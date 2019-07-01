 Турция ожидает прибытия первых российских систем С-400 через 10 дней, - Эрдоган

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели", об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
По данным телеканала, такое заявление Эрдоган сделал по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита G20 в Японии.
29 июня Эрдоган по итогам беседы с Трампом на саммите "двадцатки" в Осаке заявил, что добился от американского президента обещания неприменения к Анкаре санкций США за приобретение у России С-400.
29 декабря 2017 года Турция и РФ подписали кредитное соглашение в рамках сделки о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400. Это первая страна НАТО, которая приобретает российскую систему противовоздушной обороны. Сам контракт на поставку комплексов был заключен в сентябре.
22 мая американский телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники сообщил, что США дали Турции две недели на отказ от покупки ЗРК С-400 у России, пригрозив исключить Анкару из программы F-35.
29 мая стало известно, что США действительно могут ввести против Турции санкции в рамках закона CAATSA и исключить ее из программы F-35 в случае приобретения Анкарой российских ракетных комплексов противовоздушной обороны С-400 "Триумф".
7 июня США приняли решение более не принимать пилотов военно-воздушных сил Турции на программу обучения навыкам пилотирования истребителей пятого поколения F-35. Позднее было остановлено обучение и тех турецких пилотов и специалистов, что уже проходили его на авиабазе Люк ВВС США.
у кацапів завжди так, спочатку криві руки, а потім погана якість технічного спирту,
який йде в кацяпську душу), а не для технологічних))) цілей!
Иначе их все время они будут только использовать в своих интересах не учитывая интересы Турции
інвестиції-технології і виходили в лідери?
так Турки і так лідери, але повторити шлях Японії-Китаю їм ніхто не дозволить,
і перші хто це буде - США !
Зрада, ви де?
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что?
А так турбореактивные и движки от Конкорда и от Ан-70 винтового, которые в этом случае называются турбовинтовые ибо турбина крутит лопасти
Там дело в опознавании свой-чужой.....
Американскими системами, американские самолеты не собьешь....
Расейскими впрочем тоже...., но маленькая надежда все таки есть....
Сирийский мониторинговый центр The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), базирующийся в Лондоне, сообщает, что в ночь на 1 июля ЦАХАЛ атаковал в районе Хомса и Дамаска объекты сирийской регулярной армии, иранского ополчения и ливанской "Хизбаллы".
По оценке SOHR, израильские ВВС и ВМС атаковали не менее 10 целей около Дамаска, в том числе штаб-квартиру иранского "Корпуса стражей исламской революции" на базе 91-й бригады сирийской армии, научно-исследовательский центр в Джамрае, а также некие объекты между населенными пунктами Джайдет Артуз и Сахнайя. При этом SOHR подтверждает заявления сирийских государственных СМИ о пострадавших среди мирных граждан к юго-западу от Дамаска.
SOHR сообщает, что были нанесены удары по позициям "Хизбаллы" на западе района Каламун, недалеко от ливанской границы. В частности, был уничтожен склад боеприпасов. Судя по большому числу машин скорой помощи, были раненые, а возможно и убитые, среди боевиков "Хизбаллы".
На западе мухафазы Хомс, передает SOHR, израильские самолеты атаковали научно-исследовательский центр, располагавшийся в населенном пункте Умм-Харатин.
Кроме того, на юге Хомса были нанесены удары по базам "Хизбаллы" и проиранских милиций. Поступали сведения о раненых.
ЦАХАЛ эту информацию не комментирует.
а ничего,что у них пятое поколение давно летает в строевых частях,в отличие от твоих братановъ ?
Источник: https://censor.net.ua/n3134888
---------------------------------
де, доречі, Irada, яка десь місяць тому безапеляційно наполягала на тому, що Трамп дотисне Ердогана і той відмовиться від кацапських С400. Я їй тоді відповів, що пригадаю наше так би мовити "парі".
П.С. кого той Трамп взагалі ще може спонукати. Поки що всюди здає позиції, починаючи з Північної Кореї, Іраном, Сирії, України, ЄСом по ПП-2, Китаєм по справі Хуавея, частково знятими санкціями з Дереписки і закінчуючи у себе під боком - Венесуелою. Всюди одна балаканина та якшання зі світовими гопниками та безпрєдєльщиками. Обама, кажете, тюфяком був...
Земли!
😁
Да ладно, точно помню что Греция что-то из ПВО закупала у кацапов. Вроде "Тор".