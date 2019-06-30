 Украинский борец Беленюк завоевал "золото" II Европейских игр

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет, в турнире по греко-римской борьбе украинец Жан Беленюк стал чемпионом Европейских игр-2019 в весовой категории до 87 кг.

В финальной схватке за "золото" Беленюк поборол Ислама Аббасова из Азербайджана - 3:1.

"Спасибо всем украинцам, которые меня поддерживали и желали победы. II Европейские игры - это очень важный старт для меня. Я отдался на все 100% и очень рад, что имею медаль высшей пробы", - сказал спортсмен.

"Два предыдущих визита в Беларусь для меня заканчивались поражениями, а сейчас мне удалось поставить жирную хорошую точку в конце Европейских игр. Поздравляю всю Украину, всех болельщиков и всех, кто причастен к этому действу - к прекрасным выступлениям украинской сборной", - добавил Беленюк.



Отметим, сейчас в активе "сине-желтых" в столице Беларуси уже 40 наград - 11 золотых, 14 серебряных и 15 бронзовых.

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