 ОБСЕ потеряла беспилотник на оккупированной территории Донетчины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на основе информации, поступившей по состоянию на 28 июня.
"Вечером 27 июня, пролетая в районе н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км к югу от Донецка), беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия начал быстро терять мощность и высоту (после того как температура двигателя летательного аппарата достигла высокого значения)", - сказано в отчете СММ.
При попытке осуществить контролируемое приземление БПЛА за пределами жилых районов, в 23:22 команда Миссии потеряла связь с летательным аппаратом.
По мнению специалистов СММ, БПЛА исчез вскоре после 23:22 в районе к югу от р. п. Верхнешироковское примерно в 2 км к востоку от линии соприкосновения. В миссии добавили, что пока делать выводы о причинах инцидента рано. СММ принимает меры для установления местоположения своего БПЛА.
а по рашаговносми обсуждают перепалку Саакашвили со шляжко )))))
Вдыхай всеми дырками.
Йти на його пошук?
ОБСЕ дають зрозуміти - що тепер контролю хоча б якогось не буде...ані за відводом (ха-ха-ха) під Станицею а ні за тим що має стояти далеко від лінії і не гепати, ані за тими що шастають...
короче - все пошло на самотек!!! и ОБСЕ ответственности не несет...бо не видит))) (как всегда)
Але зробити з ним було аж ніяк нічо неможна - це був кум Гітлера