 "Отвратительный подкуп": Кандидат Ковалев на Донетчине бесплатно раздал детям на округе кроссовки и пообещал велосипеды после выборов. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на странице в Facebook журналистка Марьяна Пьецух. Приводим ее текст полностью.

"Отвратительный подкуп. Когда детей внаглую шантажируют.

Крутой округ, когда в нем меньше 3 тысяч избирателей. И можно каждому купить что-то хорошее, потому что сколько там тех избирателей.

И подкуп сделать пафосным и благочинным, ибо дети войны! Дети настрадались, поэтому вот каждому кроссовки. И пообещан после выборов еще каждому велосипед!

Вот чего бы то вдруг за месяц до выборов о них вспомнить, война уже 5 лет. И чего велики после выборов, сколько там тех детей, жалко что ли?

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Вот есть некий кандидат в нардепы Александр Ковалев. Председатель ОО "Никто кроме нас", которая объединяет воинов-иттернационалистов, сайт которой указывает на какую-то весьма неактивную деятельность ОО. За 2019 год не было ни одной новости, а за 2018 аж одна, пока он с кроссовками не поехал в Зайцево и наклепали они там для сайта десятки фоток.

Еще из новостей на сайте известно, что ГПУ вызвала в 2014 Ковалева относительно его помощи в вывозе беркутовцев из Киева, чтобы их никто не обидел. Говорит, да, правда, ведь зачем обижать их было и беспорядки провоцировать.

А его избирательная программа вообще начинается феерично: "Жители Майорска и Зайцево!

Многие из нас все еще помнят спокойные и счастливые 70-е и 80-е годы 20-го века. Мы помним развал Советского Союза и экономическую катастрофу девяностых годов. Мы с вами помним мирный Донбасс до 2013 года!".

Кандидат знает, что местные ностальгируют по СССР и знает по чему бить, как и по терминам в программе "социальный геноцид", "смертельная медицинская реформа". Ну и тут все ясно: "Восстановить уважение к нашей настоящей истории, народу-победителю и истинных героев Великой Отечественной войны". "Отменить закон о тотальной украинизации и защитить наше право на родной язык".

Хочешь реализовать свою "оригинальную" программу? Даешь велики детям!"

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