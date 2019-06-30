 Проводится проверка кандидата от "Слуги народа" Куницкого, у которого нашли паспорт Израиля, - советник главы ЦИК Остапа. ВИДЕО

Советник главы ЦИК Александр Остапа заявил, что Комиссия располагает информацией о наличии гражданства Израиля у Куницкого, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу гражданской сети "ОПОРА".
"Сейчас у ЦИК есть все доказательные документы. В настоящее время проходит исследование. Когда оно будет завершено, будет принято соответствующее решение", - сказал он.
Относительно того, сколько продлится проверка, Остапа ответить не смог.
Напомним, народный депутат Андрей Денисенко обнародовал снимки якобы израильского паспорта Куницкого и рассказал, что того в 2015 году его депортировали из Украины за нарушение пограничного режима. Также депутат утверждает, что в 2019 году Куницкий 5 раз был в России, и российско-украинскую границу он пересекал именно по паспорту Израиля.
Я всегда был за Юлю, если в роли президента!
Если по партиям, то за Партию Михо!
И, кстати, ты опоздал на смену
Твои соратники уже вовсю пашут
ты за юлю, за миху, за зелю
ты не знаешь куда приткнуться. "к умным или к красивым"
ты обычное существо из тренда. "сейчас модно носить стринги? значит я всегда хотел носить стринги". поэтому и говорю - переобувающееся чмо. в зависимости от моды
Первый тур президентский - я за Юлю!
Второй - нужно кого-то выбрать! И я выбираю не Порошенко!
Парламент! Я за партию Михо!
Ну, что скажешь?
Заметь, я сейчас ни в коем случае тебя не тролю!
Веду нормальный диалог...
я скажу что ты типичный приспособленец.
но я даже рад что вас таких среди 73 % достаточно много
Він на зміну тільки но заступив! В якомусь порохоботському офісі...
Вступили в партію Європейська Жулікдарність?
песчаной карьеры
https://youtu.be/gq8DVemOJk0?t=158
Миротворец стебается с Добкина, а Lvbnhj я понимаю это не нравитца...
Он же тот кто - "Сделаем это вместе"...
Так чому ж ваш Пецик не посадив цю рашиську гидоту а зараз верещитьпро *реванш * .?
Европа кредитов не даст. Раду начал разгонять,так барыги вой подняли -но сдвиги есть - Фирташа прижали, Коломойский под колпаком у США,так что деваться некуда - или работать по международным правилам или пожизненное, как Фирташу.
Следующие выборы будут проводится по законам написанные в РФ для Малороссии...
Или вы думаете будет равноправие с метрополией?
Напишут специальные законы для холопов .....- и мову запретят в 1001-й раз...
Запад дал Украине 17 млрд. кредита, чтоб их потерять?
РФ с ее 3% мирового ВВП- импотент.
Как по мне- Украина будет по развитию на уровне польши- а этопрямая угроза власти в России- народ как увидит, что соседи живут лучше их,выгонит своих воров и мошенников.
Жду ваших доказательств.
@natohawks
10 ч.10 часов назадЕще
28 июня 2019. День Конституции Украины. Глава Администрации преЗЕдента Богдан дарит цветы российскому артисту Пирожкову. А еще на концерте выступила зашкваренная Лобода, регулярно дающая концерты в Москве
https://twitter.com/i/status/1143872342994669568
На видио клоун выпрашивает деньги у бени.
Антон Швец
Вот интересно смотреть на тех, кто пошел к Зеленскому в партию или в администрацию, или в офис, или еще куда. Ну из тех, кого в ФБ принято было называть нормальными.
Как вам новые главы ОГА от Зеленского? Бандит-полусепар в Одессу. Бывший рыг в Луганске, который сидел в облсовете в 14-м и понятно чем занимался. И это только так, навскидку, без всякой проверки. А сколько там закопано?
Ах*енно посоны, да?
Это только начало. Только начало. Месяц всего.
Вы-то, конечно, себя успокаиваете, но что-то боитесь открывать рот.
Частота постинга в ФБ у зеребят как-то подупала после первых назначений.
А ведь вопросы есть, даже если относиться ко всему снисходительно.
Скажите, вам же обещали рекрутинг глав ОДА? Это таких людей рекрутеры отобрали, да? А можно протоколы и методологию отбора просмотреть? Вы ж их запросили?
Какие такие качества у третьеразрядного мусора-обрыгана из Луганского облсовета?
Вам обещали страну в смартфоне без олигахов и договорняков, но Ахметов уже че-то порешал про вроттердам и энергорыночек, Кучма от Пинчука (или наоборот) мутит что-то на передке, ВООБЩЕ НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ПОЯСНЯЯ. У вас к Кучме вопросов нет? Когда они успели пропасть? Что он там делает? Какой план?
Почему никто из вас не замечает Авакова? Фьють, и нет такого человека в стране. Молчим, игнорируем, машем. Молчим.
У вас вопросов вообще нет? Ни к кому?
Чего вы молчите? Вы же такие смелые были.
Герус, бедняга, только откаментит что-то, как тут же телефонная 3,14дюлина прилетает из штаба, и приходится каменты тереть. Раз за разом. Или собственные слова опровергать.
Галя Янченко молчит. Поборешься тут с коррупцией, с такими прихватами. Неудобно отвечать на вопросы про Коломойского, разъяснений-то Банковая не раздала. На словах-то у Зе против Коломойского, но то на словах. Как бы чего не случилось. Пост-праймериз всосали, а с такими назначениями на местах ну его нахрен вперед выходить, только подач наполучать.
Гончарук молчит. Держава у смартфоні неплохо, ага, но все равно печаль. Спрашивают не про смартфоны, а про Богдана и офшоры. Давайте лучше порадуемся, что Нефьодова назначили. Правда, там раму конкурсной комиссии еще ПАП собирал, но назначили-то сейчас.
Арахамия молчит. Инвестиции хорошо, но дураков вкладываться в пораженцев и доноров Бени будет не дохрена. И опять же спрашивают не про будущих инвесторов, а про текущий 3,14дец. Можно какое-то время говорить, что это не 3,14дец, а план такой. Или говорить, что ты этим не занимаешься, а занимаешься другим. Хорошо, что когда в МО сидели, то каментили только зону своей ответственности, да, Давид?
Сказать нечего. Потому что походу уже надо выходить и говорить, что кто-то оказался *****. А не хочется.
И не надо тут говорить, что вы молчите из-за рейтингов перед выборами. Там за досрочными парламентскими обязательно опять по беспределу протащат досрочные местные. А в регионах застройщики, криминалитет, решалы и сепары. Опять придется молчать.
Вы уже видели главОГА, а угадайте, какие к тому времени будут мэры из-за неизбежного падения рейтингов? Это будут х*евые мэры, их под стабилизацию ситуации подбирать будут. И вы опять будете молчать.
Потому что надо же будет формировать коалицию, а потом Кабмин надо будет формировать, и опять будут мягкие советы сверху - "не время критиковать, давайте попытаемся набрать профи, не пугайте людей".
Вы молчите не из-за выборов.
Вы молчите потому, что вы все всё уже поняли.
Но закрываете глаза, надеясь что показалось, что пронесет, что всё это сон.
И вы спите.
А потом вы проснетесь.
А в Раде рядом с вами уже будет сидеть Бужанский, который прямо будет говорить вам завалить 3,14дак, иначе будут покатушки в багажнике. И это Бужанского все знают, потому что он буйный, а остальные тихие просто вас 3,14дить в кулуараха будут как терпил.
И вы будете опять молчать, потому что будете знать, что ничего за это Бужанскому и его кентам не будет.
Потому что у них будет всё - будут мусарка, СБУ, генка, суды, Рада на решалах и фракционных, местная власть, Кабмин, президент на максималках и даже небо, даже Аллах. Хорошо если НАБУ сумеем остоять и САП. И то не факт.
А вы будете терпилы.
Потому что Зеленский и его штаб на выборах говорили каждой категории избирателей свой мессидж отдельный, и плевать им было, что часть из этих мессиджей противоречат друг другу. И сейчас они ржут в лицо этим избирателям «а Зеленский ничего прямо не обещал», «а это просто юмор был такой».
И вам точно так же рассказали набор противоречивых позиций. Просто кому-то рисовали небо в алмазах, и как наши антикоррупционные корабли будут бороздить, а кому-то решалово и нарезание областей. И, кажется, власти у вторых будет больше, чем у первых. А вам потом скажут, что вам никто ничего не обещал. А Бужанский еще и в лес вывезет. Если рот откроете.
Так что говорить надо сейчас.
Но вы молчите.
Герусу хоть тачку дали с охранником.
А остальным что?
Тільки довбикам ще не дійшло...
даже свынарчуки в майами жируют
По 33-му округу идет сам Юзик - актер «95 квартала».
По 32-му округу идет Е.Криворучкина - кума и подруга жены Юзика.
На 31-м - Захарченко - двоюродный брат мамы Юзика - бывший милиционер, а ныне охранник на частном предприятии».
Це ж якими дебілами треба бути щоб голосувати за жидокацапів, а самим працювать на зарплату за 4500 грн.в місяць!
В Україні немає українців одні хохли і кацапи!
Львов. Центр всех патриотов. тягнибик и т.д. Во Львове стало меньше игральных залов? хоть на 5 штук? НЕТ. Вот тебе яркий пример. Дело не в нации, дело в отношении к Украине.