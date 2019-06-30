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 Политика Украины
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 У россиян есть четкая стратегия по Украине, а у нас до сих пор нет никакой стратегии по Крыму, - экс-постпред президента в АРК Бабин

Действия украинских властей по оккупированному Крыму - это реагирование на те вызовы, которые делает Российская Федерация.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

"Пока Крым оккупирован, все остальные являются вторичными вопросами. Дело в том, что у россиян есть четкая стратегия по вопросу Украины, которую они реализуют, включая оккупированные территорие. Мы же не имеем никакой стратегии. Возможно, это и правильно, потому стратегировать с имеющимися ресурсами мы не можем. Но и четкого алгоритма плана действий нету. Действия украинских властей по Крыму - это реагирование на те вызовы, которые делает Россия. РФ строит мост, мы спохватились: давайте что-то делать. Россия репрессирует крымскотатарских активистов, так давайте что-то думать. То есть мы всегда играем в дурака - принимаем подачу и думаем, что делать дальше. Инициатив никаких с 2014 года не было. На внешнеполитическом уровне так же. Да, есть резолюции Генассамблеи ООН, ПАСЕ....", - говорит Бабин.

По го словам, хорошим примером "правильной политики" является перекрытие воды для оккупированного полуострова

"Это хороший пример, и это правильная политика. Но это было осуществлено благодаря группе людей, которые в 2014 году взяли на себя эту ответственность. В частности тогдашний министр экологии. Если бы позиция этих людей была такой, что "давайте посоветуемся еще 5 совещаний и 10 заседаний", то вода в Крым до сих пор бы шла. Просто кто-то из огромной вертикали сделал так, как должен был сделать, но это отдельные шаги. А военные не стреляли, СБУшники мерили на себя китель ФСБшников, гражданские органы власти или переходили толпой на сторону агрессора, или в Киеве советовались, что делать в целом", - рассказывает Бабин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Деоккупация Крыма? Война на Востоке? Ребята, вы о чем вообще": Экс-представитель президента в АРК Бабин о снятии санкций с завода в Приднестровье

Он также подчеркнул, что блокада Крыма, энергетическая и товарная, возникла не сразу, а в определенной ситуации в условиях конфликта коммерческих интересов различных групп, которые хотели сидеть на потоках.

"И результатом этого конфликта стало классическое "так не доставайся же ты никому". Но это не было государственной позицией, не государство перекрывало электроэнергию и не государство останавливало фуры. Что сделало за эти годы государство? Есть несколько заявлений в международные организации и юридических исков. И поверьте, аккумулировать это - очень трудный путь. Второе - решения международных организаций, но в этой сфере огромную помощь нам оказали наши партнеры. Когда тебя берут за руку и ведут по коридорам - это не большая победа украинской дипломатии. В такой ситуации реальных шагов очень мало. А Россия за эти годы сделала главное - обеспечила в Крыму социально-экономическую базу для дальнейшей милитаристской деятельности во всем черноморско-средиземноморском регионе. Крым не является плацдармом для захвата только Украины. Он является плацдармом для российской милитаристской экспансии на огромной части земного шара, вплоть до Зимбабве. Вся логистика России на Ближнем Востоке и Африке связана с Черным морем", - считает Бабин.

Полный текст интервью читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3134846
 
   
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у нас ее не было, нет и еще 5 лет не будет. Дай Бог, чтобы Украина осталась с такими президентами и ВР
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А почему ты с рошеновсеим барыгой за пять лет с стратегию не наработал?
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Самая хорошая и правильная стратегия Украины по Крыму - забыть про Крым. Навсегда.
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Тролятина, нехай ***** забуде про Україну. Назавжди.
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Да уж... Дали аленям почти год на организацию руководства инфраструктурой Крыма, а теперь сотрясают воздух пустыми бла бла бла.
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Стратегію видає нагора президент.
Чекаємо ....
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сдали Крим без единого вистрела

(Турчинов-Порошенко)
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Не забывайте, что на момент захвата Крыма в Крыму УЖЕ БЫЛИ российские войска, намного превосходившие украинские силы и по численности, и по вооружениям, и по организации, и по наличию ясного плана действий. Вооруженное сопротивление привело бы к многочисленным жертвам, но не только не спасло бы Крым, но и не дало бы возможности сосредоточить немногие имевшиеся на тот момент ресурсы на оборону Донбасса.
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кто то мешает вам, толстопузым, ету стратегию выработать? - и не на то ли вы там сидите во всех администрациях,
включая Раду шо бы ето делать?
екс пост пред мне нравится - ексы всегда ротатые...
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яка там стратегія в того, хто геть нічого не тумкає? Ща ********* чергові, сумнівного гатунку, пропозиції накрапає, що розхльобувати будуть помірковані та адекватні...і вся країна в цілому...Кожну букву перевіряти треба...Бо нічого доброго я особисто від них не чекаю...Навпаки. Вже інфа вчора була, що скорочують кількість медиків на фронті та виплати...Знищать армію, виродки!!! На перенос будки криворізького цуцика економлять...
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"Возможно, это и правильно, потому стратегировать с имеющимися ресурсами мы не можем.Источник:https://censor.net.ua/n3134846"
Так сам все прекрасно знаєш, на-єра тоді мутку пишеш? Давай, затівай стратегію проти мавпи з гранатою. В умовах, коли з усіх сторін вищать про права чєлавєка і демократичні вибори.
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стратегия по Крыму?
прорыть вдоль него канал (судоходный) чтоб отрезать Крым от Украины на фиг
и упростить себе заход в Азовские морпорты, без поклонов-согласований с рашкой и проходов по Керченскому "горлышку"...а там поживем - хлеб пожуем - увидим!
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У нас охренительная стратегия,которая называется "там же наши люди".Предатели приезжают в херсонскую область,получают украинскую корочку,позволяющую им ездить в цивилизованный мир.Едут к себе В РОССИЮ и поднимают тост:"За хохлов дебилов".И в этом тосте...они даже в чём-то правы....
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если бы удалось повторить знаменитое крымское землетрясение 1927 года, может что то и начало бы меняться.
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Вільна економічна зона "Крим" - і досі, з далекого 2014 року, законодавчо не скасована Україною.. Всі мої нагадування про це на тутешньому форумі натикалися на шалений гвалт та репетування прихильників петі та його коаліції "потужних реформаторів" в Раді.. Сподіваюсь, новообрана на дочасних виборах 21-го липня Верховна Рада - нарешті скасує цю ганебну для України ВЕЗ..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ россиян есть четкая стратегия по Украине, а у нас до сих пор нет никакой стратегии по Крыму, - экс-постпред президента в АРК Бабин
 
 
 
 
 
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