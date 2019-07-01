 В районе проведения ООС произошел масштабный пожар: детонировали снаряды, не исключается диверсия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС на своей странице в Facebook.

"Сильнее пламя и едкий дым от пожара, вспыхнувшего в воскресенье, подбирались к позициям наших защитников. Большую опасность привело к тому, что начали детонировать не разорвавшиеся снаряды, оставшиеся с тех пор, когда мирный город начали обстреливать оккупационные войска РФ", - говорится в сообщении.

"Боролись с огнем собственными силами. Тушили всем, что было под руками: ветвями, лопатами. Неизвестно от чего загорелось. Возможно умышленный поджог. Масштабы велики: сухо и еще ветер сильной. В одном месте только потушили пламя, оно возникло рядом и еще сильнее. Было трудно тушить огонь без специальной техники, но как-то об этом не думалось. Мы быстро все собрались и погасили огонь. На локализацию пожара ушло примерно 8-10 часов", - рассказывает военнослужащий с позывным "Сержант".

"Произошло возгорание сухой травы. В результате чего, большая площадь вблизи сел Широкино и Бердянское была охвачена пожаром. Местные жители села Бердянское утром начали тушить пожар, который угрожал их домам и посевам. Повыгорала трава, посадки, чтобы погасить такой ​​большой пожар военным и спасателям ГСЧС понадобилось более восьми часов. Такой пожар угрожал также населенным пунктам вблизи Бердянского", - сообщилруководитль военно-гражданской администрации сел Широкино и Бердянское Олег Прилипко.

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Вероятной причиной пожара, по словам Прилипко, может быть диверсия.





























Фото: пресс-центр ОС