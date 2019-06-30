 На Виннитчине конфликтовали прихожане ПЦУ и МП, три человека заявили о нанесении телесных повреждений, - полиция

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Винницкой области, 30 июня около 10:15 возле храма в с. Лука-Мелешковская собрались около 150 верующих, чтобы решить вопрос поочередного богослужения.
Около 11:10 между собравшимися возник конфликт и толкотня, которую прекратили полицейские.
В результате конфликта за медицинской помощью обратились три человека: 61-летняя пенсионерка, 43 и 44-летние мужчины.
Пострадавшие обратились в полицию с заявлениями о нанесении им телесных повреждений. Заявления зарегистрированы в журнале Единого учета заявлений и сообщений граждан Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Около 14:00 участники собрания разошлись.
ты - мир !!!
А мы знаем может триллионную частицу от всего.
Хотя не верится что хотя бы где-нибудь есть вещи противней чем религия и комми/кацап
ВінніТца, така ВінніТца.))
Тут и ВинниТЧина вместо Винничина
и ДонеТЧина вместо Донеччина
и ОдеСЧина вместо Ощещина.
Жду, когда напишут вместо Полтавщина ПолтавЗЧина
церква) Про копчену рибу… https://youtu.be/q8UHn_n87bY
так она, скорее всего, икону невинно убиенного Александра Захарченко хотела
Причем эти секты практически одинаковые - те же микки-маусы на ыконках, почти те же мощи бомжей, казалось бы - "служите" Бобу и просите чтобы все злые стали очень смирными. Но нет же, они срутся, вместо прочитать заклинание и подбросить 333 монетки - Яхве саМ решит чье данное капище
Значит эти веропотамы будут..... "гореть вечно"
Усомнились в муд.рости Яхве и егО боброте )