 Партия "Слуга народа" подала иск к ЦИК из-за "кандидатов-клонов"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу "Слуга народа" в Facebook, иск подан в Шестой апелляционный административный суд.
"Обязать Центральную избирательную комиссию внести изменения в постановление от 26 июня 2019 года № 1345 "О форме, цвете и тексте избирательного бюллетеня по выборам народных депутатов Украины для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года" и указать сведения о партийности таких кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные бюллетени для голосования в одномандатных избирательных округах:
Третьяка Сергея Викторовича - в одномандатном избирательном округе № 206;
Пидгурского Николая Николаевича – в ОИО № 94;
Зелинского Александра Викторовича - ОИО № 133;
Косяна Сергея Сергеевича – ОИО № 206;
Анциферова Дмитрия Юрьевича – ОИО № 133;
Гринько Алены Анатольевны – ОИО № 133;
Дмитрука Артема Ярославовича – ОИО № 133;
Бойко Олега Леонидовича – ОИО № 199;
Петровца Олега Федоровича – ОИО № 145.
"Слуга народа" требует, чтобы ЦИК в бюллетенях указала, что эти кандидаты являются беспартийными. Суд рассмотрит иск сегодня.
-у пацієнта під сабжем повністю відключається
самокритика
-зростаюче почуття енергії
-з'являються ніби дві, майже не пов'язані між собою
реальності (до вживання і після)
-надзвичайно підвищений настрій
-відчуття переваги
-дратівливість
-параноя
-розширені зіниці
Уже пять лет жрали дерьмо , понимали , что барыга и мародёр ...
Как один мой знакомый утверждал , мол ну и шо шо мародёр , главное , шо патриотичный мародёр !
так что-ли правильно ?
развод для лохов в песочнице
https://petition.president.gov.ua/petition/60662?fbclid=IwAR1YRpVQCwTJeAWzwFe-ijZYStUn-7mAr8VJogfBhsRiz9vsaPI4Bvhfk9g
Кто кому там клон?
Вот у Юрия биография приличного человека.....
Может лучше национальность?