 Взрыв газа из системы ГБО автомобиля разрушил дом на Закарпатье, - ГСЧС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

У владельца дома диагностированы ожоговые травмы 1-3 степени тяжести на площади 35 процентов тела. В его двухлетнего внука - ушиб лобной кости и рассечение кожи над бровью. Пострадавшие каретами экстренной медицинской помощи госпитализированы в лечебное учреждение.

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Спасатели провели разведку места чрезвычайного происшествия и ликвидировали незначительные очаги горения.

Вероятно взрыв мог произойти из-за утечки газа из системы ГБО автомобиля "Москвич", который находился в гаражном помещении дома.

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