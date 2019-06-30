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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (1939) Канада (1264) Кумка (4)

 На встрече с диаспорой в Канаде деньги будут собирать не для Зеленского, а для благотворительности, - волонтер Кумка

Президент сам не планирует свои заграничные поездки и не собирает деньги.

Об этом, как передает Цензор.НЕТ, пишет на своей фейсбук-странице волонтер Антонина Кумка, комментируя заголовки, появившиеся в СМИ, что во время поездки в Канаду Владимир Зеленский будет собирать деньги.

"Пример того, как можно новость завернуть в нужную обертку и продать тем, кто хочет ее купить… Просто проясню ситуацию. Президент сам не планирует свои поездки и не собирает деньги. За рубежом за него это делает МИД вместе с партнерскими организациями (в данном случае - Экономический клуб Канады). И средства обычно собираются в поддержку этих организаций или благотворительных проектов. П.С. Билеты, кстати, уже все распроданы", - сообщила она.

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На встрече с диаспорой в Канаде деньги будут собирать не для Зеленского, а для благотворительности, - волонтер Кумка 01

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 1-3 июня посетит Канаду. Там он примет участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая состоится в Торонто и встретится с премьер-министром Канады.

Источник: https://censor.net.ua/n3134877
 
   
 Топ комментарии
 
Шановна діаспоро! Як побачите це чмо-не давайте нічого!! Хіба що під сраку!!На встрече с диаспорой в Канаде деньги будут собирать не для Зеленского, а для благотворительности, - волонтер Кумка - Цензор.НЕТ 4447
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диаспора Канады будет в шоке послушав Зе за свои же деньги.....
После его выступления будут благодарить Бога, что когда то уехали с Украины...
И зарекутся возвращаться...
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Ну що сказати, це дно для преЗЕдента. Діаспора і так допомагає, чим може. І потрібно зауважити, квитки на зустріч ділять українців Канади на два сорти. Тих, хто може їх купити, і тих, кому потрібна підтримка України, але які з тих чи інших причини не матимуть змоги навіть поспілкуватися з новообраним преЗЕдентом своєї історичної Батьківщини. Правильною реакцією було б повне ігнорування барижного високопосадовця, який першим з українських президентів і поки 'диним придумав витрясти гроші зі співвітчизників. До речі, навіть кацапи підтримують свої діаспори у всьому світі. Бо знають, що це лобі зробить набагато більше, ніж вкладені у них гроші. І це ще не все. Гроші, які збирають на благодійність, цілком можли во підуть на благодійність, але від Зєлєнского. Такий собі піар. Щось купить, скажімо, для якоїсь лікарні і піднесе від свого імені, бо квитки на нього продавались. Думаю, українці Канади зроблять правильний висновок.
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Ростиславе, я вже пояснювала: тут така практика. Це не є щось виняткове.
Ні, йому гроші не повинні дати. Організатор (Економічний Клуб) сам їх витратить на якусь ціль.
Діаспора знає, що в України нема зайвих коштів, то й не розраховує і не просить.
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Спасибі за інформацію. Я всього лиш людина і у мене є підстави писати те, що я пишу. На жаль. Хоча я визнаю свою помилку, якщо ці гроші будуть на благодійність саме від української діаспори Канади, а не від преЗЕдента. Мені справді гірко бачити те, що я бачу. Воно не додає оптимізму. Це лише сліпий не вчить реваншу прокацапських сил в Україні. І мені прикро, що преЗЕдент нічого не робить, щоб цьому запобігти. Вибачте, гарного Вам дня.
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Ростиславе, не перепрошуйте: нема за що. Я не писала, щоб образити. Просто хотіла пояснити.
З рештою абсолютно згодна.
Тільки пре-зе-дент і не робитиме нічого ... Це вже зрозуміло і це треба сприйняти як факт.
І думати, що з цим робити.
Дякую за побажання. Вам - приємних снів.
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Я перепрошую, бо в даному випадку наїхав на Зєлєнского даремно. А мені не хочеться бути просто критиканом. Критиком за дії, чи бездіяльність так, а просто критикпном, як зебіли щодо Порошенка - ні.
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А что раньше диаспора бабки собирала для Парасёнки? Хотя, глупый вопрос. Не только диаспора, но и, как оказалось, МВФ "собирали" бабки для барыги. На зустрічі з діаспорою у Канаді гроші збиратимуть не для Зеленського, а для благодійності, - волонтер Кумка - Цензор.НЕТ 467
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Канада. Одна из малопосещаемых мною стран. Всего дважды был, оба раза- в Ванкувере. Честно говоря, ожидал большего, от визитов. Можэ то у порта так непрезентабельно, как-то скромно занадто, включая "Сименс Клаб". А можэ и не вовремя, бо оба раза- осенью. Ещё и звиздюлей нам вломило знатно, на подходе, аж страшно было, был уверен, что часть палубных контейнеров потеряем таки, но- обошлось...
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Порт Ванкувера примыкает к самому гадкому району города. Нужно было идти дальше на Запад, до Стэнли парка. Это если хочется увидеть быстро город, и нет времени
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Ага! Таки не зря я был разочарован, райончик подвёл. Бывает. А наши там есть, приходили на борт. Один парень даже из Мариуполя оказался.
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Там много и украинцев и русских. Но, конечно на фоне индо-китайской диаспоры они теряются
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А вообще Ванкувер один из самых красивых и к сожалению дорогих городов всей Сев Америки. Но осень и весна очень дождливы
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Да-да, так оно и было, ни единого дня без дождя не упомню.
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На Тихоокеанском Северо-Западном побережье Северной Америки идёт только два дождя, с октября по январь, и с января по апрель😄
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шеф Зеро , Беня,вивів міліарди з приватбанку через свою філію на Кіпрі а цей кловун їде нашкребти лімон другий у діаспори)) Рашка заборгувала десятки лямів внесків в ПАРЕ та її повернули щоб сплатила цей борг, ціна питання зради.
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Глупство. Ваша мінстець фірма вашого ж Порошенка і хоронить.
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Кто из Торонто...знаем что Зе будет в городе 1 числа....Но где?
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На фб Ви є ? Знайдіть групу або напишіть Кумці.
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Никогда не слышал чтобы в Канаде продавали шаурму. Кловуну не повезло
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Зеленський їде до Канади не по магазинах, Зеленський не збирається забирати зібрані в діаспори гроші собі. До чого це все? Самі вигадали а потім самі себе викрили?
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Стиль Лукашенко - придумать врагов, а потом их успешно побороть...
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Це, доречі, розповсюджена практика і вона себе оправдовує.
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рожденный скоморохом, президентом не будет
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OTTAWA - новий президент України відвідає Торонто наступного тижня на великій міжнародній конференції, присвяченій майбутньому України,що пройде в Канаді, і де він зустрінеться з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо.
У офісі Трюдо сказано, що він і Володимир Зеленський обговорять зусилля України щодо реформ та її шлях до інтеграції з Європою.
Зеленський, популярний актор і комік, але політичний неофіт,що виграв президентські вибори цієї весни, відкинувши Петра Порошенка.
Тепер йому доручено керувати своєю країною,де є поточний конфлікт з Росією, яка анексувала Кримський регіон в 2014 році і розпалила прокремлівське повстання на сході країни, що забрало понад 13 тисяч померлих.
Конференція з реформ в Україні - це триденний з'їзд, який розпочнеться у вівторок у Торонто, в якому, за словами уряду, будуть включені ключові міжнародні друзі та партнери для підтримки України.
У своїй заяві Трюдо говорить, що хоче використати зустріч з Зеленським, щоб підтвердити глибоку прихильність Канади до українського народу.https://toronto.citynews.ca/2019/06/25/new-ukraine-president-and-former-actor-to-meet-trudeau-in-toronto/
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Збирайтесь, Зеленський повезе усіх в Канаду робочі місця шукати.
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