 ЦИК отменила регистрацию мажоритарщика Огньова, которого "Голос" отозвал после расследования "Схем"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" разоблачили его связь с народным депутатом от "Блока Петра Порошенко" Глебом Загорием, совладельцем фармацевтической компании "Дарница" и фигурантом многочисленных журналистских расследований.
Такое решение ЦИК принял на заседании 29 июня - после того, как за два дня до того, 27 июня номинационный комитет партии Святослава Вакарчука отозвал кандидата в депутаты в одномандатном округе №121 Львовской области Дмитрия Огньова. После внутренней проверки там решили, что он "не соответствует критериям партии".
Кроме того 29 июня комиссия отменила регистрацию еще одного кандидата от партии "Голос" Александра Курдыдыка, который баллотировался под 11 номером в избирательном списке политсилы.
Напоминаем, ранее журналисты программы "Схемы" обнародовали информацию о том, что Дмитрий Огньов, известный широкой публике как участник телепроекта "Громада на миллион" зарегистрирован в одной квартире с народным депутатом от "Блока Петра Порошенко" Глебом Загорием. Журналисты выяснили, что жена Дмитрия Огнев - Наталья - является сестрой Загория.
(С)
@ZeUkraine
🤔
Или это просто вброс?
Никаких расследований, зашкваров, порочащих связей
Андрей Богдан праздновал День Конституции Украины на концерте российского артиста Артура Пирожкова. РФ аннексировала Крым, залила Донбасс кровью, а Глава Администрации президента тусуется с русней. Что это если не реванш?
Привет зрадофилам.
Ви зробили це разом..
https://twitter.com/i/status/1145036921699282949
Ну, а Фирташу светит экстрадиция и срок
Это прекрасно
(C)
@FashDonetsk
🤔
А про Надьку надо помнить в чьей партии она была №1 и , соответственно, кто прославлял ее героизм в первую очередь...
Петро Олексійович тут на фото, наче бєдний родствєннік, за широкою спиною синулі.
Потом пошла волна что Савченко агенткремля и вся соя это активно разгоняла
Кстати прокуратура обвиняла Савченко вообще не в шпионаже в пользу рф если что. Такое обвинение даже не пытались выдвинуть
Потом суд ее отпустил
и это тоже правильно 😁
Короче Савченко - герой Украины при этом агент кремля и уголовница
И нигде никаких противоречий 😂
Так что?
Видео оттуда что выкладывалось тут такое: Ревва поёт на сцене, Богдан возле танцпола в смартфон втыкает. Люди танцуют.
Увидеть в этом зраду может только совсем упоротый комсомолец.
Як повідомляє theБабель, Богдан назвав Пірожкова «громадянином України».
«Взагалі-то артист Олександр Ревва - громадянин України. Дуже патріотичний хлопець», - сказав Богдан.
Водночас він зазначив, що не є шанувальником творчості Пірожкова.
29 червня у мережі розмістили відео, на якому керівник Офісу президента розважається на виступі російського артиста Артура Пірожкова та Світлани Лободи в нічному клубі QUEEN у Києві. Там начебто святкували весілля молодшої сестри співачки Світлани Лободи Ксенії.
Справжнє ім'я Артура Пірожкова - Олександр Володимирович Ревва.
Народився у вересні 1974 року в Донецьку.
З 1995 року - учасник команди КВК Донецька. З 2000 року - учасник команди КВК ДПІ «Дрім Тім», а згодом «Стомлені сонцем» російського міста Сочі.
З 2006 року - резидент московського Comedy Club.
🤔
Водночас він зазначив, що не є шанувальником творчості Пірожкова.
29 червня у мережі розмістили відео, на якому керівник Офісу президента розважається на виступі російського артиста Артура Пірожкова та Світлани Лободи в нічному клубі QUEEN у Києві. Там начебто святкували весілля молодшої сестри співачки Світлани Лободи Ксенії.
Справжнє ім'я Артура Пірожкова - Олександр Володимирович Ревва.
Народився у вересні 1974 року в Донецьку.
З 1995 року - учасник команди КВК Донецька. З 2000 року - учасник команди КВК ДПІ «Дрім Тім», а згодом «Стомлені сонцем» російського міста Сочі.
З 2006 року - резидент московського Comedy Club.
Водночас, Пірожков не виступав в анексованому Криму, і жодного разу публічно не висловлювався стосовно війни на Донбасі.
Прощай немытая раССея
прежде чем постить чужой бред поищи правду.
ЦВК отримала інформацію, що в кандидата-мажоритарника від партії Зеленського Олександра Куницького подвійне громадянство й ізраїльський паспорт - @ukrpravda_news. Тепер Комісія перевіряє цю інформацію
(C)
@cxemu
Доколі Порошенко буде знищувати державу?🤔
ВСЕ НАПЕРЕд продумано.Так виглядає,що існують зараз ПЕВНІ ДОМОВЛЕНОСТІ МІЖ Порошенко і Командою Зе,ГОЛОСОМ,Юлєчкою,СВОБОДОЮ(шантаж компроматом)..
ВИСТАВЛЯТИ нікчемних або не виставляти взагалі кандидатів на деяких мажоритарних округах(по СПИСКУ наближених до Бариги)..
інший приклад.
Одномандатний виборчий округ №120
(Львівська область,найменше кандидатів -7)Центр виборчого округу: місто Городок
ПРОТИ ЛЬВІВСЬКОГО БАРИГИ ДУБНЕВИЧА ЗЕ ВИСТАВИВ ЯКУСЬ Голяк Лесю Володимирівну (бухгалтер-консультант)..
Свобода теж якогось варяга з Києва ((
Ляшко ведущему:-"Дывысь онь Малюта выйшов,у костюми лыце ож свитэться вид интеллекту!А дывысь онь на тэ(показывает на Вакарчука),обнюхалось и припэрлось у студию!!!Дывысь,дывысь на його очи!"Вот это я проржала!!!А Ляшко знает про шо говорит!!!
цікаво...скільки слуг фарммафії пролізе у парламент?
на Львівщині це Мусій..
О Клоуне