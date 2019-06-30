 Иностранцы устроили в киевском кафе драку со стрельбой, ранен 1 человек, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Свидетели происшествия сообщили, что в заведении произошел конфликт между мужчинами. Позже к одному из них присоединились его друзья и словесная перепалка переросла в драку. После этого один из участников ссоры достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в оппонента. Пострадавший получил ранение ноги, и ему вызвали скорую.
Между тем компания "стрелка" скрылась с места происшествия на автомобиле. Оперативный дежурный ввел специальный полицейский план для задержания злоумышленников. Уже через час по улице Андрея Малышко правоохранители остановили похожий по ориентировке автомобиль, в котором находилась компания мужчин и две девушки.
В салоне иномарки полицейские нашли предмет, похожий на пистолет, а при поверхностном осмотре у девушек обнаружили пакет с таблетками белого цвета. Все запрещенные предметы направили на проведение экспертиз.
Правоохранители установили личности злоумышленников. Это - четверо граждан другого государства. Их задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
А от дійсно цікаво...
1. Замість розп'яття та воскресіння - чи було б маринування з подальшим чудесним поверненням у свіжий вигляд?
2. Що було б символом християнства - діжка чи трилітрова банка?
3. Апостол Фома Маловірний був би Фома Малосольний?
4. Маринувати огірки - це богоугодна справа чи радикальний сатанізм?
5. Якщо богоугодна - то чи було б причастя у вигляді огірка та розсолу? (в певних ситуаціях вранці - те, що треба...)
От же ж багаті лобуряки з нафтобаксів як бісяться!
(рябчика не поділили...чи ананас?)
ЦН - ресурс Турчинова, Турчинов - союзник Порошенка, поэтому ЦН - максимально улеслывый до Мародера Порошенка.
-- ещё не поздно, ещё не рано -- не ухожу я, из ресторана...*)
Золотые Ворота, на Львовской ... -- ...конец 80хх. - середина 90хх. Киев! -- там у нас так гуло, аж до сих пор дрожит! *)
Наверное патриоты из батальона Дудаева?
"В салоне иномарки полицейские нашли предмет, похожий на пистолет, а при поверхностном осмотре у девушек обнаружили пакет с таблетками белого цвета. Источник: https://censor.net.ua/n3134854"
В салоне, похожую на иномарку, полицейские, похожие на полицейских, нашли предмет, похожий на пистолет, а при поверхностном осмотре у людей, похожих на девушек обнаружили пакет с таблетками белого цвета, похожие на лекарственные средства, но сильно смахивающие на наркотические средства. 😃😃😁
а те... иностранцы))) которые угомонили наема... они как...сидят уже?)))