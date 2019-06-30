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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:драка (1729) Киев (17653) Нацполиция (9617) стрельба (2468)

 Иностранцы устроили в киевском кафе драку со стрельбой, ранен 1 человек, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве в кафе, расположенном на улице Автозаводской, в результате конфликта между компаниями отдыхающих один из участников инцидента получил огнестрельное ранение ноги.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Иностранцы устроили в киевском кафе драку со стрельбой, ранен 1 человек, - Нацполиция 01

Свидетели происшествия сообщили, что в заведении произошел конфликт между мужчинами. Позже к одному из них присоединились его друзья и словесная перепалка переросла в драку. После этого один из участников ссоры достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в оппонента. Пострадавший получил ранение ноги, и ему вызвали скорую.

Между тем компания "стрелка" скрылась с места происшествия на автомобиле. Оперативный дежурный ввел специальный полицейский план для задержания злоумышленников. Уже через час по улице Андрея Малышко правоохранители остановили похожий по ориентировке автомобиль, в котором находилась компания мужчин и две девушки.

Иностранцы устроили в киевском кафе драку со стрельбой, ранен 1 человек, - Нацполиция 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Драка со стрельбой произошла возле студенческого общежития в Киеве

В салоне иномарки полицейские нашли предмет, похожий на пистолет, а при поверхностном осмотре у девушек обнаружили пакет с таблетками белого цвета. Все запрещенные предметы направили на проведение экспертиз.

Иностранцы устроили в киевском кафе драку со стрельбой, ранен 1 человек, - Нацполиция 03

Правоохранители установили личности злоумышленников. Это - четверо граждан другого государства. Их задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Также смотрите: Пожилой мужчина избил парня, справлявшего малую нужду в центре Киева. ВИДЕО

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3134854
 
 
 Топ комментарии
 
судя по пикселям - горячие афрокавказские посоны )
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судя по пикселям - горячие афрокавказские посоны )
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))ви дуже близьки до істини. Египет та сліди Нахов якраз про афрокавказьких посонів
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))) та ну нах!!!! ну знал, шо украинский борщ, бурячиху, полтавськи галушкы,......, даже русскую водку, боярышник, французкий коньяк и шотландский виски армяне изобрели. но шоб и фараон! чесно, не знал )
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Та хрін його знає... може, то духовні особи з Ватікану посварилися через тонкощі трактування манускриптів св. Франциска Ассизького (1181-1226) в контексті середньовічного теоцентризму
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)))))))))))))))) а может и схоластики, разошлись в числе чертей, нащитанных сидящими на конце иглы шприца.
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До речі, одна з РЕАЛЬНИХ тем середньовічних схоластичних диспутів - "що було б, якби Христос прийшов на землю у вигляді огірка?"
А от дійсно цікаво...
1. Замість розп'яття та воскресіння - чи було б маринування з подальшим чудесним поверненням у свіжий вигляд?
2. Що було б символом християнства - діжка чи трилітрова банка?
3. Апостол Фома Маловірний був би Фома Малосольний?
4. Маринувати огірки - це богоугодна справа чи радикальний сатанізм?
5. Якщо богоугодна - то чи було б причастя у вигляді огірка та розсолу? (в певних ситуаціях вранці - те, що треба...)
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ну и... а кацапье вонючее разве не иностранцы или иноЗасранцы
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це типові представники руху нових сил Иностранцы устроили в киевском кафе драку со стрельбой, ранен 1 человек, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9173 постріляли в одному кафе і з новою силою рушили до наступного Иностранцы устроили в киевском кафе драку со стрельбой, ранен 1 человек, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9173
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Та ні, то саудівські принци з дубайськими шейхами посварилися.
От же ж багаті лобуряки з нафтобаксів як бісяться!
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от буржуї кляті...
(рябчика не поділили...чи ананас?)
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вонючие азеры,которые постоянно у "гулливера" трутся
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Навіщо так подавати новини, не вказавши громадянство?
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Чтобы избежать обвинения в "разжигании межнациональной розни". Укажи вам страну и национальность этих "детей гор" - вмиг "разжигать" начнете, а Бутусову потом штраф плати, а он еще за "Нарика" по петиному суду не все выплатил.
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Ну тоді який сенс в таких новинах - "Дехто декому прострілив ногу"? Нафіга їх взагалі публікувати?
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Нужно поддерживать градус "желтизны", до "СПИД-инфо", еще, канеш, далековато, но вот с "Московским Комсомольцем" такая статья уже соперничать может. А там, глядишь, и рекламодатели толпою навалятся, вслед за такими то тиражами/просмотрами...
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за бабки Бутусова не переживай ,он на одной рекламе что висит на сайте поднимает не хило Иностранцы устроили в киевском кафе драку со стрельбой, ранен 1 человек, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8723
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Если бы Бутус-бек "не хило подымал на рекламе", то вел бы гораздо более независимую "редакционную политику", а не был филиалом порохоботского сервиса "минстець-лайт".
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Тут жалуются что он "порохолюб", а в Антиколорадоса - что зеленый на всю голову. Ну и кому верить то?
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Самый простой маркер, "чьи интересы обслуживает ЦН" - это фотожабы, советую заглянуть также на СФ (Совет Форумчан), и просто подсчитать, количество принимаемых скарг от порохоботов, и их оппонентов, и тогда все вопросы отпадут, "как яйца от продналога".
ЦН - ресурс Турчинова, Турчинов - союзник Порошенка, поэтому ЦН - максимально улеслывый до Мародера Порошенка.
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Рухновосиловцы из страны хачапури, форточников и барсеточников...
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ДЫк какого государства?Или чтоб этих граждан можно было отмазать за бабки их национальность лучше не упоминать на данном сайте?Какие вы толерантно настроенные к чужакам...А своих то не очень бережом...
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Прямо интрига！ кто же эти иностранцы？😀
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у особы, похожей на девушку, обнаружили пакет с предметами, похожими на таблетки белого цвета
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про "особу, похожую на девушку", ***** - сильно.
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щас проводят экспертизу. может то даже "особа похожая на женчину" окажется )))
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родичі міністра мабуть з дерев позлазили в гості до українців
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Форт 12р, страшна зброя) і стріляли за всіма правилами- не у тулуб, а по ногам
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Нах.. домой ! В Украине живут ЛЮДИ , а не животные .
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З поверненням Батоно Сулугуні повертаються і його "інструктора". Більше трешу вазеліни, Авакян паджігай (С)
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Из предмета, похожего на пистолет, выстрелил в человека, отдаленно напоминающего оппонента. Иностранцы устроили в киевском кафе драку со стрельбой, ранен 1 человек, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1416
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Пресс-служба РНС: в связи с регистрацией на выборы в партии батоно Михо состоялась дискуссия по поводу распределения мест в депутатском списке.
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Иностранцы устроили в киевском кафе драку со стрельбой

-- ещё не поздно, ещё не рано -- не ухожу я, из ресторана...*)
Золотые Ворота, на Львовской ... -- ...конец 80хх. - середина 90хх. Киев! -- там у нас так гуло, аж до сих пор дрожит! *)
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шо ты там коктейли трехслойные сладкие пил? и шо там гуло?
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-- а ты там был? -- в 1989 году, хотя бы? -- вот и поговорили...*)
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Если это азербайджанцы (ресторан называется Каспий) - всех, вместе с хозяином заведения (наверняка знает этих землячков) - выслать в айзерботию!!! ибо не куй шастать идите за карабах воевать уроды! позволю себе напомнить, что айзера первые голосовали за возвращение рашки в П А С Е.... а вы их в черную волосатую ж.пу целовать собрались!
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а при внутреннем осмотре что у девушек обнаружили?
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а чо шлюх котопые с кавказцами катались не сфоткали, я бы хоть знал от кого можно сифон со спидом заработать!!!!
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Опять кавказцы украинцев на бутылку сажают и шпилят местных Оксанок.
Наверное патриоты из батальона Дудаева?
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Какие хачики???? Это уже называется "РУХ НОВЫХ СИЛ!". Будьте толерантными и ждите в гости.
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У особы, едва похожей на девушку,обнаружили похожий на пакет предмет..В том похожем на пакет предмете лежал(похоже) ...Похоже мы запутались ))
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Эх, этот журналистский этикет.. 😁

"В салоне иномарки полицейские нашли предмет, похожий на пистолет, а при поверхностном осмотре у девушек обнаружили пакет с таблетками белого цвета. Источник: https://censor.net.ua/n3134854"

В салоне, похожую на иномарку, полицейские, похожие на полицейских, нашли предмет, похожий на пистолет, а при поверхностном осмотре у людей, похожих на девушек обнаружили пакет с таблетками белого цвета, похожие на лекарственные средства, но сильно смахивающие на наркотические средства. 😃😃😁
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ой...кстати...или не кстати))))
а те... иностранцы))) которые угомонили наема... они как...сидят уже?)))
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А может это кацапо - буряты обратно заблудились ? Шибко далече аленя ловили и прытко проскочили всю свою паРашу и оккупированную "лугандонию" .
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Не Австралийские ли это аборигены?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИностранцы устроили в киевском кафе драку со стрельбой, ранен 1 человек, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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