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 Оккупационные власти незаконно отнимают храм у Крымской епархии ПЦУ, - представительство президента Украины в АРК

"Арбитражный суд" во временно оккупированном Крыму 28 июня принял решение расторгнуть договор аренды и обязал Крымскую епархию ПЦУ передать кафедральный собор Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе в "Министерство имущественных и земельных отношений".

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Представительства президента Украины в АРК, сообщила организация "Крымская солидарность".

"Такое "решение" так называемого ставит под угрозу дальнейшую деятельность Крымской епархии ПЦУ. Незаконные действия оккупационной власти в Крыму относительно Православной церкви Украины, в том числе и такое "решение суда", является ограничением свободы вероисповедания - одной из фундаментальных составляющих прав человека", - подчеркивается в сообщении.

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Оккупационные власти незаконно отнимают храм у Крымской епархии ПЦУ, - представительство президента Украины в АРК 01

Напомним, подконтрольный России Арбитражный суд Крыма обязал передать в пользование российского Минимущества Крыма помещение Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги, где ранее проводила богослужения Крымская епархия УПЦ (КП), которая перешла в Православную церковь Украины (ПЦУ).

Также читайте: Объявивший голодовку Балух не пьет воду и не спит двое суток, - адвокат Динзе

Источник: https://censor.net.ua/n3134872
 
 
 Топ комментарии
 
Выражение какое-то тупое!
Окуппанты незаконно забирают...
А может там, по определению, быть типа такого: ОКУППАНТЫ ЗАКОННО ЗАБИРАЮТ???
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 2 ч.2 часа назад

В День рождения Романа Шухевича по-особому звучат его слова.
Непонятные рабам.


Окупаційна влада незаконно забирає храм у Кримської єпархії ПЦУ, - представництво президента України в АРК - Цензор.НЕТ 1678

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Полная хрень. Шухевич не мог быть автором этих строк, потому что это слова видного деятеля испанской коммунистической партии Долорес Ибаррури (1895-1989), которая произнесла эти слова на митинге в Париже (3 сентября 1936): «Если позволить фашистам продолжать преступления, которые они совершают в Испании, агрессивный фашизм обрушится и на другие народы Европы. Нам нужна помощь, нужны самолеты и пушки для нашей борьбы... Испанский народ предпочитает умереть стоя, чем жить на коленях»
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не может быть.. это мирные люди.
и их бронепоезд стоит на запасном пути.
валить тварей надо.
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А разве в украинском паспорте есть графа "национальность"?
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Dorian Gray - в паспорте нет...

Но есть интернет и есть много легальных способов собрать информацию о личностях...
Вот чел по ходу не поленился...
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Допомога іноземців не заваде, рідні вже 28 років крадуть.
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есть один молдаван. шоколадки делает. классный чел.
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НУ А ШО? =)))

на фото представители коренного народа Даунбаса=))

Оккупационные власти незаконно отнимают храм у Крымской епархии ПЦУ, - представительство президента Украины в АРК - Цензор.НЕТ 5297
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если толлерантно, то это афролугандон(ец, цы) )))
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) Хлопчик у бані питає тата: тату, чому оті чотири негра чорні геть, а в п'ятого пісюн білий?
- то синку шахтарі, а в п'ятого вчора весілля було.
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Выражение какое-то тупое!
Окуппанты незаконно забирают...
А может там, по определению, быть типа такого: ОКУППАНТЫ ЗАКОННО ЗАБИРАЮТ???
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пора гнобить упц(мп). Тільки хто ж їх буде гнобити???
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Так потому и просераем шо они в морду бьют при любом случае, а мы сопли слюни пускаем, про права человека и ывропейские ценности расказываем, про то как бедненькие устали от войны 73%, и что руцький язык тоже хорошо, и что нужно бы рихвирендум за дружбу с Расиюшкой провести, а они в харю бьют на отмаш аж кровь тиечёт..правда только у нас..... И дальше будем просерать учитывая шо пришла кремлёвская клика к власти. Больше толерастии, больше ывропейских ценностей, самое то что нужно для уничтожения Украины как государства.
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При Пете не поменяли, а уж при ватном ЗЕбиле и подавно нет.
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А к какой вере относится шмаркля? Я пропустил🤔
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Мама еврейка , папа русский значит точно не прихожанин ПЦУ.
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бог в головах , а не в церквях. церковь-средство отъема бабла у лошья. все что велит бог-написано в святых книгах. остальное-от лукавого
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Значит прихожанин синагоги. Я правильно понял?🤔
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 2 ч.2 часа назад

В День рождения Романа Шухевича по-особому звучат его слова.
Непонятные рабам.


Окупаційна влада незаконно забирає храм у Кримської єпархії ПЦУ, - представництво президента України в АРК - Цензор.НЕТ 1678

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Полная хрень. Шухевич не мог быть автором этих строк, потому что это слова видного деятеля испанской коммунистической партии Долорес ******** (1895-1989), которая произнесла эти слова на митинге в Париже (3 сентября 1936): «Если позволить фашистам продолжать преступления, которые они совершают в Испании, агрессивный фашизм обрушится и на другие народы Европы. Нам нужна помощь, нужны самолеты и пушки для нашей борьбы... Испанский народ предпочитает умереть стоя, чем жить на коленях»
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При всём уважении к товарищу ******* хочу напомнить, что агрессивный фашизм в 1939-м обрушился также на Польшу, страны Балтии и Финляндию. Окупаційна влада незаконно забирає храм у Кримської єпархії ПЦУ, - представництво президента України в АРК - Цензор.НЕТ 9600
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Вообще то, Финляндия была союзником Германии, и на неё никто не обрушивался. Финлядия, между прочим, участвовала в блокаде Ленинграда.
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Участвовала. И правильно делала. Через 2 года после первой бомбардировки совком Хельсинки. Окупаційна влада незаконно забирає храм у Кримської єпархії ПЦУ, - представництво президента України в АРК - Цензор.НЕТ 4300
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Напомню, что в Ленинграде погибло 600000 мирных жителей. Это по твоему правильно? Ты больной?
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Напомню, что в совке по обоюдной вине Сралина и Гитлера погибло 42 млн. человек. Поэтому больной именно ты и твои тупые ФСБ-шные методички.
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Блокада Ленінграда була схожа на нинішню "блокаду" Лугандона. Як в "заблокованому" Ленінграді працювали заводи, звідкіля брали електрику, паливо і сировину? Німці просто не хотіли кормити декілька мільйонів мешканців, тому і не окуповували. А совєтам потрібно було виставити себе жертвами, як нинішні кремляді і їхні посіпаки.
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Как это фашизм/рашизм не обрушивался на Финляндию?? А проигранная война с Финляндией, объявленная по желанию сралина, это что было? А по блокаде Ленинграда то же много вопросов https://harmfulgrumpy.livejournal.com/1078308.html или здесь https://metagazeta.ru/interview/beda-leningrada-v-tom-chto-blokady-ne-bylo/
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Финляндия в 1944 резко переобулась и объявила войну Германии.
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Три простих питання, щоб зрозуміти хто перед тобою українець чи малорос:

1. Чий Крим?
2. Що таке Майдан (революція гідності)?
3. Яка має бути державна мова?
🤔
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усе будет только хуже - вопрос 2 и 3 ответ однозначный... Достоинство и Украинский...

На вопрос 1 не лицемерный украинец ответит... - Крым это россия.., когда (если) заберем обратно, то будет снова украинский....
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К сожалению, пока каких либо телодвижений в сторону деокупации Крыма за 5 лет мы как то не увидели. И что то не похоже, чтобы Зеля менял в этом поросячий курс.
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"Крым - Божий" - так сказал абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик). И все "патриоты " после этих слов сразу скисли и заткнулись.
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А что майдан определяет кто украинец, а кто малорос??? Что принёс Украине майдан?? Какой результат??? То, что мародеры одели вышиванки, они что стали то этого патриотами и УКРАИНЦАМИ????
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Я украинец. По простой причине. Меня не интересуют красивые слова. Меня интересуют дела. И миллионы украинцев покинув ших Родины в поисках заробитчан, что перестали быть украинцами. Это хорошо рассуждать о европейских ценностях обеда в европейском ресторане на европейскую зарплату.
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Какой ты нахрен, украинец, вата? Какие миллионы заробитчан? Люди свободны делать свой выбор и выбирать место, где им жить и учиться, и где зарабатывать деньги. Через это прошли Польша, Болгария, Румыния, Прибалтика. Именно свободой перемещения, свободой выбора и отличаются свободные люди, живущие на Западе от вонючих совков, ненавидящих запад и мечтающие о европейской зарплате. Главное, что все настоящие украинцы рано или поздно вернутся в Украину - 100%. А те , что не вернуться, Бог им судья. Но таких не много.
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Зазлохни. Один еврей уже натворил дело Украине, теперь другой творит. А евреи бывают хорошими только тогда, когда их несут, при этом их доме играет музыка но они её не слышат. Понятно????
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А ви ж куди дивились коли заносили їх на руках у владні кабінети? Чи Майдан повинен був ще й голосувати за вас?
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А кто заносил????? С майдана и заносил. И Яценюка, и Турчинова, и Парубия. Ни выиграли выборы в 2014 и создали коалицию. Вы там на майдане кричали, что будете контролировать власть. Или напомнить слова порося, который сказал майдан сделал свое дело выбрали нового Президента. Так кто кому доктор????
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Затычку вставь, вата, а то лайно с тебя лезет со всех дыр. Майдан - это тест на стойкость украинской нации. И она его выдержала. На Майдане были все, кто предан УКраине, любит ее и ее историю. Остальные - кацапская быдломасса. Сегодня она выбрала зеленского, такую же ватную затычку
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Особенно еврей Порошенко и еврей Коломойский.
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Вопросы на упоротость. К любви к Украине как к Родине-отношения не имеют.
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Я вот пытаюсь понять - как можно отнять у ПЦУ то, что ей не принадлежит? Ведь здание, которое использовалось под храм является коммунальной собственностью г. Симферополь и находилось в аренде у УПЦ КП. Какое формальное отношение ПЦУ может иметь к договору аренды с УПЦ КП? Или Филарет переуступил право аренды? Филарет вообще то дистанцируется от ПЦУ.
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Стули пельку, вато. Щойно разговорился. Твоє місце-мокшанське болото
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Кацапы не признают ПЦУ ни на государственном ни на церковной уровне. И на контролируемой ими территории в принципе не может существовать такого рода церковь.
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ПЦУ на сегодняшний день не признал никто. Ни одна из церквей. Пока что, ПЦУ - это просто набор слов и небольшая группа как бы священников разного ранга, которые были ими получены в бытность их пребывания в других церквях, которые они покинули.
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Була УПЦ, а стала ПЦУ. Переставили літери і вуаля: нова церква.
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А что тогда до сих пор возглавляет Филарет? Он утверждает что УПЦ КП.
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Насрать на тебя и твоих кацапов. Так понятно? Окупаційна влада незаконно забирає храм у Кримської єпархії ПЦУ, - представництво президента України в АРК - Цензор.НЕТ 8285
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Действия оккупантов априори не могут быть законными. Интересно, в 1939 соратники Гитлера предполагали, что в 1945 будет Нюрнбергский трибунал? Сторонники х...а, задумайтесь!
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Відомого "томосополучатєля" Наріка-Петровського зі зміною влади православний Томос, очевидно, вже не цікавить. Тепер він, мабуть, мріє подарувати Зеленському єврейську Тору, для чого, як повідомляють ЗМІ, він особисто зайнявся її написанням.

Неожиданная смена ориентиров! Один из «получателей Томоса» «Нарик» после свержения Пети начал писать новый свиток Торы

Окупаційна влада незаконно забирає храм у Кримської єпархії ПЦУ, - представництво президента України в АРК - Цензор.НЕТ 9451
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К Евангелие для Пастора пока не прикасался - уже хорошо!🙄
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Ничего Страшного нет.Надо ОПЦ в Украине сделать,как Свидетелей Иеговы в Орде.К ногтю и всех делов.Сразу после выборов.Отбирать храмы в пользу громады,священникам -срок 6 лет без права переписки.Православным активистам-фашистам ОПЦ-тоже.Анухрий с Гундяем ни одного православного из плена не вызволили,не отпевают.Зачем они нам нужны? 5е колесо телеге.
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Ну так в чем проблема , в ответ вышвырнуть кацапских сатанистов из 20-100 украинских храмов , а да я ж забыл у нас у власти размазня которая способна только на коленях стоять.
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я знову ж, в 2909-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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