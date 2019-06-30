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 Происшествия
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 С начала суток в зоне проведения ООС зафиксировано 8 вражеских обстрелов, в т.ч. с применением крупнокалиберных минометов, - Минобороны

С начала суток в районе проведения операции ОС зафиксировано восемь вооруженных провокаций со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

По оперативным данным штаба Объединенных сил, по состоянию на 12:00 в сторону украинских позиций противником было выпущено 38 мин 120-го и 7 боеприпасов 82-го калибров.

Под вражеский огонь ночью и утром попадали позиции подразделений Объединенных сил у н.п. Луганское и Новолуганское, а также Марьинка, Лебединское, Широкино, Опытное и Павлополь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли оккупированные Пикузы и пытаются обвинить ВСУ, - украинская сторона СЦКК. КАРТА

Огонь наши защитники открывали трижды, чтобы заставить противника прекратить обстрелы. При этом запрещенное Минскими соглашениями вооружение военнослужащие ВСУ не применяли, следуя взятым обязательствам.

По состоянию на данный момент боевых потерь в рядах украинских войск нет.

Читайте также: За сутки двое украинских воинов ранены вследствие 31 обстрела наемников РФ, уничтожены двое террористов, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3134847
 
 
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Что с глазами моими ? Смотрю на зелинского , вижу Януковича
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Обман зрения С начала суток в зоне проведения ООС зафиксировано 8 вражеских обстрелов, в т.ч. с применением крупнокалиберных минометов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1728 . Бандюкович был пахан. А этот - шестерка у Бени возомнившая себя себя козырным валетом

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на войне как на войн. А в тылу Зеленский, Рабиновичи да Кучмы в цене.
- Мир любой ценой
- Не надо стрелять в ответ
- Надо налаживать мирные отношения с расеей
Всех кто за подобный бред - в окопы под обстрелы рашистов. Пусть с окопов несут свою ахинею, а не с ТВ
С начала суток в зоне проведения ООС зафиксировано 8 вражеских обстрелов, в т.ч. с применением крупнокалиберных минометов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 853
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Из-за поребрика: В результате прорыва бамбы в Иркутской обл. затоплен н.п.Тулун
С начала суток в зоне проведения ООС зафиксировано 8 вражеских обстрелов, в т.ч. с применением крупнокалиберных минометов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 593
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Украинские вооруженные формирования в воскресенье, 30 июня, в
православный праздник всех русских святых, нанесли массированный
минометный удар по ДНР.


«С 4:50 до 7:50 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям:
Марьинка - поселок шахты «Трудовская», поселок Александровка; Пески -
«Вольво-Центр», Веселое, Жабичево; Опытное - столичный аэропорт; Водяное
- село Заиченко; Широкино - Саханка. В общей сложности выпущена 81 мина
калибром 120 и 82 мм. Кроме того, применялись гранатометы», - сказано в
сообщении.

Мэр
Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела со стороны
ВСУ поврежден объект водного канала Северский Донец-Донбасс, который
является ключевым источником водоснабжения в регионе.
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попа у хероев горит от перемог - котлов не прекращая
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток в зоне проведения ООС зафиксировано 8 вражеских обстрелов, в т.ч. с применением крупнокалиберных минометов, - Минобороны
 
 
 
 
 
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