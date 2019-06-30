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 Политика Украины
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Все про:кандидат (962) ЦИК (3148) Голос партия (30) Огньов Дмитрий (1)

 ЦИК отменила регистрацию мажоритарщика Огньова, которого "Голос" отозвал после расследования "Схем"

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Дмитрия Огньова, которого политическая партия "Голос" выдвинула на окружном избирательном округе №121 во Львовской области на внеочередных парламентских выборах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" разоблачили его связь с народным депутатом от "Блока Петра Порошенко" Глебом Загорием, совладельцем фармацевтической компании "Дарница" и фигурантом многочисленных журналистских расследований.

Такое решение ЦИК принял на заседании 29 июня - после того, как за два дня до того, 27 июня номинационный комитет партии Святослава Вакарчука отозвал кандидата в депутаты в одномандатном округе №121 Львовской области Дмитрия Огньова. После внутренней проверки там решили, что он "не соответствует критериям партии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проводится проверка кандидата от "Слуги народа" Куницкого, у которого нашли паспорт Израиля, - советник главы ЦИК Остапа. ВИДЕО

Кроме того 29 июня комиссия отменила регистрацию еще одного кандидата от партии "Голос" Александра Курдыдыка, который баллотировался под 11 номером в избирательном списке политсилы.

Напоминаем, ранее журналисты программы "Схемы" обнародовали информацию о том, что Дмитрий Огньов, известный широкой публике как участник телепроекта "Громада на миллион" зарегистрирован в одной квартире с народным депутатом от "Блока Петра Порошенко" Глебом Загорием. Журналисты выяснили, что жена Дмитрия Огнев - Наталья - является сестрой Загория.

Также читайте: Журналистка Скорик баллотируется от партии "Голос" на округе экс-мэра Ирпеня Карплюка: Люди должны выбирать не застройщиков за "гречку"

Источник: https://censor.net.ua/n3134860
 
 
 Топ комментарии
 
Львовский метрополитен‏ @natohawks 19 ч.19 часов назад

Андрей Богдан праздновал День Конституции Украины на концерте российского артиста Артура Пирожкова. РФ аннексировала Крым, залила Донбасс кровью, а Глава Администрации президента тусуется с русней. Что это если не реванш?
Привет зрадофилам.
Ви зробили це разом..
https://twitter.com/i/status/1145036921699282949



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Все кругом вброс и шокаладная провакация. Спи.
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Дело было так. Богдан отмечал ДК с Зе и компанией в ресторане. Потом поехал в киевский клуб. Там выступал Ревва. Который выступает под псевдонимом Артур Пирожков и который родом с Украины.

Видео оттуда что выкладывалось тут такое: Ревва поёт на сцене, Богдан возле танцпола в смартфон втыкает. Люди танцуют.

Увидеть в этом зраду может только совсем упоротый комсомолец.
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Устал от выборов , результат этих выборов за бабушками . Бесконечная революция .
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не скажи,бабушек от совка все меньше становится
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это не ваты больше,это больше ослов верят в халявную морковь
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канешна меньше..а молодых еще меньше.. политика мародёра в действии
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ну это мародер приводит бывших рыгов в свою команду,но ни как не пианист и шаурмист
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Зеля сегодня президент . Нет мародёров , вокруг весело . Посмотрим , как молодые вернутся в Украину . Не надо нести херню и сваливать всё на Петю . Я пользуюсь безвизом , а если для тебя это чуждо , то надо было в школе лучше учиться , чтобы не быть босым .
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Зе что ли мертвых должен был за месяц воскресить и молодость ушедшую вернуть!
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Кто-то повторяется, с непрерывными выборами. Кому-то лень раскручивать сто-то новое. Эта технология прекрасно показала себя в 20-х и начале 30-х годов в Германии. У нас- как под копирку! Там, правда, в итоге, некий Фюрер к власти пришел... Посмотрим, что у нас выйдет? Или, лучше таки свалить и посмотреть со стороны? Я- за второй вариант.
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А слуги урода отменили дубинских-бужанских, кумов медведчука, граждан расеи и подобного лайна?
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А на сам БПП или на Оппоблок и За житья нет никаких расследований? Там все чистые хорошие добрые милые патриоты?
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Иван Баканов, который сейчас руководит СБУ, назначил своим заместителем Анатолия Калюжняка. Того самого Калюжняка, который в 2014 году подписал план по штурму Майдана "Бумеранг" согласно которого состоялся штурм Дома профсоюзов и Майдана.
(С)
@ZeUkraine
🤔
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В таком случае патужный генеральный кум-патриёт Луценко за 5 лет точно открыл дело и уже имеет толстую папочку доказательств, поданную в суд вместе с обвинением?
Или это просто вброс?
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Все кругом вброс и шокаладная провакация. Спи.
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да да все они.....)))) вот сейчас как порет,Юзик с квартала и тот депутатом идет,и Сивохо и тд,наржемся до рыгачки,лишь бы не до крови
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ага так это его назначили замом,что бы новый генпрокурор без работы не остался?
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В оппоблоке все свои - потерпевшие от шакаладной дихтатури)
ЦИК отменила регистрацию мажоритарщика Огньова, которого "Голос" отозвал после расследования "Схем" - Цензор.НЕТ 5029
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Багато пройдисвітів будуть шукати недоторканості та дорогу на владний Печерськ - і під прапорами Голосу , і під прапорами Слуги народу.. Буде добре, якцо ці політичні сили будуть викидати таких пройдисвітів і українофобів, залдя власного очищення напередодні виборів 21-го липня.. Щиро зичу Голосу набрати побільше голосів виборців, особливо - на електоральному полі "сивочолого гетьмана та батька нації".. ЦИК отменила регистрацию мажоритарщика Огньова, которого "Голос" отозвал после расследования "Схем" - Цензор.НЕТ 6247
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хорошо барыге.. никого отзывать не надо.. все те же продажные морды воров и барыг
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да к сожалению Зеленка оказалась зеленой слизью,морды одни и теже
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У вас с пунктуацией проблемы.. а еще, наверное, ЗНО сдавать? ЦИК отменила регистрацию мажоритарщика Огньова, которого "Голос" отозвал после расследования "Схем" - Цензор.НЕТ 4148
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от моей пунткуации,милейший,Украина хуже жить не станет,а вот от зебилов она наплачется
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Таки прав чертяка у барыги-коломойского все "слуги" как на подбор.
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Зачем обижаете Президента? Он не слизь, он шмаркля🤭
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Судя пл проводимым расследованиям ну из тех что попадают в СМИ самые непорочные патриоты в БПП, НФ, Гройсмановщине, у рыгов и За життя. И даже ЮВТ не трогают.

Никаких расследований, зашкваров, порочащих связей
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 19 ч.19 часов назад

Андрей Богдан праздновал День Конституции Украины на концерте российского артиста Артура Пирожкова. РФ аннексировала Крым, залила Донбасс кровью, а Глава Администрации президента тусуется с русней. Что это если не реванш?
Привет зрадофилам.
Ви зробили це разом..
https://twitter.com/i/status/1145036921699282949



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Ты про Савченко которой Петя дал героя Украины? 😁
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Американцы через Фирташа наносят удар по фсб-шномк кодлу во главе с Медведчуком, который уже купил у Димы 80% Интера

Ну, а Фирташу светит экстрадиция и срок

Это прекрасно
(C)
@FashDonetsk
🤔
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Ошибся.. Валька-стакан...которая Матвиенко...
А про Надьку надо помнить в чьей партии она была №1 и , соответственно, кто прославлял ее героизм в первую очередь... ЦВК скасувала реєстрацію мажоритарника Огньова, якого "Голос" відкликав після розслідування "Схем" - Цензор.НЕТ 9862
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Ви цю партію маєте на увазі? )))
Петро Олексійович тут на фото, наче бєдний родствєннік, за широкою спиною синулі.


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Да, именно эту....только после 2014 года все стало иначе..лидером этой партии он никогда не был... ЦВК скасувала реєстрацію мажоритарника Огньова, якого "Голос" відкликав після розслідування "Схем" - Цензор.НЕТ 8989
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Напомни, а кто был против звания Героя для Савченко, а то я запамятовал?..... ЦВК скасувала реєстрацію мажоритарника Огньова, якого "Голос" відкликав після розслідування "Схем" - Цензор.НЕТ 9377
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Значит, все поддержали единогласно решение о присвоении ей Героя....не совсем уместно ставить это в укор Пороху....
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😁 значит Петя дал Савченко героя Украины и это хорошо и правильно
Потом пошла волна что Савченко агенткремля и вся соя это активно разгоняла
Кстати прокуратура обвиняла Савченко вообще не в шпионаже в пользу рф если что. Такое обвинение даже не пытались выдвинуть
Потом суд ее отпустил
и это тоже правильно 😁

Короче Савченко - герой Украины при этом агент кремля и уголовница
И нигде никаких противоречий 😂
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Дело было так. Богдан отмечал ДК с Зе и компанией в ресторане. Потом поехал в киевский клуб. Там выступал Ревва. Который выступает под псевдонимом Артур Пирожков и который родом с Украины.

Видео оттуда что выкладывалось тут такое: Ревва поёт на сцене, Богдан возле танцпола в смартфон втыкает. Люди танцуют.

Увидеть в этом зраду может только совсем упоротый комсомолец.
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Керівник Офісу президента Андрій Богдан прокоментував своє відвідування концерту російського виконавця Артура Пірожкова у київському нічному клубі QUEEN на День Конституції.

Як повідомляє theБабель, Богдан назвав Пірожкова «громадянином України».

«Взагалі-то артист Олександр Ревва - громадянин України. Дуже патріотичний хлопець», - сказав Богдан.

Водночас він зазначив, що не є шанувальником творчості Пірожкова.

29 червня у мережі розмістили відео, на якому керівник Офісу президента розважається на виступі російського артиста Артура Пірожкова та Світлани Лободи в нічному клубі QUEEN у Києві. Там начебто святкували весілля молодшої сестри співачки Світлани Лободи Ксенії.

Справжнє ім'я Артура Пірожкова - Олександр Володимирович Ревва.

Народився у вересні 1974 року в Донецьку.

З 1995 року - учасник команди КВК Донецька. З 2000 року - учасник команди КВК ДПІ «Дрім Тім», а згодом «Стомлені сонцем» російського міста Сочі.

З 2006 року - резидент московського Comedy Club.
🤔
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«Взагалі-то артист Олександр Ревва - громадянин України. Дуже патріотичний хлопець», - сказав Богдан.
Водночас він зазначив, що не є шанувальником творчості Пірожкова.

29 червня у мережі розмістили відео, на якому керівник Офісу президента розважається на виступі російського артиста Артура Пірожкова та Світлани Лободи в нічному клубі QUEEN у Києві. Там начебто святкували весілля молодшої сестри співачки Світлани Лободи Ксенії.

Справжнє ім'я Артура Пірожкова - Олександр Володимирович Ревва.

Народився у вересні 1974 року в Донецьку.

З 1995 року - учасник команди КВК Донецька. З 2000 року - учасник команди КВК ДПІ «Дрім Тім», а згодом «Стомлені сонцем» російського міста Сочі.

З 2006 року - резидент московського Comedy Club.

Водночас, Пірожков не виступав в анексованому Криму, і жодного разу публічно не висловлювався стосовно війни на Донбасі.

Прощай немытая раССея

прежде чем постить чужой бред поищи правду.
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А это оменяет, что он артист на паРашке ?... ЦВК скасувала реєстрацію мажоритарника Огньова, якого "Голос" відкликав після розслідування "Схем" - Цензор.НЕТ 4736 Может он там перед каждым выступлением говорит, что "Крым - это Украина" и произносит "Слава Украине"?... ЦВК скасувала реєстрацію мажоритарника Огньова, якого "Голос" відкликав після розслідування "Схем" - Цензор.НЕТ 4736
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Ще один кандидат «Слуги народу» - під питанням.

ЦВК отримала інформацію, що в кандидата-мажоритарника від партії Зеленського Олександра Куницького подвійне громадянство й ізраїльський паспорт - @ukrpravda_news. Тепер Комісія перевіряє цю інформацію
(C)
@cxemu

Доколі Порошенко буде знищувати державу?🤔
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Зе уступає місце Баризі


ВСЕ НАПЕРЕд продумано.Так виглядає,що існують зараз ПЕВНІ ДОМОВЛЕНОСТІ МІЖ Порошенко і Командою Зе,ГОЛОСОМ,Юлєчкою,СВОБОДОЮ(шантаж компроматом)..
ВИСТАВЛЯТИ нікчемних або не виставляти взагалі кандидатів на деяких мажоритарних округах(по СПИСКУ наближених до Бариги)..
інший приклад.
Одномандатний виборчий округ №120
(Львівська область,найменше кандидатів -7)Центр виборчого округу: місто Городок
ПРОТИ ЛЬВІВСЬКОГО БАРИГИ ДУБНЕВИЧА ЗЕ ВИСТАВИВ ЯКУСЬ Голяк Лесю Володимирівну (бухгалтер-консультант)..
Свобода теж якогось варяга з Києва ((
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Та і у слуги крадіїв вистачає. При чому таких видатних, що вже на кілька довічних, а в США і на електричний стілець би посадили не дивлячись.
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Ооо!!!Голос!Едрить колотить!Кто смотрел на канале"Наш"шоу"Оппозиция"?Вот это класс!Там перед началом трансляции Ляшко отжег.Стоит с ведущим разговаривает и тут в студию выходят другие участники.
Ляшко ведущему:-"Дывысь онь Малюта выйшов,у костюми лыце ож свитэться вид интеллекту!А дывысь онь на тэ(показывает на Вакарчука),обнюхалось и припэрлось у студию!!!Дывысь,дывысь на його очи!"Вот это я проржала!!!А Ляшко знает про шо говорит!!!
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журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу "UA:Перший") і Українського радіо викрили його зв'язок із народним депутатом від "Блоку Петра Порошенка" Глібом Загорієм, співвласником фармацевтичної компанії "Дарниця" -------------------------------------------------------------------------------------
цікаво...скільки слуг фарммафії пролізе у парламент?
на Львівщині це Мусій..
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Голос вібрере голоси у Слуг народу, бо програма подібна, а кадровий слад буде кращім.
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шо Славик списал программу у Слуги НародаЦВК скасувала реєстрацію мажоритарника Огньова, якого "Голос" відкликав після розслідування "Схем" - Цензор.НЕТ 9444 креатива не хватило ? ЦВК скасувала реєстрацію мажоритарника Огньова, якого "Голос" відкликав після розслідування "Схем" - Цензор.НЕТ 6424
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Я не знаю хто у кого переписував програму, але вони подібні. Інша справа, що Слуги народа жартують і не виконують свою програму. Тому Голос має більший пріоритет.
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Так я тебе намекнул, кто у кого. Славик помню уже был в ВР, потом ушёл, всё выполнил, наверное, и ушёл, ну очень серьёзный подход)
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учитывая, что сн "ведет Украину в кацапское ярмо и нищету ", то логика совсем пропала у хасанова😀😀
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Ещё пару появлений Вакарчука обнюханного до всрачки в каких нибудь политических шоу и истерички Софочки Фединой под тем же и этот голос будет звучать исключительно из Порошенковской параши!!!То,что эти дебилы несут перед камерами не один адекватныф человек не переварит.Только обнюханные порохотвари проникаются общим физическим состоянием.И думают,что в этот то раз мы красавцы,мы их сделали,этих зебилов...Нюхать хай завязывает ваш Вакарчук в таком количистве!!!Когда даже либераст-радекал Ляшко перед камерами в прямом эфире тыкает в Вакарчука пальцами и рассказывает ведущему-"Дывысь,воно обнюхалося и прыперлось,дывы,дывя яки в нёго очи!"Всё есть в ютуб.И ваш обнюханый Вакарчук,который уже не в состоянии контролировать свои подергивания,хаотичное размахивание руками,вечно пересушеный рот,рвсширенные зрачки,задышку и безсвязную пургу,которая вылетает из его перекошеной пасти!!!
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Я не поняла,какого хрена удаляете,то что является правдой! Ещё раз.Ляшко во всеуслышание заявил,что Вакарчук приперся на шоу"Оппозиция" обнюханым!И это есть в ютуб.Да и только слепой не заметит,что Вакарчук постоянно под стимуляторами,типа кокаина!!!Чего не орете на каждом углу Вакарчук-наркоман!Пусть уродец анализы сдаст на наличие амфика или кокса в крови!!!Или если эта падаль обнюханая от падлы Порошенко во власть лезет,дЫк про это вы суки писать не даёте!!!А как действующего президента говном обливать,дЫк вы впереди планеты всей!!!
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Та бросьте! Это ж тут модно и принято за Правило- отправлять в спам, если крыть нечем. Я, кстати, восстановил статус-кво, хотя, как мне кажется- ненадолго. А в принципе, зная, что такое местный "спам", я всегда, даже прежде всего, читаю именно эти комменты! Так что- всё в порядке.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК отменила регистрацию мажоритарщика Огньова, которого "Голос" отозвал после расследования "Схем"
 
 
 
 
 
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