 Семь стран готовят совместную резолюцию в связи с возвращением России в ПАСЕ, - глава сената Польши Карчевский

Об этом заявил маршал польского Сената Станислав Карчевский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
Политик встретился с представителями стран, приглашенных в Люблин на празднование 450-летия подписания Люблинской Унии. Карчевский сказал, что в ближайшее время Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия обсудят совместные шаги:
"Мы на эту тему разговаривали вчера. Мы все возмущены этой ситуацией. Представители стран, которые приехали на сегодняшний торжества, мне говорили, что хотят подготовить совместную резолюцию. Но здесь, в Люблине, во время этих празднеств, это будет сделать очень трудно. Вместо этого мы договорились о проведении совместной встречи как можно скорее".
Напомним, польская делегация не примет участия в заседании Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам культуры в начале следующей недели. Это еще одна реакция на возвращение России в ряды этой организации.
Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.
https://www.youtube.com/watch?v=BQoVt2EKjvM
почему же ты отказываешься от своего преЗика ?
Ну, свин такой, как его там зовут кнура ?
В ПАРЄ є представники від країн як в якості депутатів, так і з виконавчої влади кожної країни-члена ПАРЄ. Пора було би вже знати цю нескладну істину.
Тому то меркелі з макронами такі спокійні.
Ну, як у випадку з Клімкиним?
Так что, чуваки, ********* подотрется совместной резолюцией и прицепит ее на солберийский шпиль, как обычно...
Этот ганс за пфенинг удавится
Звезды так сошлись у страны:
1. Градус русофобии на должном уровне.
2. Стратегия ухода от газа РФ в пользу СПГ из США.
3. Заявка на лидерство в восточной Европе и статус ведущей региональной державы.
ты головой ударился ?
После пикника на природе🌞 у меня просто крик души🙄