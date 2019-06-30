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 За рубежом
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Все про:ПАСЕ (1386) Польша (4806) Россия (73203) Карчевский (6)

 Семь стран готовят совместную резолюцию в связи с возвращением России в ПАСЕ, - глава сената Польши Карчевский

Государства Центральной и Восточной Европы работают над общей резолюцией в связи с возвращением России права голоса в ПАСЕ.

Об этом заявил маршал польского Сената Станислав Карчевский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Политик встретился с представителями стран, приглашенных в Люблин на празднование 450-летия подписания Люблинской Унии. Карчевский сказал, что в ближайшее время Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия обсудят совместные шаги:

"Мы на эту тему разговаривали вчера. Мы все возмущены этой ситуацией. Представители стран, которые приехали на сегодняшний торжества, мне говорили, что хотят подготовить совместную резолюцию. Но здесь, в Люблине, во время этих празднеств, это будет сделать очень трудно. Вместо этого мы договорились о проведении совместной встречи как можно скорее".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не сделала ничего, чтобы санкции против нее в ПАСЕ отменили, - МИД Польши

Напомним, польская делегация не примет участия в заседании Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам культуры в начале следующей недели. Это еще одна реакция на возвращение России в ряды этой организации.

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Также читайте: Россию нужно привлекать к ответственности, - МИД Канады о возвращении РФ в ПАСЕ

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.

Читайте также: Информационная кампания и дипломатические меры, показывающие сущность политики Путина, - вице-премьер Польши Говин о дальнейших действиях в ПАСЕ

Источник: https://censor.net.ua/n3134863
 
   
 Топ комментарии
 
Сподіваюся, Зєлі вчасно покажуть це повідомлення в інтернеті? А то ще будуть у нього претензії і до міністрів закордонних справ цих країн.
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Бл..... разрыв мозга просто Семь стран готовят совместную резолюцию в связи с возвращением России в ПАСЕ, - глава сената Польши Карчевский - Цензор.НЕТ 894 .. Полякам это нужнее чем нашей новой владе .!! я в шоке . Валодя , очнись хлопчик Семь стран готовят совместную резолюцию в связи с возвращением России в ПАСЕ, - глава сената Польши Карчевский - Цензор.НЕТ 2127 ,, выдь на свет Божий , покажись красно - солнышку , изволь хоть слово молвить ,, твою ..... дивизию Семь стран готовят совместную резолюцию в связи с возвращением России в ПАСЕ, - глава сената Польши Карчевский - Цензор.НЕТ 6820 .!
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Палубий проукраинский? Что то новое😂
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Раша вернулась в ПАСЕ чтобы ее пинали ногами бывшие "братья" ? Семь стран готовят совместную резолюцию в связи с возвращением России в ПАСЕ, - глава сената Польши Карчевский - Цензор.НЕТ 5030
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желательно, чтоб єто пинание закончилось летальньім исходом.
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Обязательно нужно сделать ударение на взяточничестве тех,кто голосовал за путлеровский рейх,за просто так так не голосуют.
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Взятка Германии была в виде СП-2. Путин давно предложил Германии закрыть глаза на злодеяния в Украине в обмен на то, что немцы станут основным поставщиком российского газа в Европу. Других тоже в обиде не оставили. Так французская Engie и австрийская ОМW имеют свои доли в проекте.
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вместо того, чтобы отказаться от рос газа еще в 2014, тогда весь этот крымнаш сразу бы прекратился
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блин в єтой Германии еще дофига дровами топят в госдомах.
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Сподіваюся, Зєлі вчасно покажуть це повідомлення в інтернеті? А то ще будуть у нього претензії і до міністрів закордонних справ цих країн.
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В тебе до свинарника нема претензій? Краще зі своїми мародерами розберись.
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У мене є. А у вашої зеленої соплі, я так розумію, вже нема?
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Вона більше ваша ніж наша.
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мы от своего Президента не отказываемся.
почему же ты отказываешься от своего преЗика ?
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Я не обирав жодного і відношення до них не маю.
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Не обов'язково виставляти на показ свій аватар. 😁 Мені достатньо вашого патріотичного прапора і ніку, щоб зрозуміти, яка ви патріотка України. 😁
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Такие патриоты как ты стоят по 30 центов и то до выборов! Иди и не позорься тут свинобот!
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Я думаю, ти задоволений собою? 😁 Сказав, як відрізав! Як твій кумир - на роялі. В до чого тут твій висер? Яку мету він переслідує? І звідки розцінки знаєш?
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Представитель преЗика в парламенте?
Ну, свин такой, как его там зовут кнура Сім країн готують спільну резолюцію у зв'язку з поверненням Росії в ПАРЄ, - глава сенату Польщі Карчевський - Цензор.НЕТ 5942 ?
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у Зеленому лайні...це один з 73% ))) виборців
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Вот не надоело тебе казламордое каждый день терпеть унижения на этом сайте.Хоть капля гордости есть?Сейчас же опять получишь сцаной тряпкой по козьей морде😂😂😂😂🌷
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А "наш" зебіл в цьому участі не бере... Його міжнародна політика не цікавить. Не шаурма...
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тут говорится, что президенты всех этих стран будут встречаться?
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представники.

В ПАРЄ є представники від країн як в якості депутатів, так і з виконавчої влади кожної країни-члена ПАРЄ. Пора було би вже знати цю нескладну істину.
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рад за тебя, что начинаешь разбираться в каких вопросах
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вчися, поки я добрий до твоєї тупості, зебіл.
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Бл..... разрыв мозга просто Семь стран готовят совместную резолюцию в связи с возвращением России в ПАСЕ, - глава сената Польши Карчевский - Цензор.НЕТ 894 .. Полякам это нужнее чем нашей новой владе .!! я в шоке . Валодя , очнись хлопчик Семь стран готовят совместную резолюцию в связи с возвращением России в ПАСЕ, - глава сената Польши Карчевский - Цензор.НЕТ 2127 ,, выдь на свет Божий , покажись красно - солнышку , изволь хоть слово молвить ,, твою ..... дивизию Семь стран готовят совместную резолюцию в связи с возвращением России в ПАСЕ, - глава сената Польши Карчевский - Цензор.НЕТ 6820 .!
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он бы рад...да узеленскава этот монстр-розумков не велит...а так бы - да, выпрыгнул бы на сцену, скорчил рожу, побаритонил бы чушь записную в компании Ленки-дылды, сорвал овации и записал бы в актив...
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Не трогайте мальчика - он нерви лечит шаурмой Семь стран готовят совместную резолюцию в связи с возвращением России в ПАСЕ, - глава сената Польши Карчевский - Цензор.НЕТ 3142
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И контрастным душем бегом по фонтану.
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Поляки просто розуміють, що вони наступні якщо що, не дай Бог!
Тому то меркелі з макронами такі спокійні.
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Цікаво, а чи буде Заява нового Президента, що Карчевський ламає всі плани і домовленості ?
Ну, як у випадку з Клімкиним?
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и шо???? чуваки, они уже там... более того, они пока отказываются платить взносы, мотивируя тем, что они не предусмотрены бюджетом...но западники и это схавают...поэтому, сколько бы стран не готовило резолюцию, факт остается фактом: слопатоеды - желанные гости на европейском банкете. Поднимите материалы, вспомните, как на Г20 в Австралии 5 лет назад вовуХуйло принимали...был он там изгоем, под отдельным тентом за отдельным столиком. И никто это говно руское даже палочкой не потыкал...Брезговали. И вот пришел день настоящий. Осака. И рыжий петух распахнул объятья своему старому дружку, который держит трумпа подцепленным за сраку на крючке... Только Трюдо кинул вызов. Ну Мэй там поручкалась с отвращением...а остальная мировая шваль лебезила перед властителем 1/6 мира, аж лес шумел
Так что, чуваки, ********* подотрется совместной резолюцией и прицепит ее на солберийский шпиль, как обычно...
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правильно!
Этот ганс за пфенинг удавится Семь стран готовят совместную резолюцию в связи с возвращением России в ПАСЕ, - глава сената Польши Карчевский - Цензор.НЕТ 8382
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русский, а когда ***** сдохнет, ты плакать будешь, как твой дед на похоронах Гуталина?
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поляки с прибалтами скорее всего выйдут из ЕС чтобы поддержать нас
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писями по воде виляно...хотя да, поддержка их крайне важна...
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Польша самый надежный союзник и лоббист Украины на международной арене.
Звезды так сошлись у страны:
1. Градус русофобии на должном уровне.
2. Стратегия ухода от газа РФ в пользу СПГ из США.
3. Заявка на лидерство в восточной Европе и статус ведущей региональной державы.
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И не только, в своё время, кацапы вывезли трон польских королей на *********. шлюха катька велела прорезать в нём дыру и сидя на нём срала в горшок. На нём и подохла от удара. С тех пор, уже 500 лет поляки ненавидят эту ордынскую мразь.
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Реально так и было, что ********** ******** (их нац традиция) трон польских королей, и шлюха катька срала на нём? Серьезно спрашиваю, впервые слышу такое просто.
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И Европе и США вполне подходит чтоб русня с нами бодалась постоянно. Зачем им экономические конкуренты, лучше 2 барана.
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какие экономические конкуренты? кому ?
ты головой ударился ? Сім країн готують спільну резолюцію у зв'язку з поверненням Росії в ПАРЄ, - глава сенату Польщі Карчевський - Цензор.НЕТ 9774
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Це буде видно тоді, коли він почне відбувать покарання.
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Обов'язково буде. За здачу національних інтересів Зебіл буде відповідати перед народом а не перед печерським судом.
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Без покарання Пороха, вам доведеться визнати, що ви ЛОХИ, і вас розвели. Якби у ваших ідолів хоч щось було б на нього, це в вавалили б ще перед першим туром. Так що змиріться. Ви ЛОХИ
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та хоть 107.********** бабло побеждает и зло и добро.
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не сепар,в телефоне когда прокручиваю бывает попадаю на лайки.
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Готовьте канешно... Кацапы в очередной раз вытрут жопу вашей писулькой...
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поляки и etc умные - понимают, что и НАТО может их не защитить, если кацапская орда попрет...Украина уже выступает щитом Центральной и Восточной Европы...
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Страшно представить, насколько сурова будет резолюция. Уж наложат, так наложат.
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К таким плачевным результатам приводит хитрожопая политка Порошенки. Не надо всех считать за лохов, типа вы вводите санкции, а мы будем барыжить с оккупантами.
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так у Зели уже есть рычаги остановить все "барыжничанья"...
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Так так ..І Кабмін *зелін * і пГокугор ..і мусарня і митниця !
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гройсман уже на все готов.. СБУ під контролем..Аваков лояльний, скажемо так..митниця див СБУ)..та і пГокурор політик..
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Какие у него рачаги? Порошенко пять лет создавал тотальную систему коррупции, а вы хотите сразу все изменить. Только после перевыборов Зрады может что-то сдвинуться с места.
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а что может измениться после выборов - новый КМУ с разумковым во главе - прикольно)) все..
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Безусловно,нужно атаковать пропагандонов кремлёвских ещё на подходе к ПАСЕ.Создавать им непрерывную ,,комфортную среду"В рот не заглядывать,а бить кувалдой.Коррам от Украины и дружественных стран создать для ордынских депутатов моральный террор на камеру.Преследовать их и в сортирах .Опять же на камеру.Как Ткач преследует ЗЕ..
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Правильно нужно разобраться кто заставил угрозами и подкупом голосовать страны за возврат России в ПАСЕ.Всемирный позор!
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А к слову, членские взносы этих семи стран превышают взносы России? Если да, то это уже мощная группировка, которая .....ну я не продолжаю.Вы поняли сами ..
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7 солидарных по отношению к мордору государств, которые знают, что такое существовать под навязанным управлением деградирующей империи и защищать границы от неадекватного посягательства генетически нездоровой мордорской власти, могли бы преодолеть свой страх и сформировать славяно-балтийско-грузинский союз непорабощённых народов💪 с единым голосованием в ПАСЕ и взаимопомощью по укреплению своих территорий. Старая Европа, которая вдруг решила, что мировая война это старые сказки пусть целуется с больными пуйловскими гамадрилами, надеюсь, что там в адеквате и имеют своё видение, как усмерять психов
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Р.S. Прочла комментарии. И опять двадцать пять. Как могут договориться между собой государства, как можно обвинять запроданцев в ПАСЕ, когда украинцы между собой не договорятся. Увы крымчане идентифицировали себя с ватой - отпали; донбасяне идентифицировали себя с ватой- лучше бы отпали; 13 % оставшегося в Украине Востока хочет ватно-рыговской, бандитской власти; 15% хочет хитрозадого приспособленца ПЕТРА, который за любое решалово украинского вопроса, собирал порохоботную дань, ещё часть за "надежду" так сказать за Зеленского, который уже понимает во что встрял.... и тут ему никто не завидует, потому что ему точно может быть больно.... и ещё часть за разное, но тоже имеющее позицию. И вот это все мы даже на Цензоре постоянно гадим друг на друга, особенно петривцы.

После пикника на природе🌞 у меня просто крик души🙄
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Лишнехромосомная, что ещё ты хочешь про "ПЕТРА" сказать при котором ***** отовсюду выгоняли и на любые попытки вернуть у него была жесткая реакция?
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Кацапи кинули ПАРЄ класично - використали безкоштовно. На думку приходить фраза з епічної трагедії Леся Подеревянського «Павлік Морозов»: «Вам грошей захотілось жебракам? Гівна вам на лопаті!». Це ціна зраді. Хто москалям зробить хоч наймншу поступку, об того вони будуть витерати свої брудні копита. Побажаємо нашим союзникам у ПАРЄ скласти напрочуд гостру резолюцію, щоб продажні євродепутати усвідомили всю свою жалюгідну нікчемність і ганебність своєї зради.
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Капец ваты набежало и все серут на Украину.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСемь стран готовят совместную резолюцию в связи с возвращением России в ПАСЕ, - глава сената Польши Карчевский
 
 
 
 
 
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