самолеты не выдерживают ударов молний
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Для просто дебилов: после набора высоты в 12 км самолет оказывается всех возможных грозовых фронтов
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для даунов, на таких высотах грузы не возят
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Для пациентов психушки: турбовентиляторные именно на такой высоте и возят ибо чем выше. тем ниже расход топлива и меньше сопротивление атмосферы
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Как правило, полёты на максимальные расстояния производят на высотах, близких к практическому потолку. При этом в ходе полёта из-за уменьшениямассы самолёта (полётный вес) километровый расход топлива уменьшается пропорционально полётному весу, а практический потолок увеличивается. То есть за счёт израсходования части топлива можно корректировать высоту полёта, что в итоге приводит к увеличению практического потолка[5].
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для барана: у руслана турьореактивный Д-18Т - турбореактивный двухконтурный двигатель, разработанный в Запорожском машиностроительном конструкторском бюро «Прогресс» под руководством главного конструктора В. А. Лотарева. Предназначен для установки на сверхтяжёлые транспортные самолёты Ан-124 «Руслан»
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в двыгунах ты не шаришь...занимайся канализацией
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Дурик. турбовентиляторный, которым является д-18т и есть конкретная разновидность турборективного ибо тяга осуществляется с помощью здоровенных вентиляторов.
А так турбореактивные и движки от Конкорда и от Ан-70 винтового, которые в этом случае называются турбовинтовые ибо турбина крутит лопасти
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поумнел, кокошник одел?...занимайся канализацией
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Мир сошёл с ума и с каждым годом деменция прогрессирует.
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А зачем Турция вообще покупает С400? Их чем не устраивает американское ПВО?
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что бы сбивать F-35 производства США.... Турция ожидает прибытия первых российских систем С-400 через 10 дней, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 2915
Там дело в опознавании свой-чужой.....
Американскими системами, американские самолеты не собьешь....
Расейскими впрочем тоже...., но маленькая надежда все таки есть....
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так проще из пращи пытаться сбить. може в Турции металлолома не хватает?
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Ну раз покупают, видимо нормальные там шансы на сбитие. Чай турки-то не дурные. Другое дело, я не понимаю зачем им F-35 сбивать. С Израилем воевать собираются?
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Для профилактики. что евреи даже и не рыпались. Ибо Пэтриоты действительно могут отказаться сбивать амерское железо в виде Ф16 или 35
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Дебил Эрдоган превратил ПВО страны в проходной двор,купив это гавно.
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SOHR опубликовал данные о целях, атакованных ЦАХАЛом в Сирии



Сирийский мониторинговый центр The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), базирующийся в Лондоне, сообщает, что в ночь на 1 июля ЦАХАЛ атаковал в районе Хомса и Дамаска объекты сирийской регулярной армии, иранского ополчения и ливанской "Хизбаллы".
По оценке SOHR, израильские ВВС и ВМС атаковали не менее 10 целей около Дамаска, в том числе штаб-квартиру иранского "Корпуса стражей исламской революции" на базе 91-й бригады сирийской армии, научно-исследовательский центр в Джамрае, а также некие объекты между населенными пунктами Джайдет Артуз и Сахнайя. При этом SOHR подтверждает заявления сирийских государственных СМИ о пострадавших среди мирных граждан к юго-западу от Дамаска.
SOHR сообщает, что были нанесены удары по позициям "Хизбаллы" на западе района Каламун, недалеко от ливанской границы. В частности, был уничтожен склад боеприпасов. Судя по большому числу машин скорой помощи, были раненые, а возможно и убитые, среди боевиков "Хизбаллы".
На западе мухафазы Хомс, передает SOHR, израильские самолеты атаковали научно-исследовательский центр, располагавшийся в населенном пункте Умм-Харатин.
Кроме того, на юге Хомса были нанесены удары по базам "Хизбаллы" и проиранских милиций. Поступали сведения о раненых.
ЦАХАЛ эту информацию не комментирует.
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The Syrian Observatory - это один еврей. сидящий в Лондоне и берущий инфу исключительно из потолка
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сатанист педофил маразматик, всех переиграл . ну шош еврогеи по другому не могут жить .
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Ещё одна позиция, ********** полудурком Трампом
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Ердоган - хитрожопий лицемірний азіат. І ракети у путлєра купляє, і з трампом вась-вась. А трампуша теж неоднозначний. Тільки система політичних противаг не дозволєя нещасному мільярдеру відкрито злигатися з кремлівським фюрерком
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А якщо ще через 10 днів одна із "анало говнєт" опиниться в США - це вже мене навіть і не здивує.
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Толку с того? Там "мозги" и "ноухау" главное. До чего уже китаезы проныры, но даже имея у себя десятки движков от СУ35. так и не сумели толком копировать
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они даже будённовку до сих пор не скопировали,прикинь..
а ничего,что у них пятое поколение давно летает в строевых частях,в отличие от твоих братановъ ?
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ердоган почему-то уверен, что эти переделки кацапами древних совковых ПВО смогут сбить самолеты Израиля.
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Значит не зря уверен. раз покупает за два лярда баксов
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А сколько пацаки Эрдогану сверху накинули,щоб он у них купил?
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Сирия наглядно показала, что кривизна Земли очень мешает "супер"-ПВО из паРаши. но ердоган все равно покупает это говно и с ним все понятно, но неужели остальные турки не насторожились?
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29 июня Эрдоган по итогам беседы с Трампом на саммите "двадцатки" в Осаке заявил, что добился от американского президента обещания неприменения к Анкаре санкций США за приобретение у России С-400.
Источник: https://censor.net.ua/n3134888

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де, доречі, Irada, яка десь місяць тому безапеляційно наполягала на тому, що Трамп дотисне Ердогана і той відмовиться від кацапських С400. Я їй тоді відповів, що пригадаю наше так би мовити "парі".
П.С. кого той Трамп взагалі ще може спонукати. Поки що всюди здає позиції, починаючи з Північної Кореї, Іраном, Сирії, України, ЄСом по ПП-2, Китаєм по справі Хуавея, частково знятими санкціями з Дереписки і закінчуючи у себе під боком - Венесуелою. Всюди одна балаканина та якшання зі світовими гопниками та безпрєдєльщиками. Обама, кажете, тюфяком був...
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мля...опять в ящиках мусор приедет...шторм в Черном море будет виноват... Туреччина очікує прибуття перших російських систем С-400 через 10 днів, - Ердоган - Цензор.НЕТ 2782
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Некоторое время назад многие здесь на форуме попу себе рвали: "Эрдоган молодец, нужно учиться у Эрдогана ...".
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Поимел или просрал несколько лярдов на ветер?
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Эрдогаша, С-400 предназначены для плоской
Земли!
😁
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"Это первая страна НАТО, которая приобретает российскую систему противовоздушной обороны."

Да ладно, точно помню что Греция что-то из ПВО закупала у кацапов. Вроде "Тор".
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Надо полагать, теперь не только о нарушении воздушной границы Турции речь идет? Теперь ракету в жопу будут получать русские асы и в соседних государствах?
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Скорее еврейские ибо русская ракета сбивать русский самолет не станет по определению. заложенному в ее процессор
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А вы знаете, в этом есть и свои плюсы. Получат ЗРК, специалисты НАТО посмотрят, рассмотрят, что то разберут, соберут, определят сильные и слабые стороны. Будут знать и разработают тактику борьбы.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТурция ожидает прибытия первых российских систем С-400 через 10 дней, - Эрдоган
 
 
 
 
 
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