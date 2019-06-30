EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины
  1898  99
Материалы по теме:
Все про:ЦИК (3144) Рух нових сил (21)

 В ЦИК сегодня состоится совещание представителей партий в связи с решением ВС по "Руху новых сил" Саакашвили

На совещании уполномоченных представителей партий будет рассматриваться вопрос очередности размещения политических сил в избирательном бюллетене.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Центральная избирательная комиссия.

"30 июня в 12:00 в Комиссии состоится совещание по обсуждению вопроса очередности размещения политических партий, включенных в избирательный бюллетень в общегосударственном многомандатном избирательном округе во время внеочередных выборов народных депутатов 21 июля 2019 года, на которое приглашаются уполномоченные представители политических партий в ЦИК с правом совещательного голоса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это связано с решением Верховного Суда от 29 июня, которым ЦИК была обязана зарегистрировать кандидатов в народные депутаты от политической партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили в общегосударственном многомандатном избирательном округе и одномандатных избирательных округах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будем зачитывать Конституцию каждому члену ЦИК, - Сакварелидзе

С целью исполнения решения Верховного Суда ЦИК своим постановлением от 29 июня №1382 зарегистрировала 88 кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательный список "Движения новых сил", в общегосударственном многомандатном избирательном округе. Кроме того, зарегистрированы девять кандидатов, выдвинутых указанной партией, в одномандатных избирательных округах.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательный список партии "Рух новых сил". В ЦИК отметили, что указ Президента Украины о внеочередных выборах народных депутатов 21 июля был издан 21 мая. Следовательно, рассмотрение 8 мая на заседании совета политической партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили вопросов, связанных с ее участием во внеочередных выборах 21 июля не могло быть осуществлено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Рух новых сил" выиграл апелляцию у ЦИК - Верховный суд обязал допустить партию Саакашвили на выборы

Источник: https://censor.net.ua/n3134832
 
 
 Топ комментарии
 
А я, ти знаєш, оптимістично настроєна (хоча на душі мені тяжко, сумно і боляче ) ...
До кінця року - зелепусі точно тю-тю ...
 показать весь комментарий
 
Так заканчивай гавкать иди отдохни от цепи
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да, именно так, ЦИК, оказывается, что нужно ещё и работать, а не только взятки брать!
Работайте!!!
 показать весь комментарий
 
 
Пара УПИРЕЙ, для которых не указ даже Верховный Суд, терроризирует целую страну.

Кто нибудь, разбудите Гаранта Конституции..

Иначе линчевать придется и его.

У ЦВК сьогодні відбудеться нарада представників партій у зв'язку з рішенням ВС щодо "Руху нових сил" Саакашвілі - Цензор.НЕТ 7462

.
 показать весь комментарий
 
 
Розташування за абеткою ще ніхто не відміняв. Які проблеми?
 показать весь комментарий
 
 
Може вони не знають, що є такий інструмент, як абетка?
А якщо там чисельна послідовність, то взагалі ніяких проблем!
Якщо, наприклад, до Міхо остання Партія була під номером 33, то логічно, що вільний номер - наступний... В ЦИК сегодня состоится совещание представителей партий в связи с решением ВС по "Руху новых сил" Саакашвили - Цензор.НЕТ 916
 показать весь комментарий
 
 
Відповідно вся нумерація проводиться заново. Всі діла. Все інше - маніпуляція.
 показать весь комментарий
 
 
Это типа, что-то похожее на ЦИК-ЛОТО?
 показать весь комментарий
 
 
Та не * ганяйте беса *.. У ЦВК сьогодні відбудеться нарада представників партій у зв'язку з рішенням ВС щодо "Руху нових сил" Саакашвілі - Цензор.НЕТ 9540 .По закону повинне проводитись жеребкування .
ПС .А за те що ЦВК (грановське ) поспішало швиденько замовити друк бюлетенів .*.на палю * У ЦВК сьогодні відбудеться нарада представників партій у зв'язку з рішенням ВС щодо "Руху нових сил" Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1192
 показать весь комментарий
 
 
Понял...
Спасибо
А там уже установили барабан под ЦИК-ЛОТО?

 показать весь комментарий
 
 
бюллетень вже затверджений. але тепер раптом треба вписати ще РНС, отже треба змінювати офіц затверджений документ
 показать весь комментарий
 
 
А якщо вже почали друкувати? Сподіваюсь, що розуму вистачило не гнати коней.
 показать весь комментарий
 
 
Я так понимаю, что уже список составлен, и отдан в печать. А Рух обязали включить в список позже последней даты. Уже поезд ушел. Поэтому его надо в конце дописывать . Но это запрещено. Так что не успевают нормальные бюллетени напечатать к выборам
 показать весь комментарий
 
Кожен нарот має таку владу, яку заслуговує.(С)
 показать весь комментарий
 
 
я не знаю який дурак колись таке ляпнув і воно прилипло і всі його цитують нерозуміючі що воно ніякого відношення до життя того народу не відноситься!скажіть будь ласка з якою владою нам жилося гарно з часів закінчення світової війни? мені 62 роки... щось я непригадую....то совок. то комуняки. то перестройка. то брежнев застой. потім наші українські совки і піздаболи...відстала країна.совок. пусті прилавки. кам"яний вік...ковбаса і горілка по 5 гривень і все. виходить що ми незаслуговуємо вже до 100 років нічого змінивши більше десятка правителів тоді при совкі а зараз вже шостого! ну з останнім ще не ясно...але я бачу що старі зашевелилися як вужі на пательні почали і тарифи падати і щось інше...побачімо після виборів...
 показать весь комментарий
 
Можно негативно или позитивно относится к Ленину, но он еще в начале 20 века сформулировал и выделил три главных объективных и субъективных признака, описывающих кризисную ситуацию, складывающуюся в обществе:
1.Верхи не могут управлять по-старому - невозможность господствующего класса сохранять в неизменном виде своё господство;
2.Низы не хотят жить по-старому - резкое обострение выше обычной нужды и бедствий угнетённых классов и их желание изменений своей жизни в лучшую сторону;
3.Значительное повышение активности масс, привлекаемых, как всей обстановкой кризиса, так и самими «верхами», к самостоятельному историческому выступлению.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Покакав? Не забудь підтертися!
 показать весь комментарий
 
 
Я Вас ни в чем не обвиняю- есть просто вопрос- с какой целью ВЫ цитируете блогера А.Щвеца, которая была опубликована к примеру 27.06.2019 г на сайте "Тверезий погляд" (https://tverezo.info/post/99014).
Есть и другие высказывания данного блогера - вот к примеру цитата, опубликованная три года назад- "..Я вот как русский, считаю, что настала пора защитить и обеспечить право этнического и национального самоопределения русских в России. Потому что в конституции России нет и слова о том, что РФ это государство русских людей..." (https://site.ua/anton.shvets/689/).
Так вот и второй вопрос- это русский который борется за русских, или русский который борется за украинцев???
 показать весь комментарий
 
Цензор издевается над песиками седня. В воскресенье с утра идут новости, из-за которых песики обязаны отложить все дела и срочно отгавкать пару аккордов.
теперь песики должны обгавкать РНС, Слугу, Йульку, приходится срочно создавать новые акаунты
 показать весь комментарий
 
 
Так заканчивай гавкать иди отдохни от цепи
 показать весь комментарий
 
 
мало, ти повинен гавкнути ще пару акордів
 показать весь комментарий
 
 
Жабы выходят на смену, что бы кому то квакнуть про аккорды
 показать весь комментарий
 
 
Вже навіть і порохоботів-волонтерів залучили У ЦВК сьогодні відбудеться нарада представників партій у зв'язку з рішенням ВС щодо "Руху нових сил" Саакашвілі - Цензор.НЕТ 9456
Сидять зараз на березі озера та пасквілі пишуть про зебілів
 показать весь комментарий
 
 
на вас не нужно писать пасквили. вы уже и есть пасквиль. вам нужно просто дать высказаться. один тезис о том, что главная цель армии - беречь военнослужащих.. У ЦВК сьогодні відбудеться нарада представників партій у зв'язку з рішенням ВС щодо "Руху нових сил" Саакашвілі - Цензор.НЕТ 8890
 показать весь комментарий
 
 
У ЦВК агендов как всегда около 80%, все агенді кроме Порошенки и даже Голос пока под вопросом, зависит от того поддержит ли он истинного патриота сівочолого ПСА
 показать весь комментарий
 
 
Славик? Да какой же он патриот? Огент кремля однозначно. Только пеця патриот и его торговый портнер кум *****, ну еще гудок , тоже попутчик геволюции
 показать весь комментарий
 
 
Alter Nator - все мы за грузин обоими руками...Поддержим...

Мне еще лезгины нравятца...
Я бы и за их группировку голосовал - если бы они шли бы в ВР....
Надеюсь в следующий раз будут...
 показать весь комментарий
 
 
є ще грузини домушники і форточники..... також непогана альтернатива У ЦВК сьогодні відбудеться нарада представників партій у зв'язку з рішенням ВС щодо "Руху нових сил" Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1977
 показать весь комментарий
 
 
ВР перетвориться в реальне шапіто. Нє, Україна загине, але загине весело.
 показать весь комментарий
 
 
А я, ти знаєш, оптимістично настроєна (хоча на душі мені тяжко, сумно і боляче ) ...
До кінця року - зелепусі точно тю-тю ...
 показать весь комментарий
 
 
На тобі то що ? ..За бугром сидіти не варнякати хош ти і земеля .. У ЦВК сьогодні відбудеться нарада представників партій у зв'язку з рішенням ВС щодо "Руху нових сил" Саакашвілі - Цензор.НЕТ 2853
Он краще подивись . хто в нас на батьківщині висувається .!?.Починаючи від *бурштинового борюсіка *. ПРихвостнів *песиків * до злодія Пашинського !?
 показать весь комментарий
 
 
Дмитро, ти ще не зрозумів, що пархаті сєпари зеленої шмарклі набагато небезпечніші для нашої державності?
 показать весь комментарий
 
 
А хто тобі за них топив ? ..
Підтримуй ..українських націоналістів .
ПС .Ще раз . У ЦВК сьогодні відбудеться нарада представників партій у зв'язку з рішенням ВС щодо "Руху нових сил" Саакашвілі - Цензор.НЕТ 3123 .Чому *песикі Пеці * за п*ять років не знищили всяку *рашиськіу гидоту * та ПРистосуванців ? .Чи одягнувши вишиванку . так безпечніше робити свій *гешефт * ?
 показать весь комментарий
 
 
Можливо тому,що 73% виборців,як виявилося,підтримують ПРистосуванців та рашистську гидоту.
 показать весь комментарий
 
 
В більшості вони голосували проти *пециків* та його п*ятирічних *реХформ *.
 показать весь комментарий
 
 
якщо так, то на парламентський вони мають підтримати інші політсили, а не цього "пажиратєля шаурми"....
 показать весь комментарий
 
 
Так що краще .*за ...* . *шарії* та *песикі * ? У ЦВК сьогодні відбудеться нарада представників партій у зв'язку з рішенням ВС щодо "Руху нових сил" Саакашвілі - Цензор.НЕТ 2411
 показать весь комментарий
 
73% виявилися в останній момент , а у Петі в руках були всі інструменти та ресурси, підтримка зовнішня і перших три-чотири роки щоби змінити Україну. Чи змінив він Україну? - ні не змінив. це був шлях любих друзів, як за Ющенка.
 показать весь комментарий
 
 
???
Ні.
Так, і він, і я - з Житомира.
На цьому все.
 показать весь комментарий
 
Я б тобі надав відповідь .але побіжиш швиденько скаржитись
..Читай поки толерантну. написану вище .
 показать весь комментарий
 
Мені твоя відповідь ніде не впала. Як і ти.
 показать весь комментарий
 
 
Для вас старий анекдот ...*про грушку * У ЦВК сьогодні відбудеться нарада представників партій у зв'язку з рішенням ВС щодо "Руху нових сил" Саакашвілі - Цензор.НЕТ 3404
 показать весь комментарий
 
Не в курсі.
І не цікаво.
Розслабся.
Картинки тули.
 показать весь комментарий
 
Бу... топи *за своїх * . У ЦВК сьогодні відбудеться нарада представників партій у зв'язку з рішенням ВС щодо "Руху нових сил" Саакашвілі - Цензор.НЕТ 4236
Вибори 2019 _n.jpg (605×807)..

А про *грушку * поцікався ?
 показать весь комментарий
 
1. Ти не знаєш - хто мої. Тому - розслабся. Тули картинки.
2. Мені начхати на твої грушки.
 показать весь комментарий
 
Зєлі та його бригаді до осені то каюк, але крові проллється чимало. Шкода Патріотів, котрі віддадуть життя за те щоб виправити накоєне люмпеном...
 показать весь комментарий
 
 
не треба спішити з висновками - після виборів батько Зеленський буде мати реальну підтримку в Раді, зформується патріотичний уряд і почнуться реальні зміни, а не говорильня пєтіна про 144 рехворми
 показать весь комментарий
 
Патріотичний- в сенсі патріотичний до РФ, чи Ізраїлю?
 показать весь комментарий
 
Vedana - вот тогда вы и вернетесь в Украину, да? - к третьему Майдану.....

А то страдать за батьковщину с Торонто наверное тяжело.....
 показать весь комментарий
 
 
Шо таке ?
=соізволілі снізойті до женсчіни= ?
Я ж, по-вашому, дурна.
Мозок у мене, теж по-вашому, штанячому, менший ... Вплив Кавказу ... на ваші слабкі мізки ...
Я в Монреалі ... Ви мене з кимось переплутали.
Не маю жодного бажання спілкуватися з тими, хто в жінці бачить нижчу істоту.
 показать весь комментарий
 
 
Vedana - У ЦВК сьогодні відбудеться нарада представників партій у зв'язку з рішенням ВС щодо "Руху нових сил" Саакашвілі - Цензор.НЕТ 7025

я же просто спросил....
Так вы оставите ваш Монреаль ради батьковщины или нет?
Будете учить наших не продвинутых жинок феминизму и другим интересным западным штучкам...
Приезжайте....
 показать весь комментарий
 
 
На даний момент - ні.
Повторю - я вперше за всі роки, що я тут (я ніколи не хотіла виїжджати) після 21.04. сказала собі: слава Богу, що я не там, не серед зебілів. І настроюю себе на відпустку ... Бо приїду на зе-Житомирщину ...
З фемінізмом - розслабтеся. Хто б казав .. чілавєк під кавказьким впливом ...
Я - українська жінка. Тільки ви не знаєте, хто це і як це.
Ваш дебільний зе-пере-зе-дент кликав українців назад ??? Ха-ха-ха ...
Я- золота медалістка + червоний диплом ... Маю мови і знання + закордонний досвід ... Тобто те, чого ні на грам не має ваша примітивна тля з "булавою" ...
Ага, =счас всьо брошу= і приїду наймитувати "богоізбранній" владі ...
 показать весь комментарий
 
 
Ведана, при всем уважении не понимаю - вы действительно желаете общаться с ботом который прославился на цензоре тем что постит картинки с кацапских и сепарских ресурсов в режиме нон-стоп?
 показать весь комментарий
 
 
мой сын вернулся назад в Германию и поменял взгляды на будущее .Он смотрит квартал и слугу, но жить в их мире не хочет.
 показать весь комментарий
 
читала вчера Климкина, как прощальный пост. Не могу понять, почему он пишет такие правильные вещи, которые должны от президента исходить....Печально, что зеленый точно только планктон.....плывет как ...по течению и все оскверняет...
 показать весь комментарий
 
 
Пані Валентино. Я свідомо не використовую термін =зелений=. Бо зелені - то інше.
А це - так, чмо і тля.
 показать весь комментарий
 
 
не треба спішити з висновками - після виборів батько Зеленський буде мати реальну підтримку в Раді, зформується патріотичний уряд і почнуться реальні зміни, а не говорильня.
 показать весь комментарий
 
самоубивец - бутылку воды с собой не забудь взять - и не пригать - ты слышишь, казел?
нухать мона - пригать нет....
 показать весь комментарий
 
 
Постоянно натыкаюсь, в ИНЕТе на вот это:"Жена Саакашвили возглавила акции протеста"(с). А у Сааки только одна жена? Жаль, если так! Стока дел, во всем этом ******** Мире, что надо жениться на нескольких, как очевидно. Ну, то есть: где-то да получится. Вот тут уместно: Б.ядь!!!
 показать весь комментарий
 
 
за шо же Украине такое наказание? - ну за шо?
 показать весь комментарий
 
 
за вульгарно-кацапское поведение песикив
 показать весь комментарий
 
 
За те шо відріклися від своїх богів і плювали на них, коли приймали християнство, ось вони і мстяться.
 показать весь комментарий
 
 
Хто стояв і коли? До чого тут це? Я кажу про історичний факт, що після цього почалися чвари на Русі і вона почала занепадати.
 показать весь комментарий
 
ну и чого Вы ругаетесь?
Украинци завжди стояли за свое и будуть...
у вас инша думка?
 показать весь комментарий
 
За 45 відсотків хохлів, які у цьому сезоні носять зелену форму і за 38 відсотків прихильників "моя хата скраю". Лише 15 відсотків на виборах думали про Україну.
 показать весь комментарий
 
 
.До 2 % .. які голосували за Кошулинського . У ЦВК сьогодні відбудеться нарада представників партій у зв'язку з рішенням ВС щодо "Руху нових сил" Саакашвілі - Цензор.НЕТ 9882
 показать весь комментарий
 
есть нормальная на Борщаге крыша - 9 етажей....
я бы и дорогу казлу показал... - в седьмом подьезде замка нет....
его там никогда не было.... У ЦВК сьогодні відбудеться нарада представників партій у зв'язку з рішенням ВС щодо "Руху нових сил" Саакашвілі - Цензор.НЕТ 7967
 показать весь комментарий
 
 
та не - за карлсона - знаю откуда мона.
нифига амстердама больше не будет.... .
 показать весь комментарий
 
 
Відділення ломбарду ;Дешева Готівка; біля пентхаусу наркомана Міші з кожним днем все більше ставало схожим на його житло.
 показать весь комментарий
 
саакашвильные понты для украинцев и не более.... У ЦВК сьогодні відбудеться нарада представників партій у зв'язку з рішенням ВС щодо "Руху нових сил" Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1934
 показать весь комментарий
 
якби президентом залишався мародер, то партію саакашвілі однозначно не допустили до виборів. сбу і генпрокуратура заводили б кримінальні справи проти керівників партій опонентів порошенка, можливо окрім медведчука. зараз б роздавали "допомоги" з бюджету прихильникам провладної партії. гросман не пішов б на вибори окремою партією а пішов би в список "солідарності". однопартійці порошенка кричали б що всі партії проросійські окрім їхньої. вакарчук або пішов теж в список порошенка або не пішов на вибори взагалі. коротше вибори б були імені порошенка з нахабним використанням адмінресурсу, грошей бюджету і правоохоронних органів на користь провладної партії.
 показать весь комментарий
 
 
Так бы к предателям медведчукам с рецидивистами рабиновичами придирались, как к Саакашвили - было бы для страны больше пользы.
 показать весь комментарий
 
 
Саакашвілі лізе у ВР підтершись Конституцією України.
 показать весь комментарий
 
Вор с двумя судимостями - в Президенты!!! Сын вора в особо крупных размерах с темным прошлым - в Президенты!! Объявленный в международный розыск сбежавший вор - В Парламент!
Уже даже не смешно.
 показать весь комментарий
 
2-го июля смотрим полуфинал - США - Англия
если англичанки сильнее француженок? - будет сека...
 показать весь комментарий
 
Михаил ПодолякСтежити

28 червня о 10:20

детские сказки о независимости)...
Страна наша... сказка. Здесь возможны все истории чертовых Золушек сРазу. И не только золушек, а всех тех, кто ждёт крутых решальщиков (вчерашних - принцев) на белых лошадях. «Сейчас придут и все будет легко и просто!» Любой может с самого низу сразу запрыгнуть в большие князи. Другое дело, что почти всегда эти запрыгнувшие оказываются глупыми провинциальными циниками, всерьёз считающими, что настоящие боги уже записались в их прислугу. А боги на самом деле просто скромно посмеиваются, наблюдая потуги болванчиков. Украина, увы, страна потрясающих возможностей, которые намертво убиваются злобными сельскими ворами. Ежегодно, ежечасно, демонстративно. Украина - страна вечных всезнаек, которые ходят в рваных и засаленных костюмах, давно вышедших из моды, но знают, как нужно жить богато и успешно). В Украине до сих пор слишком много тех, кто считает, что конфетные обёртки, узоры и правильные песни - это серьёзные конкурентные преимущества, позволяющие стране стать глобальным лидером. И что страну можно доить и доить, а она все равно не оскудеет. Потому что лохов, готовых искренне пахать, все равно больше). Тем не менее, лично я очень люблю мою сладкую Украину). Потому что она слишком свободна и слишком юна, чтобы на нее обижаться. И она всегда готова встать с колен, отряхнуться от очередной орды жирных уродов, временно натянувших на себя статусы фейсбучных министров, чтобы опять двигаться вперёд. Преодолевая. И она всегда готова до конца, по-настоящему, ожесточенно драться за своих - волонтерами, пацанами, гражданами. Потому что... страна). С большой буквы. И это всегда надо бы нам помнить. Несмотря на министра Климкина и президента Зеленского, зачем-то устроивших публичную дискуссию о том, имеет ли значение... мужской размер в геополитике...
Но все/таки надо бы как-то попытаться обьяснить упёртым истуканам, вскормленным ворованным «пальмовым маслом» и агрессивно пишущим на заборах «захистимо Україну!», что такое современный мир. Я понимаю, что это сложно. И тем не менее. Потому что достали своим инфантилизмом... Так вот, страна - это консенсус всех граждан. Ключевое здесь - всех. Не двух интеллектуальных инвалидов. Не Порошенко с какой-нибудь малообразованной хабалкой с условной фамилией «Геращенко» или дурнопахнущим условным жлобом «Бирюков». Это компромиссы, договорённости, сложные разговоры. Нынешняя некомфортность Украины, ее постоянный дрейф в глобальные аутсайдеры, нарастающая миграция в ближайшие страны, низкий уровень жизни и слишком упитанные рыла министров социальных министерств - следствие того, что часть агрессивного меньшинства, подавляющего меншинства всерьёз считает, что Украина это только они. На самом деле они - никто. Злобные карлики, та самая разрушительная орда, не способная жить в цивилизованном сообществе. Ну кто ещё будет публично в XXI веке говорить о том, что три четверых общества, 73+% - должны заткнуться и их мнением можно пренебречь? И что их нужно отправить в лагеря для перевоспитания и что «только мы, проигравшие, имеем право на свою Украину»)... Впрочем, объяснять что-то уже бесполезно. Именно поэтому Украина, к сожалению, раз за разом оказывается fail state, потому что здесь все ещё вольготно себя чувствует гопническое меньшинство...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ЦИК сегодня состоится совещание представителей партий в связи с решением ВС по "Руху новых сил" Саакашвили
 
 
 
 
 
 вверх