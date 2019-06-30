EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины
  402  8
Материалы по теме:
Все про:кандидат (962) регистрация (233) ЦИК (3148)

 ЦИК зарегистрировал еще 7 кандидатов в народные депутаты

Центральная избирательная комиссия на заседании 30 июня зарегистрировала ряд кандидатов во исполнение решений судов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК, во исполнение решений Верховного Суда и согласно выводам этого суда зарегистрированы 6 кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в ОВО № 78, № 98, № 134, № 141, № 153 и № 153 в порядке самовыдвижения.

Кроме того, во исполнение решения Шестого апелляционного административного суда, оставленного без изменений постановлением Верховного Суда, зарегистрирован кандидат в народные депутаты Украины Полина Ю.М., который баллотируется в ОИО № 79 в порядке самовыдвижения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 26 тысяч украинцев уже сменили место голосования на парламентских выборах, - Госреестр

Также Комиссия внесла изменения в свое постановление от 26 июня 2019 года № 1346 "О форме, цвете и тексте избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов Украины для голосования в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", дополнив соответствующие приложения сведениями об указанных кандидатах в народные депутаты Украины.

ЦИК зарегистрировал еще 7 кандидатов в народные депутаты 01

Также читайте: Партия "Слуга народа" подала иск к ЦИК из-за "кандидатов-клонов"

Источник: https://censor.net.ua/n3134875
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В першій сотні партії "Слуга народу" 76 євреїв, 11 росіян, грузин, вірмен, араб, литовець і лише 9 українців.
 показать весь комментарий
 
 
Самовисуванці у ВР це ті, які будуть найдорожче продаватися правлячій коаліції.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК зарегистрировал еще 7 кандидатов в народные депутаты
 
 
 
 
 
 вверх