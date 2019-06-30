 ЦИК зарегистрировал еще 7 кандидатов в народные депутаты

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК, во исполнение решений Верховного Суда и согласно выводам этого суда зарегистрированы 6 кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в ОВО № 78, № 98, № 134, № 141, № 153 и № 153 в порядке самовыдвижения.

Кроме того, во исполнение решения Шестого апелляционного административного суда, оставленного без изменений постановлением Верховного Суда, зарегистрирован кандидат в народные депутаты Украины Полина Ю.М., который баллотируется в ОИО № 79 в порядке самовыдвижения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 26 тысяч украинцев уже сменили место голосования на парламентских выборах, - Госреестр

Также Комиссия внесла изменения в свое постановление от 26 июня 2019 года № 1346 "О форме, цвете и тексте избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов Украины для голосования в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", дополнив соответствующие приложения сведениями об указанных кандидатах в народные депутаты Украины.

Также читайте: Партия "Слуга народа" подала иск к ЦИК из-за "кандидатов-клонов"