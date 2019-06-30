 Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики, и это очень опасно, - Порошенко

Это отметил в прямом эфире телеканала "Украина" пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, комментируя ход саммита "Большой двадцатки" в Японии, пишет Цензор.НЕТ.
"Судьбу Украины должны решать украинцы, и в переговорах с партнерами я исходил из принципа "Ничего об Украине - без Украины". Прямо накануне предыдущего саммита "Большой двадцатки", который проходил в Буэнос-Айресе и Аргентине, я провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, потому что президент Трамп был в воздухе, как раз летел в Буэнос-Айрес. Это произошло сразу же после акта агрессии в Керченском проливе. Когда наши корабли были атакованы кораблями Российской Федерации. Состоялись переговоры с генсеком НАТО, с канцлером Меркель, с Джастином Трюдо (премьер-министром Канады) и многими другими членами "Большой двадцатки". И было согласовано совместное решение с моим участием в качестве президента страны, пока не будут отпущены наши корабли и наши моряки - с Путиным никто не будет проводить переговоры. Это слово было соблюдено", - напомнил Порошенко.
"Что сейчас изменилось? Сейчас - и мы видим эти риски - Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики. И я настоятельно рекомендую и руководству государства, готов предложить еще раз свою поддержку. Потому и я, и моя политическая сила - мы государственники. Нам категорически неприемлема позиция "чем хуже - тем лучше". Если надо помочь связями, авторитетом, советами, разработкой стратегии - мы всегда готовы ", - отметил лидер "Европейской Солидарности".
Пт 17 мая 2019 г. юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Я что-то подзабыл,а кто у нас был 17 мая президент.
Как сообщает в субботу пресс-служба президента Украины, Зеленский также подчеркнул, что проект закона об усилении поддержки Украины, который был презентован в Палате представителей Конгресса США, является важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран.
А петро як не ломився до Вашингтону останній час, так і не прийняли. Не захотіли навіть зустрітися з мародером.
Ваши корупционные схемы и дружки все давно решили- бабло превыше всего...
Вы думали что запад под гаслами "путин нападет" запад продолжит давать деньги?А на что?
Тарифы,роттердам и тд...Народ видит что вы в Украине вытворяли...
всем ворам
придет хана...
Короче, зелёные, вы сделали их вместе, бл*!
"Я вам ничево не должен!!1"©
"Зато, и главное, что не Порошенко!" ©
"Государственникам" воровать надо было меньше - не пришлось бы теперь "в помощь" навязываться.
А теперь чего уже там, остался последний шанс - упросить Юлию Владимировну на дебаты, победить ее своим красноречием, оттеснить в прохождении в Раду и там уже делами доказывать свою полезность стране.
Как, соя - не зассыт дебатов с бабцей?
К дєгєнєратам на харчі казенні,
І в циркове училище по блату пристроїв,
Шоб на блазня він учився.
І той потворний мій сперматозоїд
Розрісшийся в горбатого урода,
Зробив-такі, кар'єру ********!
(С)Лесь Подерв'янський.
Король Літр
Трагедія
Крым чей?
Шарий *******?
Она нужна там...
Порошенко приложит максимум усилий , шоб эти моряки никогда не появились в Украине , бо они показания на него могут дать .