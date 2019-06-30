 Освобожденный из плена Горяинов не мог быть водителем КамАЗа, заехавшего к наемникам РФ, - заявление 53-й ОМБр

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook 53-й ОМБр.
"Утверждается, что Горяинов Максим Анатольевич "... 22 мая 2019, будучи водителем КамАЗа, в котором еще находилось 7 человек военнослужащих 53-й ОМБр, ехав по служебным делам по трассе Мариуполь-Донецк в Краматорск, пересек первых два наших блокпоста, после которых не повернул на лево на Березовой 2, чтобы обойти Донецк, не остановившись на последнем блокпосту, привез своих офигевших от того, что произошло, и еще, пожалуй, сонных побратимов прямо на блокпост врага, где их быстро приняли боевики Дыры ... "
Эта информация не соответствует действительности!
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Старший солдат Горяинов Максим Анатольевич НЕ МОГ быть за рулем автомобиля, так как у него нет права управления автомобилем, тем более грузовым, который оборудован для перевозки людей.
Просим не распространять непроверенную информацию и не дискредитировать военнослужащих, не имея объективной информации", - говорится в завлении бригады.
Напомним, 22 мая в штабе Операции Объединенных сил рассказали, что в районе Новотроицкого восемь украинских военных отклонились на автомобиле от маршрута, попали на оккупированную территорию и были задержаны боевиками.
В четверг, 27 июня, Виктор Медведчук без ведома президента Украины Владимира Зеленского провел переговоры с представителями ОРДО Денисом Пушилиным и ОРЛО Леонидом Пасечником, в результате которых удалось достичь договоренности об освобождении 4 украинцев.
Там права управления смотрят в начале ротации. Если смотрят.
Если у вояк не было оружия.. ТО ОНИ ВОВСЕ НЕ СОЛДАТЫ!!!))))а так туристы...ехали по кататся....
Отмазки тупорылых дебилов!
Ищите крыс среди своих!!!
А не несите ДИЧЬ!!!
Как говорится в facebook-публикации, передает Цензор.НЕТ, в плен попали восемь военных: старший сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981), старший солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965), старший солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984), старший солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971), старший солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982), прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970), старший солдат Геймур Александр Юрьевич (1994), старший солдат Гордейчук Юрий Николаевич (25.09.1982).Источник:https://censor.net.ua/n3128905