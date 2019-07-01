 Подконтрольные РФ власти Армянска утверждают, что экологическая ситуация в городе не ухудшилась

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Все находится в фоновых показателях. Также регулярно ведется мониторинг по уровню кислотности в самом кислотонакопителе, который также не превышает допустимых норм", - говорится в сообщении.

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Напомним, жители Армянска с приходом летней жары жаловались на плохое самочувствие и связывали это с ухудшением экологической обстановки в городе. Крым.Реалии они рассказали, что в городе уже говорят про повторение ситуации, когда летом прошлого года на местном химзаводе "Крымский титан" произошли выбросы.

В конце августа 2018 года появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружилиповышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровиться в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 11 сентября, из-за выбросов с "Титана" с юга Херсонщины эвакуированы 405 детей.

Режим ЧС в Армянске и близлежащих селах был снят 23 сентября. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами.

Завод "Крымский титан" начал работу еще в 1971 году, а в начале 2000-ых перешел под контроль компании Groop DF Дмитрия Фирташа. Главным направлением предприятия является производство диоксида титана – вещества, которое применяется в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс и во многих других отраслях.

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В 2014 году, после оккупации Крыма Россией, Дмитрий Фирташ изменил структуру управления заводом. В октябре Group DF передала ЧАО "Крымский титан" российскому дочернему предприятию ООО "Титановые инвестиции". В 2015 году ЧАО "Крымский титан" был переименован в "Юкрейниан кемикал продактс".