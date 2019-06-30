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Все про:пропаганда (2254) Яценюк (7768) фейк (220)

 "Уши Москвы" буквально торчат": Заявление пресс-службы Яценюка про фейки о проекте "Стена"

За ложь и ее распространение должна быть и будет неизбежно наступать ответственность в определенный законом способ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-службы Арсения Яценюка относительно появления в сети интернет очередных информационных провокаций на тему проекта "Стена".

Отдельно, в пресс-службе отметили, что суды неоднократно разоблачали информационных провокаторов.

Одним из них является некий Шнайдер. В декабре прошлого года суд признал, что Шнайдер у себя на ФБ распространил ложь, что якобы Яценюк "живет в шикарном доме на берегу океана" и "вывел из Украины за границу миллиарды". Суд обязал это лицо опровергнуть ложь.

Пресс-служба заявляет, что на днях Шнайдер снова распространил провокационную информацию с целью диcкредитуваты проект "Стена" и лично Арсения Яценюка. И он снова попадет в суд. Проиграв один раз - он проиграет еще раз.

Также соответствующий судебный иск получит Ирина Угрюмова за распространение лживой информации в ФБ о том, что семья Яценюка проживает за пределами Украины и владеет незаконными доходами.

Уши Москвы буквально торчат: Заявление пресс-службы Яценюка про фейки о проекте Стена 01

"Стоит обратить внимание на то, что "уши Москвы" буквально торчат на сайтах, которые "вентилятором" раскинули лживые публикации в интернете. Достаточно обратить внимание на текст на одном из "интернет-бачков", где ясно и очевидно, что слово "пост" переведено с русского как "должность", хотя речь шла о посте в ФБ (см. Скриншот). Показательно, что отрабатывая годами деньги ФСБ, провокаторы даже не научились делать грамотные переводы, чем выдают своих хозяев и заказчиков", - говорится в заявлении пресс-службы..

"Эти лживые твари не знают границ, раз за разом выдавая информационный яд, повторяя одинаковые мантры, заставляя людей невольно принимать ложь, как правду. Мы снова подчеркиваем, что Арсений Яценюк проживает и работает в Украине. Его жена Терезия работает психологом в государственной больнице в Киеве. Родители проживают в Черновцах. Паспортов иностранных государств не имеют", - заявили в пресс-службе.

В то же время, пресс-служба обратится к администрации ФБ с требованием заблокировать упомянутых провокаторов.

Также пресс-служба предлагает посмотреть настоящие фото обустройства украинско-российской границы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яценюк: У меня никогда не было офшорной компании. Именно поэтому меня никогда не было ни в каких Panama papers

Источник: https://censor.net.ua/n3134858
 
   
 Топ комментарии
 
Приведи пример когда Раша СМИ не врёт про Украину ну или хотя бы интер, 112, нюьзван, т.е. Рабинович, муравев, Шуфрич, медведчук, бойко, королевская????
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проект "стена" на границе ( и того чего она сделана) может быть помехой только для котов ))
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Так это те кому старые рожи надо протащить любой ценой чтобы не было перемен обновления и движения вперёд
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У такой "стены" быстрее откусить кусачками целую секцию, чем перелезть через нее.
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і чому всі так збудилися, не було сенсу навіть у Великої китайської стіни. Кочевники-завойовники її просто об'їхали. Нам закапувати кошти у більш вагоме сенсу теж немає. Тож хай сміються дурні, на то вони і дурні
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Да, вот посмейся. Стены нет, но и денег то тоже нет. Очень смешно тебе？
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так розслідуйте, у вас зараз всі можливості. Тільки історія пам'ятає тих хто щось робить, а не тіх хто постійно кричить тримай крадія. Такі вони важилі
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ДОПОКИ МІНСТЕЦЬ і АМКУ "соплі жує""

КАЖУТЬ НА ЧЕРЗІ 5 І Прямий.Будуть продані йому після непроходу ЄС У ПАРЛАМЕНТ

http://rusjev.net/2019/06/30/medvedchuk-priobrel-telekanal-inter/
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Швидше мудачук і Мінстець купить задешево, чим Мінстець зупинить мудачука. )))
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кучеряво у нас безработные корытчики живут , с персональной пресс службой , за какие шиши такая невиданная роскошь ? а начинали премьером в экономклассе "Вуха Москви" буквально стирчать". Заява пресслужби Яценюка про фейки щодо проекту "Стіна" - Цензор.НЕТ 3679
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Одним із них є такий собі Шнайдер. У грудні минулого року суд визнав, що Шнайдер у себе на ФБ розповсюдив брехню начебто Арсеній Яценюк "живе у шикарному будинку на березі океану" і "вивів з України за кордон мільярди". Суд зобов'язав цю особу спростувати неправду

ДІЙСНО,НЕ З УКРАЇНИ А З СОМАЛІ..

"Вуха Москви" буквально стирчать". Заява пресслужби Яценюка про фейки щодо проекту "Стіна" - Цензор.НЕТ 72
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Если непонятное слово "Вануату", куда якобы недавно сбежал с семьёй Яценюк, употребить рядом со словом "стена", то в мозгах дебилов легко умещаются все 24 виллы Яценюка во Флориде. Но наилучший результат даёт слово "кролик". Гы-гы-гы, это так прикольно!
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Деньги на стену выделили, стены нет. Яценюк миллиардером стал.

Но все это «рука Москвы»
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Пєтю, - чути з балачок, -
Хтось подьоргав за стручок,
З'ясувалось пізже, ***, -
То була рука Кремля!

"Вуха Москви" буквально стирчать". Заява пресслужби Яценюка про фейки щодо проекту "Стіна" - Цензор.НЕТ 4751
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Арсений Яценюк признается в любви Николаю Азарову.
[Арсений Яценюк признается в любви Николаю Азарову - YouTube]: Посмотри! https://www.youtube.com/watch?v=IOjnBoj5OBI&app=desktop

🤗
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Ай да Сєня, ай да йошкін кот!
Облизав тухєс Бімби Янича з прицмоком. "Вуха Москви" буквально стирчать". Заява пресслужби Яценюка про фейки щодо проекту "Стіна" - Цензор.НЕТ 9986
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5.10. Коммерческая реклама. (Санкции: бан IP на 3 дня).
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Це Сеня дарма про вуха. Всі згадали про кролів.
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Яйценюх пора тебе на нары с петром просто и москва тут абсолютно не причём, не надо сваливать свои преступления на руку кремля, это уже давно не тренд
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Хорошо устроились. Украл-это рука Москвы украла. Убил-это рукам Москвы убила.
Теперь любое преступление свое можно списать на руку Москвы и ничего тебе за это не будет.
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как только начинают говорить о том, что яйценюх кулявлоб с*издил деньги, сразу торчат "ухи мацквы"... а раньше был план "шатун"... все сраслось - яйценюх+парашенко+воры-братья....
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Проект полный отстой, распил бабла очевиден. Через такую стену, разве что куры не перелетят или ежи не пролезут. Это бабло можно было потратить на хорошую технику, а не на сетку рабицу. Позорище одним словом.
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Украинская политика - это не только коррупция, но и плагиат. Например, Яценюк - он успел побывать не только на всех должностях, но и стал кандидатом экономических наук. Модно, престижно, круто? Только его работа - это 70 страниц текстов без ссылок на первоисточники, как установила Татьяна Пархоменко и движение «Дисергейт».
https://goo.gl/aSxQ5Z

🤗
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А во всех других схемах торчат уши Сени...кролика.
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Ну не всё же тебе Сеня кроликов разводить....радует что такие как Поценюк и на пенсии под пристальным взглядом, что затрудняет им насладиться наворованным, аж до ненависти...но всё-равно гнида проколится и всплывут те самые милионы которых по словам Сеньки нет!!
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а про подводный поезд в Китай - это тоже кацапский фейк ?
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Ой не могу,"уши мАсквы"!!!А фуй Путлера там ни где не торчит?А,рот мАсквы,у вас спрашиваю?!Вы свои концы мАсковские хоть бы так не выставляли где не попадя.Один Петя со своей рассейскоф роднёй чего стоит!
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Эх-х , зрада зрадная , на то она и зрада ,, шо не делай , а всё равно - " маловато будет ". "Вуха Москви" буквально стирчать". Заява пресслужби Яценюка про фейки щодо проекту "Стіна" - Цензор.НЕТ 9860 .Хотьбы Яценюк возвёл и " китайскую стену " , всё равно , было бы - "не то пальто " .

Потомушо , нужна не стена , а зрада . "Вуха Москви" буквально стирчать". Заява пресслужби Яценюка про фейки щодо проекту "Стіна" - Цензор.НЕТ 6948 .
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Яценюку респект, а парашоїди хай гавкають!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Уши Москвы" буквально торчат": Заявление пресс-службы Яценюка про фейки о проекте "Стена"
 
 
 
 
 
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