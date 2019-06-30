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 Подразделения ООС не причастны к обстрелам Александровки и Золотого-5, - украинская сторона СЦКК. КАРТА

Украинская сторона СЦКК опровергает обвинения в адрес сил ООС в причастности к обстрелам Александровки и Золотого-5.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

29 июня, в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликована информация о ранении женщины в результате обстрела в Александровке Донецкой области. В больнице, в Петровском районе Донецка, на временно-оккупированной территории, представители Миссии видели женщину с окровавленными бинтовыми повязками на теле. Медики сообщили представителям ОБСЕ, что женщину к ним доставили 18 июня. По словам женщины 14 июня она получила осколочные ранения. Когда произошел обстрел, пенсионерка находилась дома.

"Следует отметить, что обстрел Александровки в последних отчетах СММ ОБСЕ не был зафиксирован, тем более ранения людей в этом населенном пункте. Есть все основания утверждать, что наблюдатели ОБСЕ для фиксации на место возможного обстрела не выезжали. Все это делает невозможным определение правдивости слов женщины о получении ранения в результате обстрела.

Поскольку отсутствуют факты фиксации обстрела, типа вооружения, направления стрельбы и свидетельств местного населения об обстреле необходимо сделать вывод, что подразделения Объединенных сил к данному инциденту не причастны", - отметили в СЦКК.

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Кроме этого, в отчете ОБСЕ зафиксировано повреждение жилых домов в Золотом-5. В результате обстрела из стрелкового оружия, 27 июня, повреждено окно и стена двухэтажного дома. На улице Дундича, патруль в нескольких квартирах многоэтажки заметил разбитые окна, а в одной из квартир обнаружили царапины на мебели. По их словам повреждения также вызванны огнем из стрелкового оружия. Жительница одной из квартир сообщила, что обстрел был утром.

Подразделения ООС не причастны к обстрелам Александровки и Золотого-5, - украинская сторона СЦКК 01

Украинская сторона СЦКК отмечает, что форма рельефа данной местности составляет закрыт профиль, и исключает любую возможность поражения дома из стрелкового оружия со стороны ВСУ. Расстояние до позиций наших военных составляет более 4,4 км, что по тактико-техническим характеристикам указанного стрелкового оружия делает невозможным осуществление вышеупомянутого обстрела, в то время как до позиций оккупантов - 1,4 км.

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"Выводы очевидны", - резюмируют в СЦКК.

Источник: https://censor.net.ua/n3134868
 
 
 Топ комментарии
 
Так в этом НИКТО и не сомневался !
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Ось тобі на! А така собі пані Мендель, яка працює офіційною!!! речницею президента Зєлєнского стверджувала зворотнє.😨
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Сдохни в собственной блевотине,алкашня свиноруская.
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Ни кто не верит кацапам, за чем вообще на этом заострять внимание...
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Цікаво, що з цього приводу скажуть Узеленського, зокрема Юля Мендель?
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ОБСЄ - це про)(уловська контора. Утримується на газпукове бабло. Гейропейці, які там завсігдають - за бабло шо хош можуть придумати...
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Сдохни в собственной блевотине,алкашня свиноруская.
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Пиши быстрее.У тебя мало времени.Опять получишь сцаной тряпкой по козьей морде😂😂😂🌷
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Ось тобі на! А така собі пані Мендель, яка працює офіційною!!! речницею президента Зєлєнского стверджувала зворотнє.😨
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Опять Зеленский виноват,что не разгреб за месяц ту кучу дерьма,которую Петя Порошенко и вся Рада,и все его уроды нагородили за 5 лет.Через 5 лет вопросы задавать будешь,непотреб ************!
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Что-то я опять пропустила,не смотря ни какое из пропагандосных телевидений.А кто,кого,когда расстрелял?Можно поподробнее.Реально ни чего не слышала об этом.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодразделения ООС не причастны к обстрелам Александровки и Золотого-5, - украинская сторона СЦКК. КАРТА
 
 
 
 
 
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