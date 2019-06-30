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 Политика Украины
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 ЦИК добавил в бюллетени партию Саакашвили

На очередном заседании Центральной избирательной комиссии 30 июня определен номер партии "Рух новых сил" в бюллетене на парламентских выборах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК, чтобы выполнить решение Верховного Суда и включить политсилу Михеила Саакашвили в бюллетень, провели совещание с участием уполномоченных представителей политических партий в Комиссии. Большинство из них высказались против повторной жеребьевки, так как номера уже широко используются для агитации и их изменение "может привести к дезориентации избирателя при формировании его воли и искажению волеизъявления".

Также отмечается, что избирательный закон устанавливает граничный срок для проведения указанной жеребьевки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК зарегистрировал еще 7 кандидатов в народные депутаты

"Учитывая указанное, Комиссия сочла целесообразным включить в избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины позиции по Политической партии "Рух новых сил Михеила Саакашвили" под №22 без проведения жеребьевки", - говорится в сообщении.

Комиссия внесла изменения в постановление ЦИК от 26 июня 2019 года № 1345 "О форме, цвете и тексте избирательного бюллетеня по выборам народных депутатов Украины для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", изложив приложения к ней в новой редакции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 26 тысяч украинцев уже сменили место голосования на парламентских выборах, - Госреестр

Напомним, ЦИК отказал в регистрации кандидатам от партии Саакашвили из-за того, что списки были утверждены гораздо раньше назначения даты выборов. После партия выиграла два суда. 29 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список политической партии "Рух новых сил Михеила Саакашвили".

Источник: https://censor.net.ua/n3134878
 
   
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Михо БРАВО!!! Порви их всех на лоскуты. ЦИК добавил в бюллетени партию Саакашвили - Цензор.НЕТ 3913 У соевых уже химическая атака
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Генпрокурор - кум Свыни и еще есть вопросы почему не сидят друзяки
Свына?
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Учитывая что подавляющее большинство населения лишено способности адекватно воспринимать реальность, остаётся лишь дать совет молодёжи - той её части которая имеет нормальную профессию (учёные, инженеры, программисты): бегите. Не тратье самые продуктивные свои годы впустую. Судьба Украины - это как днепровское метро: тридцать лет строится, но так и недостроено. Украину опустили до уровня Центральной Африки в период 1991-2013, и сейчас этот процесс продолжился. Реальных сил сопротивления этому нет. СМИ сделают своё дело: вы будете по разнарядке носить дедов на палках и петь осанны кровавому мяснику "маршалу" Жукову. Оно вам надо ?
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РuŦyƛA-С‏ @PrytSLU

Отримав роль керованої опозиції.
Не ставте лайки і не робіть ретвіти, то гра.
Потім буде, як снайпер стріляти у важливі теми.

ЦИК добавил в бюллетени партию Саакашвили - Цензор.НЕТ 984
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Генпрокурор - кум Свыни и еще есть вопросы почему не сидят друзяки
Свына?
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То есть нынешний Гарант нихрена не гарант?
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Прочти то, что писали такие как ты порохоботы пару месяцев назад: "Полномочия Президента - в основном, внешняя политика".
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В першій сотні партії "Слуга народу" 76 євреїв, 11 росіян, грузин, вірмен, араб, литовець і лише 9 українців.
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Кто наказан за антиконституционное решение по партии?
Статья написана так, что ЦИК облагодетельствовали партию, а не нарушили закон и должны за это понести наказание
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Саакашвілі лізе у ВР підтершись Конституцією України.
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кацахол - это тоже самое как янык....

В Грузии он должен сидеть за преступления, но сбежал в Украину....
В рашке яныку хотя бы должность не дали... ЦИК добавил в бюллетени партию Саакашвили - Цензор.НЕТ 2285
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Нехай краще Саакашвілі ніж жопоблок і недобитки БПП і жулі!!!Принаймі буде термінатором в раді проти путінососів і бариг!
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Це яким же чином ? Досі лише парашенко гвалтував КУ

Навіть ВС став на бік Саакашвілі і правди :
Партія Саакашвілі виграла суд: ЦВК має зареєструвати список «Руху нових сил»
https://www.radiosvoboda.org/a/news-partiya-saakashvili-cvr-reyestratsiya-sud/30020252.html
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Михо БРАВО!!! Порви их всех на лоскуты. ЦИК добавил в бюллетени партию Саакашвили - Цензор.НЕТ 3913 У соевых уже химическая атака
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Ти про те як Саакашвілі розганяв в Тбілісі мітинг проти себе?- США та Європа тоді були в шоці, коли він єхидно скалячись заявив- ;Янє панімаю, чєм ані так нєдавольни, Грузія спєціальна для ніх купіла самий дарагой, качєствєнний газ!;.
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Не знаю каких сепаров не довольных там Саакашвили розганял но сейчас в Грузии самые низкие налоги и самые дешовые автомобили. Так же Грузия бьет рекорды по росту инвестиций и економики не имея ни заводов ни угля ни лесов ни полей. До Саакашвили Грузия была самая нищая, бандитская и коррумпированная страна на континенте.
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То чому грузини розлізлися по всій Європі, та і в Україні їх чимало?
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В Украину из Грузии в основном воры убегают. А в Европу потому что безвиз. Так как и у нас. То что в Грузия еще бедная страна то ето так и есть. Так как там неначем разбогатеть кроме как на туризме. К тому же половина Грузии окупирована. Но все же рост заметный. В Украине же жопа с економикой больше чем раньше.
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Во первых ВВП не показатель. Его рисуют как хотят и считают как хотят чтобы на*бать население и инвесторов. Во вторых нельзя сравнивать маленькую Грузию со скалистой местностью и самую большую страну в Европе Украину с множеством заводов, ресурсов, полей и развитой инфраструктурой, уже не говорю о близости Украины к Европе. Саакашвили сделал в Грузии все что можно было тогда, удивив етим весь мир.
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Что то воров много. Грузины просто везде в Киеве.. а грузинских ресторанов в Киеве больше, чем украинских (этно) во всем мире.
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Ты в Киеве был? Здесь грузины не только на рынках стоят, но и на стройках работают - работы в Грузии нет. Уже даже в ЕС знают, что Грузия пошла немного не тем путем - светлое будущее им не светит. И не из-за новой власти - ошибка в фундамент заложена. Не дай нам Бог пойти о стопам Грузии.
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Европа говорит что Грузия пошла не тем путем? ЦВК додала у бюлетені партію Саакашвілі - Цензор.НЕТ 4872 Ето та Европа что легла под Рашку и расставила ноги? Ты хоть был в Европе последние несколько лет? Ты хоть видел какая там помойка образовалась? Даже немцы бегут с Берлина а французы с Парижа в другие страны. У меня товарищ обьездил весь мир и был в Южной Корее так против нее Германия отсталая страна.
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Економіка не зростає. Країна бідна. Люди тікають на заробітки по всьому світу.
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"Грузия бьет рекорды по росту инвестиций и економики" Я это слышу уже.. лет 10 минимум.. или 15.. Только в Киеве куда не плюнь те грузины - чего им в своей райской стране не сидится? И кстати, сколько пенсия в Грузии - 3000 евро или 5000 евро?
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Спочатку він порве свій гальстук на лоскути.
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Про галстук ето ты в Ольгино научился Саакашвили тролить? Саакашвили по крайней мере до конца сидел в Тбилиси когда над ним летали росийские бомбардировщики. Парашенко же обосрался и убежал с Киева в Панаму как только росийские танки заехали на дамбас.
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Поймали на одиночном митинге против Зеленского какого-то трансвестита, шуму было.. так что плакат норм, с ногу со временем. Сейчас много таких вылазит,неоднозначных как Савченко, Луценчха..
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ой... ... Миня щас нарулит! -- грузинский станет вторым украинским и третьим русским...*)
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А вот сейчас у вас еще ТОТ цирк начнется
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с Беней он быстро закончится...,если Миша хоть раз позволит сказать не зелень - барыги... ЦВК додала у бюлетені партію Саакашвілі - Цензор.НЕТ 2990
Прямо за ВР во дворике его и прикопают....
Корбан спец по таким делам...
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После президентских реально хуже уже не будет. Так что пох. Разум проиграл. Снова на очередной круг: просираем (пересиживаем) эти пять лет, реформы и стабилизация в следующие пять... а там, либо на новый круг, либо население все же созреет и даст завершить реформы. Тогда, возможно, начнется новый цикл... Это если параша даст.
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Трудно сказать кто и зачем нанял этого грузинского бомжа; но в целом ситуация выглядит ясной, если обратить внимание что Медведчук начал массовую скупку СМИ. "Кто владеет информацией - тот владеет миром". Если СМИ скупаются пророссийскими политиками - это значит что с "нормандцами" (Германией и Францией) достигнута договорённость о передаче Украины в распоряжение РФ. Если есть какие-то другие интерпретации происходящего - попробуйте их изложить здесь.
Зачем войска отведены от Луганской ? Аксиома войны всегда очень проста: там откуда уходит твоя армия, туда входит армия твоего врага. Исключений нет. А вот зачем им понадобилась именно Луганская ? Там нет месторождений нефти или газа; там нет золотых приисков. Единственное объяснение: там готовится "Сребреница". Массовая показательная расправа и казнь патриотов Украины, в качестве акции устрашения. Чтобы подавить у ВСУ волю к сопротивлению. Далее бойцы ВСУ будут объявлены террористами, и начнутся их массовые аресты.
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Учитывая что подавляющее большинство населения лишено способности адекватно воспринимать реальность, остаётся лишь дать совет молодёжи - той её части которая имеет нормальную профессию (учёные, инженеры, программисты): бегите. Не тратье самые продуктивные свои годы впустую. Судьба Украины - это как днепровское метро: тридцать лет строится, но так и недостроено. Украину опустили до уровня Центральной Африки в период 1991-2013, и сейчас этот процесс продолжился. Реальных сил сопротивления этому нет. СМИ сделают своё дело: вы будете по разнарядке носить дедов на палках и петь осанны кровавому мяснику "маршалу" Жукову. Оно вам надо ?
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Да, Веданочка. Поверьте, здесь дело не в случайностях. Здесь мировоззренческая несовместимость. "Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им никогда не сойтись." У меня вчера была интересная дискуссия (на другом форуме), по поводу: что такое либерализм, и почему российский Царь в интервью FT заявил что либерализм мёртв. Из дискуссии с российскими собеседниками стало немедленно ясно что они вообще не понимают предмета разговора. Им эта концепция генетически (!) чужда. Я их отсылал к Википедии, там где объясняется что такое либерализм: свобода убеждений, свобода слова, свобода от идеологического диктата, равенство всех перед законом и т.д. У них эти концепции не укладываются в головах вообще, никак. Они не понимают что это такое, и зачем это нужно. Они безнадёжны, так же как и большинство населения современной Украины. Может быть, когда-нибудь, через 100-200 лет... Но, на сегодняшний день, "совок" победил.
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кацапчик, куда ты убегать собрался, а как же скрепа ?
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скорее всего так и случится...

ЦВК додала у бюлетені партію Саакашвілі - Цензор.НЕТ 7859 Поганка‏ @ivanchenko27457 3 ч.3 часа назад
П - Предостережение - что может быть ПОСЛЕ

ЦВК додала у бюлетені партію Саакашвілі - Цензор.НЕТ 3990

ЦВК додала у бюлетені партію Саакашвілі - Цензор.НЕТ 9325
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та всім пофіг - з дна в будь-яку сторону можна лише нагору. Без зусиль можна лише на дно.
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А ты это дно-то видел. Вот Голодомор реально был дном. Ты реально считаешь, что хуже быть не может?
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У ихней пропаганды два главных тезиса: "хуже быть не может" и "во всём виноват Порох". Что ж, им судьба узнать: как и насколько будет хуже.
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може, в печері з кийком, або мавпі на дереві гірше живеться. Можеш спробувати. якраз для твого інтелекту плигати з гілки на гілку.
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Вот это, является вашим утверждением: "Аксиома войны всегда очень проста: там откуда уходит твоя армия, туда входит армия твоего врага. Исключений нет."(с). У меня простенький вопросик: Кучма врёт? О том что дыровцы, игнорируя вашу аксиому, не вошли в Луганскую, а отошли в прямо противоположном направлении. Вы обвиняете его во лжи? На каком основании?
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Ага. Кучма врёт. Он - конструктор современной феодальной системы, по которой живёт Украина. Даже если он сегодня не врёт, армия РФ может войти туда завтра или послезавтра. Или вообще, появится очередной "Басаев", на которого затем всё спишут. Но дело будет сделано.
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Ага! Не всё так печально! Прогнозы, если их не озвучивает Нострадамус- дело весьма неблагодарное. Наклонение- сослагательное. Фактов- 0(ноль). Таки поживем ещё.
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Прелесть какая - умудриться увязать Саакашвили к Скупке каналов Медведчуком и заговор Запада с х@йлом для показательной казни украинских патриотов.
Признавайтесь, чем так "расширили сознание" - грибы или жабу специальную лизнули?
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Лизать и сосать - это ваше, лахтинское.
А что вы так обеспокоились ? Или вы действительно белорус ? Так ваша страна уже находится в состоянии иностранной оккупации. Вам на этом форуме делать нечего. Занимайтесь своими проблемами.
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Увас что, альгеймер?
Вы только что писали о передаче х@йлу "нормандцами" Украины для неизбежной массовой расправы - как же мне не беспокоиться?
А тут еще тандем Медведчука с Саакашвили...
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Так вы в Белоруссии. Вас уже сдали; зачем устраивать показательные расправы ? Вы же не сопротивлялись.
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не знаю, страшные слова говоришь, но еще страшнее что это похоже на правду ЦВК додала у бюлетені партію Саакашвілі - Цензор.НЕТ 2237
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Для наглядности и понимания, почему РНС Саакашвили так прессуют.

ЦВК додала у бюлетені партію Саакашвілі - Цензор.НЕТ 5646
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Може лише за Саакашвілі й можна голосувати, а може й ні. Оце ще лише цапатих слуг народу невистачало - історична заміна старого мила на молоде й дурне шило.
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УРЯЯЯ! Теперь Михо свыновальцману все перья обдерёт! ЦВК додала у бюлетені партію Саакашвілі - Цензор.НЕТ 8409 Придётся пэдроту через Полонию в ростоффЪ!
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Не пройдет и годика, как, вполне вероятно, где-то в болотах Белоруссии, можно будет наблюдать вот это ЦВК додала у бюлетені партію Саакашвілі - Цензор.НЕТ 5441 :
ЦВК додала у бюлетені партію Саакашвілі - Цензор.НЕТ 7949
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У психиатров клиентов скоро прибудет порохоботы, берегите себя, не перетруждайтесь!
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