 В районе проведения ООС произошел масштабный пожар: детонировали снаряды, не исключается диверсия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС на своей странице в Facebook.
"Сильнее пламя и едкий дым от пожара, вспыхнувшего в воскресенье, подбирались к позициям наших защитников. Большую опасность привело к тому, что начали детонировать не разорвавшиеся снаряды, оставшиеся с тех пор, когда мирный город начали обстреливать оккупационные войска РФ", - говорится в сообщении.
"Боролись с огнем собственными силами. Тушили всем, что было под руками: ветвями, лопатами. Неизвестно от чего загорелось. Возможно умышленный поджог. Масштабы велики: сухо и еще ветер сильной. В одном месте только потушили пламя, оно возникло рядом и еще сильнее. Было трудно тушить огонь без специальной техники, но как-то об этом не думалось. Мы быстро все собрались и погасили огонь. На локализацию пожара ушло примерно 8-10 часов", - рассказывает военнослужащий с позывным "Сержант".
"Произошло возгорание сухой травы. В результате чего, большая площадь вблизи сел Широкино и Бердянское была охвачена пожаром. Местные жители села Бердянское утром начали тушить пожар, который угрожал их домам и посевам. Повыгорала трава, посадки, чтобы погасить такой большой пожар военным и спасателям ГСЧС понадобилось более восьми часов. Такой пожар угрожал также населенным пунктам вблизи Бердянского", - сообщилруководитль военно-гражданской администрации сел Широкино и Бердянское Олег Прилипко.
Вероятной причиной пожара, по словам Прилипко, может быть диверсия.
Выбрали себе - ешьте!!
- ничего не украл
- Роттердам + не придумал
- свинарчуков, кононенков, грановских в друзяках нет
- с парашей втихаря не торгует
- добробатов не сажает.
А скоро посадит свинку чоколятну...
- ничего не украл? Его кореша-друзья с лихвой это компенсируют. Один Богдан, аферист Януковича стоит десятка.
- Ты тупишь. ЗЮ и его команда официально сказали, что с тарифами у нас все норм. И придумали Роттердам минус. А ты не знал?
- Коломойский в друзьях С ЛИХВОЙ перекрывает всех свинарчуков. Барышевский суд подтвердит.
- С парашей втихаря не торгует? Брехливое ты брехло, даже писать ничего не буду... Настолько обмусоленная тема, да плюс еще договорняк с Европой...
- Вот добробатов не садит. Пока.
Не посадит свинку, нет
Проблема в том, что говно едите не только вы, но и те, кто все понимал сразу...
- ротердам+ зеленский отменять не собирается
- зеленский єто слуга каломойского, имеет в друзьях бьівших рьігов и коммуняк
- еще как торгует с парашей, его продукцию, дешевьій тв ширпотреб продают и показьівают в паРаше
- добробатов еще не сажал, но уже начал сдавать позиции украинской армии на фронте, своей непроходимой тупостью способствует ослаблению санкций против *********
Тьі до того момента не доживешь, мечтатель. Тьі еще скажи, что он и кучму за убийство Гонгадзе посадит, сказочник тьі наш
Ты чё, женился?
Ты же Морозов был?!
А... шифруется))))
Здається, логічно.
Я тут новый тест сделал? Хочешь?
Теперь по решению продажных ЗЕбилов эти кровавые времена возвращаются в станицу преступно отданную на расправу кремлёвским оккупантам и их марионеткам бандитам сепаратистам. Какой населённый пункт следующий будет отдан на уничтожение оккупантам ? Говорят что даже Мариуполь а потом уже и вся Украина.
Замовна стаття.