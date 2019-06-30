 Омелян в ходе визита в США заявил о желании привести Amazon в Украину

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства инфраструктуры, об этом в США во время встречи с руководством Почтовой службы США заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
По его словам, в Украине стремительно развивается электронная коммерция, а "Укрпочта" для доставки товаров в страну работает с разными интернет-магазинами.
"Украинцы заказывают товары со всего мира, спрос на товары растет, однако актуальным вопросом остается доставка. Мы заинтересованы привести Amazon – крупнейшую в мире по обороту компанию, продающую товары и услуги через интернет – в Украину. Спрос есть, но нет прямого решения по доставке", – сказал министр.
Омелян предложил американской стороне рассмотреть возможность разработки и подписания соглашения между "Укрпочтой" и Почтовой службой США: "Такое соглашение обеспечит специальные тарифы и гарантированный сервис для игроков электронной коммерции США, которые будут поставлять свои товары в Украину. Нам нужен совместный коммерческий толчок для развития этого сегмента, "Укрпочта" готова предложить лучшие коммерческие условия и маркетинговую поддержку".
Отметим, по итогам 2018 года бренд Amazon стал самым дорогим в мире по версии исследовательской компании Kantar.
А взагалі читати таке страшно. Зомбування вже тоді було на рівні...
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А от із чтива мого дитинства - книжки з астрономії 80-х років на диво адекватні. Навіть про досягнення "ворожої" американської астронавтики розповідається чесно, об'єктивно та без спроб підсерити.
Про сніг - це дуже потужно, дуже
Так само - зірки та констеляції знаходив моментально )) та й зараз дещо пам'ятаю...
ГЕРОЯМ СЛАВА
СЛАВА НАЦІЇ
СМЕРТЬ ВОРОГАМ
...а в Украине, Свифта нет...
Свежо питание, да серится с трудом! *)
Мой заказ из Китая -- на 700 евриков, к примеру.
-- я бабло отстегнул, а они не прислали.
Шо делает Амацон в этом случае? ... ты ж мне только подробно расскажи...*)
...кпэць -- если все тут украинцы... -- век им Воли не видать! -- бо тупые.
ТЫ КАКУЮ-ТО ДИЧЬ ВТИРАЕШЬ. ПЛАТИШЬ ПЛАСТИКОВОЙ КАРТОЙ. НИКАКИХ ПЕРЕВОДОВ НЕ НАДО.
вони ж усі у збитках)))
Когда ж эту тупую лживую тварь уже наконец то снимут????
Он гиперлуп мигом запустит на Марс и где деньги будет знать только Зина.