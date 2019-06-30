 Семь стран готовят совместную резолюцию в связи с возвращением России в ПАСЕ, - глава сената Польши Карчевский

Об этом заявил маршал польского Сената Станислав Карчевский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Политик встретился с представителями стран, приглашенных в Люблин на празднование 450-летия подписания Люблинской Унии. Карчевский сказал, что в ближайшее время Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия обсудят совместные шаги:

"Мы на эту тему разговаривали вчера. Мы все возмущены этой ситуацией. Представители стран, которые приехали на сегодняшний торжества, мне говорили, что хотят подготовить совместную резолюцию. Но здесь, в Люблине, во время этих празднеств, это будет сделать очень трудно. Вместо этого мы договорились о проведении совместной встречи как можно скорее".

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Напомним, польская делегация не примет участия в заседании Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам культуры в начале следующей недели. Это еще одна реакция на возвращение России в ряды этой организации.

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

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В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.

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