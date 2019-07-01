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Все про:мигранты (572) ООН (2782) смертность (134)

 Ежедневно в мире погибает или исчезает бесследно один ребенок-мигрант, - отчет ООН

Всего в период с 2014 по 2018 год погибли 32 тысяч мигрантов.

Об этом говорится в отчете Международной организации по миграции (МОМ), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В этом году доклад сосредотачивается на теме пропавших детей-мигрантов. Согласно данным МОМ, около 1600 детей-мигрантов погибли или пропали без вести в период с 2014 по 2018 год, - то есть один ребенок погибает или исчезает каждый день.

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Исследователи Международной организации по миграции отмечают, что данные о смертности, скорее всего, занижены, потому, что о многих смертях не сообщается, а тела не всегда удается найти.

В отчете говорится, что за 5 лет более 17 900 мигрантов погибли или пропали без вести в Средиземноморье. Останки почти двух третей этих жертв так и не были найдены.

Источник: https://censor.net.ua/n3134883
 
 
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Хватит засерать нам мозг "мировыми проблемами"!!!! Какое это отношение имеет к Украине??? Хватит обустраивать проблемы иностранных оборванцев!!! Самые важные проблемы, это проблемы неньки Украины!!!! Пусть теперь гейпопа со своим ОБСЕ трахаются с этим!!!! Проблемы индейцев шерифа не е.......!!!
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Цікаво би було знати,скільки українців безслідно зникає.
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ето как с палестинскими детьми бегали с одним ребенком по кругу и кричали что евреи убили сотни деток сраная политкоректность
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЕжедневно в мире погибает или исчезает бесследно один ребенок-мигрант, - отчет ООН
 
 
 
 
 
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