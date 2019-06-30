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 Политика Украины
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Все про:увольнение (1599) Климкин (2240) Гопко (106) Пристайко (109)

 Комитет ВР по иностранным делам рассмотрит увольнение главы МИД Климкина 1 июля

Комитет Верховной Рады Украины по иностранным делам рассмотрит вопрос об увольнении главы Министерства иностранных дел Украины Павла Климкина 1 июля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадское", об этом сообщила глава комитета депутат Анна Гопко.

По ее словам, Комитет также рассмотрит назначение Вадима Пристайко на должность главы МИД Украины. Кроме того, депутаты обсудят ситуацию в Парламентской ассамблее Совета Европы.

11 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об отставке Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначении на этот пост Вадима Пристайко.

Сам Климкин попросил депутатов поддержать его отставку.

Напомним, 30 мая президент Украины внес в Верховную Раду проекты представлений об увольнении министра иностранных дел Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака.

31 мая Климкин обратится к депутатам Верховной Рады за поддержкой своего заявления об отставке с поста министра иностранных дел.

Также на Цензор.НЕТ: Климкин вновь просит Раду отправить его в отставку

Однако 6 июня Верховная Рада отказала президенту Зеленскому в увольнении Климкина, Полторака и Грицака. Вечером того же дня представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук выразил убеждение, что Зеленский на следующей неделе вновь внесет представления на увольнения Климкина, Полторака и Грицака, а также Генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Источник: https://censor.net.ua/n3134856
 
 
 Топ комментарии
 
Единственный нормальный человек , который думает головой , а не жопой клоуна . Паша , спасибо !
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Если б не Климкин русня уже б бегала с бумагой где Украина признает что "Крым-росия".Климкин последний шлагбаум для путинского реванша...
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Не терпится слить страну "братушкам"?
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Единственный нормальный человек , который думает головой , а не жопой клоуна . Паша , спасибо !
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За безВиз с фашистской рассосией .Спасибо Паша от всей нашей ваты
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Он оно че)) Так слуга урода хотчет ввести визы для козлостана.
И климкин мешет. Серьйозно? Комитет ВР по иностранным делам рассмотрит увольнение главы МИД Климкина 1 июля - Цензор.НЕТ 1023
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Envoy - Паша был против виз с рашей и прекращения с нею сообщения...

Паша коллаборант ...., но сейчас на фоне команды Зе-сопли, Паша конечно смотрится мощным державником и украинским националистом.... Комитет ВР по иностранным делам рассмотрит увольнение главы МИД Климкина 1 июля - Цензор.НЕТ 8026
Вот такой вот парадокс...
Все познается в сравнении...
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Спасибо Министру иностранных дел Украины!

Позор Зелёной Шмаркле !
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Envoy - если я скажу ему спасибо, то плюну в лицо нормальным, сильным дипломатам патриотам..

Таким как Огрызко к примеру....
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Он тебя спас из плена?Или бухали вместе и он за тебя расплатился?Хотя о чем это я.Такие как он и его хозяйка Порошенко,не особо тратят свои финанасы на всякую шалупонь типа тебя.Они наоборот,тратят твои деньги,а своё берегут,привычка знаетели.А не желаешь на военном катерке под мостом керченским покататся с пропуском от Пети?И когда тебя таки не убьют,как рассчитывал Петя,а просто возьмут в плен и вывезут в мАскву в ФСБэшные застенки,и ты там посидишь несколько годков,шоб твоим освобождением Климкин занялся?
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Конфликт между президентом и порошезрадой продолжается
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Тіло президента бореться з організмом президента.
Народжений колупатися в олів"є може сісти в крісло президента, за допомогою зебілів, але президентом ніколи не стане. Як янук.
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Слышь,а тело жырного диабетика жидовско-малдавской национальности Пети Порошенко голубых кровей шоли?Дык хрен там!Такая же херня малдавская жравшая оливье,как и остальные.Обычный жлоб,сын жлоба,муж жлобовки и детки такие же.Жлобье дорвавшееся до власти,а ещё и убийца родного брата!
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Это чё за поток мыслей без сознания ? Тебе космос не шепчет что зеленский убил своего брата голоборотько и занял его место Президента ?
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Бггг) даже на фоне звиздижа зебильного Петя только поднимается над недоразвитым зебобой -и ничего, зебобики, вы с этим поделать не можете)))
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Да Парашенко такое же дерьмо воровское, окружившее себя отбросами ворами и сепарами. А самый большую пакость оно сделало ето задавило революцию и патриотов и привело рыгов к власти. Все что сейчас творится ето сделал Парашенко притом нарошно.Я уже давно говорил что Парашенко ето очень хитрая и коварная мразь, на фоне которой Януковощ и остальные как беспомощные наивные котята. Оно делает пакости не открыто а создает условия благодаря которым черные силы вылазят на верх а Парашенко как бы непричем к всему етому и всегда какая бы власть не пришла он всегда найдет себе теплое местечко для своих черных дел. .
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Конфликт с Клоуном-истериком ?

Никакого конфликта нет, есть "послали куда подальше" 💉😀
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Раз конфликта нету,то и климкина с парашенка нету
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Бідненький презЕ, не дав поганий порошезрадний Клімкін українські інтереси похрінить. Стільки справ зробив би Вовочка одночасно. І моряків покарав би за виконання "злочинного" наказу Пороха, і катери подарував би москалям, і крим визнав би москальським, і харконув би в морду Міжнародному Трибуналу, за визнання РОСІЇ ВИННОЮ в затриманні українських моряків. І піар для Вовочок був би, а так... Цей Клімкін всі плани зруйнував. ПрАтівний
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Не Освобождение моряков будет на совести климкина
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Али! -- Крым ваш! ...по идее, но никому, кроме вас ненужен. А я с удовольствием -- в Татарский Крым! *)
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Вы давно слили страну рашке,просто вы об этом не знаете
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Если б не Климкин русня уже б бегала с бумагой где Украина признает что "Крым-росия".Климкин последний шлагбаум для путинского реванша...
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К сведению ,агенты кремля не уходили из Украины и были и есть во всех звеньях цепи власти
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Есть "агенты", а есть полезные идиоты. Я пока не понял из каких буратина
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Как говаривал один мой знакомый,херово быть бестолковым и не видеть очевидные вещи
Сдача крыма,донбасса,снижение уровня жизни,лжепатриотизм,договорняки между олигархатом ,лже борьба с коррупцией и многое другое унижающее достоинства украинцев
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При Порохе сидели под плинтусом, а при Шмаркле повылазили
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Можете розглядати що завгодно.. Але рівно через три тижні цій ВР буде винесено вирок народом України.. Не з народом буля всі п'ять років своїх повноважень ця ВР.. Петя - це не народ України і не Україна.. Сподіваюсь , в новообраній Раді не буде петі, медведчука=бойко-рабіновіча та вілкула-гєпи-труханова - вони для мене - однаковісіньке зло для України..
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Чим "слуга уроду" відрізняється від мертвечука?. По пунктам
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Леонід, згідно соцопитувань, мертвечуки набирають більше 10%..... то як їх не буде?
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К сожалению, народ Украины не только 10 процентов откровенной ваты, но и 75 латентной , к которой относишься и ты, Леонид.
Мертвечук твой классовый родственник.
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Самый худший из министров за все существование...его судить за измену родине нужно.
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Как тебя Вася от Климкина вспучило! 💨
Шаурма несвежая попалась? 😀
К пане Уляне на уколы в голову быстренько !💉🤕
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Не уволят того кацапского
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Був Огризко, Дещиця, а Порошенко затягнув Клімкіна і тепер кацап'є рило в Європі.
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Зря конечно ЗЕ ето делает. Ой, зря. Наверное единственный человек который в сегодняшней власти знает как разговаривать с кремлевской мразью.
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Климкин поломал Клоуну договорную пиар-схему с моряками
Поэтому то он так заистерил.
Украина его не интересует
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увольте Климкина немедленно - он мешает крысе шаурму жрать...
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Кремль дуже роздратований діями Клімкіна - Зеленський "провалив" завдання!
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Судя по тому что ЗЕ увольняет Климкина за то что тот не дал ЗЕ подписать миролюбную угоду за возвращение моряков то боюсь что Пристайко продажная крыса которая пристанет на любые условия Ху*ла ради кратковременного пиара Зеленского. Нельзя менять 40 миллионов украинцев и Украину на 24 моряка.
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Если Зеленский собирается обменять 24 моряка на крым, то походу остальных пленных которых у Ху*ла еще несколько сотен придется менять на Киев. Комитет ВР по иностранным делам рассмотрит увольнение главы МИД Климкина 1 июля - Цензор.НЕТ 5038
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С крымом можно было попрощааться в 2014 году
Никакая тварь не отдаст Украине назад
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Географически Крым - часть Украины.
О его будущем делай выводы сам 😀
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Климкин - последний из могикан....
дальше воши.
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Ага. Пусть звиздует в свой Курск к остальным могиканам.
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Климкину Respect! А Зё пусть лучше делает то что у него лучше всего получается - играет хреном на рояле... )))
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Павлу Клімкіну подяка за відданість і службу Україні!
Один із найрозумніших міністрів!
Подивимось кого Зелебенський вибере в міністри, якогось сантехніка із кварталу!
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Климкину Respect! А Зё пусть лучше делает то что у него лучше всего получается - играет хреном на рояле... )))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомитет ВР по иностранным делам рассмотрит увольнение главы МИД Климкина 1 июля
 
 
 
 
 
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