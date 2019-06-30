 На Донбассе - не замороженный конфликт, как некоторые хотели бы думать, - экс-глава ЦРУ Петреус

Об этом заявил в интервью журналу НВ американский генерал Дэвид Петреус, бывший глава ЦРУ, сообщает Цензор.НЕТ.
Комментируя вопрос о том, какие дополнительные виды вооружений было бы полезно получить украинской армии, чтобы на равных противостоять российской агрессии, Петреус отметил "достаточно хорошую" обеспеченность профессиональными кадрами и вооружение украинской армии. При этом, по его словам, имело бы смысл "усилить защиту и методы сдерживания".
"Это ведь не замороженный конфликт, как в Грузии, как некоторые хотели бы думать. Это горячий конфликт, где обмен огневыми ударами — ежедневная рутина. Россия старается сохранять его на таком уровне и при этом не идти на обострение, поскольку санкции эффективно давят на нее", — дал экс-глава ЦРУ свою оценку ситуации на Донбассе.
Петреус возглавлял Центральное разведывательное управление США в 2011—2012 годах, в эпоху президентства Барака Обамы, до этого командовал военными операциями на Гаити, в Боснии, Ираке и Афганистане. Сегодня он входит в число руководителей инвестиционного фонда KKR и является одним из ключевых аналитиков программ военной помощи США.
уберите оттуда ряшку - войны тут же не будет....
Для ряшки деньги на первом месте,а величие на втором.
Даже по другому.
От большого количества денег раздувается величие.
ой мать - кажись володя
та не - он тупее....
G20...
Але ж як трісьот... як трісьот, мамо рідна!
На сколько там по росстату увеличилось число "потерянных кормильцев"с2014-2017? 80.000?
А сколько физических инвалидов? Более 300.000? Не многовато для ихтамнету?
Западу очень хочется заморозить конфликт между Украиной и рашей
Замороженный конфликт Западу не выгоден....
Запад бы устроила капитуляция Украины....
лисимботоксним чортом