 Ситуация в Станице Луганской спокойная и стабильная, - СММ ОБСЕ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Миссии, опубликованный 30 июня.

В СММ сообщают, что 29 июня получили информацию о завершении отвода сил от Министерства иностранных дел Украины, на следующий день о том же доложили террористы вооруженных формирований в неподконтрольных правительству районах Луганской области.

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26 июня сотрудники Миссии наблюдали за началом процесса разведения, а в следующие дни было отмечено, что украинские вооруженные силы и вооруженные формирования освободили позиции в районе разведения.

"Украинские вооруженные силы также начали демонтировать свои передовые укрепления и проводить работы по разминированию; вооруженные формирования демонтируют навес и убирают некоторые бетонные блоки в зоне разведения, а также начинают создание новой инфраструктуры пересечения за пределами зоны разведения. Ситуация спокойная и стабильная. СММ продолжит активно отслеживать и сообщать о ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин Станицы Луганской. В штабе ООС заверили, что процесс разведения сил и средств в этом районе не ослабляет оборонительных возможностей ВСУ, а военные заняли новые выгодные позиции. 27 июня российско-оккупационные войска тоже завершили первый этап отвода своих подразделений - отошли от пешеходного моста.

На позициях в Станице Луганской, несмотря на отвод войск, продолжают служить полиция и Нацгвардия.

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