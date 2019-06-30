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 Политика Украины
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 "Отвратительный подкуп": Кандидат Ковалев на Донетчине бесплатно раздал детям на округе кроссовки и пообещал велосипеды после выборов. ФОТО

Кандидат в народные депутаты (ОИО №51, Донецкая область), председатель ОО "Никто кроме нас" Александр Ковалев перед выборами решил раздать детям на округе кроссовки и пообещал после выборов велосипеды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на странице в Facebook журналистка Марьяна Пьецух. Приводим ее текст полностью.

"Отвратительный подкуп. Когда детей внаглую шантажируют.

Крутой округ, когда в нем меньше 3 тысяч избирателей. И можно каждому купить что-то хорошее, потому что сколько там тех избирателей.

И подкуп сделать пафосным и благочинным, ибо дети войны! Дети настрадались, поэтому вот каждому кроссовки. И пообещан после выборов еще каждому велосипед!

Вот чего бы то вдруг за месяц до выборов о них вспомнить, война уже 5 лет. И чего велики после выборов, сколько там тех детей, жалко что ли?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подкуп избирателей: Суд отстранил мэра Василькова Сабадаша от должности, - МВД

Вот есть некий кандидат в нардепы Александр Ковалев. Председатель ОО "Никто кроме нас", которая объединяет воинов-иттернационалистов, сайт которой указывает на какую-то весьма неактивную деятельность ОО. За 2019 год не было ни одной новости, а за 2018 аж одна, пока он с кроссовками не поехал в Зайцево и наклепали они там для сайта десятки фоток.

Еще из новостей на сайте известно, что ГПУ вызвала в 2014 Ковалева относительно его помощи в вывозе беркутовцев из Киева, чтобы их никто не обидел. Говорит, да, правда, ведь зачем обижать их было и беспорядки провоцировать.

А его избирательная программа вообще начинается феерично: "Жители Майорска и Зайцево!
Многие из нас все еще помнят спокойные и счастливые 70-е и 80-е годы 20-го века. Мы помним развал Советского Союза и экономическую катастрофу девяностых годов. Мы с вами помним мирный Донбасс до 2013 года!".

Кандидат знает, что местные ностальгируют по СССР и знает по чему бить, как и по терминам в программе "социальный геноцид", "смертельная медицинская реформа". Ну и тут все ясно: "Восстановить уважение к нашей настоящей истории, народу-победителю и истинных героев Великой Отечественной войны". "Отменить закон о тотальной украинизации и защитить наше право на родной язык".

Хочешь реализовать свою "оригинальную" программу? Даешь велики детям!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат на пост главы ОТГ на Николаевщине раздавала одежду и воду в сельском клубе, полиция открыла уголовное производство

Отвратительный подкуп: Кандидат Ковалев на Донетчине бесплатно раздал детям на округе кроссовки и пообещал велосипеды после выборов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3134842
 
 
 Топ комментарии
 
Красиво излагает, собака. Учитесь, Киса!(с)
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Левый кроссовок до выборов, правый - после.
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Через 2,5 роки після подій Майдану стали відомі нові скандальні подробиці.Слідство у справі Євромайдану через більш ніж 2,5 роки, здається, і не збирається підходити до завершення. Більше того, воно обростає новими деталями. Днями в ГПУ повідомили скандальні подробиці розслідування.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що встановлено особу людини, яка втопила зброю "чорної сотні" Беркута і допомагала їм втекти.

Підозру вручили ветерану війни в Афганістані, голові Всеукраїнської громадської організації "Ніхто крім нас" Олександру Ковальову. "Отвратительный подкуп": Кандидат Ковалев на Донетчине бесплатно раздал детям на округе кроссовки и пообещал велосипеды после выборов - Цензор.НЕТ 3503 Афганець розповів, що був далеко не єдиним, хто в лютому 2014 року допомагав Беркуту.
...Афганці й Автомайдан. Хто вивозив Беркут з Києва - Korrespondent.net "Отвратительный подкуп": Кандидат Ковалев на Донетчине бесплатно раздал детям на округе кроссовки и пообещал велосипеды после выборов - Цензор.НЕТ 5079
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а стулья он им тоже после выборов пообещал? ))
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За такую программу вешать надо на фонарном столбе.
Да некому...... "Отвратительный подкуп": Кандидат Ковалев на Донетчине бесплатно раздал детям на округе кроссовки и пообещал велосипеды после выборов - Цензор.НЕТ 6254
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есть уже закон "подкуп изберателя". прокуратура должна открьіть дело.
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Не должна, а обязана согласно УПК в порядке 214 статьи. Да там и менты и контора и прокуратура "НАРУБЯТ ПАЛОК" аж гай зашумить.
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Хоть один зебил заяву написал? Не? А почему? Не их дело? Все устраивает? Само как-то сделается или не знают что такое гражданская ответственность?
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Вы о чем? Обратите внимание на мозоли нажраные у радетелей за счастье народа! Какой столб? Какая верёвка их выдержит????
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кол даже лучше: сила тяжести такой центнер сама натянет на кол.
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Дети, будьте внимательны с этим нехорошим дядей!
Как бы вам не пришлось после выборов ездить не на велосипедах, а на мерседесах, как наш преЗЕдент "Отвратительный подкуп": Кандидат Ковалев на Донетчине бесплатно раздал детям на округе кроссовки и пообещал велосипеды после выборов - Цензор.НЕТ 2098
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ЗРАДА ЗРАДНАЯ!!!! Правда,пальмомасловый? При (ж)ПОПе такого не было! "Огидний підкуп": кандидат Ковальов на Донеччині безкоштовно роздав дітям на окрузі кросівки і пообіцяв велосипеди після виборів - Цензор.НЕТ 1472
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Через 2,5 роки після подій Майдану стали відомі нові скандальні подробиці.Слідство у справі Євромайдану через більш ніж 2,5 роки, здається, і не збирається підходити до завершення. Більше того, воно обростає новими деталями. Днями в ГПУ повідомили скандальні подробиці розслідування.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що встановлено особу людини, яка втопила зброю "чорної сотні" Беркута і допомагала їм втекти.

Підозру вручили ветерану війни в Афганістані, голові Всеукраїнської громадської організації "Ніхто крім нас" Олександру Ковальову. Афганець розповів, що був далеко не єдиним, хто в лютому 2014 року допомагав Беркуту.
...Афганці й Автомайдан. Хто вивозив Беркут з Києва - Korrespondent.net "Отвратительный подкуп": Кандидат Ковалев на Донетчине бесплатно раздал детям на округе кроссовки и пообещал велосипеды после выборов - Цензор.НЕТ 5079
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власник хіпстерської бороди Олександр Ковальов, сепар за поглядами і голова міської організації "Ніхто крім нас" у Києві (на фото - біля Донецької ОДА під час з…Ещё"Отвратительный подкуп": Кандидат Ковалев на Донетчине бесплатно раздал детям на округе кроссовки и пообещал велосипеды после выборов - Цензор.НЕТ 5928
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"Никто кроме нас"
Бывшая десантура и на дембиле не расстается с запасными парашютами "Отвратительный подкуп": Кандидат Ковалев на Донетчине бесплатно раздал детям на округе кроссовки и пообещал велосипеды после выборов - Цензор.НЕТ 5540
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То ЗЕбіли, то лугандійці, одні ідіоти навкруги. І спробуй офіційно заробити більше 10000 грн., а це копійки.
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Нічого дивного. Настала ера популізму. ПреЗедент - популіст показав приклад, як можна обіцяти до виборів і не робити після виборів (я вам нічого нє должєн). Тому велосипедів після виборів точно не буде
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Свыни легко и лям зарабатывают, на комментах "Отвратительный подкуп": Кандидат Ковалев на Донетчине бесплатно раздал детям на округе кроссовки и пообещал велосипеды после выборов - Цензор.НЕТ 4788
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Не трудись напрасно, не поможет....
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Левый кроссовок до выборов, правый - после.
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с языка сняли))) так и хотел предложить - один кроссовок до... второй после выборов))))
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))) в принципе, мог бы сказать, шо после выборов, "всем будет по барабану". и не обманул бы!
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"Висят кроссовки, особенно левый"

(с) класика впоротого гумору
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так, по поводу разрыва паттернов. от если бы ***** поехал в тулу. ну со своей чашкой, понятно. со своим чаем в ней, понятно. но самовар то он тоже точно с собой бы взял!!!! )))) а говорят шо ***** низзя просчитать!!! ото ж!! ))))))))))))
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Да, это же шестикрылые Серафимы прилетели к деткам. 😁
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А я думаю звідки беруться Голобородьки на лісапеті.
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Совсем твари нюх потеряли ,уже и до детей уроды добрались ..
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Це комуняка і совок, ідеологію якого ти поділяєш.
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Разве??? А по-моему, с нюхом у них- полный порядок! А совесть... их просто кто-то освободил. От химеры, именуемой совестью(с)
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а у них совесть абсолютно читая. они её никогда не пользуются )
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Любителі халяви думають що карошій дяд'я за безплатно їм щось подарує ?
Коли вже лохів поменшає...
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Совки, мем, в ннадцятому поколінні. Нащадки савєцкава нарота. Мине ще кілька поколінь поки дух камунізьми поступово вивітриться.
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Треба було роздати лише ліві, а вже після виборів праві, це 100% гарантія, що виборці не кинуть кандидата!!!
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Підождіть, зараз на виборах програє, і кросовки назад повідбирає... (У дочки, коли в школі вчилася, так один кандидат привіз партію старих комп"ютерів, і клас комп"ютерний зробили, а після "прольоту" на виборах все забрав назад...
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Не проиграет. Помощник министра топливной энергетики Украины не может проиграть мажоритарку. Надо будет, они с министром,всему округу валенки и фуфайки подарят
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Да мы сами "охренели", когда дочь рассказала... Ну, это было не вчера - у дочери сын уже, в этой школе, учится... Но факт был...
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Экс Рыг, . Помощник действующего министра Насалика. С этим хмырем все ясно. НЕ ВИНОВАТ - скажет самый честный украинский суд
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Господа-товарищи, пані та панове!!!
что-то никто не спешит поздравлять нас, молодых и около того з Днем Молоді України!!!!
то вже, звиняйте...я нагадаю:
***

Зі святом Молоді вітаю!
Мерщій всі святкувати
Бо нагода є сьогодні,
Добре погуляти!!!
Треба з святом...причащати)))
Пофіг дощ чи сонце з неба,
Даром часу не втрачати,
(А на столі є все що треба?)

Така краса довкіл буяє,
В словах цього не передать!
Шкода, що швидко час спливає,
Не зупинити, не догнать...
А жаль, що молодість не вічна,
Так пропливає, наче мить.
І технологіі комічні
ЇЇ не можуть зупинить

Зі святом Молоді - молодих і за віком і за Душею!!!
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С праздников всю молодёжь и слегка пидстаркуватых юношей и девушек!
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К сожалению ету технологию используют все сегодня правящие партии. Обобрать население до нитки а потом покупать ихние голоса за кусок хлеба или поношеные штаны из гуманитарки, которую иностранцы передают нам бесплатно.
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Ну и? Хоть лисапеты обещал. А 73% вообще развели на пустое место.
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Краще б бакс по 10-ть ..і війну закінчити за два тижні !
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А Парашенко наоборот пообещал всем после его победы повышение цен, налогов и тарифов. Ето уже полный беспредел и издевательство
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За 2019 рік не було жодної новини, а за 2018 рік аж одна, поки він із кросівками не поїхав у Зайцеве, і наклепали вони там для сайту десятки фоток



доказів для поліції та прокуратури)
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Прям как в 90-х уже. Вечером деньги ночью стулья... Синих курей и блинов с лопаты с машины еще нужно рабам раздавать. Рабов даже не настораживает почему кандидат так сильно хочет пролезть во власть. Чтобы лисапеты всем купить. Но после выборов. Где он возьмет после выборов деньги рабы уже думать не хотят.
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Хз, товарищ майор.
На Нивках был пелипишин, раздавал пенсионерам капусту и буряки со своих теплиц.
Избрали типо честного Левченко.
Этот вообще на районе не бывает, если жители его находят и начинают клянчить ремонт какого нибудь освещения или канализации в районе - прямым текстом посылает всех на три буквы и к Кличко.
А Раде кроме спама ничего не делает.
Спрашивается в задаче - кто лучше?
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Цей козирний округ (всього 3 тисячі виборців) було створено 5 років тому Охендовським спеціально для старого рига Фіми Звягільського. Бо комусь дуже не хотілося, щоб перше засідання новообраної Верховної Ради, як найстарший за віком депутат, вів син Романа Шухевича.

Пам'ятаю, Фіма набрав тоді більшість у своєму окрузі, - 1700 голосів. "Огидний підкуп": кандидат Ковальов на Донеччині безкоштовно роздав дітям на окрузі кросівки і пообіцяв велосипеди після виборів - Цензор.НЕТ 1996
Та в багатьох сільрадах більше виборців!

І цей маразм продовжили ще на 5 років.

Дя-ку-є-мо!!! В тому числі - і за виборчий закон Януковича, який не сподобилися змінити за минулі 5 років. Суки!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Отвратительный подкуп": Кандидат Ковалев на Донетчине бесплатно раздал детям на округе кроссовки и пообещал велосипеды после выборов. ФОТО
 
 
 
 
 
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