 Оккупационные власти незаконно отнимают храм у Крымской епархии ПЦУ, - представительство президента Украины в АРК

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Представительства президента Украины в АРК, сообщила организация "Крымская солидарность".
"Такое "решение" так называемого ставит под угрозу дальнейшую деятельность Крымской епархии ПЦУ. Незаконные действия оккупационной власти в Крыму относительно Православной церкви Украины, в том числе и такое "решение суда", является ограничением свободы вероисповедания - одной из фундаментальных составляющих прав человека", - подчеркивается в сообщении.
Напомним, подконтрольный России Арбитражный суд Крыма обязал передать в пользование российского Минимущества Крыма помещение Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги, где ранее проводила богослужения Крымская епархия УПЦ (КП), которая перешла в Православную церковь Украины (ПЦУ).
и их бронепоезд стоит на запасном пути.
валить тварей надо.
Но есть интернет и есть много легальных способов собрать информацию о личностях...
Вот чел по ходу не поленился...
на фото представители коренного народа Даунбаса=))
- то синку шахтарі, а в п'ятого вчора весілля було.
Окуппанты незаконно забирают...
А может там, по определению, быть типа такого: ОКУППАНТЫ ЗАКОННО ЗАБИРАЮТ???
В День рождения Романа Шухевича по-особому звучат его слова.
Непонятные рабам.
1. Чий Крим?
2. Що таке Майдан (революція гідності)?
3. Яка має бути державна мова?
🤔
На вопрос 1 не лицемерный украинец ответит... - Крым это россия.., когда (если) заберем обратно, то будет снова украинский....
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/sergej-klimovskij-tri-puti-kremlya-zahoda-v-ukrainu.htm
Неожиданная смена ориентиров! Один из «получателей Томоса» «Нарик» после свержения Пети начал писать новый свиток Торы