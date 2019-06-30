 Кучма: Россия, предварительно, отвела войска от Станицы Луганской. В ОБСЕ должны подтвердить

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма.
"По нашим предварительным данным, войска с российской стороны были отведены. Однако, СММ ОБСЕ должна подтвердить этот факт", - сказал он.
Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин Станицы Луганской. В штабе ООС заверили, что процесс разведения сил и средств в этом районе не ослабляет оборонительных возможностей ВСУ, а военные заняли новые выгодные позиции. 27 июня российско-оккупационные войска тоже завершили первый этап отвода своих подразделений - отошли от пешеходного моста.
На позициях в Станице Луганской, несмотря на отвод войск, продолжают служить полиция и Нацгвардия.
Ситуация с мостом вообще странная. Дело в том, что нам он вообще не нужен. Тогда зачем Украина его строить будет? Есть лишние деньги, лучше Кличку пусть отдадут - от мостов в Киеве больше толку.
Выполнят? Вот и хорошо.
Хук!
ОБСЕ что, до сих по не подтвердила отвод?
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
30 июня 2019 года
10-10 30.06. 2019 Г-н Президент, пока вас не было до вас пытался дозвониться Юрий Золкин. Если вы не знаете - это руководитель Станично-Луганской администрации. Он хотел вам сообщить, что г-н Кучма нагло врет о разведении сил под Станицей Луганская. Боевики продолжают оставаться на позициях и блокпосту. Просто всякую шушпань сменили кадровые РФ. Затребуйте с главного департамента документального обеспечения прямые донесения Главного управления разведки МО Украины там о том же. Надеемся что допуск у вас есть, они сов. секретны. Папочка с совой. Верьте только им и "Буратино" - остальные нагло врут вам.
Президента нет на рабочем месте с вечера пятницы.
а теперь мне предлагают верить убийце?
а можна я не буду?
леня у нас? - нормальный такой убивец... - надо будет?
он еще кому башку отрежет...
И все "поджигатели вайны" в Украине останутся не у дел.
Все ж просто.
Те, що ця влада не подобається прихильникам узурпаторської кліки, яка сформувалася при попередньому режимі, не дає ніяких підстав для сумніві в її легітимності.
Оптимальним варіантом є позбутися "старих" і не дати розвернутися "новим".
Для цього треба вивести їх з клінчу і ефектно, по черзі, нейтралізувати.