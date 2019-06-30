 На Херсонщине повесилась 9-летняя девочка, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Событие произошло в одном из населенных пунктов Белозерского района. Полицейские выяснили, что около 18.30, мать, придя домой, обнаружила, что дверь в ванную закрыты изнутри. Женщина позвала на помощь мужа и они вместе выбили двери и увидели тело дочери, которая висела на дверной ручке.

Как сообщил руководитель районной полиции Александр Гайдук, полицейские опрашивают родителей, родственников и друзей погибшей. Также проверяют наличие у нее аккаунтов в социальных сетях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Женщина, участвовавшая в шоу "Говорит Украина", убила дочь и совершила суицид через месяц после выхода программы

Предварительная правовая квалификация п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство" с пометкой самоубийство. Ведется следствие.