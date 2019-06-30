 ОБСЕ потеряла беспилотник на оккупированной территории Донетчины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на основе информации, поступившей по состоянию на 28 июня.

"Вечером 27 июня, пролетая в районе н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км к югу от Донецка), беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия начал быстро терять мощность и высоту (после того как температура двигателя летательного аппарата достигла высокого значения)", - сказано в отчете СММ.

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При попытке осуществить контролируемое приземление БПЛА за пределами жилых районов, в 23:22 команда Миссии потеряла связь с летательным аппаратом.

По мнению специалистов СММ, БПЛА исчез вскоре после 23:22 в районе к югу от р. п. Верхнешироковское примерно в 2 км к востоку от линии соприкосновения. В миссии добавили, что пока делать выводы о причинах инцидента рано. СММ принимает меры для установления местоположения своего БПЛА.

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