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 В районе проведения ООС произошел масштабный пожар: детонировали снаряды, не исключается диверсия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В воскресенье, 30 июня, вблизи сел Широкино и Бердянское, в районе проведения ООС, произошел масштабный пожар, в результате чего детонировали не разорвавшиеся снаряды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС на своей странице в Facebook.

"Сильнее пламя и едкий дым от пожара, вспыхнувшего в воскресенье, подбирались к позициям наших защитников. Большую опасность привело к тому, что начали детонировать не разорвавшиеся снаряды, оставшиеся с тех пор, когда мирный город начали обстреливать оккупационные войска РФ", - говорится в сообщении.

"Боролись с огнем собственными силами. Тушили всем, что было под руками: ветвями, лопатами. Неизвестно от чего загорелось. Возможно умышленный поджог. Масштабы велики: сухо и еще ветер сильной. В одном месте только потушили пламя, оно возникло рядом и еще сильнее. Было трудно тушить огонь без специальной техники, но как-то об этом не думалось. Мы быстро все собрались и погасили огонь. На локализацию пожара ушло примерно 8-10 часов", - рассказывает военнослужащий с позывным "Сержант".

В районе проведения ООС произошел масштабный пожар: детонировали снаряды, не исключается диверсия 01

"Произошло возгорание сухой травы. В результате чего, большая площадь вблизи сел Широкино и Бердянское была охвачена пожаром. Местные жители села Бердянское утром начали тушить пожар, который угрожал их домам и посевам. Повыгорала трава, посадки, чтобы погасить такой ​​большой пожар военным и спасателям ГСЧС понадобилось более восьми часов. Такой пожар угрожал также населенным пунктам вблизи Бердянского", - сообщилруководитль военно-гражданской администрации сел Широкино и Бердянское Олег Прилипко.

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В районе проведения ООС произошел масштабный пожар: детонировали снаряды, не исключается диверсия 02

Вероятной причиной пожара, по словам Прилипко, может быть диверсия.

В районе проведения ООС произошел масштабный пожар: детонировали снаряды, не исключается диверсия 03
В районе проведения ООС произошел масштабный пожар: детонировали снаряды, не исключается диверсия 04
В районе проведения ООС произошел масштабный пожар: детонировали снаряды, не исключается диверсия 05
В районе проведения ООС произошел масштабный пожар: детонировали снаряды, не исключается диверсия 06
В районе проведения ООС произошел масштабный пожар: детонировали снаряды, не исключается диверсия 07
В районе проведения ООС произошел масштабный пожар: детонировали снаряды, не исключается диверсия 08
В районе проведения ООС произошел масштабный пожар: детонировали снаряды, не исключается диверсия 09
В районе проведения ООС произошел масштабный пожар: детонировали снаряды, не исключается диверсия 10
В районе проведения ООС произошел масштабный пожар: детонировали снаряды, не исключается диверсия 11
В районе проведения ООС произошел масштабный пожар: детонировали снаряды, не исключается диверсия 12
В районе проведения ООС произошел масштабный пожар: детонировали снаряды, не исключается диверсия 13
В районе проведения ООС произошел масштабный пожар: детонировали снаряды, не исключается диверсия 14
В районе проведения ООС произошел масштабный пожар: детонировали снаряды, не исключается диверсия 15
В районе проведения ООС произошел масштабный пожар: детонировали снаряды, не исключается диверсия 16
Фото: пресс-центр ОС

В районе проведения ООС произошел масштабный пожар: детонировали снаряды, не исключается диверсия 17

Источник: https://censor.net.ua/n3134886
 
 
 Топ комментарии
 
Так... Порошенко вже не Президент, значить підпалив Зеленський.
Здається, логічно.
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А жители станицы Луганской жалуются, что боевики РФ и их сторонники после полного отвода ВСУ будут кроваво мстить станичанам, имеющим проукраинскую позицию. И уже в адрес патриотов станицы поступают смертельные угрозы. Кровавые нелюди бандиты -террористы "ЛНР" временно отвели свои силы от Станицы Луганской, это сделали и силы ООС. В 2017 года станичане уже проводили многочисленные акции протеста против отвода ВСУ. Патриоты четко заявляют что это для них смертельно опасно и когда это произойдёт тогда их уже некому будет защитить. За последние дни жители Станицы признавались, что им открыто угрожают со стороны "ЛНР". Патриотов предупреждают, что как только ВСУ отойдут окончательно, к ним приедут сторонники "русского мира" и жёстко отомстят за поддержку Украины. В Луганске ранее во время вторжения российских войск, были сформированы многочисленные спецгруппы российских оккупантов, которые везде выискивали патриотов и забирали на подвалы в здание СБУ где всех пытали и убивали.
Теперь по решению продажных ЗЕбилов эти кровавые времена возвращаются в станицу преступно отданную на расправу кремлёвским оккупантам и их марионеткам бандитам сепаратистам. Какой населённый пункт следующий будет отдан на уничтожение оккупантам ? Говорят что даже Мариуполь а потом уже и вся Украина.
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Неа, это ваш крест!
Выбрали себе - ешьте!!
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Трудно поросёнка притянуть, но можно)))
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Неа, это ваш крест!
Выбрали себе - ешьте!!
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Правильно выбрали, едим :
- ничего не украл
- Роттердам + не придумал
- свинарчуков, кононенков, грановских в друзяках нет
- с парашей втихаря не торгует
- добробатов не сажает.
А скоро посадит свинку чоколятну...
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тестик на знание украинского языка хочешь?
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Ахахах У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію - Цензор.НЕТ 9820 Из всех этих пунктов пока действителен только последний, и то это не точно...

- ничего не украл? Его кореша-друзья с лихвой это компенсируют. Один Богдан, аферист Януковича стоит десятка.

- Ты тупишь. ЗЮ и его команда официально сказали, что с тарифами у нас все норм. И придумали Роттердам минус. А ты не знал?

- Коломойский в друзьях С ЛИХВОЙ перекрывает всех свинарчуков. Барышевский суд подтвердит.

- С парашей втихаря не торгует? Брехливое ты брехло, даже писать ничего не буду... Настолько обмусоленная тема, да плюс еще договорняк с Европой...

- Вот добробатов не садит. Пока.

Не посадит свинку, нет У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію - Цензор.НЕТ 9820

Проблема в том, что говно едите не только вы, но и те, кто все понимал сразу...
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- Порошенко тоже ничего не украл, если можешь доказать обратное, садись в трамвай и едь в прокуратуру
- ротердам+ зеленский отменять не собирается
- зеленский єто слуга каломойского, имеет в друзьях бьівших рьігов и коммуняк
- еще как торгует с парашей, его продукцию, дешевьій тв ширпотреб продают и показьівают в паРаше
- добробатов еще не сажал, но уже начал сдавать позиции украинской армии на фронте, своей непроходимой тупостью способствует ослаблению санкций против *********
Тьі до того момента не доживешь, мечтатель. Тьі еще скажи, что он и кучму за убийство Гонгадзе посадит, сказочник тьі наш
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И почему Зеленский не на фронте? Почему там происходят экстренные ситуации , а оно сидит в Киеве как сноп? Вперед на линию фронта и разбирайся .что там за диверсия.Заодно и поймешь кто с кем воюет и кто по ком стреляет и ополченцы там или рос.регулярная армия. Пошел в президенты - главнокомандующие сам, никто за уши не тянул.
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Ти впорався, мої вітання. Можеш вимагати премію.
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Я даже не на волонтёрских началах))))
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Ти кудись свиней тягаєш ? Незавидна робота,певно провонюєшся наскрізь.
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О! Пашка!
Ты чё, женился?
Ты же Морозов был?!
А... шифруется))))
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Так... Порошенко вже не Президент, значить підпалив Зеленський.
Здається, логічно.
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После облизывания лысины гарантированным презервативчиком его на подвиги потянуло .
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Я учусь у прюзюдента и зекоманды: в случае всего оппонента всегда можно обвинить в отсутствии чувства юмора? не? У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію - Цензор.НЕТ 1728
Я тут новый тест сделал? Хочешь?
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А жители станицы Луганской жалуются, что боевики РФ и их сторонники после полного отвода ВСУ будут кроваво мстить станичанам, имеющим проукраинскую позицию. И уже в адрес патриотов станицы поступают смертельные угрозы. Кровавые нелюди бандиты -террористы "ЛНР" временно отвели свои силы от Станицы Луганской, это сделали и силы ООС. В 2017 года станичане уже проводили многочисленные акции протеста против отвода ВСУ. Патриоты четко заявляют что это для них смертельно опасно и когда это произойдёт тогда их уже некому будет защитить. За последние дни жители Станицы признавались, что им открыто угрожают со стороны "ЛНР". Патриотов предупреждают, что как только ВСУ отойдут окончательно, к ним приедут сторонники "русского мира" и жёстко отомстят за поддержку Украины. В Луганске ранее во время вторжения российских войск, были сформированы многочисленные спецгруппы российских оккупантов, которые везде выискивали патриотов и забирали на подвалы в здание СБУ где всех пытали и убивали.
Теперь по решению продажных ЗЕбилов эти кровавые времена возвращаются в станицу преступно отданную на расправу кремлёвским оккупантам и их марионеткам бандитам сепаратистам. Какой населённый пункт следующий будет отдан на уничтожение оккупантам ? Говорят что даже Мариуполь а потом уже и вся Украина.
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Батьки виховали Зеленського у великій повазі до ссср.
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А інакше і не могло з"явитись таке зелене чмо з низькою соціальною самооцінкою
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Разве идея развести стороны (и попытки) не была результатом "моего мирного плана"?Не надо терять рассудок от не любви Зеленскому. Не забывайте все "достижения" Порошенко, результаты которых сейчас сильно обострились.
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Дивина.Степ горить. Хто б міг подумати, що сухостій під вітерець може такого наробити ? Напевно,люди з головою...
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Обратите внимание на стилистику, грамматику и орфографию. Цензор всегда был таким или скатился до вершины лондонского дна? Противно читать публикации написанные безграмотными людьми.
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интереснo вoенные навернoе не знают зачем этo все пшеничные пoля oбпаханы пo периметру
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Муженко , хотел сказать ? И не за сгоревшую траву...
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А сейчас Муженко за все в армии отвечает?... У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію - Цензор.НЕТ 9607 Хомчак у него адьютантом?.. У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію - Цензор.НЕТ 792
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All is fair in love and war. Надо было нашим подождать ветер в сторону сепаров и сделать тоже самое, а не ждать и думать, что там джентльмены. Гопники там. А вот на росиси опять напишуть "пьяные всушники подпалили свои укрепления". Кстати, на днях уже так там и писали.
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діверсія це точно, що по зусиллям підпал трави, та нічого... молодці воїни, що ризикуючи життям погасили пожежу!!! Слава Героям України!!!
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в самовозгорание как-то слабо вериться- в предыдущие годы тоже были не менее жаркие дни, но возгораний в зоне ООС не было
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Це, щоб затулити очі, що Бурбак вирізав Карпати і тепер Закарпаття затоплює все більше і більше. Треба знайти якісь інші техногенні катастрофи. Ще й притягнули за вуха сюди якісь вибухи зброї. Мовби мільони тон арсеналів, що висадив в повітря Порошенко, це звичайна річ і у Зеленського.
Замовна стаття.
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Евреи говорят: "Даже в очень плохом можно увидеть хорошее...". Ну, выгорела трава... Во-первых, подходы к позициям оголились, и идущих "посмотреть, чо там, у "хахлов", будет лучше видно - целиться удобнее, особенно - на рассвете, на фоне утренней зари... Во-вторых, сапёрам, для разминирования, меньше работы, будет...
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Выкашивать надо подобные бурьяны, тогда и гореть не будет, и враг не пролезет под их покровом.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ районе проведения ООС произошел масштабный пожар: детонировали снаряды, не исключается диверсия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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