 В ЦИК сегодня состоится совещание представителей партий в связи с решением ВС по "Руху новых сил" Саакашвили

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Центральная избирательная комиссия.
"30 июня в 12:00 в Комиссии состоится совещание по обсуждению вопроса очередности размещения политических партий, включенных в избирательный бюллетень в общегосударственном многомандатном избирательном округе во время внеочередных выборов народных депутатов 21 июля 2019 года, на которое приглашаются уполномоченные представители политических партий в ЦИК с правом совещательного голоса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это связано с решением Верховного Суда от 29 июня, которым ЦИК была обязана зарегистрировать кандидатов в народные депутаты от политической партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили в общегосударственном многомандатном избирательном округе и одномандатных избирательных округах.
С целью исполнения решения Верховного Суда ЦИК своим постановлением от 29 июня №1382 зарегистрировала 88 кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательный список "Движения новых сил", в общегосударственном многомандатном избирательном округе. Кроме того, зарегистрированы девять кандидатов, выдвинутых указанной партией, в одномандатных избирательных округах.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательный список партии "Рух новых сил". В ЦИК отметили, что указ Президента Украины о внеочередных выборах народных депутатов 21 июля был издан 21 мая. Следовательно, рассмотрение 8 мая на заседании совета политической партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили вопросов, связанных с ее участием во внеочередных выборах 21 июля не могло быть осуществлено.
Работайте!!!
Кто нибудь, разбудите Гаранта Конституции..
Иначе линчевать придется и его.
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А якщо там чисельна послідовність, то взагалі ніяких проблем!
Якщо, наприклад, до Міхо остання Партія була під номером 33, то логічно, що вільний номер - наступний...
ПС .А за те що ЦВК (грановське ) поспішало швиденько замовити друк бюлетенів .*.на палю *
Спасибо
А там уже установили барабан под ЦИК-ЛОТО?
1.Верхи не могут управлять по-старому - невозможность господствующего класса сохранять в неизменном виде своё господство;
2.Низы не хотят жить по-старому - резкое обострение выше обычной нужды и бедствий угнетённых классов и их желание изменений своей жизни в лучшую сторону;
3.Значительное повышение активности масс, привлекаемых, как всей обстановкой кризиса, так и самими «верхами», к самостоятельному историческому выступлению.
Есть и другие высказывания данного блогера - вот к примеру цитата, опубликованная три года назад- "..Я вот как русский, считаю, что настала пора защитить и обеспечить право этнического и национального самоопределения русских в России. Потому что в конституции России нет и слова о том, что РФ это государство русских людей..." (https://site.ua/anton.shvets/689/).
Так вот и второй вопрос- это русский который борется за русских, или русский который борется за украинцев???
теперь песики должны обгавкать РНС, Слугу, Йульку, приходится срочно создавать новые акаунты
Сидять зараз на березі озера та пасквілі пишуть про зебілів
Мне еще лезгины нравятца...
Я бы и за их группировку голосовал - если бы они шли бы в ВР....
Надеюсь в следующий раз будут...
До кінця року - зелепусі точно тю-тю ...
Он краще подивись . хто в нас на батьківщині висувається .!?.Починаючи від *бурштинового борюсіка *. ПРихвостнів *песиків * до злодія Пашинського !?
Підтримуй ..українських націоналістів .
ПС .Ще раз . .Чому *песикі Пеці * за п*ять років не знищили всяку *рашиськіу гидоту * та ПРистосуванців ? .Чи одягнувши вишиванку . так безпечніше робити свій *гешефт * ?
Ні.
Так, і він, і я - з Житомира.
На цьому все.
..Читай поки толерантну. написану вище .
І не цікаво.
Розслабся.
Картинки тули.
Вибори 2019 _n.jpg (605×807)..
А про *грушку * поцікався ?
2. Мені начхати на твої грушки.
А то страдать за батьковщину с Торонто наверное тяжело.....
=соізволілі снізойті до женсчіни= ?
Я ж, по-вашому, дурна.
Мозок у мене, теж по-вашому, штанячому, менший ... Вплив Кавказу ... на ваші слабкі мізки ...
Я в Монреалі ... Ви мене з кимось переплутали.
Не маю жодного бажання спілкуватися з тими, хто в жінці бачить нижчу істоту.
я же просто спросил....
Так вы оставите ваш Монреаль ради батьковщины или нет?
Будете учить наших не продвинутых жинок феминизму и другим интересным западным штучкам...
Приезжайте....
Повторю - я вперше за всі роки, що я тут (я ніколи не хотіла виїжджати) після 21.04. сказала собі: слава Богу, що я не там, не серед зебілів. І настроюю себе на відпустку ... Бо приїду на зе-Житомирщину ...
З фемінізмом - розслабтеся. Хто б казав .. чілавєк під кавказьким впливом ...
Я - українська жінка. Тільки ви не знаєте, хто це і як це.
Ваш дебільний зе-пере-зе-дент кликав українців назад ??? Ха-ха-ха ...
Я- золота медалістка + червоний диплом ... Маю мови і знання + закордонний досвід ... Тобто те, чого ні на грам не має ваша примітивна тля з "булавою" ...
Ага, =счас всьо брошу= і приїду наймитувати "богоізбранній" владі ...
А це - так, чмо і тля.
нухать мона - пригать нет....
Украинци завжди стояли за свое и будуть...
у вас инша думка?
я бы и дорогу казлу показал... - в седьмом подьезде замка нет....
его там никогда не было....
нифига амстердама больше не будет.... .
Уже даже не смешно.
если англичанки сильнее француженок? - будет сека...
28 червня о 10:20
детские сказки о независимости)...
Страна наша... сказка. Здесь возможны все истории чертовых Золушек сРазу. И не только золушек, а всех тех, кто ждёт крутых решальщиков (вчерашних - принцев) на белых лошадях. «Сейчас придут и все будет легко и просто!» Любой может с самого низу сразу запрыгнуть в большие князи. Другое дело, что почти всегда эти запрыгнувшие оказываются глупыми провинциальными циниками, всерьёз считающими, что настоящие боги уже записались в их прислугу. А боги на самом деле просто скромно посмеиваются, наблюдая потуги болванчиков. Украина, увы, страна потрясающих возможностей, которые намертво убиваются злобными сельскими ворами. Ежегодно, ежечасно, демонстративно. Украина - страна вечных всезнаек, которые ходят в рваных и засаленных костюмах, давно вышедших из моды, но знают, как нужно жить богато и успешно). В Украине до сих пор слишком много тех, кто считает, что конфетные обёртки, узоры и правильные песни - это серьёзные конкурентные преимущества, позволяющие стране стать глобальным лидером. И что страну можно доить и доить, а она все равно не оскудеет. Потому что лохов, готовых искренне пахать, все равно больше). Тем не менее, лично я очень люблю мою сладкую Украину). Потому что она слишком свободна и слишком юна, чтобы на нее обижаться. И она всегда готова встать с колен, отряхнуться от очередной орды жирных уродов, временно натянувших на себя статусы фейсбучных министров, чтобы опять двигаться вперёд. Преодолевая. И она всегда готова до конца, по-настоящему, ожесточенно драться за своих - волонтерами, пацанами, гражданами. Потому что... страна). С большой буквы. И это всегда надо бы нам помнить. Несмотря на министра Климкина и президента Зеленского, зачем-то устроивших публичную дискуссию о том, имеет ли значение... мужской размер в геополитике...
Но все/таки надо бы как-то попытаться обьяснить упёртым истуканам, вскормленным ворованным «пальмовым маслом» и агрессивно пишущим на заборах «захистимо Україну!», что такое современный мир. Я понимаю, что это сложно. И тем не менее. Потому что достали своим инфантилизмом... Так вот, страна - это консенсус всех граждан. Ключевое здесь - всех. Не двух интеллектуальных инвалидов. Не Порошенко с какой-нибудь малообразованной хабалкой с условной фамилией «Геращенко» или дурнопахнущим условным жлобом «Бирюков». Это компромиссы, договорённости, сложные разговоры. Нынешняя некомфортность Украины, ее постоянный дрейф в глобальные аутсайдеры, нарастающая миграция в ближайшие страны, низкий уровень жизни и слишком упитанные рыла министров социальных министерств - следствие того, что часть агрессивного меньшинства, подавляющего меншинства всерьёз считает, что Украина это только они. На самом деле они - никто. Злобные карлики, та самая разрушительная орда, не способная жить в цивилизованном сообществе. Ну кто ещё будет публично в XXI веке говорить о том, что три четверых общества, 73+% - должны заткнуться и их мнением можно пренебречь? И что их нужно отправить в лагеря для перевоспитания и что «только мы, проигравшие, имеем право на свою Украину»)... Впрочем, объяснять что-то уже бесполезно. Именно поэтому Украина, к сожалению, раз за разом оказывается fail state, потому что здесь все ещё вольготно себя чувствует гопническое меньшинство...