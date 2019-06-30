 Нардеп Молоток отрицает свою причастность к нападению на экс-мэра Конотопа Семенихина и готов пройти проверку на полиграфе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я готов пройти полиграф для того, чтобы опровергнуть любые обвинения в свой адрес", – заявил народный депутат.
В свою очередь экс-мер Конотопа и кандидат в народные депутаты в округе №160 Семенихин заявляет о причастности к нападению Молотка, который также баллотируется в этом же округе.
"Возможно, таким образом меня хотели "выбить" из выборов в народные депутаты, но это им не удастся", - заявил Семенихин.
Рассказывая о своем состоянии, Семенихин сказал, что у него обнаружена трещина в черепной коробке, а также перелом шейного отдела позвоночника.
Напомним, 27 июня неизвестные напали на экс-мэра Конотопа Семенихина и сильно его избили. Он попал в реанимацию.
Для расследования нападения в Конотоп была направлена усиленная группа из руководства Нацполиции.
После избиения Семенихин находился в Конотопской районной больнице, а позже был транспортирован в Киевский институт нейрохирургии.
28 июня Семенихин в видеообращении рассказал о своем состоянии, а также заявил, что в попытке убийства обвиняет лично Игоря Молотка (нардеп от "Воли Народа". - Ред.), с которым они конкурируют на округе.
Присуджено ж було - 4,5 років.
Ой, хотів пристидити... Та кого же хотів? брехунів - даремна справа.
А по сабжу: цей Ю.Хорт не за порваний портрет сидів в СІЗО. Порваний ним портрет - ні до чого в тій справі. А от зрив сесії облради в складі ОЗУ, організація безпорядків, та побиття депутатів - інша справа. За то й сидів.
это стало базовой схемой совместной медийной атаки кацапов, каломойщиков и полезных идиотов против Петра. классическое проявление - фокусировка внимания на мятом пиджаке, а не на совершенно блестящей речи.
Склад групи: известные все лица - ОПГ
Бандуров Володимир ВолодимировичБогуслаєв Вячеслав ОлександровичГіршфельд Анатолій МусійовичДовгий Олесь СтаніславовичІвахів Степан Петрович Лабазюк Сергій ПетровичЛитвин Володимир МихайловичМартиняк Сергій ВасильовичМолоток Ігор ФедоровичМоскаленко Ярослав Миколайович Петьовка Василь ВасильовичПономарьов Олександр СергійовичПоплавський Михайло МихайловичРибчинський Євген ЮрійовичФельдман Олександр БорисовичФурсін Іван ГеннадійовичШахов Сергій Володимирович
Потому что эти судебные тяжбы " виноват - не виноват " - это для слабаков ! Клин клином вышибают !!!
Вот это реформа полиции 👍🏻
А уж тогда подискутирую с тобой на тему к чему мне привыкать, а к чему - нет
У вас вообще проблемы с пониманием текстов
Можешь себе представить что потерпевший сам обвиняет на страницах ФБ, обвиняемый ему на страницах ФБ отвечает
А рефери в этом споре типа полиграф
Так может не содержать полицию? Полиграф купить, ФБ бесплатно. Смотри, какая экономия
Як и педро министр через год президент
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*****! А чого це його не дєкомунізіровали?. )))
В утіль, падлу!