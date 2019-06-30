 "Уши Москвы" буквально торчат": Заявление пресс-службы Яценюка про фейки о проекте "Стена"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-службы Арсения Яценюка относительно появления в сети интернет очередных информационных провокаций на тему проекта "Стена".

Отдельно, в пресс-службе отметили, что суды неоднократно разоблачали информационных провокаторов.

Одним из них является некий Шнайдер. В декабре прошлого года суд признал, что Шнайдер у себя на ФБ распространил ложь, что якобы Яценюк "живет в шикарном доме на берегу океана" и "вывел из Украины за границу миллиарды". Суд обязал это лицо опровергнуть ложь.

Пресс-служба заявляет, что на днях Шнайдер снова распространил провокационную информацию с целью диcкредитуваты проект "Стена" и лично Арсения Яценюка. И он снова попадет в суд. Проиграв один раз - он проиграет еще раз.

Также соответствующий судебный иск получит Ирина Угрюмова за распространение лживой информации в ФБ о том, что семья Яценюка проживает за пределами Украины и владеет незаконными доходами.

"Стоит обратить внимание на то, что "уши Москвы" буквально торчат на сайтах, которые "вентилятором" раскинули лживые публикации в интернете. Достаточно обратить внимание на текст на одном из "интернет-бачков", где ясно и очевидно, что слово "пост" переведено с русского как "должность", хотя речь шла о посте в ФБ (см. Скриншот). Показательно, что отрабатывая годами деньги ФСБ, провокаторы даже не научились делать грамотные переводы, чем выдают своих хозяев и заказчиков", - говорится в заявлении пресс-службы..

"Эти лживые твари не знают границ, раз за разом выдавая информационный яд, повторяя одинаковые мантры, заставляя людей невольно принимать ложь, как правду. Мы снова подчеркиваем, что Арсений Яценюк проживает и работает в Украине. Его жена Терезия работает психологом в государственной больнице в Киеве. Родители проживают в Черновцах. Паспортов иностранных государств не имеют", - заявили в пресс-службе.

В то же время, пресс-служба обратится к администрации ФБ с требованием заблокировать упомянутых провокаторов.

Также пресс-служба предлагает посмотреть настоящие фото обустройства украинско-российской границы.

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