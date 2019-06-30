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 Политика Украины
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Все про:вооружение (3217) США (15090) Петреус (1)

 Запрос должен быть сделан на высокоточные ракеты и радары, - генерал США Петреус о видах вооружений, которые помогли бы Украине отразить агрессию РФ

Запрос от Украины должен быть сделан на высокоточные ракеты, сложные системы косвенного огня, контрбатарейные радары, радары защиты от российских ракет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Новое время" заявил генерал армии США, бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус, отвечая на вопрос о том, какие виды вооружений и военных технологий Украине стоит просить у США, исходя из оценки современного арсенала вооружений России.

В то же время, по мнению генерала, "важно помнить, что оружие эффективно, если оно находится в надежных и хорошо обученных руках". Следовательно, он настаивает на важности реформы персонала в ВСУ.

Петреус, при этом, высоко оценил "силу и решительность" украинских военных. "Меня это не перестает удивлять. То, как украинская армия, которая не воевала десятки лет, настолько успешно последние пять лет противостоит весьма профессиональной и боевой армии русских. Я не ожидал такой смелости, храбрости и такой профессиональной работы", - подытожил генерал, который руководил военными операциями на Гаити, в Боснии, Ираке и Афганистане.

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Источник: https://censor.net.ua/n3134835
 
   
 Топ комментарии
 
Шо нам вкручивает этот ястреб? Зеля ж объяснил - стрелять не кошерно..
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И пара ядерных боеголовок пригодится
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Шо нам вкручивает этот ястреб? Зеля ж объяснил - стрелять не кошерно..
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Все правильно говорит -- вісокоточное оружие для утилизации кацапского быдла Запрос должен быть сделан на высокоточные ракеты и радары, - генерал США Петреус о видах вооружений, которые помогли бы Украине отразить агрессию РФ - Цензор.НЕТ 7857
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не понимаю таких публикаций, ведь не все можно купить, да и на фоне сокращения по Апаршину это совсм не пригодится, утилизируется, да и зачем на фоне
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Які ракети? Які радари? Це ж провокує до "стрєлять". Балки, бабки і ще раз бабки.
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Петро вже не президент,це йому були потрібні бабки,які він крав у Армії.
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докажете документально ибо ваш планктон пока ничего не доказал?
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Все буде пані Меркель,над цім вже працюють))
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и вы мне это пишите? Где почитать можно? пока что Меркель обсуждает как обойти Украину в важных вопроса, что бы ее раз шаурму не есть.
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А твоего скомороха вообще никто не воспринимает всерьёз в мире. Аж гидко смотреть на его потуги казаться важным.
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За две недели слили патриотизм на гражданке, сольют и в армии... 😕.
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ракеты на хлеб не намажешь
в тренде шаурма, рояли и бумажки с истерикой
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Що йому Мародер платить - те і намащує
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так что ы намазываете в Горловке, от туда пишите или опять уйдете от ответа или напишите что убегли через 2 года,
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,,настаівает на важності реформи персонала в ВСУ,, йому, що реформ мля не хватає за останніх п'ять років?
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Соро люди перестанут читать "Цензор" и будут читать "Страна UA" судебный квартал снял все обвинения с главного редактора ! 😕
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Зайду як небуть порозважаюсь, подивлюсь чим вони та дихають.
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Ну хоч американці про це думають, бо шмарклі всьо по барабану.
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Найбільшу потребу Україна має в ефективному ППО. Бо доля Алєпо жахає українців. А реакція(майже нульова) на таку долю НАТО і всього заходу - ще більше розчаровує.
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наш преЗе!дент скорее попросит евроремонт в новом офисе, чем оружие.
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Президент Украины Зеленский дал Гражданство Украины первым 14-ти иностранцам защищающим территориальную целостность Украины от агрессии России. И заявил, что даст всем иностранцам защищающим Украину.
Порошенко отказывался это делать для солдат, но давал гражданства олигархам.
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Зеля - молоток.Генерал посетил,оценил,посоветовал.Сегодня делегация из Конгресса жалует.Идёт активная подготовка к визиту ЗЕ в США.Встречи с Трампом,членами Конгресса и Сената.Так готовится почва для получения статуса стратегического партнёра США.К ленд лизу.И нафих то НАТО? С партнёрами плешивого Моськи?У нас ,безусловно, есть домашнее задание!Это небольшая профессиональная армия,с большим числом резервистов,это посадка алчных казнокрадов,эконмични зрушення.И потом Зе -еврей,а это большой плюс в американо- украинских отношениях.В американском истеблишменте принято уважать евреев.Только кроты в МИДе расставляют кругом мины в виде соивых лепёшек.И до сентября с этим ничего поделать нельзя.
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Это Порошенко бы выбивал такое... а Зе! будет рад и билетам в Диснейленд
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У нас ставка говнокомандующего находится в музее Ленина !!! О чем базар ? Какие ракеты ?! 😁 😁 😁
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗапрос должен быть сделан на высокоточные ракеты и радары, - генерал США Петреус о видах вооружений, которые помогли бы Украине отразить агрессию РФ
 
 
 
 
 
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