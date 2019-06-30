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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Госпогранслужба (3357) контрабанда (1757) пограничники (1199) сигареты (625)

 Пограничники сорвали две попытки контрабанды сигарет в Польшу и Румынию. ФОТО

На Волыни и Буковине пограничники пресекли попытки незаконно переместить сигареты через границу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Пограничники сорвали две попытки контрабанды сигарет в Польшу и Румынию 01

Пограничный наряд от отделения "Морозовичи", что в Иваничевском районе Волынской области, во время несения службы заметил, как группа лиц с пакетами двигалась в направлении украинского-польской границы. Чтобы пресечь правонарушение, пограничники Львовского отряда осуществили предупредительный выстрел, после которого нарушители прибегли к бегству в тыл Украины, оставив пакеты и специально изготовленные лавочки для преодоления контрольно-следовой полосы.

Проверив местность у границы, правоохранители обнаружили 11 ящиков с 5 500 пачками сигарет, которые контрабандисты пытались переправить через границу в соседнюю Польшу. 

Смотрите: Крупнейшая в истории Украины партия контрабандных сигарет, стоимостью 70 млн грн, изъята на Закарпатье, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Другую попытку незаконно переместить сигареты через границу предотвратили правоохранители на Буковине. Пограничники Черновицкого отряда и оперативно-розыскного подразделения Западного регионального управления на участке отдела "Красноильск" на расстоянии 100 метров от границы заметили группу лиц с пакетами, которые быстро приближались к границе с Румынией.

Пограничники сорвали две попытки контрабанды сигарет в Польшу и Румынию 02

Во время задержания правонарушители оставили 6 пакетов с сигаретами возле границы и убежали на территорию Украины. 

Пограничники сорвали две попытки контрабанды сигарет в Польшу и Румынию 03

Также смотрите: На Буковине пограничники помешали контрабанде в Румынию 16 тыс. пачек сигарет. ФОТО

Мероприятия по установлению причастных к контрабанде лиц продолжаются.

Источник: https://censor.net.ua/n3134845
 
 
 Топ комментарии
 
Лес не видят составами, зато пакеты с куревом замечают
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Новина №1 ! Мертвечук купив "Інтер": "Источник: Медведчук купил "Интер" - кум Путина превращается в медиамагната" - https://www.dialog.ua/ukraine/182527_1561886204 …
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Новина №1 ! Мертвечук купив "Інтер": "Источник: Медведчук купил "Интер" - кум Путина превращается в медиамагната" - https://www.dialog.ua/ukraine/182527_1561886204 …
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А Інтер дивиться вся совкова аудиторія і на тільки вона. Кум розвинув діяльність, аж гай гуде.
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да Интер и до этого был полностью ватный . так что принципиально ничего не поменяется Пограничники сорвали две попытки контрабанды сигарет в Польшу и Румынию - Цензор.НЕТ 491
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Усрацца и не жить! Виконали службовий обовязок-за наші з вами гроші! Атас герої!
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Лес не видят составами, зато пакеты с куревом замечают
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та да))) лес не покуришь всей погрн.командой...))))
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)))) так сигареты не лес, проще и рубятся.
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ну и зачем??? курили бы себе мужики в Польше и Румынии недорогие сигареты, а так продадут их в Украине и бабки положат в карман не погранцы , что контрабасов поймали - а судейки да прокуроришки разные
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радуют бесконечно достиженя наших погранцов по табаку.... - задача животрепещющая...
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с одной стороны молодцi . а с другой сигареты нашли а контрабандистов то не поймали . или таки поймали и отпустили ? за небольшое вознаграждение Прикордонники запобігли двом спробам контрабанди сигарет до Польщі та Румунії - Цензор.НЕТ 6137
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПограничники сорвали две попытки контрабанды сигарет в Польшу и Румынию. ФОТО
 
 
 
 
 
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