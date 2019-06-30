EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Убийство Кирилла Тлявова
 Происшествия
  609  7
Все про:пожар (3572) пшеница (36) урожай (172) ГСЧС (2122)

 Два поля с пшеницей горели на Николаевщине, - ГСЧС

В Николаевской области вечером в субботу, 29 июня, произошел пожар сразу на двух полях с пшеницей на корню с разницей в полчаса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"29 июня в 16:42 вблизи с. Таборовка Вознесенского района на поле ООО "Дружба" (общая площадь 59 га) возник пожар пшеницы на корню", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар ликвидировали в 17:45 на площади 23 га.

Второй пожар произошел в течение получаса после первого.

"29 июня в 17:11 вблизи с. Пески Баштанского района на поле ООО "Головченко" (общая площадь 40 га) возник пожар пшеницы на корню", - сказано в сообщении.

В 18:30 спасатели ликвидировали возгорание на площади 14 га.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

К тушению привлекалось 20 человек и 8 единиц техники, из них от ГСЧС 14 человек и 3 единицы техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жара и слабый ветер: в ряде районов Киева превышена норма загрязнения воздуха, - ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/n3134834
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чем больше любителей "руцкого мира" в регионе - тем больше чс. То чума свиней,то поджоги. Хотят холеру в Херсонскую завести...
Совпадение?
 показать весь комментарий
 
 
подпал...
и гореть тому в аду, кто это делает специально!
 показать весь комментарий
 
 
Скоро будет гореть и Херсонщина, месть кацапов за перекрытие Северо-Крымского канала.
 показать весь комментарий
 
 
Скорее всего будут и такого рода подпалы ...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДва поля с пшеницей горели на Николаевщине, - ГСЧС
 
 
 
 
 
 вверх