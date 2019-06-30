 Тема Крыма в украинских СМИ не освещается. Мы пытаемся делать гибрид российской пропаганды и наших хотелок, - Бабин

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.
На уточняющий вопрос журналиста относительно того, что СМИ все же освещают и репрессии в отношении крымских татар, и экологические проблемы, и вопросы туризма Бабин отметил: "В Крыму живет 2 млн граждан Украины. Там происходит много всего, а мы это воспринимаем через очень узкую призму. Экологические проблемы - это сезонно. Когда им нужна вода, то они запускают очередную информкампанию. А мы это дерьмо, извините, потребляем - это их продукт, заброшенный нам. Политзаключенные - важная тема, но она не должна быть единственной. Должны быть и другие вопросы, чтобы люди видели, что происходит в Крыму. Потому что возникает когнитивный диссонанс. Вы слышите о Крыме, что там убивают, пытают и с неба течет кислота. Затем звоните в Ялту: "Кум, а там у вас всех замучили? Не всех?". И после этого говорите, что все это пропаганда и верить ей не надо. Это и проблема. У нас нет нормальной пропаганды. Мы стараемся делать гибрид российской пропаганды и наших собственных хотелок. Практической задачи, кроме хищения, средств это не несет".
"Я говорю об информационной политике Украины в отношении украинцев на подконтрольной, а также на неподконтрольной, территории. А также для иностранных государств, где доминирует другой нарратив, который производят наши враги, а не мы. Мы проигрываем информационную войну", - уверен Бабин.
Полный текст интервью читайте ЗДЕСЬ.
А украинец все ждет ,когда же это произойтет,теряя свои территории...
ница,КОМАРНИЦЬКИЙ..
не аргументи.
відводи військ за домовленістю завжди бувають...
інше питання про що,на яких умовах...
- https://www.dialog.ua/war/182532_1561889741
…
Навпрно везет шото.
4 роки тому.
Пауэр: Украина вынуждена воевать на два фронта - с коррупцией и с Россией.
https://www.ntv.ru › Новости › ЧП
2 мар. 2011 г. - Власти Крыма признавать это отказываются, обвиняя ... Беда в том, что карта захоронения химического оружия совпадает со списком .Читай пиз***дун лишнехромосомный.
...дальше не читабельно... -- ...про узкую призму... -- и призматическую узкость...*)
Ошибка пороха,причем крупная. Ни в одной стране не допускают такого.
Ошибка пороха,причем крупная. Ни в одной стране не допускают такого.
клоуны попрошайки теперь у корыта и отрабатывют бене.
саме її виступ на РНБО БУВ ВИРІШАЛЬНИМ.
ТОМУ САМЕ ВОНА ЗДАЛА КРИМ.
Экономические потери Крыма за время его нахождения в составе Украины
составила 2,5 триллионов рублей. Об этом сообщается на сайте
республиканского парламента. В сумму ущерба включен износ оборудования.
Из-за недостаточного финансирования водосточные станции износились на
87%, водопроводные и насосные - на 76%, канализационные - на 54%, а сети
водоснабжения - на 55%. Кроме того, Крымский полуостров понес
значительные потери вследствие политики киевских властей. В 2015 году
из-за энергоблокады ущерб Крыма составил миллиард рублей, а неполученная
выгода оценена в 1,5 миллиардов рублей.
А ЩЕ МІНІСТЕРСТВ кУЛЬТУРИ І ОСВІТИ.
ТАКОЖ КС І НКРЄ І Академії Мистецтв.
Також наукових ступенів політологів ,міжнародників та іншої білянаукової ..уйні..
а також військових звань мєнтів,прокурорів..