 Комитет ВР по иностранным делам рассмотрит увольнение главы МИД Климкина 1 июля

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадское", об этом сообщила глава комитета депутат Анна Гопко.
По ее словам, Комитет также рассмотрит назначение Вадима Пристайко на должность главы МИД Украины. Кроме того, депутаты обсудят ситуацию в Парламентской ассамблее Совета Европы.
11 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об отставке Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначении на этот пост Вадима Пристайко.
Сам Климкин попросил депутатов поддержать его отставку.
Напомним, 30 мая президент Украины внес в Верховную Раду проекты представлений об увольнении министра иностранных дел Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака.
31 мая Климкин обратится к депутатам Верховной Рады за поддержкой своего заявления об отставке с поста министра иностранных дел.
Также на Цензор.НЕТ: Климкин вновь просит Раду отправить его в отставку
Однако 6 июня Верховная Рада отказала президенту Зеленскому в увольнении Климкина, Полторака и Грицака. Вечером того же дня представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук выразил убеждение, что Зеленский на следующей неделе вновь внесет представления на увольнения Климкина, Полторака и Грицака, а также Генерального прокурора Украины Юрия Луценко.
И климкин мешет. Серьйозно?
Паша коллаборант ...., но сейчас на фоне команды Зе-сопли, Паша конечно смотрится мощным державником и украинским националистом....
Вот такой вот парадокс...
Все познается в сравнении...
Позор Зелёной Шмаркле !
Таким как Огрызко к примеру....
Народжений колупатися в олів"є може сісти в крісло президента, за допомогою зебілів, але президентом ніколи не стане. Як янук.
Никакого конфликта нет, есть "послали куда подальше" 💉😀
Сдача крыма,донбасса,снижение уровня жизни,лжепатриотизм,договорняки между олигархатом ,лже борьба с коррупцией и многое другое унижающее достоинства украинцев
Мертвечук твой классовый родственник.
Шаурма несвежая попалась? 😀
К пане Уляне на уколы в голову быстренько !💉🤕
Поэтому то он так заистерил.
Украина его не интересует
Никакая тварь не отдаст Украине назад
О его будущем делай выводы сам 😀
дальше воши.
Один із найрозумніших міністрів!
Подивимось кого Зелебенський вибере в міністри, якогось сантехніка із кварталу!