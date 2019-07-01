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Все про:Европарламент (1400) Президент (4273) Таяни (23)

 Европарламент изберет президента, независимо от решений саммита ЕС, - Таяни

Европейский парламент будет избирать собственного президента из числа лидеров политических групп по результатам майских выборов.

Об этом в Брюсселе на пресс-конференции по итогам встречи с главами государств и правительств стран ЕС заявил действующий президент Европарламента Антонио Таяни, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Выбор президента Европарламента должен быть полностью независимым от Совета руководителей государств-членов. Другими словами, Европарламент будет избирать собственного руководителя. независимо от того, что решит Европейский совет. Будет согласие или его не будет - парламент продолжить работать над этим", - отметил Таяни.

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По его словам, он довел до руководителей государств и правительств стран ЕС позицию Европарламента о том, что кандидаты на должности руководителей главных европейских институтов также должны выбираться с соблюдением принципа spitzenkandidaten (ведущих кандидатов).

"Хотя это не прописано в соглашениях ЕС, такой принцип соответствует демократическим правилам Евросоюза. В истории был прецедент, когда такое назначение состоялось. В 2014 году широкую поддержку во время назначения на должность президента Еврокомиссии получил Жан-Клод Юнкер, который на то время был лидером в собственной политической группе Европейской народной партии. Соблюдение такого принципа сейчас могло бы отразить уважение к результатам европейских выборов", - отметил президент Европарламента.

Напомним, 30 июня главы государств и правительств ЕС собрались на внеочередной саммит, чтобы определить руководителей ключевых институтов - Еврокомиссии, Европейской службы внешних действий, Европейского центробанка и Европейского парламента. Политики не смогли прийти к согласию по этому вопросу во время предыдущего саммита в ночь на 21 июня. Сейчас встреча европейских лидеров в Брюсселе продолжается.

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Источник: https://censor.net.ua/n3134884
 
 
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Мы считали что Европа живёт по законам! А решение по России было принято в нарушении правил ПАСЕ!!! Причём!!! Ночью!!! Так спешили!!!
А вот это что???:
По его словам, он довел до руководителей государств и правительств стран ЕС позицию Европарламента о том, что кандидаты на должности руководителей главных европейских институтов также должны выбираться с соблюдением принципа spitzenkandidaten (ведущих кандидатов).
"Хотя это не прописано в соглашениях ЕС, такой принцип соответствует демократическим правилам Евросоюза.
В Европе также существует коррупция в высших ешелонах власти!!! И она боюсь не чем не лучше Украинской!!!
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