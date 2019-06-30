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 ОБСЕ потеряла беспилотник на оккупированной территории Донетчины

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщает о потере БПЛА дальнего радиуса действия на неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области вблизи линии соприкосновения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на основе информации, поступившей по состоянию на 28 июня.

"Вечером 27 июня, пролетая в районе н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км к югу от Донецка), беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия начал быстро терять мощность и высоту (после того как температура двигателя летательного аппарата достигла высокого значения)", - сказано в отчете СММ.

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При попытке осуществить контролируемое приземление БПЛА за пределами жилых районов, в 23:22 команда Миссии потеряла связь с летательным аппаратом.

По мнению специалистов СММ, БПЛА исчез вскоре после 23:22 в районе к югу от р. п. Верхнешироковское примерно в 2 км к востоку от линии соприкосновения. В миссии добавили, что пока делать выводы о причинах инцидента рано. СММ принимает меры для установления местоположения своего БПЛА.

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Источник: https://censor.net.ua/n3134831
 
 
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Новости из-за поребрика:" Иркутская область тонет, много погибших - кадры апокалипсиса". "Китайский мир" прийдёт, порядок наведёт. Си Дзиньпин, введи войска!"
ОБСЕ потеряла беспилотник на оккупированной территории Донетчины - Цензор.НЕТ 5726
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Срочно отправить 1000000000000 на восстановление беспилотника!
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Новости из-за поребрика:" Иркутская область тонет, много погибших - кадры апокалипсиса". "Китайский мир" прийдёт, порядок наведёт. Си Дзиньпин, введи войска!"
ОБСЕ потеряла беспилотник на оккупированной территории Донетчины - Цензор.НЕТ 5726
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и Красноярский край, вслед за Иркутской обл. пошел под воду...
а по рашаговносми обсуждают перепалку Саакашвили со шляжко )))))
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Беспилотник не найдут. Россия перегрела движок микроволновым излучением и терь будет это скрывать. ))
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Вместо БПЛА ОБСЕ нужны ударные беспилотники.
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Сайдіка треба на розвідку відправити, нехай рогатим ще діферамби просвистить...)
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З цього приводу ОБСЄрашники проведуть банкет з ЧеПушилою у кафе «Сепар».
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Дура! Это же дым Очечества.
Вдыхай всеми дырками.
ОБСЕ потеряла беспилотник на оккупированной территории Донетчины - Цензор.НЕТ 7397
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А потом за такой прикид их повезли на экскурсию по подвалам решпубликанскава МГБ
ОБСЕ потеряла беспилотник на оккупированной территории Донетчины - Цензор.НЕТ 3720
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та ні... (краще грошима)))
ОБСЕ дають зрозуміти - що тепер контролю хоча б якогось не буде...ані за відводом (ха-ха-ха) під Станицею а ні за тим що має стояти далеко від лінії і не гепати, ані за тими що шастають...
короче - все пошло на самотек!!! и ОБСЕ ответственности не несет...бо не видит))) (как всегда)
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та насрать.. - обсе потеряло доверие - и уже давно...
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Кажуть під час Другої світової у Москві жив один чувак. Гадив, влаштовував усілякі диверсії, вів пронімецьку пропаганду, короче робив шо хтів.
Але зробити з ним було аж ніяк нічо неможна - це був кум Гітлера
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОБСЕ потеряла беспилотник на оккупированной территории Донетчины
 
 
 
 
 
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