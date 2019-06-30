 Рекордная жара в Европе: количество погибших достигло восьми человек

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, во Франции о первом смертельном случае сообщили еще 27 июня. Тогда погиб 33-летний кровельщик, который выполнял свою работу при температуре воздуха 35ºС.
Кроме того, врачи пытаются спасти жизни еще нескольким лицам, которые из-за жары попали в больницы.
28 июня во Франции были зафиксированы сразу несколько абсолютных температурных рекордов за всю историю наблюдений. В коммуне Галларг-ле-Монтьо, расположенной в южном департаменте Гар метеорологи зафиксировали температуру воздуха в 45,9 ºС.
И не надо спорить!!
Всем пох...р шо ты напишешь!))))
Но вісокодуховніе кацапсині - єто вам не загнивающая гей-ропа!
Вот так руське помогают друг другу в Тулуне, сбрасівают цені на хлеб, ибо городок полностью блокирован для поставок
А взагалі то так, як можна там будувати житло. В давні часи люди без усіляких метрологій та геодезій знали, що низина то є красота, зручно, але дуже небезпечно. Саме як поселення поблизу вулканів (ПІк Данте). Але СРСР-у було на те плювати (як і деяким запроданцям західним). То заливали долини з поселеннями штучними морями, то вернули ріки (Каховське водосховище, Північно-КриСький кАнал). Їм так треба було, так вони захотіли, так партія приказала... Греблі через ріки теж доброго нічого за собою не несли, до речі.
Поздравляю вас гражданин соврамши.
Але теж не на довго
Моисей водил людей по пустыне сорок лет. Сорок! И что?
Нашел единственное место на Аравийском полуострове, где нету нефти!