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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:G20 (139) Порошенко (17628) Европейская Солидарность (35)

 Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики, и это очень опасно, - Порошенко

Любые обсуждения вопросов, касающихся Украины, должны проходить только с участием самой Украины.

Это отметил в прямом эфире телеканала "Украина" пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, комментируя ход саммита "Большой двадцатки" в Японии, пишет Цензор.НЕТ.

"Судьбу Украины должны решать украинцы, и в переговорах с партнерами я исходил из принципа "Ничего об Украине - без Украины". Прямо накануне предыдущего саммита "Большой двадцатки", который проходил в Буэнос-Айресе и Аргентине, я провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, потому что президент Трамп был в воздухе, как раз летел в Буэнос-Айрес. Это произошло сразу же после акта агрессии в Керченском проливе. Когда наши корабли были атакованы кораблями Российской Федерации. Состоялись переговоры с генсеком НАТО, с канцлером Меркель, с Джастином Трюдо (премьер-министром Канады) и многими другими членами "Большой двадцатки". И было согласовано совместное решение с моим участием в качестве президента страны, пока не будут отпущены наши корабли и наши моряки - с Путиным никто не будет проводить переговоры. Это слово было соблюдено", - напомнил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодняшняя встреча президентов США и России - первая, перед которой никто не позвонил в Киев, - Порошенко

"Что сейчас изменилось? Сейчас - и мы видим эти риски - Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики. И я настоятельно рекомендую и руководству государства, готов предложить еще раз свою поддержку. Потому и я, и моя политическая сила - мы государственники. Нам категорически неприемлема позиция "чем хуже - тем лучше". Если надо помочь связями, авторитетом, советами, разработкой стратегии - мы всегда готовы ", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

Источник: https://censor.net.ua/n3134876
 
   
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Лолиботы , дружно топим за Петробудку . Погнали ...
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А чого не за Вальцмана? Чи про Вальцмана вже некошерно писати? Методички інші підвезли?
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З Порошенком рахувалися всі,а ЗЄ -ігнорують.
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На встрече в Хельсинки министры из 47 стран проголосовали за то, чтобы заявить, что «все государства-члены должны иметь право на равное участие» в комитете министров и парламентской ассамблее Совета.

Пт 17 мая 2019 г. юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Я что-то подзабыл,а кто у нас был 17 мая президент.
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Свына УЖЕ оттеснили на обочину....
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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон.
Как сообщает в субботу пресс-служба президента Украины, Зеленский также подчеркнул, что проект закона об усилении поддержки Украины, который был презентован в Палате представителей Конгресса США, является важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран.
А петро як не ломився до Вашингтону останній час, так і не прийняли. Не захотіли навіть зустрітися з мародером.
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простоват-туповат-хамоватный зелемойша...
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Теперь понятно для чего отправили в плен 20 моряков и потеряли корабли. Пиар и брехня.
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Можно подумать что при Порошенко Украину пригласили в G20, а при Зе ее оттуда выгнали
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как не хрюкает свиновальц его ждет в лучшем случае турма.
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НеУважаемый петр алексеевич...Нажаль вы сами оттеснились на обочину нормального развития государства...
Ваши корупционные схемы и дружки все давно решили- бабло превыше всего...
Вы думали что запад под гаслами "путин нападет" запад продолжит давать деньги?А на что?
Тарифы,роттердам и тд...Народ видит что вы в Украине вытворяли...
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Смотрел выступление в ПАСЕ,тот случай когда *******-выглядит достойнее чем президент
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Если не читать текст,то можно подумать,что фото фиксирует посещаемость партии Ляшка
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Сериал «В поисках утерянного рейтинга». Серия 42-я.
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Голосуй за 22,
всем ворам
придет хана...
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Уже оттеснили.. "Зелёная Шаурма" опозорилась и лопнула как " Бульбашка Aero"
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ПЕТЯрас просрал всё. СП2 при нём разрешили строить. рашку в ПАСЕ еще в мае решили вернуть (при пете) . петя всем надоел в Европе и на него с начала 2019 стали класть. а нефиг ПЕТРиле было торговать с рашкой ,когда Европа себе в убыток ввела санкции.
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И это правда. Зелян не сделал ни одной попытки сопротивления, когда Рашка возвращалась в ПАСЕ. Его не было на саммите G20. Очень много встреч мировых лидеров теперь проходят без участия Украины. А русские госдумовцы уже радуются, что "Украина ушла с авансцены мировой политики, на которой она была раньше".

Короче, зелёные, вы сделали их вместе, бл*!
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При Парашенке такого небыло!

"Я вам ничево не должен!!1"©

"Зато, и главное, что не Порошенко!" ©
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Может это и хорошо что шмаркля сидит дома? Его один раз уже показали миру, и тут же Московию вернули в ПАСЕ. Страшно подумать что произойдёт когда оно поедет в Канаду и Америку. К тому же там шаурму не продают🤔
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Порох бухать начал походу
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Что значит начал? Он же всю каденцию бухал, ты забыл об этом? Или тебе новые методички подвезли?
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Почему опять Порошенко цитируют, а не Ляшко-Смешко и других обладателей 3-5%-ных рейтингов?
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За Свыню голосовало быдло
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Ну и бычье
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Мне кажется, что "третий сезон" в реальности для Украины может быть печальным, с такой шмарклей... Дай Бог, чтоб я ошибался. И да, шмарклёсериал я не смотрел, и подавно.
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Ось після парламентських Україну взагалі виштовхають кудись на манівці і забудуть.
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Что же вы, Петр Алексеевич, антипутинскую коалицию на себя завязали, а не на Украину?
"Государственникам" воровать надо было меньше - не пришлось бы теперь "в помощь" навязываться.
А теперь чего уже там, остался последний шанс - упросить Юлию Владимировну на дебаты, победить ее своим красноречием, оттеснить в прохождении в Раду и там уже делами доказывать свою полезность стране.
Как, соя - не зассыт дебатов с бабцей?
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віктар- іди на ... й! Якось без вас,сопливих,розберемося. Піди краще бацьку в дупу поцілуй,лошара...
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А елехторату,який вибрав артиста комедійного жанру в президенти- пох... Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики, и это очень опасно, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9076
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Її синка віддав в дебільну школу
К дєгєнєратам на харчі казенні,
І в циркове училище по блату пристроїв,
Шоб на блазня він учився.
І той потворний мій сперматозоїд
Розрісшийся в горбатого урода,
Зробив-такі, кар'єру ********!
(С)Лесь Подерв'янський.
Король Літр
Трагедія
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Lvbnhj - напиши ей пускай за Грузию побеспокоится....

Она нужна там...
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И двери Зеленскому в Белый Дом открыты,и статус"главного союзника США" Украина получит и даже США оплатит замену росоружия в Евространах.Одно маленькое "но" потребуется отмена безвизового режима с оккупантом,чтобы не барыжили "на крови",как предыдущие "петриоты".Задачка,однако или всё-же проверка на "вшивость"?(С)
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вже давно на узбіччі. Баризі не набридло заливати своє горе оковитою?
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Когда ужо его посадят и да Украину дано уже туда оттеснили.
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Петя, ты, конечно, прав, но не пытаются, а уже оттеснили. И причина этого не только в тупости и неквалифицированности "новой власти", а и в том, о чём мне в приватном разговоре сказали знающие люди: "...зачем вашим руководителям деньги давать? Они их если и не украдут, то потеряют".
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Послав моряків на забій, щоб зателефонувати Помпео і попросити нових санкцій. В результаті втратили катери і відправили моряків в російську в'язницю. Пан Петро, але ж рано чи пізно вони будуть звільнені. І це буде твоїм найбільшим кошмаром, покидьок.
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" Пан Петро, але ж рано чи пізно вони будуть звільнені. І це буде твоїм найбільшим кошмаром, покидьок. "

Порошенко приложит максимум усилий , шоб эти моряки никогда не появились в Украине , бо они показания на него могут дать .
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Так это из-за таких тварей как ты, это же очевидно
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А яке ж це падло п"ять років робило все, щоб не втратити бізнесові і не тільки зв"язки з партньорами запоребриковими? Петя, не ти?
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Да, в международной политике Порох был могуч. Зюзя похерил за месяц всё то, чего смог добиться его предшественник.
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Давайте дружно оттессним Порошенко, не должен он попасть вновь в политику.
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После революции Достоинства, после 5 лет войны за независимость отвратительно наблюдать, как министру иностранных дел приходится оправдываться перед 73% антимайданной массой за свою проукраинскую позицию.
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"Майданівець" ти обісраний! Ти хоч на одному Майдані був, що росписуєшся за майданівців? Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики, и это очень опасно, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3908
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От мені цікаво - хто виштовхував слухачів з конференцзалу, коли минулого року Порошенко був вимушений робити доповідь на Мюнхенській конференції порожньому залу? Мабуть якісь вороги?
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У Пети было 5 лет на решение проблем. Пусть достойно даст поработать другим.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраину пытаются оттеснить на обочину международной политики, и это очень опасно, - Порошенко
 
 
 
 
 
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