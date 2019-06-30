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 Политика Украины
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 В ситуации с возвращением России в ПАСЕ Банковая позволила европейцам поставить Украину перед фактом, - Елисеев

Решение ПАСЕ о возвращении России не было неотвратимым. Однако команда президента Зеленского сдалась практически без боя и позволила европейцам поставить Украину перед фактом.

Об этом с своем блоге заявил экс-заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Из этой ситуации следует вынести один важный урок: европейцы нас не будут слышать, если мы не только четко не обозначим красные линии, но и своими активными и инициативными действиями не продемонстрируем волю для их продавливания. 

Следовательно, необходимо усилить продвижение на всех международных уровнях реальной оценки дальнейшего поведения России, масштаба ее нарушений. Также нужно продолжить выстраивать на международной арене альянсы и коалиции для эффективной защиты наших интересов. Иначе, будем иметь новые поводы для разочарования", - пишет Елисеев.

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Он подчеркивает, что возвращение России в ПАСЕ - это первый пропущенный удар по подрыву международного санкционного режима. Этот успех дает России ощущения вседозволенности. Теперь она будет еще менее сговорчивой.

"Ключевое правило российской дипломатии - никогда добровольно не сдавать, особенно то, что добыто преступным путем и тем более, когда ощущается слабость оппонента. Кремль не понимает жестов доброй воли, а только язык силы", - отметил дипломат.

Ощущение вседозволенности дает России наглость невыполнять предписание Международного трибунала об освобождении украинских моряков, как и многочисленные решения Европейского суда по правам человека. 

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"И тем более не стоит полагаться на любые условия или обещания Москвы. С террористами не договариваются на их условиях. Иначе, вместо заложников получите новые требования и мощный шантаж", - говорится в статье.

"Чувствуя запрос на быстрый мир, Россия приложит все усилия, чтобы сделать главу государства заложником этого запроса. Обеспечивая контролируемую эскалацию на Донбассе, Кремль всегда сможет создать необходимый ему фон, чтобы примерить одну из своих масок - то ли миротворца для международных партнеров, то ли так называемых представителей Донбасса, то ли своих карманных партий в Киеве. И в этих трех персонажах Москва сможет разыграть любую постановку. Но за каждым из этих персонажей будет тот же актер, руки которого по локоть в крови", - предупреждает Елисеев.

По мнению экс-главы АП, выиграть в поддавки с опытным наперсточником самостоятельно не реально. Поэтому он советует президенту Зеленскому до и после парламентских выборов сосредоточить максимальное внимание на консолидации вокруг себя всех проукраинских политических сил, на которые он мог бы опереться в противостоянии с Путиным для восстановления мира в Украине.

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"Особое внимание надо обратить на сигнал россиян, что возвращение в ПАСЕ - это первый шаг в международном признании аннексии Крыма Россией. Как минимум, следует ожидать включения крымских депутатов в российскую делегацию", - отмечает дипломат.

Елисеев призывает уже сейчас серьезно готовиться к следующим мерам в нормандской формате, навязывая украинскую повестку дня. Разведение сил в районе Станицы Луганской дает дополнительные аргументы позиции Украины.

"Стоит настаивать, что успешной атмосфере саммита Нормандского формата будет способствовать безусловное освобождение Кремлем украинских моряков. Успехом предстоящей встречи лидеров было бы достижение полного режима прекращения огня, запуск процесса освобождения украинских заложников, содержащихся в ОРДЛО, установление со стороны СММ контроля над неконтролируемой участком границы, открытие новых КПВВ на линии разграничения, финализация работы над дорожной картой имплементации Минских договоренностей, согласование концепта проведения операции международных сил ООН на оккупированном Донбассе, проведение международного аудита состояния украинских предприятий на территории ОРДЛО, согласование социально-экономического пакета помощи жителям Донбасса", - считает Елисеев.

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Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.

Источник: https://censor.net.ua/n3134866
 
   
 Топ комментарии
 
Шмаркля і залізла на табуретку щоб здати Україну. Зебіли, ви зробили це разом.
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 17 ч.17 часов назад

Олигархи не должны владеть телеканалами. А Медведчук должен сидеть. Так, кажется, звучали чьи-то претензии к Порошенко?
Что на это скажет зеко манда? Алё, расскажите теперь, что президент не управляет прокуратурой и судами...

В ситуации с возвращением России в ПАСЕ Банковая позволила европейцам поставить Украину перед фактом, - Елисеев - Цензор.НЕТ 4393
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Зато в Украине резко выросли продажи шаурмы. Это теперь священное блюдо всех сектантов ЗЕклована. Зашаурму!
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Недавно я услышал такое мнение- Лучшие полит технологи в мире это украинцы. Теперь я начинаю понимать это. Пример на пальцах. Если сказать за рубежом что это Белое, все начнут обсуждать- хорошо или плохо.
В Украине если сказать это Белое- одна политическая сила с ее технологами скажут подождите, в этом цвете есть частица Синего цвета, другая сила скажет- нет, здесь есть частица Зеленого цвета. А дальше еще интереснее- потом окажется, что цвета Синий и Зеленый будут преобладать на белом фоне, и использовать это в своих политических интересах, и как результат уже будут обсуждать зеленый или синий цвет трактованный полит технологами, но не белый цвет..
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Свиноботы,а что с томосом? В аналах какой истории затерялся?
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Томос на месте, а что с ним. Он даёца один раз и навсегда. А вот то что козломордым гундяевцам Томос сильно припёк это видно по твоим визгам чушка ..
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А є у Зеленського бажання згуртувати навколо себе проукраїнські сили? У Харкові і Одесі вже почав?
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порохоботи наполегливо доводять що ніякої коаліції сн з партією порошенка в новому парламенті не може бути взагалі, до речі теж саме має стосуватися і пзж. все має бути добре.
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ЛОРАКИ,ЛОБОДЫ,МАРУВЫ,УЧИТЕСЬ-Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России
На своей странице в фэйсбуке она написала: «Россия - оккупант, Путин - наш общий враг!». Артистка добавила, что её сердце вместе с протестующими в Тбилиси. Она подчеркнула, что с первой секунды испытывала то же, что другие люди, увидевшие депутата Сергея Гаврилова в кресле спикера грузинского парламента. По словам артистки, ей очень тяжело далось выступление 22 июня в Москве, спустя два дня после начала протестов в Грузии. Катамадзе подчеркнула, что не отказалась от этого концерта только из-за того, что специально на эту площадку привезли её девятилетнюю слепую поклонницу. «Это был мой последний концерт в России» - написала Катамадзе.
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Вчитись треба у Кікабідзе, який послав кацапів ще у 2008 році.
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И что мешало порося, все что озвучил этот олень сделать за 5 лет???
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заткнись елисей воровали и брехали мародеры дармоеды народу и всему миру целых 5 лет. вот и результат вашей имитации деятельности
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А сейчас уже перестали. ну воровать и грабить уже перестали??
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В СМИ не пишут - значит перестали! Сразу! По команде. Теперь про криминал пишут. Аваков больше не нужен.
Главное зеЛОХторат верит. Раз не пишут - значит нету!
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Единственной реальной силой, которая могла подействовать на политиков ЕС это была, есть и будет США, а все остальное от лукавого. И как бы не хотелось вдолбить в головы избирателей, но ни какого реального воздействия на решения сильных лидеров западного мира Порошенко, да и любой другой политик Украины не имел и не будет иметь. Что делать, но политики тоже люди и они ценят и уважают богатых и сильных. Видимо в этот раз американцы промолчали и союзники сделали советом министров все на свое усмотрение. Только автор статьи забывает, что совет министров, решение которое парламентарии выполнили было в марте месяце в Хельсинки еще при Порошенке - удивительная забывчивость. Так что все эти высказывания бывших членов команды Порошенко ни что иное, как предвыборная поносная трескотня.
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Я задался вопросом- как представители Нидерландов, при сбитом Боинге могли проголосовать за РФ . Меня шокировало ответ на вопрос - оказывается большинство проголосовавших (1 против) имеют отношение (члены партии и их союзники) к Социалистической партии, СП - нидерландская политическая партия левой социалистической ориентации- бывшая Коммунистическая партия Нидерландов/Марксистско-ленинская (КПН/МЛ, Kommunistiese Partij Nederland/Marxisties-Leninisties). Именно эта партия инициировала в парламенте страны отмены решения Нидерландов об ассоциации Украины и ЕС.
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На Евроиграх.
"В весе до 75 кг Золото взял украинец Александр Хижняк, победив финале итальянца Сальваторе Кавальяро со счётом 5:0. В его честь включили гимн Украины, и все присутствующие, в том числе президент России, встали со своих мест."

При Порошенкові такого не було!
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Я щитаю что нада было перекрывать гас ивропе и поставить их пиред фактам что мы начинаем делать ядрёную бимбу, ну или переселить к ним порохоботов хотя это и жестоко по отношению к тем же французам!
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Ну тебя вот ЗЕбила переселили в США, и ничего страшного, США как то терпит ещё одно понаехавшего зебика..
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вполне возможно что его США находится где то в раёне Ольгино...лахтинцы все топили за кловуна начиная с Жириновского ,Скабеевой, Соловьёва и заканчивая вот такими рядовыми холопами.
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Французы разное видели,-кроме,конечно,такого комментария,необразованного типа как ты!
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Кто еще должен сделать заявление чтобы сторонники вазелина шестого поняли что кацапия в ПАСЕ это его вина, что в ноте свинособак про моряков была ловушка и климкин все сделал правильно, что реванш рыгов, покупка медведчуком "интера", договоры с кацапией - все это ЕГО ВИНА?!?!?! Что должно произойти? это чисто его прошары и следствие тупости и неопытности!!!
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Сектанты при любом раскладе будут за своего Божка. Им не Украина нужна, и не за Украину как государство они переживают, а именно за своего царя. ВОт возьми этого Ивашку Сулима ..если завтра его Жюля договорица с ****** как Вона уже с ним договаривалась, он же завтра вылезет и будет тут визжать что ***** хороший и друг Украины, а Юличка всё правильно сделала..А ведь практически все месные ЗЕбилы это просто переобувшиеся жюляботы.
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офф топ
Нино Катамадзе: «Это был мой последний концерт в россии»

Мои дорогие слушатели и лучшие люди, которые 10 дней протестуют против насилия и несправедливости, обращаюсь в первую очередь к вам. Мое сердце, мое слово, мой голос и протест с вами! Мое молчание не означает, что мне было что-либо обдумать и решить, я с первой секунды чувствую то, что каждый из вас, увидев Гаврилова в кресле спикера!
Я никогда не сторонилась идти против насилия и несправедливости, никогда мне не было лень, и своим голосом, по-грузински, во всех частях мира и в том числе России, я всегда говорю, что Россия - оккупант, Путин - враг моей страны, а значит, и мой враг. Одно дело мой гастрольный график и другое - мое внутреннее чувство перед моей страной, грузинским словом, перед музыкой.
В моих руках только это оружие, только этим я могу сказать моим слушателям о той боли, что болит у моей страны, о множестве жертв, которая понесла Грузия за свободу, к которым добавились зеницы ока еще нескольких молодых людей и люди, которые до сих пор находятся в тяжелейшем состоянии - каждый из них болит и каждого чувствую день и ночь!
Прошу прощения, мои дорогие, что не стояла вместе с вами в ту ночь, что не смогла защитить вас физически и закрыть вас хоть от одной пули. Будь у меня выбор, я бы без колебания приняла бы на себя все те пули, которые попали в каждого из вас за протест против оккупации. Да, конечно, Гахария должен уйти в отставку и это требование является совершенно здравым и легитимным. Я точно понимаю здравую критику общественности в мой адрес и разделяю каждое замечание.
И после этого поста я готова выслушать и прочесть мнения всех, пусть даже переданные в самой грубой форме! Самый тяжелый в моей жизни день - 20 июня, и тяжелейший концерт - 22 июня, от которого я не отказалась лишь из-за 9-летней слепой девочки. Я сказала на этом концерте и хочу сказать и вам - это был мой последний концерт в России!!!
Хочу сказать тем молодым людям, которые 10 дней собираются на службу Родине с 19:00: никогда в моем сердце не было измены Родине, никогда я не пела по-русски, никогда не принимала участия в профинансированном правительством (России) концерте, не принимала участия ни на одном дне рождения русского политика.
Моя музыка принадлежит простым людям, независимо от национальности, расы, религии и сексуальной ориентации! Этим постом хочу выразить свой протест в первую очередь против власти, присоединиться к требованию об отставке Гахарии! Россия - оккупант, Путин - наш общий враг!
Видя лицо каждого из вас, видя действия каждого из вас четко слышу голос великого грузинского общественного деятеля Зураба Жвания: «Я грузин, а, значит, я европеец». Только вы являетесь ярким выражением европейского грузина, вы доказали, что будущее Грузии в Европе, и никто никогда этого не изменит. Огромное спасибо вам за это, преклоняюсь перед вашим мужеством.
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Константин Елисеев
29 июня 2010 года указом президента Виктора Януковича назначен постоянным представителем Украины при Европейском Союзе.

С 2013 года - советник президента Януковича, уполномоченный Украины по вопросам внешнеполитических и интеграционных процессов.
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На крыльцо замка Валь Дюшесс, который стал резиденцией саммита, встречать Януковича вышли первые должностные лица Евросоюза - Герман Ван Ромпей и Жозе Мануэль Баррозо. Кортеж остановился у лестницы.
Первым из «Мерседеса», которым приехал Янукович, выскочил... Посол Украины при ЕС Константин Елисеев.
Он ловко обежал автомобиль и остановился у двери, чтобы помочь Януковичу выйти и снять пальто. Европейские чиновники как завороженные смотрели на эту сцену - с такими почестями здесь не обслуживают даже бельгийского короля.
Янукович, на ходу сбрасывая титулованному украинскому дипломату, словно швейцару, свою одежду, направился здороваться с европейскими руководителями.

Источник: https://censor.net.ua/n142794
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Так как Разумков лизал Яныку так нттко не лизал, за этог его юного жополиза и назначили руководить пЫонерами..простите молодыми юнгвардейцами РЫГотинами.. Кстати почему ты про Разумкова не пишешь??
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Дадада во всем виноваты наступники, слыхали 😁
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Я у себя дома в Киеве под своим родным Украинским флагом, а вот откуда ты чушка пишешь, и с под какого проксика, или как ты драпала в Германию, это надо ещё разобраца что там на самом деле.
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А шо Петр Алексеевичу закон о люстрации не писан? Ну кто бы мог подумать
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А кому теперь нужны те законы?? Все на них плевали..глава АП Богданчик люстрированный, но это же не помешало ЗЕкловуну его назначить главой АП. Кстати почему ты про это не напишешь ???
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А причём тут теперь? Мы про законника Петра Алексеевича
В преддверии выборов обсуждаем его заслуги и назначения.
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а какие были варианты?

их даже пианино не проняло
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А так как решение о возвращении было принято ещё год назад. То виноват не зеленский а петюня.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ситуации с возвращением России в ПАСЕ Банковая позволила европейцам поставить Украину перед фактом, - Елисеев
 
 
 
 
 
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