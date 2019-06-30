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 Политика Украины
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 Освобожденный из плена Горяинов не мог быть водителем КамАЗа, заехавшего к наемникам РФ, - заявление 53-й ОМБр

Некоторые СМИ и пользователи социальных сетей распространяют дезинформацию относительно Горяинова Максима Анатольевича - военнослужащего 53-й Отдельной механизированной бригады, который попал в плен и был передан 28 июня в Минске.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook 53-й ОМБр. 

"Утверждается, что Горяинов Максим Анатольевич "... 22 мая 2019, будучи водителем КамАЗа, в котором еще находилось 7 человек военнослужащих 53-й ОМБр, ехав по служебным делам по трассе Мариуполь-Донецк в Краматорск, пересек первых два наших блокпоста, после которых не повернул на лево на Березовой 2, чтобы обойти Донецк, не остановившись на последнем блокпосту, привез своих офигевших от того, что произошло, и еще, пожалуй, сонных побратимов прямо на блокпост врага, где их быстро приняли боевики Дыры ... "

Эта информация не соответствует действительности!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жена пленного: Медведчук освобождает водителя, который завез семь бойцов ВСУ в плен

Старший солдат Горяинов Максим Анатольевич НЕ МОГ быть за рулем автомобиля, так как у него нет права управления автомобилем, тем более грузовым, который оборудован для перевозки людей.

Просим не распространять непроверенную информацию и не дискредитировать военнослужащих, не имея объективной информации", - говорится в завлении бригады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обнародованы имена и фотографии украинских военных, попавших в плен 22 мая. ФОТО

Напомним, 22 мая в штабе Операции Объединенных сил рассказали, что в районе Новотроицкого восемь украинских военных отклонились на автомобиле от маршрута, попали на оккупированную территорию и были задержаны боевиками.

Читайте: Сдача в плен 8 украинских военных, которые сами заехали в руки врага, - демонстрация кадровых проблем армии на шестом году войны, - Бутусов

В четверг, 27 июня, Виктор Медведчук без ведома президента Украины Владимира Зеленского провел переговоры с представителями ОРДО Денисом Пушилиным и ОРЛО Леонидом Пасечником, в результате которых удалось достичь договоренности об освобождении 4 украинцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3134837
 
 
 Топ комментарии
 
у него не было прав ну просто железное алиби Освобожденный из плена Горяинов не мог быть водителем КамАЗа, заехавшего к наемникам РФ, - заявление 53-й ОМБр - Цензор.НЕТ 6402
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Это одна из серий спец операций Кремля против Украины имеющих целью навязать Украине Медведчука как единственного переговорщика от Украины с РФ, и одновременно повысить его шансы на парламентский выборах - так враг выковывает для Украины васалов.
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После того, как МО сообщило что рояльного не мобилизовывали, вера в офзаявы малость подустала.
Там права управления смотрят в начале ротации. Если смотрят.
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Это одна из серий спец операций Кремля против Украины имеющих целью навязать Украине Медведчука как единственного переговорщика от Украины с РФ, и одновременно повысить его шансы на парламентский выборах - так враг выковывает для Украины васалов.
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До виборів (для піару кума фуйла ) ще парочку випустять .
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ето точно. отсюда вывод - пэрэмоги нэ будэ, помоги Родине, соверши суицид назло поганой действительности
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у него не было прав ну просто железное алиби
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Думаю,що вже пішла піар компанія по захисту мундира зі сторони бригади. ТОД---де наші військоваі і як вони попали в полон? Ждемо відповіді. а не пустої трепотні.
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Медведчук не тільки куп фашиста. він плоть від плоті україноненависник із цьог потрібно виходити.
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А я ведь изначально говорил особо обозлённым,что не спешите осуждать солдат!Вспомните,как поступил Пораженко с с бригадой волынян в 2014,попавшей в плен!Их пытались осудить несколько лет!!51 ,по моему?Со сралинскими методами борьбы с солдатами пора завязывать.В плену не мёд!Неважно кто их освободил!Главное- они наши люди.У них жёны,дети,родители.А сколько не дождались освобождения,закатовани?
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Так чому ж кум фуйла про захоплених моряків (і не засуджених ) не попіклується !? Освобожденный из плена Горяинов не мог быть водителем КамАЗа, заехавшего к наемникам РФ, - заявление 53-й ОМБр - Цензор.НЕТ 3414
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В какой такой плен они попали ? выставили на дороге пост без часовых и секретов ночью бес перестрелял этот пост и вся остальная бригада с перепугу \ кстати была самая многочисленная в ВСУ \ дезертировала в ППД до рідноі хаты пока другие воевали ну и что их теперь награждать ?
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До речі, бачив відео, де хлопці з ПС проїхали крайній БП, об'їхали міни і попрямували до позицій окупантів. Спочатку наші прийняли їх за ворога, що замаскувався. Лише декілька черг у повітря врятувало їх від смерті. (Вони повернули назад і їм пояснили, що могло бути).
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а у кого права есть? почти все бесправны. правда у кучки керуль права есть, может кто из них?
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Оприлюдніть прізвище того офіцера, який наказав військовослужбовцям їхати БЕЗ табельної зброї у прифронтовій зоні. В результаті чого вони фізично не могли чинити опору озброєним окупантам коли заблукали на їх блокпост.
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Та кто мог такой приказ отдать ? сто процентов сами не стали брать \ старшины . каптёрщики\ что бы не морочить себе дурную голову тяжестью для них непомерной и тем . что постоянно нужно при себе иметь . есть такие дебилы под кровать прячут и ходят без автомата а то им тяжело
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Это уже традиця Такая все решать без мнения нашего солнцеликого великана ЗЕ!)))его авторитет умножен на НОЛЬ)))
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Идиотское заявление . Там что , не знают , кто был за рулём ? При чём здесь наличие прав ?
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Идиоцким были заявления наших СМИ о том шо во всем виноват Горяинов. Почему то наши люди больше верят СМИ чем нашим военным . Я уверен там работают следователи , контрразведка . Они разберутся в ситуации , шило в мешке не утаиш . А пока одни гипотезы
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"В четверг, 27 июня, Виктор Медведчук без ведома президента Украины Владимира Зеленского провел переговоры с представителями ОРДО Источник:
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Чомусь зник мій коментар... Активіст ітіомать. Пропіарився.
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Водителем быть не мог, а без прав сесть за руль, так вполне)
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Тим паче там. Покажи мавпі на яку педалю тиснути і вона поїде.
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От клоуны, а тогда кто это сделал? Как его фамилия? Что за секреты???? Не верю!!!
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Так по такой логике...
Если у вояк не было оружия.. ТО ОНИ ВОВСЕ НЕ СОЛДАТЫ!!!))))а так туристы...ехали по кататся....

Отмазки тупорылых дебилов!
Ищите крыс среди своих!!!
А не несите ДИЧЬ!!!
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Из новостей на цензоре ранее:
Как говорится в facebook-публикации, передает Цензор.НЕТ, в плен попали восемь военных: старший сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981), старший солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965), старший солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984), старший солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971), старший солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982), прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970), старший солдат Геймур Александр Юрьевич (1994), старший солдат Гордейчук Юрий Николаевич (25.09.1982).Источник:https://censor.net.ua/n3128905
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тю...а кто ж разрешил сесть в кабину... без прав))))))
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Отмазывают и водилу и мертветчука и штаб 53 омбр сразу таким заявлением
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В штабе заявили, что водителя вообще небыло, т.к. ни у кого из попавших в плен не было водительских прав. Камаз ехал сам.
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автопилот, п*дла, завез наших...небойсь по Глонассу шел?))))))
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Горяинов освобождён и не помнит, кто был за рулём, так как был сонным и офигевшим)))
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Для думаючої людини, ця "акція" цілком зрозуміла, що кума продвигають в парламент на УРА. Алеж, кремляді не врахували цього; того, що не все масонаселення України безмізкові барани, як в ордостані. Є звісно бикувани та слабі на мізок, та усерівно, МИ бачимо, що кум - це кінець Україні, кінець її незалежності.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОсвобожденный из плена Горяинов не мог быть водителем КамАЗа, заехавшего к наемникам РФ, - заявление 53-й ОМБр
 
 
 
 
 
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