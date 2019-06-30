 Переговоры о возвращении России в ПАСЕ активно велись еще в начале 2019 года, - Кулеба

Об этом рассказал Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.
Однако впоследствии, добавил посол, Европа дала понять России, что вернуться она может и без этих условий. Поэтому российская нота украинскому МИД по морякам появилась не из решения ПАСЕ вернуть российскую делегацию, а потому что истекал конечный срок предоставленный Международным трибуналом ООН.
Кулеба сказал: "Просто так совпало, что в ночь с 24 на 25 июня как раз приняли эту резолюцию, а 25 истекал срок. Поэтому я подтверждаю, что тема моряков в ПАСЕ звучала. Но я убежден, что Россия не собиралась выполнять эти три требования, потому что они понимали, что коалиция в их пользу уже зашла в такое состояние, когда вернет их без уступок. Я думаю, произошло именно так".
Напоминаем, на брифинге в Киеве президент Украины Владимир Зеленский сказал, что решение ПАСЕ для него не стало неожиданностью, потому что когда он разговаривал с Меркель, то решение о возвращении РФ в ПАСЕ "уже было принято".
Ранее Зеленский обвинил украинский парламент и заявил об отсутствии коммуникации с главой МИД Павлом Климкиным. По словам Зеленского, именно из интернета он узнал о ноте РФ относительно возвращения украинских моряков, захваченный вблизи оккупированного Крыма, и об ответной ноте, которую отправил украинский МИД.
25 мая 2019 года Трибунал ООН обязал Россию отпустить захваченных моряков. Россия направила Украине ноту, в которой просит предоставить письменные гарантии участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. МИД Украины заявил в ответ, что предложение РФ "обостряет спор между Украиной и Россией относительно иммунитетов военных кораблей".
Но пришло зебобик...ноль без палочки...зеро на мировой арене...и результат не заставил себя ждать...
Мне важна ваша версия.
Пока не пришли бабломойские...
Із серйозною людиною мати справу це одне, а з жартівником це зовсім інше.
Ну я не знаю. Просто Зеля умив ручки. Міг би хоча би якось зреагувати.
Недаремно перед візитом в Європу Зеля попросив допомоги в дипломатів.
І візит хоч якось відбувся, максимально на пристойному рівні, бо якби не той же Клімкін, то була би ганьба ганебна.
Кожне літо нонстоп ті свати.
Закалібали..
...но пока не тянет... -- почекаем трошки...
Слава Украине!
В реальности великий дыпломат Петя посрался со всеми и оставил Зеленскому пороховую бочку.
надеюсь ето зеленое падло в воскресенье спит, как все президенты?
а значит передышка от дебила на день.....
Проте Зеліна слабкість та нікчемність проявилась на всі 100.
Так сразу поняли, что с Украиной можно не считаться