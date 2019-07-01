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 Глава Евросовета Туск приостановил саммит ЕС для консультаций с лидерами европейских государств

Президент Европейского совета приостановил саммит в Брюсселе - он будет продолжен после завершения двусторонних консультаций с лидерами стран ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в Twitter написал Пребен Ааман - спикер президента Европейского совета Дональда Туска.

"Европейский совет приостановлен президентом. Туск сейчас организует двусторонние встречи с лидерами. Совет будет возобновлен, как только завершатся двусторонние встречи", - говорится в сообщении.

Перед этим Ааман несколько раз сообщал на своей странице о переносе начала встречи ЕС на высшем уровне до завершения двусторонних консультаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саммите Украина-ЕС стороны обсудят конфликт на Донбассе, реформы и выполнение Соглашения об ассоциации, - Мингарелли

Информации о том, когда продолжится саммит ЕС, пока нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3134887
 
 
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Будут делить бабло *****?Важная работа....

Народ,давайте говорить трезво и умно.Сейчас,на данный момент,НАТО,ООН,и все эти ОБСЕ и ЕС организации мёртвые,способные только выражать обеспокоеность различной степени на которую ***** ложило отнюнь не руку....Я считаю что Украина просто ОБЯЗАНА стать инициатором создания новых,более прогрессивных организаций способных РЕАЛЬНО,и БЫСТРО остановить агрессию парашных рашистов.Например Черноморско-балтийский союз(Турция,Болгария,Румыния,Словакия,Польша,Прибалтика),с общей армией и флотом,общим командованием и стандартным для всех вооружением.Этакий полумесяц на границах снежной нигерии.Об этом я говорил в ОК ещё в 2014-м году.Подобную идею озвучивал тогдашний премьер Польши.Но меркельша,эта *****вая подстилка,со своим желанием сохранить *****(простите админы)********,похерила эту идею!Только потому что теряет лидерство и влияние.Скажите что я не прав.
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невже ***** Європейці), повернуть кеш, який був розданий кацяпами для лояльности ?! Глава Евросовета Туск приостановил саммит ЕС для консультаций с лидерами европейских государств - Цензор.НЕТ 6643
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлава Евросовета Туск приостановил саммит ЕС для консультаций с лидерами европейских государств
 
 
 
 
 
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