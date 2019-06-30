 Более 26 тысяч украинцев уже сменили место голосования на парламентских выборах, - Госреестр

Согласно информации на сайте Госреестра избирателей, в частности, временно изменили место голосования 433 жителя Автономной Республики Крым и 109 жителей Севастополя, 6858 донетчан и 3743 луганчан, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, изменить место голосования для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду можно до 15 июля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы в Верховную Раду: 13 тыс. избирателей изменили место голосования