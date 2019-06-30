 ЦИК добавил в бюллетени партию Саакашвили

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК, чтобы выполнить решение Верховного Суда и включить политсилу Михеила Саакашвили в бюллетень, провели совещание с участием уполномоченных представителей политических партий в Комиссии. Большинство из них высказались против повторной жеребьевки, так как номера уже широко используются для агитации и их изменение "может привести к дезориентации избирателя при формировании его воли и искажению волеизъявления".

Также отмечается, что избирательный закон устанавливает граничный срок для проведения указанной жеребьевки.

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"Учитывая указанное, Комиссия сочла целесообразным включить в избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины позиции по Политической партии "Рух новых сил Михеила Саакашвили" под №22 без проведения жеребьевки", - говорится в сообщении.

Комиссия внесла изменения в постановление ЦИК от 26 июня 2019 года № 1345 "О форме, цвете и тексте избирательного бюллетеня по выборам народных депутатов Украины для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", изложив приложения к ней в новой редакции.

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Напомним, ЦИК отказал в регистрации кандидатам от партии Саакашвили из-за того, что списки были утверждены гораздо раньше назначения даты выборов. После партия выиграла два суда. 29 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список политической партии "Рух новых сил Михеила Саакашвили".