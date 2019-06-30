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 Политика Украины
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Все про:ПАСЕ (1386) Россия (73203) Кулеба Дмитрий (140)

 Переговоры о возвращении России в ПАСЕ активно велись еще в начале 2019 года, - Кулеба

Переговоры по возврату России в ПАСЕ активизировались еще в начале 2019 года. Для этого Кремль должен был выполнить три условия: вернуть Украине пленных моряков, предоставить доступ Комиссару Совета Европы по правам человека в Крым и оплатить взносы.

Об этом рассказал Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

Однако впоследствии, добавил посол, Европа дала понять России, что вернуться она может и без этих условий. Поэтому российская нота украинскому МИД по морякам появилась не из решения ПАСЕ вернуть российскую делегацию, а потому что истекал конечный срок предоставленный Международным трибуналом ООН.

Кулеба сказал: "Просто так совпало, что в ночь с 24 на 25 июня как раз приняли эту резолюцию, а 25 истекал срок. Поэтому я подтверждаю, что тема моряков в ПАСЕ звучала. Но я убежден, что Россия не собиралась выполнять эти три требования, потому что они понимали, что коалиция в их пользу уже зашла в такое состояние, когда вернет их без уступок. Я думаю, произошло именно так".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Россия и Европа решат, что могут договориться за нашей спиной, то будут навязывать стратегию и тактику РФ, - Климкин

Напоминаем, на брифинге в Киеве президент Украины Владимир Зеленский сказал, что решение ПАСЕ для него не стало неожиданностью, потому что когда он разговаривал с Меркель, то решение о возвращении РФ в ПАСЕ "уже было принято".

Ранее Зеленский обвинил украинский парламент и заявил об отсутствии коммуникации с главой МИД Павлом Климкиным. По словам Зеленского, именно из интернета он узнал о ноте РФ относительно возвращения украинских моряков, захваченный вблизи оккупированного Крыма, и об ответной ноте, которую отправил украинский МИД.

25 мая 2019 года Трибунал ООН обязал Россию отпустить захваченных моряков. Россия направила Украине ноту, в которой просит предоставить письменные гарантии участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. МИД Украины заявил в ответ, что предложение РФ "обостряет спор между Украиной и Россией относительно иммунитетов военных кораблей".

Читайте: На каждой встрече с европейскими лидерами я поднимал вопрос возвращения РФ в ПАСЕ, но решение уже было принято, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3134857
 
 
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...ничего не обещал...и никому и ничего не должен...😀
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Они велись с момента как паРашу от туда вытурили...но целеноправленная работа украинского МИДа...и поддержка Президента...а так же отношение к Президенту Порошенко в мире не позволяли вернуть паРашу в ПАСЕ..
Но пришло зебобик...ноль без палочки...зеро на мировой арене...и результат не заставил себя ждать...
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А "непререкаемый" Петин авторитет на шашни Трампа с х@йлом не распространялся?
Мне важна ваша версия.
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Русня туда лезла с 2014 когда ее выперли. Без-ус-пеш-но.
Пока не пришли бабломойские...
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Ниверююююююю. При мощном международнике пэтьки такого не могло быть
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Правильно Припорохе не было но ЗЕбилы выбрали укуренного Скомороха вот и результат!
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Між зебілом і 70 млн вибрали останнє. Вміють гроші рахувати.
Із серйозною людиною мати справу це одне, а з жартівником це зовсім інше.
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Знати і промовчати...
Ну я не знаю. Просто Зеля умив ручки. Міг би хоча би якось зреагувати.
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Підставили..
Недаремно перед візитом в Європу Зеля попросив допомоги в дипломатів.
І візит хоч якось відбувся, максимально на пристойному рівні, бо якби не той же Клімкін, то була би ганьба ганебна.
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то о чём ты сейчас пишешь входит в обязанности Климкина вне зависимости от фамилии президента, не понимаю почему ещё Зе должен просить помощи у Климкиных
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а он и среагировал,вон завтра * сваты* по 1+1 начинаются
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ЗНОВУ ?!
Кожне літо нонстоп ті свати.
Закалібали..
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-- хм.. -- я себе тихонечко надюсь, шо по Украине, ещё 1 разок без страха проедусь! -- это ж моя Страна!
...но пока не тянет... -- почекаем трошки...
Слава Украине!
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В пропаганде минстеця Пьетя создал очень мощную и стабильную антироссийскую коалицию.
В реальности великий дыпломат Петя посрался со всеми и оставил Зеленскому пороховую бочку.
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да да - порох ****... - слышали.....
надеюсь ето зеленое падло в воскресенье спит, как все президенты?
а значит передышка от дебила на день.....
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Тобто - за каденції "сивочолого гетьмана і батька нації".. А прихильники петі, намагаються повісити цей провал виключно на новообраного Президента пана Зеленського.. Я так розумію, що ще років зо п'ять - бідемо розгрібати авгієві конюшні з гноєм, котрий тиди наклав петя..
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Ми не можемо знати напевно, чи повернули би росію, якби Петя лишився...
Проте Зеліна слабкість та нікчемність проявилась на всі 100.
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деда точно мозгами поправился на каденции - ну нет колес от деменции...
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Правильно, как увидели первые рейтинги Зелебобика.
Так сразу поняли, что с Украиной можно не считаться
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чо, свиньи, когда новый майдан под лозунгом "свинарник це азия"
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Климкин тоже говорил что решение было принято еще до выборов.
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А ************ идиотов не попускает.У них Зеленский виноват в том,что 5 лет дебилы Украину представляли в ПАСЕ и достали всех своим идиотизмом,а их хозяйка Петя Порошенко и его свора тотальной коррупцией,продажностью и охреневшестью!Ведя и увеличивая бизнес с рашкой,всем ездить рассказывать про возникший на даунбассе"конфликт"(слова Геращенко),что вы рашикам санкции вводите,а сами тварюки не мычали,не телились.Роттердам+ у них,уголек из рАссеи и даунбасса,Медведчук на прямую из мАсквы,заводы Порошенко всех мастей по всей рашке,завоз отработанных деталей из рашки на заводы оборонки партнерами Порошенко,убийства журналистов и ни одного результата,кроме фейкового убийства Бабченко(да и там без результата)и т.д.А Зеленский виноват...Да облейтесь кислотой потрохотвари!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПереговоры о возвращении России в ПАСЕ активно велись еще в начале 2019 года, - Кулеба
 
 
 
 
 
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