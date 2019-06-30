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 Политика Украины
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 Более 26 тысяч украинцев уже сменили место голосования на парламентских выборах, - Госреестр

По состоянию на 30 июня 26778 украинцев сменили место голосования на выборах в Верховную Раду Украины, назначенных на 21 июля.

Согласно информации на сайте Госреестра избирателей, в частности, временно изменили место голосования 433 жителя Автономной Республики Крым и 109 жителей Севастополя, 6858 донетчан и 3743 луганчан, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, изменить место голосования для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду можно до 15 июля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы в Верховную Раду: 13 тыс. избирателей изменили место голосования

Источник: https://censor.net.ua/n3134864
 
 
 Топ комментарии
 
Понад 26 тисяч українців вже змінили місце голосування на парламентських виборах, - Держреєстр - Цензор.НЕТ 4837 про Зю народ уже пишет анекдоты и притчи...

Вот попался свежак... - про высокие отношения Зе к своим фанатам...
Понад 26 тисяч українців вже змінили місце голосування на парламентських виборах, - Держреєстр - Цензор.НЕТ 7736
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Хоспади ... та кому эти блохеры нужны ? Кого интересует эта бредятина ?
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Не, ну то, шо петькины в Лондоне будут голосовать, то понятно
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Голосую против ПЕС ! Более 26 тысяч украинцев уже сменили место голосования на парламентских выборах, - Госреестр - Цензор.НЕТ 5763
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За ПетроБудку ?
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Та на здоровье . Зе все равно большинство наберет . Тут главное , шоб Петробудка не прошла в Раду Более 26 тысяч украинцев уже сменили место голосования на парламентских выборах, - Госреестр - Цензор.НЕТ 606
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про Зю народ уже пишет анекдоты и притчи...

Вот попался свежак... - про высокие отношения Зе к своим фанатам...
Понад 26 тисяч українців вже змінили місце голосування на парламентських виборах, - Держреєстр - Цензор.НЕТ 7736
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Хоспади ... та кому эти блохеры нужны ? Кого интересует эта бредятина ?
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Давай уже Алежку Панамаря с Анакондой , бо Гыглик совсем разленился .
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Мажоритарники готовят махинации,потому и много смен места голосования.Активистам надо взять под контроль эти выборы и не допустить преступлений .Особенно округа типа Грановского.
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Правильно !!!

Там должен победить гражданин Израиля Куницкий от Слуги Народа
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А сколько за 5 последних лет сменили гражданство?
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Це ті, що після президентських ніяк місця собі знайти не можуть?
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І як би не вийшло усім нам на зло-
З маленького Вови велике *****!
В. Бронюк.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБолее 26 тысяч украинцев уже сменили место голосования на парламентских выборах, - Госреестр
 
 
 
 
 
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