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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины
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 Нардеп Молоток отрицает свою причастность к нападению на экс-мэра Конотопа Семенихина и готов пройти проверку на полиграфе

Народный депутат из группы "Воля народа" Игорь Молоток отрицает свою причастность к нападению на экс-мэра Конотопа Артема Семенихина и заявляет о готовности пройти проверку на полиграфе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я готов пройти полиграф для того, чтобы опровергнуть любые обвинения в свой адрес", – заявил народный депутат.

В свою очередь экс-мер Конотопа и кандидат в народные депутаты в округе №160 Семенихин заявляет о причастности к нападению Молотка, который также баллотируется в этом же округе.

"Возможно, таким образом меня хотели "выбить" из выборов в народные депутаты, но это им не удастся", - заявил Семенихин.

Смотрите: В попытке убийства я обвиняю лично нардепа Молотка, - экс-мэр Конотопа Семенихин. ВИДЕО

Рассказывая о своем состоянии, Семенихин сказал, что у него обнаружена трещина в черепной коробке, а также перелом шейного отдела позвоночника.

Напомним, 27 июня неизвестные напали на экс-мэра Конотопа Семенихина и сильно его избили. Он попал в реанимацию.

Для расследования нападения в Конотоп была направлена ​​усиленная группа из руководства Нацполиции.

После избиения Семенихин находился в Конотопской районной больнице, а позже был транспортирован в Киевский институт нейрохирургии.

28 июня Семенихин в видеообращении рассказал о своем состоянии, а также заявил, что в попытке убийства обвиняет лично Игоря Молотка (нардеп от "Воли Народа". - Ред.), с которым они конкурируют на округе.

Также читайте: У экс-мэра Конотопа Семенихина переломы костей черепа и повреждения груди. Ему предстоит операция, - Сумская ОГА

Источник: https://censor.net.ua/n3134862
 
 
 Топ комментарии
 
Молодец и сюда Зе приплёл 😁

Лови 11,80 или какая там у вас такса
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Чомусь зараз прихильниками петі зовсім забулося судове переслідування хлопця, щодо спаплюженого портрету петі , на початку петіної каденції..
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Тепер всі злочини поліція буде розслідувати через поліграф? Пропоную алтьтернативний варіант - ворожка. Тим більше, що промоційних фільм "Майор і манія" уже на екранах. А поліція і далі може "крутити" дітей з плакатами з критикою Зєлєнского.
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Тепер всі злочини поліція буде розслідувати через поліграф? Пропоную алтьтернативний варіант - ворожка. Тим більше, що промоційних фільм "Майор і манія" уже на екранах. А поліція і далі може "крутити" дітей з плакатами з критикою Зєлєнского.
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К сожалению, частично ты прав... Потому что к коррупционности "верхушки" добавился и непрофессионализм "низов"... Ещё сотню лет назад, мы уже убедились, что "пролетарское происхождение" и "преданность революции" не заменяют знания и профессиональные навыки... Недавно, мы в этом ещё раз убедились, выбрав "честного" и "незамараного коррупцией", "Блазня"... То же самое - и в полиции... "Желание работать" и "умение работать" - кардинально разные вещи...
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Звикайте. Ви Порошенка дотепер тулите всюди, де тільки можна. Це перше. Друге - дету моєму пості є неправда? Я про плакат і 16-тирічну дитину щось вигадав? Так,чи ні? 😊
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Опять врешь? Напоминаю, путин *****, медведчук тварь...
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когда в кацапизме обвиняет тот, кто как чёрт от ладана, тикает от вопросов по украинской грамматике, это всегда забавно.
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Чомусь зараз прихильниками петі зовсім забулося судове переслідування хлопця, щодо спаплюженого портрету петі , на початку петіної каденції..
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Це має стосунок до випадку з дівчиною? Цей факт по-вашому виправдовує дії поліції?
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Юрій Хорт - відсидів два роки у в'язниці за порваний портрет Порошенка.
Присуджено ж було - 4,5 років.

Нардеп Молоток заперечує свою причетність до нападу на ексмера Конотопа Семеніхіна і готовий пройти перевірку на поліграфі - Цензор.НЕТ 6692
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Я бы за это на его месте содрал бы с Вальцмана кругленькую сумму за преследование. Нардеп Молоток заперечує свою причетність до нападу на ексмера Конотопа Семеніхіна і готовий пройти перевірку на поліграфі - Цензор.НЕТ 7884 Лямов 5-6 грн., не меньше.
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зебіли-брехуни! ...

Ой, хотів пристидити... Та кого же хотів? брехунів - даремна справа.
А по сабжу: цей Ю.Хорт не за порваний портрет сидів в СІЗО. Порваний ним портрет - ні до чого в тій справі. А от зрив сесії облради в складі ОЗУ, організація безпорядків, та побиття депутатів - інша справа. За то й сидів.
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Малюнок Юрія Журавля, який відгукнувся таким чином на цю подію.


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отлично помним этот мухлёж.
это стало базовой схемой совместной медийной атаки кацапов, каломойщиков и полезных идиотов против Петра. классическое проявление - фокусировка внимания на мятом пиджаке, а не на совершенно блестящей речи.
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Есть только один метод воздействия на Молоток - это молотком по его черепу и если Семенихин мужик , он должен дать достойный ответ .
Потому что эти судебные тяжбы " виноват - не виноват " - это для слабаков ! Клин клином вышибают !!!
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Сейчас, смотрю, вместо следствия посты в ФБ и полиграф
Вот это реформа полиции 👍🏻
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Звикайте. Ви Порошенка дотепер тулите всюди, де тільки можна. Це перше. Друге - дету моєму пості є неправда? Я про плакат і 16-тирічну дитину щось вигадав? Так,чи ні? 😊
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Я посмотрю кто из вас тут останется после того как во главе министерств встанут новые люди после выборов.

А уж тогда подискутирую с тобой на тему к чему мне привыкать, а к чему - нет
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Списки врагов народа уже составляете?
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Уже дважды, подобные вам, попробовали что-то подобное сделать. Неужели вы думаете что на третий раз пройдёт? Забыли Майдан?🤔
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А я так розумію, що ви щойно повернулися з,-пвд резиденції Меркель, де протестували проти її підтримки повернення кацапів у ПАРЄ? І навіть не відпочили, і одразу на Цензор?
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Нет
У вас вообще проблемы с пониманием текстов
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Ні, у мене проблеми з розумінням вашої мети. Якщо ви хочете добра МОЇЙ країні, то мали б пікетувати адміністрацію фрау Меркель. А якщо хочете із митої Німеччини розповідати українцям, як їм жити, то для початку приїдьте сюди, як Марк Паславський, наприклад, чи ще багато етнічних українців, влаштуйтеся тут на роботу, поживіть життям українця - тоді у вас буде, принаймні моральне право щось тут коментувати. А так - ви йдете по категорії ботів з Лахти, які з-за поребрика всіх вчать, як кому потрібно жити.
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У неї мета вернути Україну в лоно москальського іга☹️
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И вот налетела стая бело-голубых голубков на одинокого стервятника и стала рвать на части)))
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так зеленый же не виноват? Всех министров на х... в отставку, а Рюкзакова не-е-е. Нардеп Молоток заперечує свою причетність до нападу на ексмера Конотопа Семеніхіна і готовий пройти перевірку на поліграфі - Цензор.НЕТ 7906. И с чего бы такая шара Сабакову???
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Полиграф можно обдурить,як и порохососов
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Да нет следствия Тот
Можешь себе представить что потерпевший сам обвиняет на страницах ФБ, обвиняемый ему на страницах ФБ отвечает
А рефери в этом споре типа полиграф

Так может не содержать полицию? Полиграф купить, ФБ бесплатно. Смотри, какая экономия
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Полиграф конечно дешевле и надежней полиции,а куды податься и обращаться обычному гражданину ибо у нардепа есть неприкосновенность
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классная фамилия МОЛОТОК Нардеп Молоток заперечує свою причетність до нападу на ексмера Конотопа Семеніхіна і готовий пройти перевірку на поліграфі - Цензор.НЕТ 8624 С такой фамилией не то что в ВР, в помощники президента можно
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ВР это кормушка и заповедник для гапоты быдла...После Майдана какие лозунги были и была уверенность в том что страна возродится а получилось что к власти пришло сборище ублюдков воров и дебилов...Весь мир над этим смеется...
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)) жаль константин ник сменил. щас бы он этого молотка топором, топором!
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Ну и фамилия Молоток, откуда они только с такими фамилиями берутся.
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Полиграф не поможет,только пальцы в дверной проем,это эфективнее !!
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Ок, нема питань. Випускайте Поліграфа!

Нардеп Молоток заперечує свою причетність до нападу на ексмера Конотопа Семеніхіна і готовий пройти перевірку на поліграфі - Цензор.НЕТ 1945
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Ё...ть этого Молотка кувалдой по темечку--сразу всё расскажет. Не верю я этой хитрой харе.
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Молоток через год кувалда
Як и педро министр через год президент
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Це ж треба, яка дивина, що молоток заперечує. Ну якщо заперечує, то дійсно не винен, інакше б обов'язково зізнався.
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если молоток отрицает,что он молоток,тогда он не молоток а ручка к молотку.
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Стандартна отмазка: "готовий на поліграф". З наступним проходженням у власного Поліграфа Поліграфовича.
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С его рожей и фамилией - это звучит мало убедительно.
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Нардеп Молоток
***********

*****! А чого це його не дєкомунізіровали?. )))
В утіль, падлу!

Нардеп Молоток заперечує свою причетність до нападу на ексмера Конотопа Семеніхіна і готовий пройти перевірку на поліграфі - Цензор.НЕТ 4231
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Полиграфа будет мало, надо ему провести проверку на молотке.
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Молоток подавал диктаторские законы 16-го января. Никто из рыгов не пошёл на этот грязный поступок. Послали это чмо - Молотка.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНардеп Молоток отрицает свою причастность к нападению на экс-мэра Конотопа Семенихина и готов пройти проверку на полиграфе
 
 
 
 
 
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