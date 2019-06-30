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 Общество
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 Ситуация в Станице Луганской спокойная и стабильная, - СММ ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине получила уведомления о завершении отвода сил в зоне Станице Луганской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Миссии, опубликованный 30 июня.

В СММ сообщают, что 29 июня получили информацию о завершении отвода сил от Министерства иностранных дел Украины, на следующий день о том же доложили террористы вооруженных формирований в неподконтрольных правительству районах Луганской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеюсь, что разведение сил в районе Станицы Луганской приведет к ремонту моста через Северский Донец, - представитель ОБСЕ Сайдик

26 июня сотрудники Миссии наблюдали за началом процесса разведения, а в следующие дни было отмечено, что украинские вооруженные силы и вооруженные формирования освободили позиции в районе разведения.

"Украинские вооруженные силы также начали демонтировать свои передовые укрепления и проводить работы по разминированию; вооруженные формирования демонтируют навес и убирают некоторые бетонные блоки в зоне разведения, а также начинают создание новой инфраструктуры пересечения за пределами зоны разведения. Ситуация спокойная и стабильная. СММ продолжит активно отслеживать и сообщать о ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин Станицы Луганской. В штабе ООС заверили, что процесс разведения сил и средств в этом районе не ослабляет оборонительных возможностей ВСУ, а военные заняли новые выгодные позиции. 27 июня российско-оккупационные войска тоже завершили первый этап отвода своих подразделений - отошли от пешеходного моста.

На позициях в Станице Луганской, несмотря на отвод войск, продолжают служить полиция и Нацгвардия.

Также читайте: Террористы не выполняют договоренности и держат военных на своем блокпосту в Станице Луганской, - глава РГА Золкин

Источник: https://censor.net.ua/n3134867
 
 
 Топ комментарии
 
Невезет порохоботам, зацепиться не за что. Пропадают зря методички про пианино и остальная дурость.
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Сразу захотелось всё продать и переехать туда жить ...
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Для порохоботов это трагедия. Им сейчас каждый обстрел и потери как праздник. Ситуация в Станице Луганской спокойная и стабильная, - СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5533
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Сразу захотелось всё продать и переехать туда жить ...
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Не поспішай. Їх 73% якщо ситуація в головах не зміниться, то можливо не треба буде нікуди їхіти. рузькемір прийде сам.
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Теж чомусь туди закортіло - а що, спокійна така приємна локація
(ніт)
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Для порохоботов это трагедия. Им сейчас каждый обстрел и потери как праздник. Ситуация в Станице Луганской спокойная и стабильная, - СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5533
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Кисленько пропердівся...
Але продемонстрував пігмейські габарити свого світобачення, так.
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Ты дибил? Хотя чего я спрашиваю, дибил.
За минувшие сутки российско-террористические войска на Донбассе 31 раз обстреляли украинские позиции, вследствие чего один украинский военнослужащий получил ранение и еще один - боевую травму.Источник: https://censor.net.ua/n3134830
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Невезет порохоботам, зацепиться не за что. Пропадают зря методички про пианино и остальная дурость.
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Якщо ще не зрозумів, то повторю (якось про це писав): коли виявиться, що за каденції Зе все буде Україна, принаймні якщо він продовжить курс Go West (and far away from micebrothers) - ми з радістю визнаємо, що помилялися і даремно кришили батін на нового президента.
Бо для нас пріоритет - Україна.
Порох та інші особи й обличчя - то вторинне.
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Петя давал больше поводов для беспокойства за Украину.
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Молодец Зеленский, пэтя гнал Людей на смерть ради своей наживы и власти а Зеленский настоящий Человек и Президент ! Ситуация в Станице Луганской спокойная и стабильная, - СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 4025
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Слыш, Харя, ты новостей с фронта сегодня явно не читал. Правильно. Война, таким как ты похер.
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Так это только такие дураки,как ты смотрят ВатаТВ..
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ВатаТВ? Левый верхний угол этого сайта, первая новость - вести с фронта. Но ты, тварь конченая, этого не знаешь.
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Ситуация в Станице Луганской спокойная и стабильная, - СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 30

- Сайдинг с чучмой потихоньку мост строят. А вдоль дороги...
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Бггг)))) зебобики получили ежедневную порцию мочи
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ця станиця луганська буде втрачена, тому що там поруч кордон з рф, а також панівні висоти контролюють"лнр". З Зеро главком як з лайна куля.
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З-під Маріка війська вже відвели, чи ще наш?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСитуация в Станице Луганской спокойная и стабильная, - СММ ОБСЕ
 
 
 
 
 
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