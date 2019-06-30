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 Политика Украины
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 Тема Крыма в украинских СМИ не освещается. Мы пытаемся делать гибрид российской пропаганды и наших хотелок, - Бабин

Тема оккупированного Крыма в украинских общенациональных СМИ практически не освещается. Разве что случится что-то чрезвычайное. Вместо этого российская попаганда определяет нам правила игры в этой сфере.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

На уточняющий вопрос журналиста относительно того, что СМИ все же освещают и репрессии в отношении крымских татар, и экологические проблемы, и вопросы туризма Бабин отметил: "В Крыму живет 2 млн граждан Украины. Там происходит много всего, а мы это воспринимаем через очень узкую призму. Экологические проблемы - это сезонно. Когда им нужна вода, то они запускают очередную информкампанию. А мы это дерьмо, извините, потребляем - это их продукт, заброшенный нам. Политзаключенные - важная тема, но она не должна быть единственной. Должны быть и другие вопросы, чтобы люди видели, что происходит в Крыму. Потому что возникает когнитивный диссонанс. Вы слышите о Крыме, что там убивают, пытают и с неба течет кислота. Затем звоните в Ялту: "Кум, а там у вас всех замучили? Не всех?". И после этого говорите, что все это пропаганда и верить ей не надо. Это и проблема. У нас нет нормальной пропаганды. Мы стараемся делать гибрид российской пропаганды и наших собственных хотелок. Практической задачи, кроме хищения, средств это не несет".

"Я говорю об информационной политике Украины в отношении украинцев на подконтрольной, а также на неподконтрольной, территории. А также для иностранных государств, где доминирует другой нарратив, который производят наши враги, а не мы. Мы проигрываем информационную войну", - уверен Бабин.

Полный текст интервью читайте ЗДЕСЬ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У россиян есть четкая стратегия по Украине, а у нас до сих пор нет никакой стратегии по Крыму, - экс-постпред президента в АРК Бабин

Источник: https://censor.net.ua/n3134848
 
   
 Топ комментарии
 
Я так розумію, що мінстецю не було часу на контрпропаганду кацапні ні щодо Криму, ні в цілому в цій війні.. Мінстець був на 100 відсотків задіяний на вилизуванні петіної обісраної дупи , протягом всіх п'яти років петіної нікчемної та брехливої каденції..
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Пошло капитальное мочилово Лексеича от бывших коллег по будке. Петя фсё.
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Ось буратіна призначить свого мінстеця і той всєх пабідіт.
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рашка буде розділена на реальні країни, без імерського центру у мóцкві. І розпад почнеться саме з Криму.
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Вот о такой пропаганде он и ведет речь.
А украинец все ждет ,когда же это произойтет,теряя свои территории...
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Не правда, есть стратегия основанная на желании коренного населения. Нужно продать каменный остров заросший солончаками и припадочным населением, Турции. Причём, сделать это можно прямо щас. Поскольку, юридически -это собственность Украины. Всё равно зебилы продадут его по сговору тайно и наживутся. Так лучше официально через Прозоро. И бабульки поделить между порохоботами.
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Бабін це говнофахівесь порошенка, пустопорожній та ідіотський. Досить вже розбирати на цитати його ідіотські інтерв'ю!
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А як тобі фахівці від Зєлєнского, які війська відводять з облаштованих позицій? Ану, придумай виправдання. Можеш Порошенка згадати. Це модно серед зєлєботів.
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Бульбаш, ти воював, щоб ці позиції захопити? Чи може ти їх облаштовував? Чи може ти побратимів у цинку до рідних відправляв? Чи то у вас, у Білорусі люди на колінах катафалки вздовж доріг зустрічають? Не тобі тут розповідати. Тим більше, що деякі бульбагі за лугандон воюють.
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Что там кто завоевывал? Была серая зона, где никого не было, ваши зашли туда, под нос к боевикам, и засели, что привело к ежедневным перестрелкам, еще бы, до противника 100 метров.
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ДЕМАГОГІЯ,замішана на крові ГЕРОЇВ
ница,КОМАРНИЦЬКИЙ..
не аргументи.
відводи військ за домовленістю завжди бувають...
інше питання про що,на яких умовах...
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Отвели войска на простейшем, древнем как мир условии - вы отходите, и мы отходим, на столько же
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і плакатись- були облаштовані позиції -демагогія.
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В Одессу идет боевой флот США, способный одним залпом уничтожить все боевые корабли РФ в Крыму Легендарный эсминец USS Carney, оснащенный десятками ракет "Томагавк".
- https://www.dialog.ua/war/182532_1561889741


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Охренеть, мама родная... А чего не в крым, там где етот самый флот кацапов?
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А он и из средиземки без проблем достанет. Причем одним залпом (90шт. 98% поражения).
Навпрно везет шото.
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ВМС США на данный момент не имеют противокорабельных "томогавков", только "гарпуны". Поэтому из Средиземки могут уничтожить 90 зданий, но не кораблей.
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З Кеніксбергу. Східна прусія. ФРН забере.
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Я так розумію, що мінстецю не було часу на контрпропаганду кацапні ні щодо Криму, ні в цілому в цій війні.. Мінстець був на 100 відсотків задіяний на вилизуванні петіної обісраної дупи , протягом всіх п'яти років петіної нікчемної та брехливої каденції..
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Якщо кваліфікувати ще точніше - Мінстець вів гібридну інформаційну війну проти власного народу.
4 роки тому.
Пауэр: Украина вынуждена воевать на два фронта - с коррупцией и с Россией.
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Ні! Це неправда! Всі в мінстеці тільки гроші отримували. Більш нічого. ЗЗІ налажать олігархам і активно зализують дірку Зебені.
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Пошло капитальное мочилово Лексеича от бывших коллег по будке. Петя фсё.
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Да в украинских сми идет гражданская война между порохоботами и зебилами. А новости с фронта или как там его сейчас называют зоной оос, пускают вскользь как бы между прочем. Ху*ло не может нарадоваться наблюдая как *хохлы* друг друга рвут.
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это старинный совет Медеи - брось камень в средину!
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Спочатку горохові мочили соєвих, а тепер отримують отвєтку. Всі діла. Дурной пример заразителен.(С)
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А кто кого мочил? Ты куриная твоя голова, считаешь что в Украине 73% зебилов. Тогда кто же голосовал в 14-м году за Парашенка набравшего 54%? Те же зебилы? Тема Крыма в украинских СМИ не освещается. Мы пытаемся делать гибрид российской пропаганды и наших хотелок, - Бабин - Цензор.НЕТ 2377
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Ось буратіна призначить свого мінстеця і той всєх пабідіт.
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У крысчан память куриная. Пускай почитают что Ху*ло с ними делал еще до окупации в 2011-2013 годах. Как разейские СМИ каждый день поливали крысчан и тех кто в крыму отдыхает грязью, призывали не ехать в крым на отдых так как там чули не чернобыльское ядерное топливо захоронено, химическое оружие второй мировой войны, превышение в воде уровня мышьяка в 100 раз, размытые могильники с холерой и сибирской язвой, даже зыбучие пески на пляжах и акулы мутанты нападающие на отдыхающих в воде. Тема Крыма в украинских СМИ не освещается. Мы пытаемся делать гибрид российской пропаганды и наших хотелок, - Бабин - Цензор.НЕТ 2830
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Бочки с ипритом на дне морском // НТВ.Ru

https://www.ntv.ru › Новости › ЧП




2 мар. 2011 г. - Власти Крыма признавать это отказываются, обвиняя ... Беда в том, что карта захоронения химического оружия совпадает со списком .Читай пиз***дун лишнехромосомный. Тема Крыма в украинских СМИ не освещается. Мы пытаемся делать гибрид российской пропаганды и наших хотелок, - Бабин - Цензор.НЕТ 9093
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И ето самая малость росийских новостей которые крутились каждый день перед каждым началом курортного сезона в крыму
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Я ездил в крым лично, и все было прекрасно, рассказывает он мне тут
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ключевое слово - было) тебе не об этом говорят, напряги извилины
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Я ездил в крым лично- я не сомневался что ты сепар-бульбаш. Тема Криму в українських ЗМІ не висвітлюється. Ми намагаємося робити гібрид російської пропаганди і наших хотілок, - Бабін - Цензор.НЕТ 2205
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Ты мне еще ссылку на анну чапман выложи
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а мы это воспринимаем через очень узкую призму.

...дальше не читабельно... -- ...про узкую призму... -- и призматическую узкость...*)
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Крым татарам -- это их Земля! ...иначе, будет Война -- всегда!
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Пусть татары воюют за свою землю, а не шаурму на пляжах кацапам продают. Сколько отвоюют, столько и отдадим им в автономию. Оружие дадим бесплатно.
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Підтримую. Багато вони напротестували в 14?
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Может им там совсем неплохо. раз они молчат и бабло косят?
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Забыли как щебетал барыга "сыдить тыхо бо Путин нападе"... и как не грустно от этой картины шеколадки соевые присутствуют что в Крыму что в оккупированным Донбассе.
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Та і серіяльчик Свати йде повним ходом
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И что в этом семейном сериале подрасстрельного даже с точти зрения фарион или ее реинкарнации федыны?
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Уже стойкое впечатление, что презик даже не зебиленыш, а кучма...
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А що там висвітлювати? Хотілось би знати, що він має на увазі. І як? Ми чуємо, що когось там репресують. Допомогти можемо? Ні! Наші кореспонденти там Є? Доступ їм скрізь дають? Та і взагалі, навіщо мені знати, що там на Зімбабі-2 робиться? Люди живуть так, як їм подобається. Не подобалось би-щось би шевелились.
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Так езжай. в чем проблема? В Симфере полно машин с укр. номерами. Тысячи видео укр. блокеров с Крыма на ютубе.
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Потому,что украинские СМИ проросийские. Проукраинских больших практически нет.
Ошибка пороха,причем крупная. Ни в одной стране не допускают такого.
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После Минстеця я больше никаких проукраинских не хочу не видеть и не слышать. Большего вранья даже в советской Правде не было
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Потому,что украинские СМИ проросийские. Проукраинских больших практически нет.
Ошибка пороха,причем крупная. Ни в одной стране не допускают такого.
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Тема Крыма очень проста ,Крым сдан преступником Турчиновым и его окружением,теми ворами,которые тогда принимали решения ! Военным путём освободить Крым можно только обладая ядерным оружие в достаточном количестве ,есть вариант ведения в Крыму постоянной партизанской и диверсионной войны ,но это надо было делать с самого начала а начинать сейчас будет достаточно проблематично . Остаётся дипломатический вариант ,который потребует очень много времени ,постоянного внимания и увы не гарантирует результата ,любой умный человек понимает,что это так.
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Турчинов(бют) тоді був проти.Але владу узурпувала у період після Януковича до інагурації Порошенко Юлєчка.
саме її виступ на РНБО БУВ ВИРІШАЛЬНИМ.
Тема Криму в українських ЗМІ не висвітлюється. Ми намагаємося робити гібрид російської пропаганди і наших хотілок, - Бабін - Цензор.НЕТ 6478

ТОМУ САМЕ ВОНА ЗДАЛА КРИМ.
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Так ларчик открывается просто В самом деле. не писать же о том. что там практически все хорошо, что идет грандиозное дорожное и ж.д. строительство, не писать же о новых клиниках и наборах на возрожденные заводы. Не писать о действительно бесплатной медицине. Не писать же о сносах незаконных шалманов и даже многоэтажек. Не писать же. что татары довольны как слоны ибо государство им строит самую большую мечеть в Симферополе. Не писать же о переполненных пляжах Судака и Евпатории. Не писать же о Мосте через который за год проехало 5 млн авто. Не писать же. что из центра на восстановление инфраструктуры каждый год выделяется 3 млрд баксов. Не писать же. что идиоты порезали ЛЭП на границе. а сейчас Крым уже поставляет излишки на Тамань. Да от таких новостей из Крыма украинцы просто озвереют
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ну об этом незя знать патриотам свинорейха! только об наглых чурбанах - наркоторговцах, которые в в 2012 размазывали флагами игил в Крыму...
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Названа сумма ущерба от нахождения Крыма в составе Украины

Экономические потери Крыма за время его нахождения в составе Украины
составила 2,5 триллионов рублей. Об этом сообщается на сайте
республиканского парламента. В сумму ущерба включен износ оборудования.
Из-за недостаточного финансирования водосточные станции износились на
87%, водопроводные и насосные - на 76%, канализационные - на 54%, а сети
водоснабжения - на 55%. Кроме того, Крымский полуостров понес
значительные потери вследствие политики киевских властей. В 2015 году
из-за энергоблокады ущерб Крыма составил миллиард рублей, а неполученная
выгода оценена в 1,5 миллиардов рублей.
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На мою думку - мінстеця в новому уряді України не повинно бути.. Це нікчемне відомство повинно бути розігнане після повної ревізії використання коштів воюючої країни під час війни.. Далі суди - якщо буде в судовому порядку визнана злочиність дій мінстеця по дезинформації українського суспільства на протязі всієї каденції "сивочолого гетьмана і батька нації" - всі співробітники мінстеця і особини котрі співробітничали з мінстецем , в справі злочинної дезинформації українського суспільства - повинні повернути прожерті з держбюджету воюючої країни кошти в десятикратному розмірі..
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На мою думку - мінстеця в новому уряді України не повинно бути..
А ЩЕ МІНІСТЕРСТВ кУЛЬТУРИ І ОСВІТИ.
ТАКОЖ КС І НКРЄ І Академії Мистецтв.
Також наукових ступенів політологів ,міжнародників та іншої білянаукової ..уйні..
а також військових звань мєнтів,прокурорів..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТема Крыма в украинских СМИ не освещается. Мы пытаемся делать гибрид российской пропаганды и наших хотелок, - Бабин
 
 
 
 
 
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