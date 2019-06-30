 Партия "Слуга народа" подала иск к ЦИК из-за "кандидатов-клонов"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу "Слуга народа" в Facebook, иск подан в Шестой апелляционный административный суд.

"Обязать Центральную избирательную комиссию внести изменения в постановление от 26 июня 2019 года № 1345 "О форме, цвете и тексте избирательного бюллетеня по выборам народных депутатов Украины для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года" и указать сведения о партийности таких кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные бюллетени для голосования в одномандатных избирательных округах:





Третьяка Сергея Викторовича - в одномандатном избирательном округе № 206;

Пидгурского Николая Николаевича – в ОИО № 94;

Зелинского Александра Викторовича - ОИО № 133;

Косяна Сергея Сергеевича – ОИО № 206;

Анциферова Дмитрия Юрьевича – ОИО № 133;

Гринько Алены Анатольевны – ОИО № 133;

Дмитрука Артема Ярославовича – ОИО № 133;

Бойко Олега Леонидовича – ОИО № 199;

Петровца Олега Федоровича – ОИО № 145.

"Слуга народа" требует, чтобы ЦИК в бюллетенях указала, что эти кандидаты являются беспартийными. Суд рассмотрит иск сегодня.





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