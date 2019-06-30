 С начала суток в зоне проведения ООС зафиксировано 8 вражеских обстрелов, в т.ч. с применением крупнокалиберных минометов, - Минобороны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
По оперативным данным штаба Объединенных сил, по состоянию на 12:00 в сторону украинских позиций противником было выпущено 38 мин 120-го и 7 боеприпасов 82-го калибров.
Под вражеский огонь ночью и утром попадали позиции подразделений Объединенных сил у н.п. Луганское и Новолуганское, а также Марьинка, Лебединское, Широкино, Опытное и Павлополь.
Огонь наши защитники открывали трижды, чтобы заставить противника прекратить обстрелы. При этом запрещенное Минскими соглашениями вооружение военнослужащие ВСУ не применяли, следуя взятым обязательствам.
По состоянию на данный момент боевых потерь в рядах украинских войск нет.
роялікулеметах. Так і живемо.
- Мир любой ценой
- Не надо стрелять в ответ
- Надо налаживать мирные отношения с расеей
Всех кто за подобный бред - в окопы под обстрелы рашистов. Пусть с окопов несут свою ахинею, а не с ТВ
православный праздник всех русских святых, нанесли массированный
минометный удар по ДНР.
«С 4:50 до 7:50 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям:
Марьинка - поселок шахты «Трудовская», поселок Александровка; Пески -
«Вольво-Центр», Веселое, Жабичево; Опытное - столичный аэропорт; Водяное
- село Заиченко; Широкино - Саханка. В общей сложности выпущена 81 мина
калибром 120 и 82 мм. Кроме того, применялись гранатометы», - сказано в
сообщении.
Мэр
Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела со стороны
ВСУ поврежден объект водного канала Северский Донец-Донбасс, который
является ключевым источником водоснабжения в регионе.