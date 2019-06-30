 Комитет ВР по иностранным делам рассмотрит увольнение главы МИД Климкина 1 июля

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадское", об этом сообщила глава комитета депутат Анна Гопко.

По ее словам, Комитет также рассмотрит назначение Вадима Пристайко на должность главы МИД Украины. Кроме того, депутаты обсудят ситуацию в Парламентской ассамблее Совета Европы.

11 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об отставке Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначении на этот пост Вадима Пристайко.

Сам Климкин попросил депутатов поддержать его отставку.

Напомним, 30 мая президент Украины внес в Верховную Раду проекты представлений об увольнении министра иностранных дел Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака.

31 мая Климкин обратится к депутатам Верховной Рады за поддержкой своего заявления об отставке с поста министра иностранных дел.

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Однако 6 июня Верховная Рада отказала президенту Зеленскому в увольнении Климкина, Полторака и Грицака. Вечером того же дня представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук выразил убеждение, что Зеленский на следующей неделе вновь внесет представления на увольнения Климкина, Полторака и Грицака, а также Генерального прокурора Украины Юрия Луценко.