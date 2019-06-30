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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взрыв (4287) Закарпатье (1589) ГСЧС (2122)

 Взрыв газа из системы ГБО автомобиля разрушил дом на Закарпатье, - ГСЧС. ФОТО

Утром 30 июня в с. Нелипино Свалявского района Закарпатской области взрыв газовоздушной смеси повредил жилой дом. Два человека травмированы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Взрыв газа из системы ГБО автомобиля разрушил дом на Закарпатье, - ГСЧС 01

У владельца дома диагностированы ожоговые травмы 1-3 степени тяжести на площади 35 процентов тела. В его двухлетнего внука - ушиб лобной кости и рассечение кожи над бровью. Пострадавшие каретами экстренной медицинской помощи госпитализированы в лечебное учреждение.

Взрыв газа из системы ГБО автомобиля разрушил дом на Закарпатье, - ГСЧС 02

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Спасатели провели разведку места чрезвычайного происшествия и ликвидировали незначительные очаги горения.

Взрыв газа из системы ГБО автомобиля разрушил дом на Закарпатье, - ГСЧС 03

Вероятно взрыв мог произойти из-за утечки газа из системы ГБО автомобиля "Москвич", который находился в гаражном помещении дома.

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Источник: https://censor.net.ua/n3134849
 
 
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херня фсё это, вот если такая пыхнет, то сразу квартал 95 в труху

Взрыв газа из системы ГБО автомобиля разрушил дом на Закарпатье, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4737
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это уже было. газогенератор. теперь вернутся в старое на наноуровне валежника ))
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Головне що люди вціліли.Слава ІСУСУ!!!
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удивительно, что не пыхнуло...а только рвануло...
точно газ из желтого корыта? (и что там было прилеплено метан или пропан?)
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На улице 21 век а на Закарпатье в гаражах до сих пор петемобили росийские стоят. Видать поклонник рузькогомира.
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нужно ********* строителя этого дома...гараж должен иметь отдельную вентиляцию
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Может, они не виноваты? Взрывоопасность(соотношение газ-воздух) газо-воздушной смеси ведь зависит от двух параметров: поступления свежего воздуха и поступления газа...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВзрыв газа из системы ГБО автомобиля разрушил дом на Закарпатье, - ГСЧС. ФОТО
 
 
 
 
 
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