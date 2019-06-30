 Более 26 тысяч украинцев уже сменили место голосования на парламентских выборах, - Госреестр

Согласно информации на сайте Госреестра избирателей, в частности, временно изменили место голосования 433 жителя Автономной Республики Крым и 109 жителей Севастополя, 6858 донетчан и 3743 луганчан, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, изменить место голосования для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду можно до 15 июля.
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Вот попался свежак... - про высокие отношения Зе к своим фанатам...
Там должен победить гражданин Израиля Куницкий от Слуги Народа
З маленького Вови велике *****!
В. Бронюк.