 На встрече с диаспорой в Канаде деньги будут собирать не для Зеленского, а для благотворительности, - волонтер Кумка

Об этом, как передает Цензор.НЕТ, пишет на своей фейсбук-странице волонтер Антонина Кумка, комментируя заголовки, появившиеся в СМИ, что во время поездки в Канаду Владимир Зеленский будет собирать деньги.
"Пример того, как можно новость завернуть в нужную обертку и продать тем, кто хочет ее купить… Просто проясню ситуацию. Президент сам не планирует свои поездки и не собирает деньги. За рубежом за него это делает МИД вместе с партнерскими организациями (в данном случае - Экономический клуб Канады). И средства обычно собираются в поддержку этих организаций или благотворительных проектов. П.С. Билеты, кстати, уже все распроданы", - сообщила она.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 1-3 июня посетит Канаду. Там он примет участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая состоится в Торонто и встретится с премьер-министром Канады.
Ні, йому гроші не повинні дати. Організатор (Економічний Клуб) сам їх витратить на якусь ціль.
Діаспора знає, що в України нема зайвих коштів, то й не розраховує і не просить.
З рештою абсолютно згодна.
Тільки пре-зе-дент і не робитиме нічого ... Це вже зрозуміло і це треба сприйняти як факт.
І думати, що з цим робити.
Дякую за побажання. Вам - приємних снів.
У офісі Трюдо сказано, що він і Володимир Зеленський обговорять зусилля України щодо реформ та її шлях до інтеграції з Європою.
Зеленський, популярний актор і комік, але політичний неофіт,що виграв президентські вибори цієї весни, відкинувши Петра Порошенка.
Тепер йому доручено керувати своєю країною,де є поточний конфлікт з Росією, яка анексувала Кримський регіон в 2014 році і розпалила прокремлівське повстання на сході країни, що забрало понад 13 тисяч померлих.
Конференція з реформ в Україні - це триденний з'їзд, який розпочнеться у вівторок у Торонто, в якому, за словами уряду, будуть включені ключові міжнародні друзі та партнери для підтримки України.
У своїй заяві Трюдо говорить, що хоче використати зустріч з Зеленським, щоб підтвердити глибоку прихильність Канади до українського народу.https://toronto.citynews.ca/2019/06/25/new-ukraine-president-and-former-actor-to-meet-trudeau-in-toronto/