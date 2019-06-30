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 Политика Украины
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 Партия "Слуга народа" подала иск к ЦИК из-за "кандидатов-клонов"

Политическая партия "Слуга народа" подала иск к Центральной избирательной комиссии с требованием указать в избирательных бюллетенях информацию о беспартийности "кандидатов-клонов", которые солгали о своей принадлежности к партии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу "Слуга народа" в Facebook, иск подан в Шестой апелляционный административный суд.

"Обязать Центральную избирательную комиссию внести изменения в постановление от 26 июня 2019 года № 1345 "О форме, цвете и тексте избирательного бюллетеня по выборам народных депутатов Украины для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года" и указать сведения о партийности таких кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные бюллетени для голосования в одномандатных избирательных округах:

Третьяка Сергея Викторовича - в одномандатном избирательном округе № 206;

Пидгурского Николая Николаевича – в ОИО № 94;

Зелинского Александра Викторовича - ОИО № 133;

Косяна Сергея Сергеевича – ОИО № 206;

Анциферова Дмитрия Юрьевича – ОИО № 133;

Гринько Алены Анатольевны – ОИО № 133;

Дмитрука Артема Ярославовича – ОИО № 133;

Бойко Олега Леонидовича – ОИО № 199;

Петровца Олега Федоровича – ОИО № 145.

"Слуга народа" требует, чтобы ЦИК в бюллетенях указала, что эти кандидаты являются беспартийными. Суд рассмотрит иск сегодня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Отвратительный подкуп": Кандидат Ковалев на Донетчине бесплатно раздал детям на округе кроссовки и пообещал велосипеды после выборов. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3134850
 
 
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кловунада Закон голливуда -чтобы не говорили, лишь бы говорили
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а ты попробуй органолептически - пожуй Партія "Слуга народу" подала позов до ЦВК через "кандидатів-клонів" - Цензор.НЕТ 977
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COCAINE - live fast, die young

Партия "Слуга народа" подала иск к ЦИК из-за "кандидатов-клонов" - Цензор.НЕТ 2439

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-з'являються ніби дві, майже не пов'язані між собою

реальності (до вживання і після) Партия "Слуга народа" подала иск к ЦИК из-за "кандидатов-клонов" - Цензор.НЕТ 9256

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-дратівливістьПартия "Слуга народа" подала иск к ЦИК из-за "кандидатов-клонов" - Цензор.НЕТ 9256

-параноя Партия "Слуга народа" подала иск к ЦИК из-за "кандидатов-клонов" - Цензор.НЕТ 9256

-розширені зіниці
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Чётка про Пепу написанно .
Уже пять лет жрали дерьмо , понимали , что барыга и мародёр ...

Как один мой знакомый утверждал , мол ну и шо шо мародёр , главное , шо патриотичный мародёр !
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кловунада Закон голливуда -чтобы не говорили, лишь бы говорили
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Пауки в банке делят кресла кому лохов окучивать. Думаю что Прислуга Бабломойского победит ибо сейчас их банда дорвалась до корыта и теперь всё под их кодло работает и суды, и СБУ, и МВД и т. д. Так шо тут исход понятен заранее
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А с каких пор Юрик перешел в партию к Зеле?
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Или Чужой против Хищника часть четвертая... Партия "Слуга народа" подала иск к ЦИК из-за "кандидатов-клонов" - Цензор.НЕТ 7559
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Слуги народа против Врагов народа.

так что-ли правильно ? Партія "Слуга народу" подала позов до ЦВК через "кандидатів-клонів" - Цензор.НЕТ 291
развод для лохов в песочнице
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клоны, клоуны, барыги, мародеры, а когда нормальные?
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По версии 73% дураковатый клоун без образования с детства смешивший Маслякова в КВН, неграмотный, еле - еле могущий разговаривать на одном рузьком язике - это нормально)))
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Петиция здесь 95

https://petition.president.gov.ua/petition/60662?fbclid=IwAR1YRpVQCwTJeAWzwFe-ijZYStUn-7mAr8VJogfBhsRiz9vsaPI4Bvhfk9g
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Интересно с каким рейтингом закончат эти очередные напёрсточники разводилы лохов...Вангую что он будет в разы меньше Петиной Солидарности уже через 2 года..А у самого ЗЕсепара латентного совка будет как у Ющенко что то около 3%.
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Це так. Але від олігархічних змі і кишенькових соціологів ми про це не дізнаємось
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У Зеленского будет менее 2%, Петя на свалке истории - не назовете будущего лидера ваших личных симпатий?
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A Украина, как единое государство, ещё будет существовать через два года ?
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Украина объявит войну Австралии и сдастся. Как тебе сценарий?
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Пока эта "ванга" не накрасит маникюр, способность предсказывать никогда не придет! Партия "Слуга народа" подала иск к ЦИК из-за "кандидатов-клонов" - Цензор.НЕТ 5383
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Тут не все так просто. Сірість вона взагалі то добре піддається керуванню. На одних фонтанах і шаурмі можна тримати 10-12%, причому довго. А ще є "чувак з народу", Голобородько, "Свати" з ранку до ночі.
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Нечистоплотнолсть-характерная черта гангстеров.
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" а сама засунет толу под корсет, ты проверяй какого полу твой сосед."
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Вже майже склав позив до суду за протиправні рішення ЦВК, що тягне на реальне ув'язнення(з конфіскацією) членів ЦВК дії яких були наслідком їх покращення матеріального стану.
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так делов то, написать в декларации как атвоя Жюля шо ВОнЯ БОМЖ и живёт на одну зарплату и всё, можно на весь мир ныть шо ты беднее церковной крысы и ничего не крал..ну как баба Жюля воет. Кстати Жюля придумала ещё один разводняк - пожертвования от мастеров маникюра, кассиров Аашана и таксистов, причём каждый таксист и кассир Ашана жертвовал бабе Жюле не меньше 1 ляма..
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Ты хоть сам в состоянии понять, что ты написал? Заканчивай бухать.
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- Сначала прочитал, как "кандидатов-клоунов". Партия "Слуга народа" подала иск к ЦИК из-за "кандидатов-клонов" - Цензор.НЕТ 9729
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Да тут клоуны быстро среагировали, и уже не шутят. Вот такие они "хитро зеделаные". А народ Украины и дальше будет слышать от них обещания, а потом плавный съезд "мы пошутили". Где в какой государственной формации существует такое шутовское изуитство?
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Хех! Звикайте, це вам не квартал. Життя виявилось складнішим ніж вам здавалось. Далі буде.)))
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З клонами потрібно боротися.. Перший клон , котрий повинен бути покараний - це Тимошенко Юрій..
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это тот у которого Юля голоса отбирала?
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Леонид Днепр - а может Юлия Тимошенко.....?

Кто кому там клон?
Вот у Юрия биография приличного человека.....
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Партийность?
Может лучше национальность? Партія "Слуга народу" подала позов до ЦВК через "кандидатів-клонів" - Цензор.НЕТ 6080
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