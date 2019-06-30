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 Происшествия, За рубежом
  2023  36
Все про:Европа (1129) жара (345) погода (2544) жертвы (852)

 Рекордная жара в Европе: количество погибших достигло восьми человек

По состоянию на субботу, 29 июня, известно, что от рекордно высоких температур воздуха умерли четыре человека во Франции, а также по два - в Испании и Италии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, во Франции о первом смертельном случае сообщили еще 27 июня. Тогда погиб 33-летний кровельщик, который выполнял свою работу при температуре воздуха 35ºС.

Кроме того, врачи пытаются спасти жизни еще нескольким лицам, которые из-за жары попали в больницы.

28 июня во Франции были зафиксированы сразу несколько абсолютных температурных рекордов за всю историю наблюдений. В коммуне Галларг-ле-Монтьо, расположенной в южном департаменте Гар метеорологи зафиксировали температуру воздуха в 45,9 ºС.

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Источник: https://censor.net.ua/n3134833
 
 
 Топ комментарии
 
При казнокрадах такого небыло. Что-что, а погодой Пеппа управлял качественно!!
И не надо спорить!!
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Ну в принципу тут все логично что рашку взяли в ПАСЕ. Только перегревшись на солнце можно такое сделать
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да и Фрау телипало от жары, а не от присутствия Зе
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При казнокрадах такого небыло. Что-что, а погодой Пеппа управлял качественно!!
И не надо спорить!!
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Товарищ Геракл!! Я же просил не спорить, совсем соя моск заменила?)))))
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Пойду напишу на заборе: "Прости нас Хряк ,вернись Барыга!"
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Да всем насрать...
Всем пох...р шо ты напишешь!))))
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На сегодняшний день, что ни мажоритарщик -самовысуванэць,- то агитка обязательно в зеленый цвет, и фотка на лисапеде. А уж место работы- ЧП или ООО "Слуга народу". Так что Зеленский на порядок выше остальной братии. Все косят под " Слугу Народа" . По аналогии с Василь Протывсих должен появиться Петро Слуганароду. Весь сывочёлый такой, других шансов у Петра нет
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Да планету уграли ещё 30-50 лет в таком темпе развития и плюс 45 будет норма
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А в иркутском городе Тулун сильнейшие паводки с массовіми разрушениями и жертвами.
Но вісокодуховніе кацапсині - єто вам не загнивающая гей-ропа!
Вот так руське помогают друг другу в Тулуне, сбрасівают цені на хлеб, ибо городок полностью блокирован для поставок

Рекордная жара в Европе: количество погибших достигло восьми человек - Цензор.НЕТ 5312
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Именно для таких катастроф и нужно государство,а не бегать по всему миру и показывать свой импотентный термоядерный член.Как вообще можно строиться на подтапливаемых территориях?Полное безразличие кремля к нуждам верного лохтората.
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Так там ще в 2008-му році будували захисну дамбу і дали гарантію в 100 років. На порядок помилились.
А взагалі то так, як можна там будувати житло. В давні часи люди без усіляких метрологій та геодезій знали, що низина то є красота, зручно, але дуже небезпечно. Саме як поселення поблизу вулканів (ПІк Данте). Але СРСР-у було на те плювати (як і деяким запроданцям західним). То заливали долини з поселеннями штучними морями, то вернули ріки (Каховське водосховище, Північно-КриСький кАнал). Їм так треба було, так вони захотіли, так партія приказала... Греблі через ріки теж доброго нічого за собою не несли, до речі.
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)) а хлеб был почём? лично йа жду, шо не выдержит дамба братской гэс, со вторым в мире по крупности водохранилищем. если это произойдёт, то это будет крупнейшей неядерной техногенной катастрофой в мире. мир станет после этого другим. рашке будет не до понтов. китай - до урала, минимум. за такие мелочи, как даунбас, крым, кубань,...., земля франца иосифа, карелия,.... вообще речь не идёт )))
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Вообще-то, это фото из пекарни православного шизика Стерлигова.
Поздравляю вас гражданин соврамши.
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Зате в нас зараз прохолода і комфорт
Але теж не на довго
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Саме так, дуже блажено. Але, на сторінку Синоптика краще не заглядувати.
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не приписывайте ему бежественное начало ибо зебики сразу же бить поклоны начнут
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цікаво, аномальну спеку песики привяжуть до Зеленського? судячи по їх попередній поведінці, то повинні...
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У меня в Харькове в 5-00 на градуснике+ 8,днём не больше 20.Стресс для растений,пчёл.Мизерные дождики прошли.В наших местах из-за июньськой жары хлеба не будет.
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У меня в Иорданской долине возле Мёртвого Моря 47 градусов в это время года обычное дело.Ко всему привыкают и приспосабливаются
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***анекдот, если что))))
Моисей водил людей по пустыне сорок лет. Сорок! И что?
Нашел единственное место на Аравийском полуострове, где нету нефти!
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Шутки шутками, но Израиль вроде обнаружил нехилое такое месторождение газа, так что все там нормально с местом))
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А у меня, на экваторе, курорт! То есть, в данный момент 24 градуса. Более 30, в полдень- никак не получится. Я уже привык...
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"Рекордная жара в Европе: количество погибших достигло восьми человек" - нафиг мне ихняя жара и ихние погибшие, у нас война и погибших намного больше, им всё равно сколько у нас погибших.
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Пхи. У нас буває що на градуснику стовбчик піднімається аж за шкалу кудись(+50) на сонці і то нічо, а в 23:00 +36-37 і живемо.
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От я и сбежал от жары на море. На пляже в тени хвойных деревьев и сорок градусов нипочём. И холодное пльзенское пивко помогает.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРекордная жара в Европе: количество погибших достигло восьми человек
 
 
 
 
 
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