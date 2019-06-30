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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины
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Все про:ЦИК (3144) Денисенко_Андрей (15) Слуга народа (83)

 Проводится проверка кандидата от "Слуги народа" Куницкого, у которого нашли паспорт Израиля, - советник главы ЦИК Остапа. ВИДЕО

Кандидата от партии "Слуга народа" Александра Куницкого обвинили в том, что он имеет гражданство Израиля, а поэтому не может участвовать в выборах.

Советник главы ЦИК Александр Остапа заявил, что Комиссия располагает информацией о наличии гражданства Израиля у Куницкого, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу гражданской сети "ОПОРА".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центризбирком снял с выборов двух кандидатов от "Голоса"

"Сейчас у ЦИК есть все доказательные документы. В настоящее время проходит исследование. Когда оно будет завершено, будет принято соответствующее решение", - сказал он.

Относительно того, сколько продлится проверка, Остапа ответить не смог.

Напомним, народный депутат Андрей Денисенко обнародовал снимки якобы израильского паспорта Куницкого и рассказал, что того в 2015 году его депортировали из Украины за нарушение пограничного режима. Также депутат утверждает, что в 2019 году Куницкий 5 раз был в России, и российско-украинскую границу он пересекал именно по паспорту Израиля.

Также читайте: На округ в Харькове, по которому идет Грановский, от "Слуги народа" поставили блогера Куницкого с гражданством Израиля. Сам он это опровергает (обновлено). ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3134829
 
   
 Топ комментарии
 
Та там у всей слуги Бабломойского израильские паспорта..
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Дві мої знайомі які активно голосували та голосили за Зелю, вчора сказали, що він всіх надув, об'єнається з ригами і поведе Україну до росії.
ПРОЗРІЛИ, мать їхню ...
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Слушай, нечмо...
Я всегда был за Юлю, если в роли президента!
Если по партиям, то за Партию Михо!

И, кстати, ты опоздал на смену
Твои соратники уже вовсю пашут
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ну вот и я за это
ты за юлю, за миху, за зелю
ты не знаешь куда приткнуться. "к умным или к красивым"
ты обычное существо из тренда. "сейчас модно носить стринги? значит я всегда хотел носить стринги". поэтому и говорю - переобувающееся чмо. в зависимости от моды
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Давай я тебе помогу, а то у тебя с логикой туго!
Первый тур президентский - я за Юлю!
Второй - нужно кого-то выбрать! И я выбираю не Порошенко!

Парламент! Я за партию Михо!

Ну, что скажешь?
Заметь, я сейчас ни в коем случае тебя не тролю!
Веду нормальный диалог...
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себе помоги помогатель.
я скажу что ты типичный приспособленец.
но я даже рад что вас таких среди 73 % достаточно много
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На Байкал смотришь?
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Яка природа?
Він на зміну тільки но заступив! В якомусь порохоботському офісі...
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Та коли ж ви його вскриєте - той офіс. Проводиться перевірка кандидата від "Слуги народу" Куницького, у якого знайшли паспорт Ізраїлю, - радник глави ЦВК Остапа - Цензор.НЕТ 2314
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Ніколи, бо мене там ніколи не було🤗
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Алі кожного літа відпочиває десь в лісочку біля озер.
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І що далі?
Вступили в партію Європейська Жулікдарність?
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Шо за мансы? нет они таки доведут меня до смеха. Нашли у кандидата паспорт Израиля и шо? Или если вы думаете за л(П)идера партии КолоМойши "Слуга урода" шо он таки человек без паспорта Израиля то вы таки плохо себе думаете за фигляра в кресле президента.
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Почти все израильтяне заседают у нас в Раде, почему этот еврей должен быть исключением?
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))) если израильский паспорт с обложкой, то это не аргумент. а если обложка обрезанна, ну тогда да. на медкомисию погонят чувака.
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Остап должен быть сыном турецкоподданого , а еврейский паспорт это перебор.
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Зєля(за браком часу) в випічку додає інгридієнти лопатою не розбираючись. Який вийде пиріг - можна тільки уявити. Схоже за цими достроковими треба відразу проводити наступні вже по пропорційній системі з відкритими списками.
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Якщо зе візьме повну владу, то наступні вибори пройдуть по російським законам.
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Ali Hasan - оригинал.....

Миротворец стебается с Добкина, а Lvbnhj я понимаю это не нравитца... Проводится проверка кандидата от "Слуги народа" Куницкого, у которого нашли паспорт Израиля, - советник главы ЦИК Остапа - Цензор.НЕТ 8560
Он же тот кто - "Сделаем это вместе"...
Проводится проверка кандидата от "Слуги народа" Куницкого, у которого нашли паспорт Израиля, - советник главы ЦИК Остапа - Цензор.НЕТ 9326
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Ой. Калотворец. Те тот что чисто без палева с рекламой пЭци был? Не тот кто гнал на зеленского с высосанных из пальца доказательств? При этом калотворец умудрился "склепать" статью НИЖЕ уровня самой захудалой желтой прессы. склепали за бабло полный треш.
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Раз нема відповіді, то я сам відповім. Справа у тому, що цей ретвитнутий коментар є підтримкою Зе. Але у той самий час Слуги народу є ребрендингом регіоналів, які самі себе не будуть кусати. Тому ПРівську мразоту не посадять.
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Кого????? Единоверцев??? Гепу - сына адольфа? МишуЙопкина - православного сына марка моисеевича??? Мураевского??? Боруха калесниковского??? Они же вечно гонимые, хоть и богоизбранные...они ж вечно страдают при любой власти...подумать только: апазецойонный блок...а если, ну, Гепа-тетически, золотозубые бабки, городские сумасшедшие, противвсихи, кацапофилы и просто дегенераты с придурками, которых, порой, скапливается и наскребается до 73%, вдруг выведут их на передовые позиции? Как тогда? Апазицея кому??? Стране? Комическому преЗЕденту??? Народцу??? Вере нашей святой православной модернизации 21 века?????? *****, каккккой абсурд...
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Отож. Тепер іви побачили за кого по суті "топить" цей коментатор.
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Так так за *святого Пецю * ! Проводиться перевірка кандидата від "Слуги народу" Куницького, у якого знайшли паспорт Ізраїлю, - радник глави ЦВК Остапа - Цензор.НЕТ 791

Так чому ж ваш Пецик не посадив цю рашиську гидоту а зараз верещитьпро *реванш * .?
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Так чому він їх не посадить?

Европа кредитов не даст. Раду начал разгонять,так барыги вой подняли -но сдвиги есть - Фирташа прижали, Коломойский под колпаком у США,так что деваться некуда - или работать по международным правилам или пожизненное, как Фирташу.
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Ali Hasan - э нет....

Следующие выборы будут проводится по законам написанные в РФ для Малороссии...
Или вы думаете будет равноправие с метрополией?
Напишут специальные законы для холопов .....- и мову запретят в 1001-й раз... Проводится проверка кандидата от "Слуги народа" Куницкого, у которого нашли паспорт Израиля, - советник главы ЦИК Остапа - Цензор.НЕТ 2558
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Звичайно, що це будуть окремі закони. Але все рівно вони будуть не українськими, а російськими.
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С чего им быть украинскими, если у кацапов в Слопатоедии возникла идея "денационализации" Украины...кстати, в Хрякове эта самая денационализация имеет неуклонно-ползучий характер... спрсите, например, у свиноматки на Благбазе по чем украинское сало с прожилкой, она ответит, потрясая пятью спасательными кругами на боках: "130 руплей"...
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У мене є родичі у Харкові по українській лінії. У Києві я вже цікавлюся для Форуму цінами на сало. Те, про яке ви написали називають генеральським і воно приблизно так коштує. Хоча є місця де у Києві дешевше. А у провінції ще дорожче, бо нема вибору.
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За лето многое решиться и печально то что всё будет в пользу Московии,которая скучает за колонией под названием Украина, в Украине уже работают пастухи для отбора баранов в стада,чтобы потом всей отарой идти в московское стойло и самое интересное эти бараны за бюджетные деньги выучили язык Московии и потому кремлёвскому Фюреру будет легче их использовать в других отсталых колониях Московии, для поддержанию порядку, Проводиться перевірка кандидата від "Слуги народу" Куницького, у якого знайшли паспорт Ізраїлю, - радник глави ЦВК Остапа - Цензор.НЕТ 4822
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За лето многое решиться и печально то что всё будет в пользу Московии,которая скучает за колонией под названием Украина,

Запад дал Украине 17 млрд. кредита, чтоб их потерять?
РФ с ее 3% мирового ВВП- импотент.
Как по мне- Украина будет по развитию на уровне польши- а этопрямая угроза власти в России- народ как увидит, что соседи живут лучше их,выгонит своих воров и мошенников.
Жду ваших доказательств.
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Маєте докази,чи власний висновок?По ПАСЕ рішення прийняте 17-го Травня 2019,по Розмежуванню 4-го Квітня 2018,по Нашим морякам-ще не прийняте.Нагадаю :екс-гарант 7-м років вязниці за розірваний портрет на мітингу просив через прокурора.А скільки за наклеп?
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Не ври. За порванный портрет никто никого не садил.
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Об этих уже стало не модно. Появился более яркий представитель, который не скрывает свою национальность- Зеленский. Ну и... со всеми вытекающими, для него. Со стороны маскирующихся.
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Украинцы вы же для себя выбираете, оглянитесь,за чем Вам те куклы в Раде,для которых Украина является трое родной тёткой?
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 11 ч.11 часов назадЕщеАндрей Богдан праздновал День Конституции Украины на концерте российского артиста Артура Пирожкова. РФ аннексировала Крым, залила Донбасс кровью, а Глава Администрации президента тусуется с русней. Что это если не реванш? Привет зрадофилам. Ви зробили це разом
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Львовский метрополитен‏

@natohawks
10 ч.10 часов назадЕще
28 июня 2019. День Конституции Украины. Глава Администрации преЗЕдента Богдан дарит цветы российскому артисту Пирожкову. А еще на концерте выступила зашкваренная Лобода, регулярно дающая концерты в Москве
Проводиться перевірка кандидата від "Слуги народу" Куницького, у якого знайшли паспорт Ізраїлю, - радник глави ЦВК Остапа - Цензор.НЕТ 4067
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На видио клоун выпрашивает деньги у бени.
https://twitter.com/i/status/1143872342994669568
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паспорт Израиля/евреи-двоечники сбежали из Украины в Израиль.Троечники сбежали в ФРГ . Крепкие хорошисты-в США.Евреи отличники-по жизни-никуда не сбежали.Наковали -нарубили в Украине миллионы бабла и накупили паспортов сколько хотели.
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Чего вы молчите? Вы же такие смелые были

Проводиться перевірка кандидата від "Слуги народу" Куницького, у якого знайшли паспорт Ізраїлю, - радник глави ЦВК Остапа - Цензор.НЕТ 9276Антон Швец

Вот интересно смотреть на тех, кто пошел к Зеленскому в партию или в администрацию, или в офис, или еще куда. Ну из тех, кого в ФБ принято было называть нормальными.
Как вам новые главы ОГА от Зеленского? Бандит-полусепар в Одессу. Бывший рыг в Луганске, который сидел в облсовете в 14-м и понятно чем занимался. И это только так, навскидку, без всякой проверки. А сколько там закопано?
Ах*енно посоны, да?
Это только начало. Только начало. Месяц всего.
Вы-то, конечно, себя успокаиваете, но что-то боитесь открывать рот.
Частота постинга в ФБ у зеребят как-то подупала после первых назначений.
А ведь вопросы есть, даже если относиться ко всему снисходительно.
Скажите, вам же обещали рекрутинг глав ОДА? Это таких людей рекрутеры отобрали, да? А можно протоколы и методологию отбора просмотреть? Вы ж их запросили?
Какие такие качества у третьеразрядного мусора-обрыгана из Луганского облсовета?
Вам обещали страну в смартфоне без олигахов и договорняков, но Ахметов уже че-то порешал про вроттердам и энергорыночек, Кучма от Пинчука (или наоборот) мутит что-то на передке, ВООБЩЕ НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ПОЯСНЯЯ. У вас к Кучме вопросов нет? Когда они успели пропасть? Что он там делает? Какой план?
Почему никто из вас не замечает Авакова? Фьють, и нет такого человека в стране. Молчим, игнорируем, машем. Молчим.
У вас вопросов вообще нет? Ни к кому?
Чего вы молчите? Вы же такие смелые были.
Герус, бедняга, только откаментит что-то, как тут же телефонная 3,14дюлина прилетает из штаба, и приходится каменты тереть. Раз за разом. Или собственные слова опровергать.
Галя Янченко молчит. Поборешься тут с коррупцией, с такими прихватами. Неудобно отвечать на вопросы про Коломойского, разъяснений-то Банковая не раздала. На словах-то у Зе против Коломойского, но то на словах. Как бы чего не случилось. Пост-праймериз всосали, а с такими назначениями на местах ну его нахрен вперед выходить, только подач наполучать.
Гончарук молчит. Держава у смартфоні неплохо, ага, но все равно печаль. Спрашивают не про смартфоны, а про Богдана и офшоры. Давайте лучше порадуемся, что Нефьодова назначили. Правда, там раму конкурсной комиссии еще ПАП собирал, но назначили-то сейчас.
Арахамия молчит. Инвестиции хорошо, но дураков вкладываться в пораженцев и доноров Бени будет не дохрена. И опять же спрашивают не про будущих инвесторов, а про текущий 3,14дец. Можно какое-то время говорить, что это не 3,14дец, а план такой. Или говорить, что ты этим не занимаешься, а занимаешься другим. Хорошо, что когда в МО сидели, то каментили только зону своей ответственности, да, Давид?
Сказать нечего. Потому что походу уже надо выходить и говорить, что кто-то оказался *****. А не хочется.
И не надо тут говорить, что вы молчите из-за рейтингов перед выборами. Там за досрочными парламентскими обязательно опять по беспределу протащат досрочные местные. А в регионах застройщики, криминалитет, решалы и сепары. Опять придется молчать.
Вы уже видели главОГА, а угадайте, какие к тому времени будут мэры из-за неизбежного падения рейтингов? Это будут х*евые мэры, их под стабилизацию ситуации подбирать будут. И вы опять будете молчать.
Потому что надо же будет формировать коалицию, а потом Кабмин надо будет формировать, и опять будут мягкие советы сверху - "не время критиковать, давайте попытаемся набрать профи, не пугайте людей".
Вы молчите не из-за выборов.
Вы молчите потому, что вы все всё уже поняли.
Но закрываете глаза, надеясь что показалось, что пронесет, что всё это сон.
И вы спите.
А потом вы проснетесь.
А в Раде рядом с вами уже будет сидеть Бужанский, который прямо будет говорить вам завалить 3,14дак, иначе будут покатушки в багажнике. И это Бужанского все знают, потому что он буйный, а остальные тихие просто вас 3,14дить в кулуараха будут как терпил.
И вы будете опять молчать, потому что будете знать, что ничего за это Бужанскому и его кентам не будет.
Потому что у них будет всё - будут мусарка, СБУ, генка, суды, Рада на решалах и фракционных, местная власть, Кабмин, президент на максималках и даже небо, даже Аллах. Хорошо если НАБУ сумеем остоять и САП. И то не факт.
А вы будете терпилы.
Потому что Зеленский и его штаб на выборах говорили каждой категории избирателей свой мессидж отдельный, и плевать им было, что часть из этих мессиджей противоречат друг другу. И сейчас они ржут в лицо этим избирателям «а Зеленский ничего прямо не обещал», «а это просто юмор был такой».
И вам точно так же рассказали набор противоречивых позиций. Просто кому-то рисовали небо в алмазах, и как наши антикоррупционные корабли будут бороздить, а кому-то решалово и нарезание областей. И, кажется, власти у вторых будет больше, чем у первых. А вам потом скажут, что вам никто ничего не обещал. А Бужанский еще и в лес вывезет. Если рот откроете.
Так что говорить надо сейчас.
Но вы молчите.
Герусу хоть тачку дали с охранником.
А остальным что?
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І нащо стільки тексту? Там же навіть не твердолобість а якась зачарованість.Вони так і ходитимуть,в ейфорії,
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Корупційна мафія займає посади голів ода, незабаром вони будуть скрізь.
Тільки довбикам ще не дійшло...
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где, где посадки?????
даже свынарчуки в майами жируют
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Я не знаю как зебилоидам обьяснить что никто никого не посадит... не вы и тупые!
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90% депутатов а также их помощники в Верховной Раде имеют паспорта Израиля, в чем новость?
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Звягильского или Рабиновича и т.п. боятся тронуть, зато нашли таки одного из 400 израильтян в парламенте кого неопасно зацепить.
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вместо этогго ГОВНА неужели нельзя парасюка взять. он один стоит половины сн
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Парасюк неуправляем-такие никому не нужны. В свое время Вона избавилась от Хмары, по той же причине. Степан бы ей в рот никогда не заглядывал, а говорил, поступал, голосовал как считал бы нужным. А Парасюк по сравнению с Хмарой- просто неадекват.
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Он нормальный. Просто не сидит с напомажеными губками и не рассуждает в очередном пустом токшоу. Не надо на него гнать. И он на майдане делом доказал, в то время как тугодум, куля в сраку и свиночолий решили "дагаварится" с яныковичем. Или не так было?
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Титульную нацию можно в парламент не больше 5%, уже перебор будет если еще и Парасюк.
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Панамские и российские паспорта допускаются?
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Наконец-то за семью Юзика можно не беспокоиться.
По 33-му округу идет сам Юзик - актер «95 квартала».
По 32-му округу идет Е.Криворучкина - кума и подруга жены Юзика.
На 31-м - Захарченко - двоюродный брат мамы Юзика - бывший милиционер, а ныне охранник на частном предприятии».
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Еврейская мафия захватывает Украину! Уже скоро ждем от евреев повторения голодомора 32-33 и отправку украинцев эшелонами на выселку!
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Ну що хохлуї, яких 73%, вибрали жидокацапів, тепер горбатьтеся на них і годуйте їх і їхніх вилупків!
Це ж якими дебілами треба бути щоб голосувати за жидокацапів, а самим працювать на зарплату за 4500 грн.в місяць!
В Україні немає українців одні хохли і кацапи!
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Всі голосуйте за Бурбака! Цей чистопородний УКРАЇНЕЦЬ вирізав геть всі Карпати на кругляк контробандою і накупив собі три десятки крутих іномарок. Слава чистопородним!!!
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за 4500 уже никто не работает. самый захудалый водитель получает от 8к. И его еще надо найти !!! дело не в нации, дело в людях.
Львов. Центр всех патриотов. тягнибик и т.д. Во Львове стало меньше игральных залов? хоть на 5 штук? НЕТ. Вот тебе яркий пример. Дело не в нации, дело в отношении к Украине.
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Цікаво не відсоток, який набере Зєля на виборах, а відсоток лайна, що прийде під його прапором. Ось тут ми і подивимось - хто такий Зєля?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроводится проверка кандидата от "Слуги народа" Куницкого, у которого нашли паспорт Израиля, - советник главы ЦИК Остапа. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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