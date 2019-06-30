 У россиян есть четкая стратегия по Украине, а у нас до сих пор нет никакой стратегии по Крыму, - экс-постпред президента в АРК Бабин

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

"Пока Крым оккупирован, все остальные являются вторичными вопросами. Дело в том, что у россиян есть четкая стратегия по вопросу Украины, которую они реализуют, включая оккупированные территорие. Мы же не имеем никакой стратегии. Возможно, это и правильно, потому стратегировать с имеющимися ресурсами мы не можем. Но и четкого алгоритма плана действий нету. Действия украинских властей по Крыму - это реагирование на те вызовы, которые делает Россия. РФ строит мост, мы спохватились: давайте что-то делать. Россия репрессирует крымскотатарских активистов, так давайте что-то думать. То есть мы всегда играем в дурака - принимаем подачу и думаем, что делать дальше. Инициатив никаких с 2014 года не было. На внешнеполитическом уровне так же. Да, есть резолюции Генассамблеи ООН, ПАСЕ....", - говорит Бабин.

По го словам, хорошим примером "правильной политики" является перекрытие воды для оккупированного полуострова

"Это хороший пример, и это правильная политика. Но это было осуществлено благодаря группе людей, которые в 2014 году взяли на себя эту ответственность. В частности тогдашний министр экологии. Если бы позиция этих людей была такой, что "давайте посоветуемся еще 5 совещаний и 10 заседаний", то вода в Крым до сих пор бы шла. Просто кто-то из огромной вертикали сделал так, как должен был сделать, но это отдельные шаги. А военные не стреляли, СБУшники мерили на себя китель ФСБшников, гражданские органы власти или переходили толпой на сторону агрессора, или в Киеве советовались, что делать в целом", - рассказывает Бабин.

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Он также подчеркнул, что блокада Крыма, энергетическая и товарная, возникла не сразу, а в определенной ситуации в условиях конфликта коммерческих интересов различных групп, которые хотели сидеть на потоках.

"И результатом этого конфликта стало классическое "так не доставайся же ты никому". Но это не было государственной позицией, не государство перекрывало электроэнергию и не государство останавливало фуры. Что сделало за эти годы государство? Есть несколько заявлений в международные организации и юридических исков. И поверьте, аккумулировать это - очень трудный путь. Второе - решения международных организаций, но в этой сфере огромную помощь нам оказали наши партнеры. Когда тебя берут за руку и ведут по коридорам - это не большая победа украинской дипломатии. В такой ситуации реальных шагов очень мало. А Россия за эти годы сделала главное - обеспечила в Крыму социально-экономическую базу для дальнейшей милитаристской деятельности во всем черноморско-средиземноморском регионе. Крым не является плацдармом для захвата только Украины. Он является плацдармом для российской милитаристской экспансии на огромной части земного шара, вплоть до Зимбабве. Вся логистика России на Ближнем Востоке и Африке связана с Черным морем", - считает Бабин.

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