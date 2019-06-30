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 Политика Украины
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 На Донбассе - не замороженный конфликт, как некоторые хотели бы думать, - экс-глава ЦРУ Петреус

Агрессия России на Донбассе — это настоящий горячий, а не замороженный конфликт

Об этом заявил в интервью журналу НВ американский генерал Дэвид Петреус, бывший глава ЦРУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Комментируя вопрос о том, какие дополнительные виды вооружений было бы полезно получить украинской армии, чтобы на равных противостоять российской агрессии, Петреус отметил "достаточно хорошую" обеспеченность профессиональными кадрами и вооружение украинской армии. При этом, по его словам, имело бы смысл "усилить защиту и методы сдерживания".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Меня очень поразил профессионализм украинских сил", - генерал США Петреус посетил район проведения ООС. ФОТОрепортаж

"Это ведь не замороженный конфликт, как в Грузии, как некоторые хотели бы думать. Это горячий конфликт, где обмен огневыми ударами — ежедневная рутина. Россия старается сохранять его на таком уровне и при этом не идти на обострение, поскольку санкции эффективно давят на нее", — дал экс-глава ЦРУ свою оценку ситуации на Донбассе.

Петреус возглавлял Центральное разведывательное управление США в 2011—2012 годах, в эпоху президентства Барака Обамы, до этого командовал военными операциями на Гаити, в Боснии, Ираке и Афганистане. Сегодня он входит в число руководителей инвестиционного фонда KKR и является одним из ключевых аналитиков программ военной помощи США.

Читайте: Запрос должен быть сделан на высокоточные ракеты и радары, - генерал США Петреус о видах вооружений, которые помогли бы Украине отразить агрессию РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3134852
 
   
 Топ комментарии
 
ето вам бы так хотелось - но нет...
уберите оттуда ряшку - войны тут же не будет....
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на Донбасе война Украины с ряшкой.
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Вообще не понимаю почему по инициативе Пидорашки Украину поделили на части типо *крым*, *дамбас*, *западная украина*, *юго-восток*, *центральная украины*, *закарпатье*. Ведь когда Гитлер напал на шаветский шаюз то не говорили что немецкие войска напали на *белорускую губернию* или *курскую волость*. Ето только окупанту выгодно делить на части окупированную страну так как Гитлер поделил Чехию на *судеты* западные и южные и тд. чтобы рвать как акула территорию по кускам и типо не воевать со всей страной в глазах мировой общественности. К сожалению в Украине все повелись и работают на пропаганду кремля называя часть Украины каким то *дамбасом* или *юго-востоком*. Особенно ето хорошо заметно и постоянно встречается в речах наших самых известных проросийских сепаратистов типо рыгоаналов.
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-- и с самой собой...
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ето вам бы так хотелось - но нет...
уберите оттуда ряшку - войны тут же не будет....
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-- интересное Предложение с Вашей стороны: Убрать ряшку! ...у Вас есть варианты? *)
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Так кто ж сам с собой воюет, если вы согласились с тем, что убрав Парашию можно прекратить войну?
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рашку можно убрать только силой и больше ничем
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Германия может прекратить совместные комерческие проекты.
Для ряшки деньги на первом месте,а величие на втором.
Даже по другому.
От большого количества денег раздувается величие.
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давай уже сразу говори, скока раз тебе повторить, шо бы ты уже шевельнул лишней хромосоминой?
ой мать - кажись володя На Донбасі - не заморожений конфлікт, як дехто хотів би думати, - ексглава ЦРУ Петреус - Цензор.НЕТ 8867
та не - он тупее....
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Убогое жывотное, к тебе кто обращался? Иди пешим эротическим маршрутом со своими измышлизмами. Ты неинтересен, дешевка. Сначала бояру выдохни, запоребриковое.
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Глухонемое, тебя вопрос тоже не касался. Играйся со своими картинками, умных мыслей ты не производишь.
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Так у него в кармане граната. Попробуй не посмейся и не подыграй его тупым шуточкам. Нам же предлагают разоружаться и по Киеву водить педиков якобы ето сблизит нас с Европой. Пока что получается все наоборот. На Донбасі - не заморожений конфлікт, як дехто хотів би думати, - ексглава ЦРУ Петреус - Цензор.НЕТ 6699
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Так в ссср с1941 по 1962 какая война была? Гражданская?
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Не было бы таких тварей, не было бы и всего остального. Этот как раз из тех, кого "ущемляли". Но вместо чемодана-вокзала они разрушают страну, в которой живут. И еще имеют совесть здесь про "нациков" разглагольствовать...Про совесть - фигура речи. Не знают они такого понятия.
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надеюсь амплитуда тясучки его башкой ап стену ударит.второй раз...
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Почему, как только появляется приставка экс, так сразу все умными и зрячими становятся？
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Потому, шо им скрывать больше нечего, и можно говорить как есть.
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Та то просто 🐷🐶
Але ж як трісьот... як трісьот, мамо рідна!
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Националисты и есть настоящие украинцы которые и воюют за свою землю. Остальные заезжие наемники которые воюют или за деньги или им вообще побоку что будет с Украиной. А ты козломордая мокша пошла вон На Донбассе - не замороженный конфликт, как некоторые хотели бы думать, - экс-глава ЦРУ Петреус - Цензор.НЕТ 8139
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Откуда у зебила вдруг прилив патриотизма? Не разорви себе моск.
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Сепару работающему на кремль и кремлевских олигофренов етого не понять На Донбассе - не замороженный конфликт, как некоторые хотели бы думать, - экс-глава ЦРУ Петреус - Цензор.НЕТ 4376
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Пропаганда свою функцию выполняет в полном обьеме
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Это ты о своем зеленом кловуне и его хозяине *****, патриет?
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Ты случайно не тот Будник, который правая рука Парашенка и который после того как попался на взятки и у которого нашли золотые слитки и пачки с деньгами пошел не в тюрьму а на повышение в генералы палиции? А теперь стучишь по клавиатуре за Парашенка потому что тебе грозит тюрьма?
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Но гробы везут на расею.
На сколько там по росстату увеличилось число "потерянных кормильцев"с2014-2017? 80.000?
А сколько физических инвалидов? Более 300.000? Не многовато для ихтамнету?
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Вообще не понимаю почему по инициативе ********* Украину поделили на части типо *крым*, *дамбас*, *западная украина*, *юго-восток*, *центральная украины*, *закарпатье*. Ведь когда Гитлер напал на шаветский шаюз то не говорили что немецкие войска напали на *белорускую губернию* или *курскую волость*. Ето только окупанту выгодно делить на части окупированную страну так как Гитлер поделил Чехию на *судеты* западные и южные и тд. чтобы рвать как акула территорию по кускам и типо не воевать со всей страной в глазах мировой общественности. К сожалению в Украине все повелись и работают на пропаганду кремля называя часть Украины каким то *дамбасом* или *юго-востоком*. Особенно ето хорошо заметно и постоянно встречается в речах наших самых известных проросийских сепаратистов типо рыгоаналов.
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частями соединяли, частями и делят
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Тогда нужно и украинский Ростов и Таганрог отделить от мокшанских болот в пользу Украины. Как писал украинский писатель А.П. Чехов, родившийся в украинском Таганроге, ...*Пишу Вам из теплого и зеленого далека, где я уже водворился купно со своей фамилией. Живу я в усадьбе близ Сум на высоком берегу реки Псла (приток Днепра)… Вокруг в белых хатах живут хохлы. Народ все сытый, веселый, разговорчивый, остроумный, Нищих нет. Пьяных я еще не видел, а матерщина слышится очень редко, да и то в форме более или менее художественной*
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Всё так. Белгород, Воронеж, Ростов, Краснодар с областями - это всё украинские земли ! И их нужно вернуть под власть Киева, пока там ещё славянское население. А вот к востоку от Воронежа начинается самый настоящий кацапстан. И это очень заметно. Поехать куда-нибудь в Саратов или Пензу - засранные, унылые, депрессивные города. В сравнении с тем же Белгородом или Воронежем разница колоссальная - как будто другая страна ! Это так было ещё 7 лет назад, когда я там был крайний раз, сейчас думаю ещё похлеще стало
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"Ведь когда Гитлер напал на шаветский шаюз"- да не нападал он! Была хражданская война! Одним помогала Германия,а другим США!
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Все верно. Доказательств что Гитлер нападал на шаветский шаюз нет до сих пор. Даже наоборот есть доказательства и совместные фото что Сталин с Гитлером близкие друзья. Вместе они воевали против ополченцев Власова, Краснова, Бандеры, РОА и тд. Сталин уничтожил десятки миллионов гражданских людей и чтобы ето скрыть свои преступления решил разыграть войну.
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Поэтому надо правильно выбирать депутатов, хотя по мне, так нет ни одной партии, которая была бы за простой народ. Нам хоть бы сделать профсоюзы, как в Дании, а то работодатели совсем озверели.
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Это намеренный вброс, "разделяй и властвуй", это процесс длительный, но эффективный.
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"дамбас"? А почему ты, "патриот", название территории своей страны так оскорбительно коверкаешь? Так победы никогда не снискать.
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Ну про санкции это он загнул.
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Если гибнут мирные люди и военные,то это очевидно горячие точки военного конфикта

Западу очень хочется заморозить конфликт между Украиной и рашей
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tot totovich 5ea860b8 - вы не правы...

Замороженный конфликт Западу не выгоден....
Запад бы устроила капитуляция Украины....
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залишається тільки зеленій шмарклі домовитися з лисим ботоксним чортом
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Тогда напрашивается вопрос,почему приняли рашку в пасе и снимают санкции с рашки
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Запад уже все решил, придется украинцам снова им карты спутать, этим продажным шкурам у которых ЕВРО в глазах.
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Ну вот и до НИХ начало доходить, что на Бамбассе "не закрытый, а открытый перелом." От же ш дауны эти гринго. На Донбассе - не замороженный конфликт, как некоторые хотели бы думать, - экс-глава ЦРУ Петреус - Цензор.НЕТ 1570
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Не замороженный или отмороженный "конфликт", а война, мать её!
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Не война точно,т.к.основная часть населения празднует и гуляет
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_Когда уже произошёл аншлюс Австрии и сдача на растерзание Чехословакии, народ в Европе не хотел ни знать, ни задумываться, что начинается Вторая Всемирная война. Вот такие дела.
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А Зетак не вважає і хоче зупинитися десь посередині.
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Конфликт? Эту формулировку придумал барыга подыгривая Кремлю назвав Россию агрессором и не более ...Все видят и понимают что это война которую ведет Россия против Украины но публично власть об этом не заявила - барыжное шобло это устраивало ...
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всем ша- сегодня как и всегда на естраде - россия в перде из маладой развивающейся республики - внимательно слушаем...
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Я прошу прощения,а Владимир Александрович об этом знает?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа Донбассе - не замороженный конфликт, как некоторые хотели бы думать, - экс-глава ЦРУ Петреус
 
 
 
 
 
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