 "Отвратительный подкуп": Кандидат Ковалев на Донетчине бесплатно раздал детям на округе кроссовки и пообещал велосипеды после выборов. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на странице в Facebook журналистка Марьяна Пьецух. Приводим ее текст полностью.
"Отвратительный подкуп. Когда детей внаглую шантажируют.
Крутой округ, когда в нем меньше 3 тысяч избирателей. И можно каждому купить что-то хорошее, потому что сколько там тех избирателей.
И подкуп сделать пафосным и благочинным, ибо дети войны! Дети настрадались, поэтому вот каждому кроссовки. И пообещан после выборов еще каждому велосипед!
Вот чего бы то вдруг за месяц до выборов о них вспомнить, война уже 5 лет. И чего велики после выборов, сколько там тех детей, жалко что ли?
Вот есть некий кандидат в нардепы Александр Ковалев. Председатель ОО "Никто кроме нас", которая объединяет воинов-иттернационалистов, сайт которой указывает на какую-то весьма неактивную деятельность ОО. За 2019 год не было ни одной новости, а за 2018 аж одна, пока он с кроссовками не поехал в Зайцево и наклепали они там для сайта десятки фоток.
Еще из новостей на сайте известно, что ГПУ вызвала в 2014 Ковалева относительно его помощи в вывозе беркутовцев из Киева, чтобы их никто не обидел. Говорит, да, правда, ведь зачем обижать их было и беспорядки провоцировать.
А его избирательная программа вообще начинается феерично: "Жители Майорска и Зайцево!
Многие из нас все еще помнят спокойные и счастливые 70-е и 80-е годы 20-го века. Мы помним развал Советского Союза и экономическую катастрофу девяностых годов. Мы с вами помним мирный Донбасс до 2013 года!".
Кандидат знает, что местные ностальгируют по СССР и знает по чему бить, как и по терминам в программе "социальный геноцид", "смертельная медицинская реформа". Ну и тут все ясно: "Восстановить уважение к нашей настоящей истории, народу-победителю и истинных героев Великой Отечественной войны". "Отменить закон о тотальной украинизации и защитить наше право на родной язык".
Хочешь реализовать свою "оригинальную" программу? Даешь велики детям!"
Да некому......
Лидеру "Никто кроме нас" предъявлено подозрение за пособничество "Беркуту".
Как бы вам не пришлось после выборов ездить не на велосипедах, а на мерседесах, как наш преЗЕдент
Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що встановлено особу людини, яка втопила зброю "чорної сотні" Беркута і допомагала їм втекти.
Підозру вручили ветерану війни в Афганістані, голові Всеукраїнської громадської організації "Ніхто крім нас" Олександру Ковальову. Афганець розповів, що був далеко не єдиним, хто в лютому 2014 року допомагав Беркуту.
...Афганці й Автомайдан. Хто вивозив Беркут з Києва - Korrespondent.net
Бывшая десантура и на дембиле не расстается с запасными парашютами
(с) класика впоротого гумору
Коли вже лохів поменшає...
что-то никто не спешит поздравлять нас, молодых и около того з Днем Молоді України!!!!
то вже, звиняйте...я нагадаю:
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Зі святом Молоді вітаю!
Мерщій всі святкувати
Бо нагода є сьогодні,
Добре погуляти!!!
Треба з святом...причащати)))
Пофіг дощ чи сонце з неба,
Даром часу не втрачати,
(А на столі є все що треба?)
Така краса довкіл буяє,
В словах цього не передать!
Шкода, що швидко час спливає,
Не зупинити, не догнать...
А жаль, що молодість не вічна,
Так пропливає, наче мить.
І технологіі комічні
ЇЇ не можуть зупинить
Зі святом Молоді - молодих і за віком і за Душею!!!
доказів для поліції та прокуратури)
На Нивках был пелипишин, раздавал пенсионерам капусту и буряки со своих теплиц.
Избрали типо честного Левченко.
Этот вообще на районе не бывает, если жители его находят и начинают клянчить ремонт какого нибудь освещения или канализации в районе - прямым текстом посылает всех на три буквы и к Кличко.
А Раде кроме спама ничего не делает.
Спрашивается в задаче - кто лучше?
Пам'ятаю, Фіма набрав тоді більшість у своєму окрузі, - 1700 голосів.
Та в багатьох сільрадах більше виборців!
І цей маразм продовжили ще на 5 років.
Дя-ку-є-мо!!! В тому числі - і за виборчий закон Януковича, який не сподобилися змінити за минулі 5 років. Суки!