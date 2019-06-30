 ЦИК добавил в бюллетени партию Саакашвили

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК, чтобы выполнить решение Верховного Суда и включить политсилу Михеила Саакашвили в бюллетень, провели совещание с участием уполномоченных представителей политических партий в Комиссии. Большинство из них высказались против повторной жеребьевки, так как номера уже широко используются для агитации и их изменение "может привести к дезориентации избирателя при формировании его воли и искажению волеизъявления".
Также отмечается, что избирательный закон устанавливает граничный срок для проведения указанной жеребьевки.
"Учитывая указанное, Комиссия сочла целесообразным включить в избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины позиции по Политической партии "Рух новых сил Михеила Саакашвили" под №22 без проведения жеребьевки", - говорится в сообщении.
Комиссия внесла изменения в постановление ЦИК от 26 июня 2019 года № 1345 "О форме, цвете и тексте избирательного бюллетеня по выборам народных депутатов Украины для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", изложив приложения к ней в новой редакции.
Напомним, ЦИК отказал в регистрации кандидатам от партии Саакашвили из-за того, что списки были утверждены гораздо раньше назначения даты выборов. После партия выиграла два суда. 29 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список политической партии "Рух новых сил Михеила Саакашвили".
Отримав роль керованої опозиції.
Не ставте лайки і не робіть ретвіти, то гра.
Потім буде, як снайпер стріляти у важливі теми.
Свына?
Статья написана так, что ЦИК облагодетельствовали партию, а не нарушили закон и должны за это понести наказание
В Грузии он должен сидеть за преступления, но сбежал в Украину....
В рашке яныку хотя бы должность не дали...
Навіть ВС став на бік Саакашвілі і правди :
Партія Саакашвілі виграла суд: ЦВК має зареєструвати список «Руху нових сил»
https://www.radiosvoboda.org/a/news-partiya-saakashvili-cvr-reyestratsiya-sud/30020252.html
Прямо за ВР во дворике его и прикопают....
Корбан спец по таким делам...
Зачем войска отведены от Луганской ? Аксиома войны всегда очень проста: там откуда уходит твоя армия, туда входит армия твоего врага. Исключений нет. А вот зачем им понадобилась именно Луганская ? Там нет месторождений нефти или газа; там нет золотых приисков. Единственное объяснение: там готовится "Сребреница". Массовая показательная расправа и казнь патриотов Украины, в качестве акции устрашения. Чтобы подавить у ВСУ волю к сопротивлению. Далее бойцы ВСУ будут объявлены террористами, и начнутся их массовые аресты.
Поганка @ivanchenko27457 3 ч.3 часа назад
П - Предостережение - что может быть ПОСЛЕ
Признавайтесь, чем так "расширили сознание" - грибы или жабу специальную лизнули?
А что вы так обеспокоились ? Или вы действительно белорус ? Так ваша страна уже находится в состоянии иностранной оккупации. Вам на этом форуме делать нечего. Занимайтесь своими проблемами.
Вы только что писали о передаче х@йлу "нормандцами" Украины для неизбежной массовой расправы - как же мне не беспокоиться?
А тут еще тандем Медведчука с Саакашвили...