EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Убийство Кирилла Тлявова
 Спорт
  1441  46
Все про:спорт (1728) Беленюк Жан (5)

 Украинский борец Беленюк завоевал "золото" II Европейских игр

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк выиграл золотую медаль на Европейских играх-2019 в Минске (Беларусь), где сегодня проходит заключительный, девятый медальный день.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет, в турнире по греко-римской борьбе украинец Жан Беленюк стал чемпионом Европейских игр-2019 в весовой категории до 87 кг.

В финальной схватке за "золото" Беленюк поборол Ислама Аббасова из Азербайджана - 3:1.

"Спасибо всем украинцам, которые меня поддерживали и желали победы. II Европейские игры - это очень важный старт для меня. Я отдался на все 100% и очень рад, что имею медаль высшей пробы", - сказал спортсмен.

"Два предыдущих визита в Беларусь для меня заканчивались поражениями, а сейчас мне удалось поставить жирную хорошую точку в конце Европейских игр. Поздравляю всю Украину, всех болельщиков и всех, кто причастен к этому действу - к прекрасным выступлениям украинской сборной", - добавил Беленюк.

Украинский борец Беленюк завоевал золото II Европейских игр 01
Отметим, сейчас в активе "сине-желтых" в столице Беларуси уже 40 наград - 11 золотых, 14 серебряных и 15 бронзовых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинец Выхрист завоевал золото Европейских игр в боксе, - НОК

Источник: https://censor.net.ua/n3134853
 
   
 Топ комментарии
 
Вітаю ..Тут на форумі багато прихильників петі вилили тони лайна на пана Жана Беленюка за його входження в виборчий список "Слуги народу".. Інколи тут на форумі антисемітська та расистська риторика постів прихильників колишнього президента України аж зашкалює.. Погано, що адміністрація такого поважного ресурсу не звертає на це жожної уваги..
 показать весь комментарий
 
молодець!
найгарніший наш чорнобривець, вітаємо!
(не хочу про політику!) тож - найщиріші побажання перемог на спортивній ниві !!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
молодець!
найгарніший наш чорнобривець, вітаємо!
(не хочу про політику!) тож - найщиріші побажання перемог на спортивній ниві !!!
 показать весь комментарий
 
 
Як спортсмена я його поздоровляю, а як Слугу народа направляю туди, куди Макар телят не гоняв.
 показать весь комментарий
 
 
Приєднуюсь до вас, наймудріший Аli.
 показать весь комментарий
 
 
А шо такэ?
Оппонент много голосов оттягивает от ПЕСа?
 показать весь комментарий
 
молодец конечно.....
Вот интересно, у него папа или мама этнические украинцы...?
 показать весь комментарий
 
Родился в 1991 году в Киеве от отца-руандийца, погибшего в результате военного переворота в ходе гражданской войны на родине, и матери-украинки. Борьбой занялся в 2000 году.
 показать весь комментарий
 
 
а какая разница? а у вас кто предки?
 показать весь комментарий
 
АoleS - если нет разницы.., то какое дело вам до моих предков...
 показать весь комментарий
 
никакого, а вам есть дело до предков Беленюка
 показать весь комментарий
 
Вітаю ..Тут на форумі багато прихильників петі вилили тони лайна на пана Жана Беленюка за його входження в виборчий список "Слуги народу".. Інколи тут на форумі антисемітська та расистська риторика постів прихильників колишнього президента України аж зашкалює.. Погано, що адміністрація такого поважного ресурсу не звертає на це жожної уваги..
 показать весь комментарий
 
 
Леонид Днепр - ну вот приплели расизм, антисемитизм и зоофилию до кучи...

Я вам бы порекомендовал вечерком прогуляться белым почти в любой стране Африки без охраны..., а в Израиле будучи не евреем занять какую нибудь топ.должность... Украинский борец Беленюк завоевал "золото" II Европейских игр - Цензор.НЕТ 3872
Не нужно быть страусом и делать вид что национальность и цвет кожи не имеет значения в современном Мире...
Имеет и огромное...
Овцам внушают что это не важно....
 показать весь комментарий
 
 
Мені досить того , що я був в Чикаго і бачив на на власні очі.. Щодо Африки - ми ж не Африку будували в України всі п'ять років нікчемної каденції петі, чи все-таки Африку? В порівнюванні результатів рівня доходів ВВП на душу населення - може й Африку вибудовував петя в Україні.. Для пожиттєвої каденції, про котру мріяв петя - Африка або кацапія з Білоруссю - найкращий приклад для наслідування..
 показать весь комментарий
 
 
Низький ВВП ти вважаєш результатом відсутності негрів в усіх трьох гілках влади України?
 показать весь комментарий
 
Ні, це скоріш - проведення політичного та економічного курсу щодо власного народу по прикладу "еліт" Африки.. Злиденним народом - легше керувати, але в Україні злиденний народвсе-таки спромігся винести геть владу, котра його оббирала та йому брехала.. Тому й біснуються так на тутешньому форумі прихильники "сивочолого гетьмана та батька нації", котрий отримав розгром достойний "Книги Гіннеса" 21-го квітня - все брешуть і брешуть, запускають фейки, сіють зерна невдоволення , паніки та апокаліптичні прогнози для України.. Єдине , про забувають проплачені прихильники петі - так це про те , що в суспільства України є вже імунітет проти їхньої брехні.. Чим більше вони обливають брудом петіних опонентів - тим кращий результат на виборах у опонентів петі.. Продовжуйте , петіні прихильники , таку ж інформаційну політику яку ви використовували і на президентських виборах.. Вона принесе результат, який навіть і в страшному сні вам не міг примаритись.. Я дуже задоволений, що ви не змінили тактику з часів 21-го квітня.. Давайте - побільше фейків, матюччя, провокацій, образ, брехні, апокаліптичних прогнозів для України - і петя отримає 21-го липня той результат, ка котрий він заслуговує п'ятьма роками своєї брехливої і нікчемної каденції.. Народ України - все розуміє , і зробить свої висновки 21-го липня.. Десь в цей час через три тижні вже з'являться тут перші результати по екзит пулах.. Прочитаєте їх - не плачте..
 показать весь комментарий
 
А як ти поясниш російськомовність та практичну відсутність етнічних українців серед найбагатших громадян України?
 показать весь комментарий
 
То і ти також - вважаєш петю не українцем? Український борець Беленюк виборов золото II Європейських ігор - Цензор.НЕТ 6650
 показать весь комментарий
 
дед - ты ето... - держись кароче - без вас скучно будет....
 показать весь комментарий
 
далеко ходить не надо,выше твоего поста Бабаич снова пургу гонит на него Украинский борец Беленюк завоевал "золото" II Европейских игр - Цензор.НЕТ 2230
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Мы, белокожие, никогда не сравнимся с темнокожими. Никто так не сыграет в баскетбол, как они! Никто так люто не зачитает рэп, как они, никто так ритмично не станцует, как они, ибо они - особенные! Всевышний наделил их теми талантами, которыми белых - он подло обделил.
От всей души поздравляю Беленюка с победой! Но, за " слугу урода " он ещё пожалеет, что испортил свою репутацию таким легкомыслием.
 показать весь комментарий
 
 
Не подскажете, какие научные открытия сделали чернокожие?
 показать весь комментарий
 
А какие научные открытия сделали *********, и лично ваше сопливое *****? Вопрос риторический
 показать весь комментарий
 
Почему же? ********* придумали много чего... мальчика распятого, коров плачущих, снегирей, старушек-эпилептичек изнасилованных...
 показать весь комментарий
 
Иногда награды достойно не открытие, а закрытие. Закрыть тебя было бы наградой для общества, о белый пещерный скунс с интеллектом таборетки.
 показать весь комментарий
 
погуглите, и не забывайте что люди негроидной расы долгое время не имели возможности и доступа к образованию и тд. и неизвестно сколько эйнштейнов среди них кануло в лету неизвестными
так например и в Украине было при российской сраной ымперии и ссср когда украинцы уничтожались кацапами, уничтожали тех что лучшее их, умнее, талантливее, трудолюбивее
эти отбросы из грязи в князи, московиты, которые навсегда останутся грязью, себя приписали к Руси всегда стремились сделать из украинцев людей второго сорта, отсюда и "окраина" и История Киевский Руси- Украины присвоенная ими
 показать весь комментарий
 
Цэ его выбор,а не твой
И пока он еще никак не показал себя в политическом плане
 показать весь комментарий
 
А он и не покажет. Ибо спортсмены, как правило, политически неграмотные. Они живут другой жизнью, у них тренировки отбирают всё время, от рассвета и до заката. Но, быть лучшими в спорте - это их прерогатива. Вот ведь не просто так, что самый быстрый человек на планете Земля - темнокожий Усейн Болт!
 показать весь комментарий
 
А шахматиста чернокожего встречали? А лыжника? А штангиста? А прыгуна в высоту? И почему белый Украинец Хижняк выиграл золото в боксе?
 показать весь комментарий
 
Табуреткин, какой же ты приметивный .
 показать весь комментарий
 
«ПримИтивный», пишется через «И»..., но Ваша необразованность не удивляет меня.... угадайте почему?
 показать весь комментарий
 
Пачиму? Патамушта: Прашу падергат и ждать атвета. Если ниатвичают, прашу стучать. Сава.
Кстати, не хочу вас расстраивать, но у вас пунктуационная шизофрения.
 показать весь комментарий
 
...Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрість би була своя.
А то залізете на небо:
«І ми не ми, і я не я,
І все те бачив, і все знаю,
Нема ні пекла, ані раю.
Немає й бога, тільки я!
Та куций німець узлуватий,
А більш нікого!..» - «Добре, брате,
Що ж ти такеє?»

«Нехай скаже
Німець. Ми не знаєм».
Отак-то ви навчаєтесь
У чужому краю!
Німець скаже: «Ви моголи».
«Моголи! моголи!»
Золотого Тамерлана
Онучата голі.
Німець скаже: «Ви слов'яни».
«Слов'яни! слов'яни!»
Славних прадідів великих
Правнуки погані!
І Коллара читаете
З усієї сили,
І Шафарика, і Ганка ,
І в слов'янофіли
Так і претесь... І всі мови
Слов'янського люду -
Всі знаєте. А своєї
Дасть бі... Колись будем
І по-своєму глаголать,
Як німець покаже
Та до того й історію
Нашу нам розкаже,-
Отоді ми заходимось!..
Добре заходились
По німецькому показу
І заговорили
Так, що й німець не второпа,
Учитель великий,
А не те, щоб прості люди.
А ґвалту! а крику!
«І гармонія, і сила,
Музика та й годі.
А історія!.. поема
Вольного народа!
Що ті римляни убогі!
Чортзна-що - не Брути!
У нас Брути! і Коклеси!
Славні, незабуті!
У нас воля виростала,
Дніпром умивалась,
У голови гори слала,
Степом укривалась!»
Кров'ю вона умивалась,
А спала на купах,
На козацьких вольних трупах,
Окрадених трупах!
Подивіться лишень добре,
Прочитайте знову
Тую славу. Та читайте
Од слова до слова,
Не минайте ані титли ,
Ніже тії коми,
Все розберіть... та й спитайте
Тоді себе: що ми?..
Чиї сини? яких батьків?
Ким? за що закуті?..
....»
 показать весь комментарий
 
и чувство ритма у них прирождённое
 показать весь комментарий
 
женская сборная США в полуфинале с англичанками 2-го июля..
 показать весь комментарий
 
Кто в курсе коэффициентов букмекеров на схватку Беленюк(СН) vs Тадеев(Оппоблок) у трибуны ВР?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинский борец Беленюк завоевал "золото" II Европейских игр
 
 
 
 
 
 вверх