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 Происшествия
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 На Виннитчине конфликтовали прихожане ПЦУ и МП, три человека заявили о нанесении телесных повреждений, - полиция

В селе Лука-Мелешковская Винницкого района полиция пресекла конфликт между верующими Православной церкви Украины и бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата. Учитывая длительный конфликт между верующими, полицейские круглосуточно несут службу у храма.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Винницкой области, 30 июня около 10:15 возле храма в с. Лука-Мелешковская собрались около 150 верующих, чтобы решить вопрос поочередного богослужения.

Около 11:10 между собравшимися возник конфликт и толкотня, которую прекратили полицейские.

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В результате конфликта за медицинской помощью обратились три человека: 61-летняя пенсионерка, 43 и 44-летние мужчины.

Пострадавшие обратились в полицию с заявлениями о нанесении им телесных повреждений. Заявления зарегистрированы в журнале Единого учета заявлений и сообщений граждан Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Около 14:00 участники собрания разошлись.

Источник: https://censor.net.ua/n3134865
 
 
 Топ комментарии
 
Самое большое зло во Вселенной это кацапы
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Надо весь мп в Украине прогнать на полиграфе, верят ли они в бога...
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Они че, дураки что-ли? Пробубнеть длинную мантру, не означает шо бубнящий тоже лох. Скорей наоборот На Вінниччині конфліктували парафіяни ПЦУ і МП, три людини заявили про тілесні ушкодження, - поліція - Цензор.НЕТ 4800
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Самое большое зло которое придумал человек это религия.
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Самое большое зло во Вселенной это кацапы
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но пока не стоит вопрос "дать существовать - не дать существовать", надо решать вопрос. А вопрос решается так : раз существовать, то секта МП идет к свтоим ****.
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А ведь я с тобой согласен, хоть ты и зебил...
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Не. Из того что мы знаем - кацапы.
А мы знаем может триллионную частицу от всего.
Хотя не верится что хотя бы где-нибудь есть вещи противней чем религия и комми/кацап
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"На Виннитчине"
ВінніТца, така ВінніТца.))
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в этом плане Цензор полностью ломает стереотипы грамотности )))

Тут и ВинниТЧина вместо Винничина
и ДонеТЧина вместо Донеччина
и ОдеСЧина вместо Ощещина.

Жду, когда напишут вместо Полтавщина ПолтавЗЧина
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нє, Полтавшчина тоді вже. звук Щ складаеться з Ш і Ч.
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так, там у вас недодрук - дві чч - у першій назві.
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Томос \указ\ ніхто не придумува він існував віками.А,от указ тов.Сталіна від 1943 р. придумав хтось дійсно.Але то таке.
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ну вот и нашлось достойное применение для полиции.
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Полное невежество артодоксалов а грубее придурки ...написал одной икону Александра,она попросила зарисовать копье и меч,я пару минут глотал воздух не зная с чего начать просвещение ПРОСВЕЩЕННОЙ мп-шниці отмечу с университетским образование а какие дебри у бабок в головах.
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...написал одной икону Александра,она попросила зарисовать копье и меч


так она, скорее всего, икону невинно убиенного Александра Захарченко хотела
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Атеисты(неплохо поржали наж жалким стадом служунов Яхве)))
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Так рвутся "служить" Яхве, что готовы порвать рабов егО с другой секты На Вінниччині конфліктували парафіяни ПЦУ і МП, три людини заявили про тілесні ушкодження, - поліція - Цензор.НЕТ 6501
Причем эти секты практически одинаковые - те же микки-маусы на ыконках, почти те же мощи бомжей, казалось бы - "служите" Бобу и просите чтобы все злые стали очень смирными. Но нет же, они срутся, вместо прочитать заклинание и подбросить 333 монетки - Яхве саМ решит чье данное капище На Вінниччині конфліктували парафіяни ПЦУ і МП, три людини заявили про тілесні ушкодження, - поліція - Цензор.НЕТ 5374
Значит эти веропотамы будут..... "гореть вечно" На Вінниччині конфліктували парафіяни ПЦУ і МП, три людини заявили про тілесні ушкодження, - поліція - Цензор.НЕТ 2562
Усомнились в муд.рости Яхве и егО боброте На Вінниччині конфліктували парафіяни ПЦУ і МП, три людини заявили про тілесні ушкодження, - поліція - Цензор.НЕТ 6501 )
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чому мародер не забрав лаври у ху.лососів?
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Він попросив шоб Яхве забрав, але так як Яхве нема, то хай собі "братья" біснуються у ларвах, а наші віруни - у як там, ну, там де Тутмаса взимі відспівували На Вінниччині конфліктували парафіяни ПЦУ і МП, три людини заявили про тілесні ушкодження, - поліція - Цензор.НЕТ 8957
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Виннитчине конфликтовали прихожане ПЦУ и МП, три человека заявили о нанесении телесных повреждений, - полиция
 
 
 
 
 
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