 Освобожденный из плена Горяинов не мог быть водителем КамАЗа, заехавшего к наемникам РФ, - заявление 53-й ОМБр

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook 53-й ОМБр.

"Утверждается, что Горяинов Максим Анатольевич "... 22 мая 2019, будучи водителем КамАЗа, в котором еще находилось 7 человек военнослужащих 53-й ОМБр, ехав по служебным делам по трассе Мариуполь-Донецк в Краматорск, пересек первых два наших блокпоста, после которых не повернул на лево на Березовой 2, чтобы обойти Донецк, не остановившись на последнем блокпосту, привез своих офигевших от того, что произошло, и еще, пожалуй, сонных побратимов прямо на блокпост врага, где их быстро приняли боевики Дыры ... "

Эта информация не соответствует действительности!

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Старший солдат Горяинов Максим Анатольевич НЕ МОГ быть за рулем автомобиля, так как у него нет права управления автомобилем, тем более грузовым, который оборудован для перевозки людей.

Просим не распространять непроверенную информацию и не дискредитировать военнослужащих, не имея объективной информации", - говорится в завлении бригады.

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Напомним, 22 мая в штабе Операции Объединенных сил рассказали, что в районе Новотроицкого восемь украинских военных отклонились на автомобиле от маршрута, попали на оккупированную территорию и были задержаны боевиками.

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В четверг, 27 июня, Виктор Медведчук без ведома президента Украины Владимира Зеленского провел переговоры с представителями ОРДО Денисом Пушилиным и ОРЛО Леонидом Пасечником, в результате которых удалось достичь договоренности об освобождении 4 украинцев.