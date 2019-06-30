 Украинский борец Беленюк завоевал "золото" II Европейских игр

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет, в турнире по греко-римской борьбе украинец Жан Беленюк стал чемпионом Европейских игр-2019 в весовой категории до 87 кг.
В финальной схватке за "золото" Беленюк поборол Ислама Аббасова из Азербайджана - 3:1.
"Спасибо всем украинцам, которые меня поддерживали и желали победы. II Европейские игры - это очень важный старт для меня. Я отдался на все 100% и очень рад, что имею медаль высшей пробы", - сказал спортсмен.
"Два предыдущих визита в Беларусь для меня заканчивались поражениями, а сейчас мне удалось поставить жирную хорошую точку в конце Европейских игр. Поздравляю всю Украину, всех болельщиков и всех, кто причастен к этому действу - к прекрасным выступлениям украинской сборной", - добавил Беленюк.
Отметим, сейчас в активе "сине-желтых" в столице Беларуси уже 40 наград - 11 золотых, 14 серебряных и 15 бронзовых.
найгарніший наш чорнобривець, вітаємо!
(не хочу про політику!) тож - найщиріші побажання перемог на спортивній ниві !!!
Оппонент много голосов оттягивает от ПЕСа?
Вот интересно, у него папа или мама этнические украинцы...?
Спасибо...
Я вам бы порекомендовал вечерком прогуляться белым почти в любой стране Африки без охраны..., а в Израиле будучи не евреем занять какую нибудь топ.должность...
Не нужно быть страусом и делать вид что национальность и цвет кожи не имеет значения в современном Мире...
Имеет и огромное...
Овцам внушают что это не важно....
От всей души поздравляю Беленюка с победой! Но, за " слугу урода " он ещё пожалеет, что испортил свою репутацию таким легкомыслием.
так например и в Украине было при российской сраной ымперии и ссср когда украинцы уничтожались кацапами, уничтожали тех что лучшее их, умнее, талантливее, трудолюбивее
эти отбросы из грязи в князи, московиты, которые навсегда останутся грязью, себя приписали к Руси всегда стремились сделать из украинцев людей второго сорта, отсюда и "окраина" и История Киевский Руси- Украины присвоенная ими
И пока он еще никак не показал себя в политическом плане
Кстати, не хочу вас расстраивать, но у вас пунктуационная шизофрения.
То й мудрість би була своя.
А то залізете на небо:
«І ми не ми, і я не я,
І все те бачив, і все знаю,
Нема ні пекла, ані раю.
Немає й бога, тільки я!
Та куций німець узлуватий,
А більш нікого!..» - «Добре, брате,
Що ж ти такеє?»
«Нехай скаже
Німець. Ми не знаєм».
Отак-то ви навчаєтесь
У чужому краю!
Німець скаже: «Ви моголи».
«Моголи! моголи!»
Золотого Тамерлана
Онучата голі.
Німець скаже: «Ви слов'яни».
«Слов'яни! слов'яни!»
Славних прадідів великих
Правнуки погані!
І Коллара читаете
З усієї сили,
І Шафарика, і Ганка ,
І в слов'янофіли
Так і претесь... І всі мови
Слов'янського люду -
Всі знаєте. А своєї
Дасть бі... Колись будем
І по-своєму глаголать,
Як німець покаже
Та до того й історію
Нашу нам розкаже,-
Отоді ми заходимось!..
Добре заходились
По німецькому показу
І заговорили
Так, що й німець не второпа,
Учитель великий,
А не те, щоб прості люди.
А ґвалту! а крику!
«І гармонія, і сила,
Музика та й годі.
А історія!.. поема
Вольного народа!
Що ті римляни убогі!
Чортзна-що - не Брути!
У нас Брути! і Коклеси!
Славні, незабуті!
У нас воля виростала,
Дніпром умивалась,
У голови гори слала,
Степом укривалась!»
Кров'ю вона умивалась,
А спала на купах,
На козацьких вольних трупах,
Окрадених трупах!
Подивіться лишень добре,
Прочитайте знову
Тую славу. Та читайте
Од слова до слова,
Не минайте ані титли ,
Ніже тії коми,
Все розберіть... та й спитайте
Тоді себе: що ми?..
Чиї сини? яких батьків?
Ким? за що закуті?..
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